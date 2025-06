Hackersgroep Dark Storm Team eist grootschalige cyberaanval X op

X heeft maandag te kampen gehad met meerdere storingen. Elon Musk beweert dat het platform doelwit was van een "grootschalige cyberaanval" en wijst in de richting van Oekraïne, maar de pro-Palestijnse hackersgroep Dark Storm Team heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Maandag werden op storingswebsite Downdetector tienduizenden meldingen geplaatst dat X niet bereikbaar was. Later op maandag bevestigde Musk op het platform dat het werd aangevallen “met veel middelen”. Hij suggereerde dat "een grote, gecoördineerde groep en/of een land betrokken is." Later vertelde hij aan Fox Business Network dat de aanvallers “IP-adressen uit de regio Oekraïne" gebruikten. X heeft geen technische data gedeeld om deze bewering te staven.

Cyberbeveiligingsexperts plaatsen kanttekeningen bij Musks claim. Volgens onderzoeker Kevin Beaumont waren het wereldwijde IP-adressen, niet alleen uit Oekraïne. Hij vermoedt dat het gaat om een Mirai-variant botnet.

De pro-Palestijnse hackersgroep Dark Storm Team heeft ondertussen via Telegram de verantwoordelijkheid opgeëist voor een ddos-aanval op het platform. Deze groep, die in 2023 werd opgericht, staat bekend om het aanvallen van bedrijven en instanties die Israël steunen. Dark Storm Team heeft volgens Orange Cyberdefense mogelijk banden met Rusland.