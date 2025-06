X heeft last van storing op browser en apps, toont geen berichten - update

X is door een storing onbereikbaar via zowel de browser als in apps. Het sociale medium lijkt op maandag meermaals onbereikbaar te zijn, waarna het voor een periode weer werkt. De storing begon rond 10.45 uur.

Door de storing laden berichten niet, kunnen nieuwe berichten niet geplaatst worden en zijn dm's ook niet beschikbaar. Volgens Allestoringen-gegevens heeft de dienst op maandag meermaals last van de storing, waardoor deze ongeveer een halfuur niet te gebruiken is, waarna deze weer kort werkt. De storing lijkt wereldwijd te zijn. X heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de problemen.

Update, 19.49 uur: X lijkt op moment van schrijven weer te werken. X-eigenaar Elon Musk claimt dat het platform slachtoffer is van een cyberaanval.