Inleiding

TikTok op zwart in VS TikTok is niet langer bruikbaar in de Verenigde Staten. De app had al aangekondigd dat het mogelijk op zwart zou gaan op zondag en dat is nu ook gebeurd. Amerikaanse gebruikers die de app openen krijgen een melding dat TikTok niet beschikbaar is vanwege een wet die TikTok verbiedt. "Wij zijn blij dat president Trump heeft aangegeven dat hij zal werken met ons aan een oplossing om TikTok weer te laten werken zodra hij weer president is. Please stay tuned", staat in de melding. TikTok had de app niet hoeven deactiveren. De wet waar de app naar verwijst, verbiedt alleen de verspreiding van TikTok, maar niet het gebruik ervan per zondag. Dat had in de praktijk betekend dat Apple en Google bijvoorbeeld de app niet meer in de App Store en Play Store hadden mogen zetten. Wat kan Trump doen aan het verbod als hij eenmaal president is? Hoe zal het gaan in de komende weken en maanden? Wat gaat ByteDance doen met TikTok? En wat doen Amerikaanse makers? Er zijn genoeg vragen te beantwoorden over het op zwart gaan van een van de toonaangevendste apps in de huidige westerse cultuur. Wereldpolitiek op TikTok

Hoe we hier kwamen: een snelle wet in de VS

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam een wetsvoorstel aan met een zeldzame verhouding van meer dan driekwart van de afgevaardigden die instemden. De politici zouden door inlichtingendiensten zijn gebrieft over hoe TikTok zijn algoritmes aanpast om het maatschappelijke debat in de VS te beïnvloeden, maar de inhoud van die briefing is vooralsnog geheim. De eensgezindheid is opvallend, want de twee Amerikaanse politieke partijen zijn het over heel weinig eens. De problemen die de VS heeft met TikTok vallen uiteen in twee categorieën: de verzameling van data van Amerikanen die naar China gaat en het beperkte zicht op een algoritme dat de potentie heeft om publieke debatten te beïnvloeden. TikTok heeft de afgelopen jaren geprobeerd die zorgen weg te nemen. Zo heeft het samenwerking gezocht met Oracle om data in de VS op te slaan. In Europa is er ook zo'n initiatief. Dat moet overheden geruststellen dat data van Amerikaanse gebruikers het land niet verlaat, maar die geruststelling is er niet. De Chinese wet schrijft voor dat een bedrijf data over gebruikers moet overdragen als de overheid daarom vraagt, en dat blijft mogelijk, zelfs als die data in de VS staat. TikTok ontkent dat het ooit is gebeurd. Amerikaanse Senaat Dat het algoritme bepaalde content kan pushen en andere wat verborgener kan houden, is inmiddels ook wel duidelijk. Rusland heeft naar verluidt TikTok misbruikt om een extreemrechtse kandidaat te pushen in de Roemeense presidentsverkiezingen, iets dat zo goed lukte dat die de meeste stemmen kreeg. Nu moeten die verkiezingen opnieuw vanwege deze beïnvloeding. In de VS maakten ze zich meer zorgen om de rol van het algoritme bij de oorlog van Israël in Gaza. De VS verdacht TikTok ervan meer pro-Palestijnse content te pushen, en daarbij vermoeden politici dat de app op die manier maatschappelijke onrust wilde zaaien in de VS. De wet om TikTok te dwingen om de Amerikaanse tak te verkopen of te verbieden, kwam er opvallend snel doorheen. De afgevaardigden voegden die toe aan een ander wetsvoorstel, iets dat wel vaker gebeurt in de VS om een wet er sneller doorheen te krijgen. Die wet is gebaseerd op een veel ouder idee, namelijk dat media in de VS niet onder controle mogen staan van bedrijven uit andere landen. Dat geldt ook voor grote kranten en tv-stations en nu wil de politiek in de VS dat dus ook uitbreiden naar apps. Dat is juridisch gezien een vermoedelijk logische extensie en dat maakt dat deze wet aanvechten zo lastig is, in combinatie met zorgen over de veiligheid van data en angst voor beïnvloeding. TikTok heeft zich vooral gericht op het juridisch aanvechten van de deadline, tot het hooggerechtshof aan toe. Het had kunnen hopen dat Trump het verbod terugdraait en het op zwart zetten van de app lijkt erop te duiden dat TikTok wil dat gebruikers boos worden en zo de nieuwe president tot actie dwingen. Het verbod houdt niet in dat het illegaal is om TikTok te gebruiken. In plaats daarvan mogen downloadwinkels TikTok niet meer aanbieden. Dat betekent dat de Apple App Store en Google Play Store de app niet meer mogen hosten en dus geen downloads en updates mogen aanbieden. Daarmee had TikTok kunnen blijven functioneren, maar het gaat dan langzaam kapot. Er zitten rond 175 miljoen Amerikanen op TikTok en dat is meer dan de helft van de 335 miljoen inwoners van het land. Het blokkeren van de app heeft dus gigantische impact. De verdediging van TikTok is dan ook dat de overheid op deze manier de vrijheid van meningsuiting beperkt. Dat argument lijkt juridisch geen stand te houden. Amerikanen kunnen hun mening immers uiten op elk platform dat er is en zijn niet gebonden aan TikTok. In de verdediging kwam het bedrijf met allerlei kleine ondernemers die hun geld verdienen via TikTok en als zij inkomsten verliezen klinkt dat heel sneu, maar juridisch maakt dat weinig uit. De vraag is nu dus hoe het verder gaat.

