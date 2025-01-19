Door Arnoud Wokke

RedacTikTokteur

Feedback • 19-01-2025 09:15 243

TikTok op zwart in VS

Dus allemaal naar RedNote?

19-01-2025 • 09:15

243

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Inleiding

TikTok op zwart in VS
TikTok op zwart in VS

TikTok is niet langer bruikbaar in de Verenigde Staten. De app had al aangekondigd dat het mogelijk op zwart zou gaan op zondag en dat is nu ook gebeurd. Amerikaanse gebruikers die de app openen krijgen een melding dat TikTok niet beschikbaar is vanwege een wet die TikTok verbiedt. "Wij zijn blij dat president Trump heeft aangegeven dat hij zal werken met ons aan een oplossing om TikTok weer te laten werken zodra hij weer president is. Please stay tuned", staat in de melding.

TikTok had de app niet hoeven deactiveren. De wet waar de app naar verwijst, verbiedt alleen de verspreiding van TikTok, maar niet het gebruik ervan per zondag. Dat had in de praktijk betekend dat Apple en Google bijvoorbeeld de app niet meer in de App Store en Play Store hadden mogen zetten.

Wat kan Trump doen aan het verbod als hij eenmaal president is? Hoe zal het gaan in de komende weken en maanden? Wat gaat ByteDance doen met TikTok? En wat doen Amerikaanse makers? Er zijn genoeg vragen te beantwoorden over het op zwart gaan van een van de toonaangevendste apps in de huidige westerse cultuur.

TikTok wereldpolitiek
Wereldpolitiek op TikTok

Hoe we hier kwamen: een snelle wet in de VS

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam een wetsvoorstel aan met een zeldzame verhouding van meer dan driekwart van de afgevaardigden die instemden. De politici zouden door inlichtingendiensten zijn gebrieft over hoe TikTok zijn algoritmes aanpast om het maatschappelijke debat in de VS te beïnvloeden, maar de inhoud van die briefing is vooralsnog geheim. De eensgezindheid is opvallend, want de twee Amerikaanse politieke partijen zijn het over heel weinig eens.

De problemen die de VS heeft met TikTok vallen uiteen in twee categorieën: de verzameling van data van Amerikanen die naar China gaat en het beperkte zicht op een algoritme dat de potentie heeft om publieke debatten te beïnvloeden.

TikTok heeft de afgelopen jaren geprobeerd die zorgen weg te nemen. Zo heeft het samenwerking gezocht met Oracle om data in de VS op te slaan. In Europa is er ook zo'n initiatief. Dat moet overheden geruststellen dat data van Amerikaanse gebruikers het land niet verlaat, maar die geruststelling is er niet. De Chinese wet schrijft voor dat een bedrijf data over gebruikers moet overdragen als de overheid daarom vraagt, en dat blijft mogelijk, zelfs als die data in de VS staat. TikTok ontkent dat het ooit is gebeurd.

Judiciary-commissie van Amerikaanse Senaat
Amerikaanse Senaat

Dat het algoritme bepaalde content kan pushen en andere wat verborgener kan houden, is inmiddels ook wel duidelijk. Rusland heeft naar verluidt TikTok misbruikt om een extreemrechtse kandidaat te pushen in de Roemeense presidentsverkiezingen, iets dat zo goed lukte dat die de meeste stemmen kreeg. Nu moeten die verkiezingen opnieuw vanwege deze beïnvloeding. In de VS maakten ze zich meer zorgen om de rol van het algoritme bij de oorlog van Israël in Gaza. De VS verdacht TikTok ervan meer pro-Palestijnse content te pushen, en daarbij vermoeden politici dat de app op die manier maatschappelijke onrust wilde zaaien in de VS.

De wet om TikTok te dwingen om de Amerikaanse tak te verkopen of te verbieden, kwam er opvallend snel doorheen. De afgevaardigden voegden die toe aan een ander wetsvoorstel, iets dat wel vaker gebeurt in de VS om een wet er sneller doorheen te krijgen.

Die wet is gebaseerd op een veel ouder idee, namelijk dat media in de VS niet onder controle mogen staan van bedrijven uit andere landen. Dat geldt ook voor grote kranten en tv-stations en nu wil de politiek in de VS dat dus ook uitbreiden naar apps. Dat is juridisch gezien een vermoedelijk logische extensie en dat maakt dat deze wet aanvechten zo lastig is, in combinatie met zorgen over de veiligheid van data en angst voor beïnvloeding.

Amerikaanse wet TikTokAmerikaanse wet TikTok

TikTok heeft zich vooral gericht op het juridisch aanvechten van de deadline, tot het hooggerechtshof aan toe. Het had kunnen hopen dat Trump het verbod terugdraait en het op zwart zetten van de app lijkt erop te duiden dat TikTok wil dat gebruikers boos worden en zo de nieuwe president tot actie dwingen.

Het verbod houdt niet in dat het illegaal is om TikTok te gebruiken. In plaats daarvan mogen downloadwinkels TikTok niet meer aanbieden. Dat betekent dat de Apple App Store en Google Play Store de app niet meer mogen hosten en dus geen downloads en updates mogen aanbieden. Daarmee had TikTok kunnen blijven functioneren, maar het gaat dan langzaam kapot.

Er zitten rond 175 miljoen Amerikanen op TikTok en dat is meer dan de helft van de 335 miljoen inwoners van het land. Het blokkeren van de app heeft dus gigantische impact. De verdediging van TikTok is dan ook dat de overheid op deze manier de vrijheid van meningsuiting beperkt. Dat argument lijkt juridisch geen stand te houden. Amerikanen kunnen hun mening immers uiten op elk platform dat er is en zijn niet gebonden aan TikTok. In de verdediging kwam het bedrijf met allerlei kleine ondernemers die hun geld verdienen via TikTok en als zij inkomsten verliezen klinkt dat heel sneu, maar juridisch maakt dat weinig uit. De vraag is nu dus hoe het verder gaat.

