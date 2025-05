Trump: Microsoft is in gesprek om TikTok over te nemen

Microsoft is met TikTok in gesprek om het videoplatform over te nemen, zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Hoever deze gesprekken inmiddels gevorderd zouden zijn, is nog niet bekend.

Hoewel Trump maandag heeft gemeld dat Microsoft en TikTok met elkaar in gesprek zijn, wil Microsoft dit zelf niet bevestigen, schrijft Reuters. TikTok en moederbedrijf ByteDance hebben ook nog niet gereageerd op vragen van het persbureau.

De Amerikaanse president heeft de deadline voor de gedwongen verkoop en eventueel verbod op TikTok met 75 dagen uitgesteld. Eerder stond de deadline op 19 januari. Op die dag ging TikTok in de VS op zwart, maar kort voor de inhuldiging van Trump op 20 januari kwam het platform weer beschikbaar.

Afgelopen weekend berichtte nieuwsplatform NPR dat de Amerikaanse regering gesprekken met investeerders voert over de mogelijke overname van de wereldwijde activiteiten van TikTok. Softwarebedrijf Oracle, dat momenteel IT-infrastructuur aan TikTok levert, zou dan controle over het algoritme krijgen. Daarnaast heeft Perplexity AI een voorstel gedaan om te fuseren met de Amerikaanse afdeling van TikTok. De Amerikaanse overheid zou daarbij vijftig procent van het nieuwe fusiebedrijf in handen kunnen krijgen.

Aanpassing, 13.42 uur: In een eerdere versie van het artikel staat dat TikTok kort na de inhuldiging van Trump weer online kwam in de VS. Dit klopte niet, want dat gebeurde kort daarvoor.