Hoe nu verder: hopen op Trump, vluchten naar RedNote

Als nieuwe president kan Donald Trump beloven dat de overheid het verbod niet zal handhaven. Dan zouden Google en Apple de app kunnen blijven aanbieden, ook al overtreden ze daarmee de wet. Dat is risicovol, want de wet blijft van kracht en in elke rechtszaak zouden Google en Apple verliezen. Bovendien kan Trump over vier jaar geen president blijven en dan zouden Google en Apple alsnog vervolgd kunnen worden. Die boete is 5000 dollar per download van de app. Als tegen die tijd 100 miljoen Amerikanen de app zouden hebben gedownload − omdat ze bijvoorbeeld in die tijd een nieuwe telefoon hebben gekocht − dan loopt die boete op tot 500 miljard dollar. Dat is zelfs voor enkele van de rijkste bedrijven ter wereld een hoog bedrag en een groot risico. Trump kan proberen een nieuwe wet erdoorheen te krijgen om het verbod terug te draaien, maar dat kost tijd die TikTok momenteel niet heeft. Als gebruikers weg zijn, komen ze over het algemeen niet terug. Wellicht liggen er nog andere juridische opties open die tot nu toe niet naar voren zijn gekomen. Een andere optie is dat videomakers en hun publiek naar een alternatief zoeken. TikTok-alternatieven De meest voor de hand liggende alternatieven zijn de kopieën die YouTube en Instagram hebben gemaakt van TikTok: Shorts en Reels. Het zijn dezelfde korte video's en de kans op een verbod van die diensten is klein. Er zijn ook zeker makers die hun publiek ertoe hebben aangezet om naar YouTube en Instagram te gaan. Veel tiktokkers hebben bovendien YouTube en Instagram al op hun telefoon staan, dus die overstap is relatief makkelijk. Nu is een overstap naar Shorts en Reels niet pijnloos. Korte video's zijn voor die diensten een onderdeel van de app, maar zeker niet de hele app. De mogelijkheden om video's te maken en te bewerken met effecten zijn daar bovendien veel minder. Daar komt bij dat veel tiktokkers wellicht YouTube en Instagram zijn gaan zien als grote concurrenten van TikTok en dat een overstap daarheen als verraad zou voelen van het platform waar ze groot zijn geworden en zoveel aan te danken hebben. En dus is er ook een ander alternatief. RedNote RedNote, of Xiaohongshu, is een Chinese app van een bedrijf uit Shanghai, Xingin Information Technology. Het bestaat sinds 2013 en was eerst een shoppingapp. Tijdens coronatijd werd het populair onder Chinese jongeren. Het is, net als TikTok, een app met verticale video's en een oneindige feed van content van mensen die je niet volgt, maar aanbevolen krijgt. RedNote heeft in China 300 miljoen gebruikers en is daarmee allang geen kleine dienst meer. Sinds de blokkade eraan komt, waren er tot vrijdag 700.000 gebruikers uit het Westen bijgekomen. Dat is dus een klein percentage, al zal RedNote ook beseffen dat de potentie heel groot is. Dat RedNote niet gericht is op het Westen, blijkt uit vrijwel alles als je de app installeert. De naam staat er in Chinese tekens bij in de App Store en de Play Store en ook de ontwikkelaar staat genoemd in Chinese tekens. Als je de app opent, staan de algemene voorwaarden alleen in het Mandarijn. Die tekst is ook niet makkelijk te kopiëren en te vertalen. Het privacybeleid is wel in het Engels, maar er is geen apart privacybeleid voor bijvoorbeeld de Europese Unie. Vanwege de AVG is dat wel nodig. Daarmee voldoet de app al niet aan de regels van de AVG en zou dus eigenlijk niet in Europa te installeren moeten zijn. Immers: de algemene voorwaarden moeten begrijpelijk zijn en pagina's vol Chinese karakters zijn voor veel Europeanen niet begrijpelijk. Nu is RedNote ook overvallen door deze trend en is de app hard aan het werk om alles te vertalen. Dat is op zich een redelijk makkelijke klus, maar voldoen aan wetgeving in westerse landen is een heel ander probleem. Daarvoor heeft het bedrijf vermoedelijk de expertise niet zomaar in huis. Er is een ander opvallend verschil tussen TikTok en RedNote. TikTok heeft een andere app voor China; bij RedNote is dat een gebruikersgroep. Zo kunnen Chinese gebruikers en westerse gebruikers met elkaar communiceren, al is dat lastig door de taalbarrière. Nu klinkt vanuit de Chinese regering nog een positief verhaal over de opkomst van RedNote, maar de vraag is hoelang dat duurt. Want westerse gebruikers nemen westerse waarden en informatie mee, en dat staat haaks op wat de Chinese regering wil dat Chinezen tot zich nemen. Dus zul je vermoedelijk als westerse gebruiker de Chinese regels van RedNote moeten volgen. Als je je afvraagt waarom Amerikaanse videomakers en gebruikers naar RedNote verhuizen: ze zijn boos en willen protesteren tegen het verbod. Met de overstap naar RedNote lijken ze te willen uitdrukken dat ze niet willen overstappen naar een westers alternatief, maar alternatieve, Chinese diensten verkiezen. Aan de andere kant zal de populariteit van RedNote snel leiden tot actie van politici. RedNote verzamelt veel data van gebruikers en heeft één app voor de hele wereld onder Chinese regels, dus dat botst al snel met wat is toegestaan in westerse landen. O, en dan nog iets opvallends in het gebruik van de app. De appinstallatie is rond 170MB en na het uitpakken is dat 400MB, maar zelfs na een paar minuten gebruik neemt de app al meer dan 1GB in op de opslag. Dat is opvallend veel voor een app van dit type.

Tot slot