Hoe nu verder: hopen op Trump, vluchten naar RedNote

Als nieuwe president kan Donald Trump beloven dat de overheid het verbod niet zal handhaven. Dan zouden Google en Apple de app kunnen blijven aanbieden, ook al overtreden ze daarmee de wet. Dat is risicovol, want de wet blijft van kracht en in elke rechtszaak zouden Google en Apple verliezen. Bovendien kan Trump over vier jaar geen president blijven en dan zouden Google en Apple alsnog vervolgd kunnen worden. Die boete is 5000 dollar per download van de app. Als tegen die tijd 100 miljoen Amerikanen de app zouden hebben gedownload − omdat ze bijvoorbeeld in die tijd een nieuwe telefoon hebben gekocht − dan loopt die boete op tot 500 miljard dollar. Dat is zelfs voor enkele van de rijkste bedrijven ter wereld een hoog bedrag en een groot risico.

Trump kan proberen een nieuwe wet erdoorheen te krijgen om het verbod terug te draaien, maar dat kost tijd die TikTok momenteel niet heeft. Als gebruikers weg zijn, komen ze over het algemeen niet terug. Wellicht liggen er nog andere juridische opties open die tot nu toe niet naar voren zijn gekomen. Een andere optie is dat videomakers en hun publiek naar een alternatief zoeken.

TikTok-alternatieven

De meest voor de hand liggende alternatieven zijn de kopieën die YouTube en Instagram hebben gemaakt van TikTok: Shorts en Reels. Het zijn dezelfde korte video's en de kans op een verbod van die diensten is klein. Er zijn ook zeker makers die hun publiek ertoe hebben aangezet om naar YouTube en Instagram te gaan. Veel tiktokkers hebben bovendien YouTube en Instagram al op hun telefoon staan, dus die overstap is relatief makkelijk.

Nu is een overstap naar Shorts en Reels niet pijnloos. Korte video's zijn voor die diensten een onderdeel van de app, maar zeker niet de hele app. De mogelijkheden om video's te maken en te bewerken met effecten zijn daar bovendien veel minder.

Daar komt bij dat veel tiktokkers wellicht YouTube en Instagram zijn gaan zien als grote concurrenten van TikTok en dat een overstap daarheen als verraad zou voelen van het platform waar ze groot zijn geworden en zoveel aan te danken hebben. En dus is er ook een ander alternatief.

Instagram Reel downloadYouTube Shorts

RedNote

RedNote, of Xiaohongshu, is een Chinese app van een bedrijf uit Shanghai, Xingin Information Technology. Het bestaat sinds 2013 en was eerst een shoppingapp. Tijdens coronatijd werd het populair onder Chinese jongeren. Het is, net als TikTok, een app met verticale video's en een oneindige feed van content van mensen die je niet volgt, maar aanbevolen krijgt.

RedNote heeft in China 300 miljoen gebruikers en is daarmee allang geen kleine dienst meer. Sinds de blokkade eraan komt, waren er tot vrijdag 700.000 gebruikers uit het Westen bijgekomen. Dat is dus een klein percentage, al zal RedNote ook beseffen dat de potentie heel groot is.

Dat RedNote niet gericht is op het Westen, blijkt uit vrijwel alles als je de app installeert. De naam staat er in Chinese tekens bij in de App Store en de Play Store en ook de ontwikkelaar staat genoemd in Chinese tekens. Als je de app opent, staan de algemene voorwaarden alleen in het Mandarijn. Die tekst is ook niet makkelijk te kopiëren en te vertalen. Het privacybeleid is wel in het Engels, maar er is geen apart privacybeleid voor bijvoorbeeld de Europese Unie. Vanwege de AVG is dat wel nodig.

Daarmee voldoet de app al niet aan de regels van de AVG en zou dus eigenlijk niet in Europa te installeren moeten zijn. Immers: de algemene voorwaarden moeten begrijpelijk zijn en pagina's vol Chinese karakters zijn voor veel Europeanen niet begrijpelijk.

Nu is RedNote ook overvallen door deze trend en is de app hard aan het werk om alles te vertalen. Dat is op zich een redelijk makkelijke klus, maar voldoen aan wetgeving in westerse landen is een heel ander probleem. Daarvoor heeft het bedrijf vermoedelijk de expertise niet zomaar in huis.

Er is een ander opvallend verschil tussen TikTok en RedNote. TikTok heeft een andere app voor China; bij RedNote is dat een gebruikersgroep. Zo kunnen Chinese gebruikers en westerse gebruikers met elkaar communiceren, al is dat lastig door de taalbarrière. Nu klinkt vanuit de Chinese regering nog een positief verhaal over de opkomst van RedNote, maar de vraag is hoelang dat duurt.

Want westerse gebruikers nemen westerse waarden en informatie mee, en dat staat haaks op wat de Chinese regering wil dat Chinezen tot zich nemen. Dus zul je vermoedelijk als westerse gebruiker de Chinese regels van RedNote moeten volgen.

Als je je afvraagt waarom Amerikaanse videomakers en gebruikers naar RedNote verhuizen: ze zijn boos en willen protesteren tegen het verbod. Met de overstap naar RedNote lijken ze te willen uitdrukken dat ze niet willen overstappen naar een westers alternatief, maar alternatieve, Chinese diensten verkiezen.

Aan de andere kant zal de populariteit van RedNote snel leiden tot actie van politici. RedNote verzamelt veel data van gebruikers en heeft één app voor de hele wereld onder Chinese regels, dus dat botst al snel met wat is toegestaan in westerse landen.

O, en dan nog iets opvallends in het gebruik van de app. De appinstallatie is rond 170MB en na het uitpakken is dat 400MB, maar zelfs na een paar minuten gebruik neemt de app al meer dan 1GB in op de opslag. Dat is opvallend veel voor een app van dit type.

RedNoteRedNoteRedNoteRedNote
RedNoteRedNoteRedNoteRedNote
RedNoteRedNoteRedNote

Tot slot

ByteDance had veel geld kunnen verdienen door TikTok te verkopen, maar koos ervoor om het te houden. Naar de reden daarvoor kunnen we gissen: het kan zijn dat het bedrijf dacht op termijn meer geld te verdienen aan TikTok dan een verkoop nu zou opleveren, dat het geloof had dat het op een andere manier goed zou komen, of omdat de Chinese staat inderdaad TikTok ziet als strategisch wapen in het buitenlandse beleid.

