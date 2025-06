Tarlogic trekt beschuldiging van backdoor in ESP32-chip in

Het Spaanse securitybedrijf Tarlogic komt terug op zijn eerdere bewering dat de veelgebruikte ESP32-chip een backdoor zou bevatten. In plaats daarvan spreekt het bedrijf nu over een 'hidden feature'. Espressif heeft inmiddels beloofd een software-update uit te brengen.

In een bijgewerkte versie van zijn oorspronkelijke artikel stelt Tarlogic: "We willen verduidelijken dat het gepaster is om te verwijzen naar de aanwezigheid van bedrijfseigen HCI-commando's, waarmee bewerkingen zoals het lezen en wijzigen van het geheugen in de ESP32-controller mogelijk zijn, als een ‘hidden feature' in plaats van een ‘backdoor’." Het bedrijf belooft binnenkort meer informatie vrij te geven.

De kwestie draait om niet-gedocumenteerde commando's in de ESP32-chip, een populaire chip die bluetooth- en wificonnectiviteit verzorgt in iot-apparaten. De ontdekte functionaliteit werd vorige week gepubliceerd door de onderzoekers en heeft de aanduiding CVE-2025-27840 gekregen. Via deze verborgen instructies zou het voor kwaadwillenden dus onder andere mogelijk zijn om aanpassingen te maken in het geheugen.

Volgens de onderzoekers was het onder meer mogelijk om het macadres van vertrouwde apparaten te spoofen, het geheugen te modificeren en packet injections uit te voeren. Hierdoor kunnen kwaadwillenden volgens de onderzoekers in theorie verbinding maken met vertrouwde apparaten als smartphones en computers om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Om de verborgen instructies te activeren is echter directe, fysieke toegang tot het apparaat vereist, wat het risico op grootschalig misbruik aanzienlijk verkleint.

Inmiddels heeft fabrikant Espressif gereageerd op de kwestie. Het bedrijf zegt dat het gaat om debugcommando's die zijn opgenomen voor testdoeleinden binnen de bluetoothstack. "Deze commando's zijn bedoeld voor gebruik door ontwikkelaars en zijn niet op afstand toegankelijk”, stelt Espressif in een verklaring. Het bedrijf zegt dat de commando's geen risico vormen voor het op afstand compromitteren van ESP32-apparaten. Espressif geeft daarnaast aan dat alleen de originele ESP32-chips getroffen zijn. Het bedrijf belooft een software-update uit te brengen om de ongedocumenteerde commando's te verwijderen.