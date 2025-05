'X schikt met Trump en betaalt 10 miljoen dollar voor verbannen account'

De Amerikaanse president Donald Trump en sociaal medium X zijn tot een schikking gekomen in een zaak over het verbannen van Trumps account. Als onderdeel van die schikking zou X zo'n 10 miljoen dollar aan Trump betalen. Dat stellen ingewijden tegenover The Wall Street Journal.

X, destijds nog Twitter, besloot in 2021 om Trump permanent van zijn platform te verbannen. Die keuze werd gemaakt nadat Trump zich via het platform lovend uitliet over de mensen die het Capitool bestormden. Twitter was niet het enige bedrijf dat deze keuze maakte: ook YouTube, Facebook en Instagram verbanden de president van hun platforms. Trump noemde dat censuur en stapte naar de rechter, waar hij een collectieve rechtszaak aanspande tegen Google, Twitter en Facebook.

Trump en X zijn in die zaak nu tot een schikking gekomen, meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Dit is opvallend, want Trump en Elon Musk, die sinds 2022 eigenaar is van X, hebben een nauwe relatie en Musk is onder Trump de baas van de nieuwe commissie van Government Efficiency. De ingewijden stellen dan ook dat het team van Trump overwogen heeft om de rechtszaak te laten doodbloeden, gezien deze hechte relatie en het feit dat Musk 250 miljoen dollar in de verkiezingscampagne van Trump heeft gestoken. Uiteindelijk werd toch besloten om de schikking door te zetten.

Kort nadat Musk in 2022 de baas werd van X, werd Trump weer toegelaten op het platform. In maart 2023 liet YouTube de president weer toe op zijn platform. Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, hief de beperkingen in februari 2023 op. Naast X heeft ook Meta een schikking getroffen met Trump, stelden ingewijden eind januari tegenover The Wall Street Journal. Meta zou de president 25 miljoen dollar betalen.