Hoe dan ook, nu is het zover en is de blokkade daar, ook al heeft TikTok er zelf voor gekozen de app op zwart te zetten. Wat er verder gaat gebeuren, is volstrekt onduidelijk en onvoorspelbaar. Veel mensen zullen hebben gedacht dat videomakers naar Instagram en YouTube zouden gaan. Dat is ook wel gebeurd, maar er is ook een beweging op gang gekomen richting het in het Westen onbekende RedNote.

Die app is vooralsnog onhoudbaar in het Westen en zal dus vermoedelijk geen lang leven beschoren zijn in deze vorm, maar de overstap van al die gebruikers maakt wel iets duidelijk: gebruikers zijn heel boos vanwege wat er met TikTok gebeurt. En die woede kan zich op onverwachte manieren uiten. Het is ook een ideaal scenario voor de Chinese overheid: Amerikaanse gebruikers installeren helemaal uit zichzelf een Chinese app die allemaal data terugstuurt naar China.

Het is een beetje als TikTok zelf. Als je verder swipet, heb je geen idee welke volgende video je zal krijgen; je weet alleen dat het op jou is aangepast. De westerse wereld is nu een gebruiker en veegt naar de volgende video, benieuwd en misschien een beetje bang wat die nu weer zal brengen.

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Reacties (243)

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CAPSLOCK2000
19 januari 2025 13:15
Omdat ik Chinees studeer ben ik eens op RedNote gaan kijken om wat te oefenen en ik vind het erg leuk.

De sfeer doet me denken aan het internet van de jaren 90. Fris, welwillend, een beetje spannend en heel nieuwschierig. Er is een grote culturele uitwisseling op gang gebracht, voor velen lijkt het de eerste keer te zijn dat ze direct contact hebben met de andere kant van de wereld en buiten hun eigen bubbel. Met name de Amerikanen zijn stomverbaasd. (Chinezen leren Engels op school en kijken Westerse films en lijken wat minder verbaasd).

Er is een enorme bereidheid om elkaar respectvol te helpen. Chinezen posten welkomsvideos met uitleg over het platform en de (online-)cultuur. Amerikanen doen hun best om (ook) in het Chinees te posten, de taal te leren en de regels te respecteren.

Wat mij verbaast is de breedte en diepte van de onderwerpen die besproken worden. Er zijn talloze vraag-topics met basale vragen over elkaars samenleving. Wat eet je? Hoe woon je? Wat voor auto rij je? Wat kost dat? Wat kost een maaltijd? Hoeveel uur werk je? Kennen jullie Beyonce? Wat denken jullie van Gaza? Wat kost een ambulance? Wat kost een dosis insuline?
De antwoorden (en vragen) zorgen over en weer voor veel verbazing.

Een fors deel van de content is in één klap tweetalig geworden. Veel video's zijn in het Engels en het Chinees ondertitelt en ook in het commentaar is het gewoon om tweetalig te posten. Daarmee is het wel echt een product van deze tijd want zonder moderne vertaalsoftware als GPT was dit niet mogelijk gweest.

Ik denk niet dat dit lang kan bestaan. Na een tijdje zal de nieuwigheid er af gaan en de sfeer veranderen, als het zo ver komt voor de VS of China de boel blokkeert. Op dit moment is het een erg leuke hype om in te zitten.


Disclaimer: Normaal gesproken doe ik niks met social media en ben ik zeer op privacy gericht dus ik draai RedNote op een burner zonder persoonlijke informatie. Lees dit niet als aanbeveling of suggestie dat er geen risico's zijn. Dit is dus ook geen vergelijking met TikTok of Instagram, daar kom ik nooit.
Florimon @CAPSLOCK200019 januari 2025 14:30
Ik ben geen TikTokker en ken dus ook niet RedNote, maar zag wel gisteren over die exodus deze video op het channel van "Serpentza" (een Zuid-Afrikaan die 14 jaar in China gewoond en gewerkt heeft, de taal spreekt, met een Chinese getrouwd is, en vanuit zijn bi-culturele insteek de minder fijne kanten van de Chinese samenleving en vooral de communistische partij bekritiseert) : YouTube: Rednote is Showing Americans how much Better China is (die titel is trouwens sarcastisch bedoeld).

Hij merkt dus op dat de euforie van de overstappers vaak van korte duur is, omdat "RedNote" vooral een "lifestyle" app is, waar 'gevoelige onderwerpen' als politiek, religie, sexuele geaardheid etc taboe zijn. Dus iemand met "lesbian" en een regenboogvlaggetje in haar profielnaam had al gauw een ban te pakken. Ook hebben de toezichthouders de interactie tussen Chinezen en Amerikanen nu even aangekeken, maar is de verwachting dat ze toch binnenkort zullen overgaan tot segregatie van de gebruikersgroepen op basis van ip-adres.
Verder is, nog steeds volgens Winston (Serpentza) RedNote vooral in gebruik door de wat meer gefortuneerde Chinezen, en krijgen de Amerikanen een dus ietwat te rooskleurig beeld van de welvaart daar.

[Reactie gewijzigd door Florimon op 19 januari 2025 14:37]

CAPSLOCK2000
@Florimon19 januari 2025 15:08
Hij merkt dus op dat de euforie van de overstappers vaak van korte duur is, omdat "RedNote" vooral een "lifestyle" app is, waar 'gevoelige onderwerpen' als politiek, religie, sexuele geaardheid etc taboe zijn. Dus iemand met "lesbian" en een regenboogvlaggetje in haar profielnaam had al gauw een ban te pakken. Ook hebben de toezichthouders de interactie tussen Chinezen en Amerikanen nu even aangekeken, maar is de verwachting dat ze toch binnenkort zullen overgaan tot segregatie van de gebruikersgroepen op basis van ip-adres.
Het klopt dat het vooral een lifestyle app is en het niet is opgezet voor politieke discussies of zo iets. Discussies over (inter)nationalie politiek heb ik nog niet gezien en ik neem aan dat die zijn weggecensureerd. Over religie en sexuele geaardheid wordt wel gesproken.... maar vooral in negatieve zin.
Verder is, nog steeds volgens Winston (Serpentza) RedNote vooral in gebruik door de wat meer gefortuneerde Chinezen, en krijgen de Amerikanen een dus ietwat te rooskleurig beeld van de welvaart daar.
Dat is ook mijn indruk. Mensen zijn overal hetzelfde en ook de Chinezen laten zich online van hun beste kant zien. Deze app is dan ook nog eens gericht op lifestyle onderwerpen als cultuur, voedsel, kunst, reizen, wonen, knustelen en dat soort dingen. Daarmee selecteer je al voor op een bepaalde groep die geld en tijd heeft voor dat soort zaken. Volgens de huisregels mag je eigenlijk niet opscheppen met je mooie leven of je rijkdom maar mensen zijn overal hetzelfde en doen het toch...
Wellicht dat het wat moeilijker is om dat te zien door de grote culturele barriere heen.
MadDogMcCree @CAPSLOCK200019 januari 2025 18:31
Als ik het zo lees is het dus eigenlijk een hele leuke app waar niet al te zwaar aan getild moet worden, net als musical.ly dat was voor de overname van TikTok. Nu was dat helemaal niks voor mij, sowieso het doel van de app niet, maar ook niet de overdreven Amerikanen. Maar goed, nagenoeg geen politieke statements te vinden, geen nadruk seksuele geaardheid en gender, geen verkooppraatjes, geen 'wijsheden', geen wappies, gewoon lui die maf doen op een liedjem niets meer, niets minder. En toen werd het overgenomen door TikTok en werd het groot en lelijk.

Ik moet er wel bij zeggen dat 'Chinezen zich van hun beste kant laten zien' niet helemaal waar is buiten die app. Als er kritiek komt op de app via X dan reageren ze als een gebeten hond. Zo kreeg een 'ik ben overgestapt naar RedNote' Amerikaan van iemand kritiek dat hij foto's van zijn kind op het platform plaatste. De Chinese reacties waren best lelijk. Gek genoeg werd de persoon niet aangevallen op het argument 'beschermen van privacy', maar op het feit dat men de oceaan niet kon overzwemmen om het kind kon kidnappen. Blijkbaar is dat de eerste gedachtegang. Verder veel verwijten en proberen te kleineren.

Dat is toch wel een dingetje waarom westerse culturen zullen blijven clashen met China. Kritiek op China, in welke vorm dan ook, resulteert in verwijten. In het westen zien we toch vaak dat kritiek op eigen land en grote bedrijven juist gangbaar is. Veel Chinezen die actief zijn op westerse platforms schieten gelijk in de verdediging en draaien de kritiek om omdat ze het idee hebben dat we bedrijven zoals Microsoft, Apple, Google, X, Meta, etc keihard zullen verdedigen. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Het is een soort 'fanboy' gedrag.
CAPSLOCK2000
@MadDogMcCree22 januari 2025 14:44
Als ik het zo lees is het dus eigenlijk een hele leuke app waar niet al te zwaar aan getild moet worden, net als musical.ly dat was voor de overname van TikTok.
Zo zie ik het ook, het is gewoon een leuke plek los met een vriendelijke community. Het publiek bestaat/bestond vooral uit hoog opgeleide jonge vrouwen die praten over koken, make-up, katten en alle andere cliché's die bij die doelgroep horen.
Maar goed, nagenoeg geen politieke statements te vinden, geen nadruk seksuele geaardheid en gender, geen verkooppraatjes, geen 'wijsheden', geen wappies, gewoon lui die maf doen op een liedjem niets meer, niets minder.
In onze maatschappij is "censuur" een groot taboe, maar velen vinden het eigenlijk wel prettig. Die willen niet geconfronteerd willen worden met allerlei onderwerpen. Bv de types die zeggen dat ze niks tegen homo's/transgenders hebben maar dat ze wel "normaal" moeten doen en dus onzichtbaar moeten zijn. Dat is gewoon een wens tot censuur. Wereldwijd wordt op grote schaal gecensureerd en dat kan omdat de meeste mensen het eigenlijk wel prettig vinden om problemen te verbergen in een soort sprookjesbos te wonen waar alles mooi en leuk is.
Ik moet er wel bij zeggen dat 'Chinezen zich van hun beste kant laten zien' niet helemaal waar is buiten die app. Als er kritiek komt op de app via X dan reageren ze als een gebeten hond.
Dat klopt, maar binnen die app is dat niet de houding, al zou dat ook kunnen liggen aan de bubbel waar ik in zit.
<knip>
Dat is toch wel een dingetje waarom westerse culturen zullen blijven clashen met China. Kritiek op China, in welke vorm dan ook, resulteert in verwijten. In het westen zien we toch vaak dat kritiek op eigen land en grote bedrijven juist gangbaar is. Veel Chinezen die actief zijn op westerse platforms schieten gelijk in de verdediging
IMHO heeft de Chinese maatschappij last van een minderwaardigheidscomplex omdat ze op veel punten een achterstand hebben(/hadden) op het Westen. Dat gat wordt gevuld met patriotisme. Net zoals voetbalfans trots zijn op hun club ongeachte de prestaties op het veld. Wat er ook gebeurt, het ligt niet aan de eigen spelers want dat zijn besten, dus wordt de aanval geopend op het andere team, de scheidsrechter, het gras, etc...

Een aspect dat volgens mij onderbelicht is, is dat nu voor het eerst Amerikanen te gast zijn op een Chinese site in plaats van andersom. Nu zijn de Chinezen in de meerderheid, bepalen de regels, kennen de gebruiken, spreken de taal, kennen de afkortingen en de meme's etc. Ze voelen zich thuis en zijn zelfverzekerd. De Amerikanen zijn in de minderheid en moeten zich aanpassen aan een vreemde taal en vreemde gebruiken. Dat maakt de verhoudingen heel anders en trekt een ander soort publiek. De meeste mensen gaan niet naar buitenlandse sites maar houden het lokaal. De "buitenlanders" die dat wel doen zijn dus niet representatief voor "gewone" mensen.
Het is makkelijker om je vriendelijk en open op te stellen wanneer je lekker in je vel zit dan wanneer je en minderheid bent die zich voortdurend moet verdedigen tegen aanvallen in een vreemde taal.
Wouterie @CAPSLOCK200019 januari 2025 17:31
Mensen zijn overal hetzelfde en ook de Chinezen laten zich online van hun beste kant zien.
Dit vind ik misschien wel de meest rake opmerking.
smiba @CAPSLOCK200020 januari 2025 23:20
[...]
Discussies over (inter)nationalie politiek heb ik nog niet gezien en ik neem aan dat die zijn weggecensureerd. Over religie en sexuele geaardheid wordt wel gesproken.... maar vooral in negatieve zin.
Het is ook wel zo dat in China het ook cultureel niet echt gewenst is dat mensen zomaar over politiek beginnen, mensen vinden het daar onbeleefd. Nu zou er vast ook genoeg gemodereerd worden hoor niet daar van, maar mensen vinden het ook niet heel tof
Llopigat
@Florimon19 januari 2025 21:46
waar 'gevoelige onderwerpen' als politiek, religie, sexuele geaardheid etc taboe zijn
Dat is meer gewoon een China ding. De CCP heeft een enorme hekel aan de LGBT community. Dat kan je in China zelf ook niet uitdragen en aangezien het hier nu een gemengd publiek is...
smiba @Llopigat20 januari 2025 23:23
[...]
Dat is meer gewoon een China ding. De CCP heeft een enorme hekel aan de LGBT community. Dat kan je in China zelf ook niet uitdragen en aangezien het hier nu een gemengd publiek is...
Huh? Hier ben ik zelf nou niet echt bekend mee, de CCP is volgens mij relatief neutraal over het onderwerp. Het is niet strafbaar, en je kan inmiddels met wat gedoe ook je geslacht aanpassen en hormonen krijgen. Volgens mij worden homo-partnerships nog niet legaal erkend though, dus ze zijn er nog niet helemaal.
Llopigat
@smiba20 januari 2025 23:51
Dit schijnt vrij recent te zijn. Zie bijvoorbeeld https://www.hackingbutleg...lence-that-speaks-volumes
smiba @Llopigat21 januari 2025 00:04
Dit is wel teleurstellend om te zien ja, weet eigenlijk niet helemaal waar ze mee bezig zijn...
WillySis @Llopigat23 januari 2025 15:54
Recent in d zin van anderhalf jaar oud?
Rinzwind @Florimon19 januari 2025 15:42
Die man heeft een one issue kanaal dat constant kritisch is op China en eruit pikt wat hem goed uitkomt. Het gast m om de views. En het werkt voor hem blijkbaar. Zo is er ook een kanaal van een middelbare leeftijd Chinese vrouw die wel eens uitlegt wat er zoal mis is met China. Er is idd wel wat mis met de gemiddelde mens in deze wereld. Oftewel sociaal klimaat.
honey @CAPSLOCK200019 januari 2025 16:25
Ik heb Chinese familie en het is verbazingwekkend dat het Westen zo weinig weet over China. De Westerse media is extreem beeldbepalend en helaas laten ze enkel de negatieve kanten zien. Er zijn veel dingen die China echt veel beter doet. We zouden ook wat kunnen leren
Joepi @honey19 januari 2025 21:35
TikTok Restores US Service, Credits Trump As Democrats Freak Out

@TikTokPolicy
STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170 million Americans and allowing over 7 million small businesses to thrive.

It’s a strong stand for the First Amendment and against arbitrary censorship. We will work with President Trump on a long-term solution that keeps TikTok in the United States.
https://x.com/TikTokPolicy/status/1881030712188346459

[Reactie gewijzigd door Joepi op 19 januari 2025 21:36]

Llopigat
@Joepi19 januari 2025 21:42
Dit klinkt wel heel erg als een een-tweetje tussen Trump en TikTok om de democraten belachelijk te maken eigenlijk. Natuurlijk is er wel contact geweest voor ze alles op zwart zetten.

En dat terwijl Trump nota bene zelf is begonnen hiermee: nieuws: VS wil in navolging van India TikTok verbieden

Dat was toen hij kwaad was omdat tegenstanders acties voerden op TikTok om zich in te schrijven voor zijn rallies en dan niet op te komen dagen waardoor hij voor een vrijwel lege zaal stond :')
We will work with President Trump on a long-term solution that keeps TikTok in the United States.
Zou me niet verbazen als dat op verkoop aan Elon uitdraait en dat ze TikTok hierom niet al te veel de shit in willen trappen (want dan heeft hij er ook niks meer aan)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 19 januari 2025 21:48]

WillySis @Llopigat23 januari 2025 15:59
Trump is nu vriendjes met diverse big-tech CEO's en hij heeft de social media (inclusieg TikTok) flink gebruikt in de campagne.
Was TikTok vijf jaar geleden in zijn ogen nog een gevaar voor de staatsveiligheid, nu is het een handig platform. Ondanks zijn hekel aan buitenlandse, met name Chinese, bedrijven is TikTok dus handig en mag blijven.
_Pussycat_ @Joepi20 januari 2025 02:23
TikTok Restores US Service, Credits Trump As Democrats Freak Out

Ben ik de enige die zich stoort aan dit soort titlels? Ik klik intussen principieel nooit meer erop. Iedereen is altijd "fuming", "freaking out", "losing it", "A torching B over [topic]".
Een woord als "criticise" of "disagree" kan schijnbaar echt niet meer gebruikt worden voor kritiseren of het oneens zijn.
B_FORCE @honey19 januari 2025 17:21
Dat geldt trouwens voor elk ander land

Ik heb familie in de VS en er klopt ook geen bal van hoe zelfs de serieuze nieuws kanalen hier Amerikanen wegzetten.

Omgekeerd is het vervolgens in andere landen net zo slecht als het over Nederland gaat.
Llopigat
@B_FORCE19 januari 2025 21:47
Ik heb familie in de VS en er klopt ook geen bal van hoe zelfs de serieuze nieuws kanalen hier Amerikanen wegzetten.
Tja, als ze 2x iemand als Trump kiezen als president... Dan maak je het er ook wel naar.
F.U.B.A.R @Llopigat21 januari 2025 17:50
[...]
Tja, als ze 2x iemand als Trump kiezen als president... Dan maak je het er ook wel naar.
Je bewijst mooi B_FORCE's punt met die welgeïnformeerde reactie.
HijDieAllesWeet @CAPSLOCK200019 januari 2025 15:19
Eind jaren 90 begin jaren 00 heb ik echt veel zitten chatten. Was toen gewoon tekst en anoniem. En heel veel gepraat met mensen van over de hele wereld en inderdaad gewoon over alledaagse zaken. Was heel leerzaam. Lijkt alsof dat nu bijna niet meer nodig is. Internet was voor mijn gevoel toen ook veel vrijer als dat het nu is.

Dat het nu met deze app nieuwswaardig is dat Amerikanen en Chinezen op een positieve manier met elkaar kunnen praten is op z'n zachtst gezegd verontrustend.

[Reactie gewijzigd door HijDieAllesWeet op 19 januari 2025 15:24]

Klaus_1250 @HijDieAllesWeet20 januari 2025 09:48
Internet eind jaren '90 en begin '00 was gewoon leuk. Leuke mensen, leuke dingen, informatie goed en bereikbaar, niet over commercieel. En vrij. Nu is 98% is gewoon rommel en het is heel moeilijk nog te vinden wat de moeite waard is :-(
jellybrah @CAPSLOCK200019 januari 2025 17:02
Leuk zolang het leuk is inderdaad. Alle social media is / word wel verpest. Aard van het beestje.
kabelmannetje @CAPSLOCK200019 januari 2025 21:13
Geen enkele reden dus om deze software te gebruiken.
marijnvbraak @CAPSLOCK200019 januari 2025 22:06
Volgens Youtube kanaal China Insider with David Zhang laten Chinezen hier de mooie kant zien en vergeten Amerikanen dat China wel een heel ander land is dan dat mensen op Xiaohongshu zich voor doen: YouTube: The Real China Outside of Xiaohongshu
himlims_ @CAPSLOCK200020 januari 2025 13:29
heb zoń vermoeden dat er een bepaalde miljardair, dit wel opkoopt :+ :X als het zo ver komt
Planck 19 januari 2025 10:46
Wanneer ondernemen wij in de EU nu ook eens actie?

We zien toch allemaal welke enorme impact social media heeft op de westerse wereld en hoe Amerika een corrupte oligarchie is geworden, waar onze statelijke tegenstanders misbruik maken van social media en spionage door verzamelen van persoonsgegevens op alle burgers. Dit nog naast de vervelende gezondheidseffecten op ons brein en op de kwetsbare jongeren die dit soort apps heeft.

We zouden het voorbeeld van Amerika moeten volgen, maar dan sterker. Laten we voor onze EU-veiligheid eisen dat alleen social media met EU-eigenaren zijn toegestaan. En hetzelfde voor cloud. En voor auto's en apparaten gekoppeld aan de cloud.

Met een overgangsperiode geeft dat EU-partijen tijd om vergelijkbare services te ontwikkelen. Zo onmogelijk is dat echt niet en de EU-markt is groot genoeg om ook hier partijen te laten floreren. Nu laten we onszelf nat als de Amerikanen stukscheuren door invloeden uit Rusland, China en ook de corrupte gek geworden Amerikanen zelf. Tijd om dat juk van onszelf af te gooien!

[Reactie gewijzigd door Planck op 19 januari 2025 10:47]

Henk1827 @Planck19 januari 2025 12:56
Het gaat niet eens alleen over spionage. Het gaat vooral over controleren wat de mensen te zien krijgen. Zo beinvloed je een volk. China is erbij gebaat het volk van hun tegenstanders te verzwakken. En dat kan heel mooi door ze bang, onzeker, boos te maken d.m.v. filmpjes.
dasystemcheck @Planck19 januari 2025 11:34
Ik denk dat in de kern het nog een stuk verder gaat: over het algemeen maakt alle social media gebruik van een algoritme om 'interessante' zaken onder je neus te brengen; van gepersonaliseerde reclame, het fotootje van de kat van je vriendin, tot de politiek getinte opmerking van een influencer of afwijkende mening van een arts.
Het probleem is als rode draad in alle gevallen te vinden: WIE bepaald de 'interessante' zaken?
Als ikzelf daarover bepaal wat ik wens te zien, dan is er geen probleem; daarom was dit verheven problematische punt van het onderwerp zo'n 15 jaar geen noemenswaardig gesprekswaardig onderdeel.
Pas toen "wie betaald, bepaald" leidend werd (al dan niet commerciele bedrijven of de staat) in het aanbrengen van scheiding van wat ik wel of niet MAG zien, pas TOEN werd het bannen van apps & gebruikers een veelgehoorde klacht.
Daaronder valt dus ook de censuur van wat 'goed' is voor jou of mij; ook daarvoor geldt 'wie betaald, bepaald'. De meest betalende, machtigste partij bepaald wat ik mag zien op social media. Als ik àlle invalshoeken en variateiten wil zien over een diversiteit van onderwerpen dan is dat niet meer mogelijk middels een simpele zoekopdracht op een zoekmachine als Google of willekeurig 'sociaal' platform: Ik zal gebruik moeten maken van VPN of andere methodieken en platformen om een gewogen afweging te maken van de informatie die ik te zien (of te horen) krijg.
Dus als we het over 'onze veiligheid' hebben, zal de macht van de groten weer terug moeten naar de gemeenschap en daar hebben we denk ik een pijlijk punt: veelal hoor je meer over schouderophalend gedrag en gemakszucht dan daadwerkelijke verschuiving van wat jij en ik willen t.o.v. wat de 'groten der aarde' van- en voor ons willen...
Llopigat
@Planck19 januari 2025 21:51
Dat soort dingen zijn een stuk lastiger af te dwingen dan je denkt. Wat valt er onder social media? En hoe zit het met platformen die geen eigenaar hebben zoals Mastodon (en die ook helemaal geen beinvloeding en spionage doen).

En sowieso heeft het amper zin want je komt er toch wel omheen.
bantoo @Planck19 januari 2025 12:00
Nee bedankt, ik heb geen behoefte om van de EU een Noord Korea lite te maken. Het is een wonder hoe paranoïde veel mensen zijn geworden in amper 10 jaar tijd.
bytemaster460 @bantoo19 januari 2025 21:53
Zo paranoïde is dat niet. Dat Trump morgen beëdigd wordt als president en zijn regering vol heeft kunnen stoppen met vriendjes en miljardairs is een gevolg van beïnvloeding via social media. We zien nu hoe Musk de politiek in het VK en Duitsland probeert te beïnvloeden. Social Media is een krachtig wapen gebleken dat ook tegen je gebruikt kan worden. We zijn niet paranoïde maar eerder naïef.
himlims_ @bytemaster46020 januari 2025 13:30
en meneertje timmermans doet dat niet? ik vind het zo hypocriet, maar zal wel aan mij liggen.
bytemaster460 @himlims_20 januari 2025 17:26
Ligt denk ik inderdaad aan jou. Wat er in de VS gebeurt is in de verste verte niet te vergelijken met de Nederlandse politiek.
JackJack @bantoo19 januari 2025 14:09
Kop in het zand steken en een sarcastische opmerking maken op Tweakers werkt beter?
Het is juist nodig om dat NIET te worden.

Social media veranderd mensen in zombies waarbij de telefoon vergroeid zit met hun hand waardoor ze niet meer in staat zijn zelf na te denken of buiten vakjes te denken. Social media heeft het zwart wit denken vergroot dankzij hun algoritmes die inzetten op sensatie.

"Iedereen die niet denkt zoals ik is de vijand."
Dat is de mindset die social media promoot, net als Noord Korea dus eigenlijk ;)
Frame164 @Planck19 januari 2025 10:56
Vervang tiktok door gaming en de hele tweakers community vliegt door het dak, terwijl er ook genoeg mensen door gaming in de problemen zijn gekomen, net als dat er veel mensen zijn die aan tiktok gewoon plezier beleven zonder problemen te krijgen. Ergo, individuele apps gaan verbieden op basis van de waan van de dag is niet slim. Er is een breder plan nodig om de problemen aan te pakken.
BroWohsEdis @Frame16419 januari 2025 11:33
Totaal niet te vergelijken. Lees je even in over de desinformatie technieken voordat je over gamen begint.
FreezeXJ @BroWohsEdis19 januari 2025 13:40
Da's het leuke, we gaan ze juist wel vergelijken. Mag je wat van vinden, maar het ligt nogal voor de hand. Van ongeveer alles wordt al tijden geroepen dat het mensen beinvloedt, verloedert en dat het allemaal door stoute partijen te misbruiken is. Dat was zo bij de boekdrukkunst, radio, TV, internet, fora, games, Facebook en kornuiten en nu mag TikTok zich aan dat rijtje toevoegen. En inderdaad, ongeveer elk medium is dan ook misbruikt voor propaganda. Dat gaat een paar jaar zo door, de boel wordt gereguleerd, de excessen worden bekend en ontmanteld (of niet) en we gaan weer verder, nu met iets minder blind vertrouwen in wat ons voorgeschoteld wordt.

We zijn nu bezig om de infi-scrollers te leren blokkeren (wist je dat veel ouwe arcade-games ook geen einde hadden? En verdorie nog geld kostten ook, waarmee vele kinderen bankroet zouden gaan, en hun toekomst zouden verknallen?) en vermoedelijk gaan we ook ontdekken dat er in heel veel ervan een verborgen boodschap meegegeven wordt. En misschien houden we er tradities aan over, zoals die diamant bij verloving/trouwen, wat nog steeds een hoogst lucratieve marketing-campagne is gebleken. Da's overigens nooit verboden, en ik vraag me echt af waarom.
Triblade_8472 @Frame16419 januari 2025 11:02
En hardware/chips, zoals videokaarten, telefoons, EV's.

Succes met alles verbieden wat geen Europese eigenaar heeft.
Planck @Frame16419 januari 2025 11:20
Gaming is totaal iets anders dan social media. Met social media wordt sociale onrust gecreëerd, worden groepen tegen elkaar opgezet, worden conspiracy theoriën verspreidt en extremistische partijen verkozen met als doel om onze democratieën te slopen. Het gaat niet over 'plezier' of waar jongeren hun tijd aan spenderen, maar dat onze westerse wereld met onze westerse waarden kapot wordt gemaakt.
smiba @Planck19 januari 2025 12:27
Dit is echt het perfecte voorbeeld van wat @Frame164 hierboven dit schrijft, gaming word heilig verklaard en TikTok (of social media in het algemeen) word neergezet als de duivel.

TikTok is voor mij gewoon entertainment, niet anders dan dat ik misschien 5 jaar geleden op YouTube ging voor entertainment, of dat ik een serie keek op TV.

TikTok is een beetje zoals 10 jaar geleden Call of Duty de reden voor schietincidenten in Amerika werd genoemd lol
A Lurker @smiba19 januari 2025 13:41
Dit is echt het perfecte voorbeeld van wat @Frame164 hierboven dit schrijft, gaming word heilig verklaard en TikTok (of social media in het algemeen) word neergezet als de duivel.
Klopt en dat is met goede reden waarom dit zo is. Er zijn grote fundamentele verschillen tussen gaming en social media. Zo heb ik nog nooit gehoord over Russische of Chinese inmenning in gaming communities voor het beinvloeden van verkiezingen of wat dan ook. En als dat al is; zal het vrij lokale effecten hebben, gaming communities hebben geen landelijk bereik. Social media heeft wel landelijk bereik.
TikTok is voor mij gewoon entertainment, niet anders dan dat ik misschien 5 jaar geleden op YouTube ging voor entertainment, of dat ik een serie keek op TV.
Voor jou wel, voor alle invloedrijke machten is het een manier om te manipuleren.
TikTok is een beetje zoals 10 jaar geleden Call of Duty de reden voor schietincidenten in Amerika werd genoemd lol
Nee, dit is totaal onvergelijkbaar. Gaming werd (toen) als oorzaak gezien van een concreet op zichzelf-staand probleem op nationaal vlak; schiet iemand in de VS op een school mensen dood zal in Nederland niemand games spontaan in een kwaad daglicht gaan zetten. Zo heb je altijd tendensen die komen en gaan waarbij er een zondebok gezocht wordt, en dit is eigenlijk meestal tijdelijk van aard. Drugs, alcohol, porno, gokken, games noem maar op.

Social media is de oorzaak van een zeer reëel existentieel gevaar op internationaal vlak; het gaat exact om beïnvloeding over landen heen. De effectiviteit van een social medium als platform om een heel land te bereiken is hier een fundamenteel aspect.

Andere koek dus; een betere analogie is dan ook spionage, gaat ook over de verhoudingen tussen landen onderling, en hierbij weet een ieder weldenkend mens dat het gebeurt, en het is ook een reëel existentieel gevaar.
MarcMK2 @A Lurker20 januari 2025 13:44
Zo heb ik nog nooit gehoord over Russische of Chinese inmenning in gaming communities voor het beinvloeden van verkiezingen of wat dan ook. En als dat al is; zal het vrij lokale effecten hebben, gaming communities hebben geen landelijk bereik. Social media heeft wel landelijk bereik.
Ik denk dat er wel een agument te maken valt dat hoe "wij als het westen" naar china, rusland en het midden oosten kijken wel degelijk beinvloed is door games. Zijn er games waar je als als 1 van bovenstaande tegen het westen vecht?

voor zover ik weet is het altijd westen=goed, rest=slecht.
A Lurker @MarcMK220 januari 2025 15:55
Zeker, maar dat sluit toch wel aan bij mijn standpunt; het is natuurlijk niet gek dat een land pro zichzelf is, en dat uit zich in popcultuur. Hierbij zijn games niks anders dan films.

Je kunt er over discussiëren of dit wenselijk is, maar dit is echt een losstaand onderwerp en voegt nauwelijks iets toe in het debat of je een verbod wil op TikTok (of andere potentieel gevaarlijke sociale media).

Bovendien maakt de leiders van machtige landen weinig uit wat inwoners van andere landen van hun vinden; dat is sowieso al vrij ver buiten je invloedsfeer. Xi zal geen minuut wakker liggen van de opruiing die Trump in de VS doet omtrent de Chinese concurrentie en de tariffs. Hij zal wel een mening hebben over de tariffs zelf en wat dat doet voor zijn land.
Cowabungaa @smiba19 januari 2025 15:17
TikTok is voor mij gewoon entertainment, niet anders dan dat ik misschien 5 jaar geleden op YouTube ging voor entertainment, of dat ik een serie keek op TV.
Voor jou ja, maar voor miljoenen mensen niet. Het is een gigantische bron van desinformatie en opruiing ook al kijk jij persoonlijk alleen naar kattenfilmpjes of whatever. De maatschappelijke impact van sociale media en videogames valt echt totaal niet te vergelijken. Het heeft veel meer gemeen met de impact van iets als radio dan games; een nieuwe vorm van massa-communicatie.

[Reactie gewijzigd door Cowabungaa op 19 januari 2025 15:20]

CasualKnaller @Cowabungaa20 januari 2025 12:50
Het is een gegeven dat social media voor veel mensen nu veel verder gaat dan entertainment en het een van de belangrijkste pijlers is geworden voor de vorming van hun wereldbeeld. Daar kun je je schouders over ophalen, maar ik vind het zorgelijk dat er vrij veel mensen zijn die gebaseerd op ‘alternatieve waarheden’ uit hun social media bubbel hun kinderen niet laten inenten en denken dat er een epidemie van ‘turbokanker’ is ontstaan door mRNA vaccins. Ook de beïnvloeding van de Roemeense presidentverkiezingen is een veeg teken dat we als samenleving eens beter moeten gaan kijken naar social media en de aansturing van informatiestromen door algoritmes.

De vermomming van politieke zienswijzen als zijnde alternatief feiten is naar mijn inzicht een van de meest bizarre en gevaarlijke uitingen van deze ontwikkeling. Algoritmes vormen een digitale echokamer voor alternatieve feiten en falsificatie wordt door deze algoritmes onmogelijk gemaakt. Misschien is dat allemaal nog wel grappig als het gaat om een zonderlinge autonoom die denkt dat hij in zijn voortuin zijn eigen staat kan uitroepen. Het wordt een stuk minder prettig als financieel daadkrachtige actoren de mogelijkheid krijgen om dit soort algoritmes te manipuleren en de digitale echokamer te vormen naar hun eigen politieke voorkeur. Dan krijg je een opmaat naar een oligarchie die zich doormiddel van algoritmes en alternatieve waarheden overeind houdt. Ik vind dat een behoorlijke ontnuchterende gedachte en kijkende naar de VS vandaag denk ik dat we veel verder is deze fuik zitten dan we denken.
Luchtbakker @Planck19 januari 2025 12:42
Het probleem met apps als TikTok is dat er net zo snel een nieuwe app opgetuigd is. En het verbieden duurt dmv alle gerechtelijke procedures weer jaren. Kortom; je schiet er weinig mee op.

Er zou dan permanente wetgeving moeten komen dat zodra een app, gelijkwaardig aan een Facebook, Tiktok o.i.d dan verplicht een hoofdkantoor op EU grondgebied moet hebben, en ook waarnemers de vrijheid geven in de broncodes te kijken om te zien wat er met alle data gebeurt.

Dit gaat geen enkele partij doen vermoed ik.
WoutervOorschot @Luchtbakker19 januari 2025 13:25
In principe hebben we dat, iets genuanceerder, in de DSA staan. De digital services act vereist uitleg over algoritmes, verantwoordelijken fysiek op het continent etcetera. Ik vrees echter dat er vervolgens niet zoveel mee gedaan kan worden, of niet mee gedaan wordt.
sdziscool @Planck19 januari 2025 18:32
Zodra we onze eigen social media hebben...
Oh wacht dat gaat met de huidige sociaal economische factoren hem nooit worden.
Als je binnen EU regelgeving moet werken eindigt je met een gelobotomiseerd product, en als het een redelijk idee is neemt iemand uit China of USA het over zonder de lobotomie en dan ben je in nul seconden weg geconcurreerd.
Nark0tiX @Planck20 januari 2025 07:16
Helemaal mee eens. Weg met al die antisocialmedia. Niks sociaals aan. Allemaal brainwash apps.
theduke1989 @Planck21 januari 2025 09:54
Je wilt Amerika als voorbeeld gebruiken? Ik wil niet lullig doen, maar je bent niet helemaal goed.
Wat Amerika hier doet is echt belachelijk.

Het is een goede PR-stunt voor de Trump regering, maar natuurlijk scoort hij er punten mee.
En heb je Elon Musk de Hitlergroet zien doen gisteren? Het is hoe dan ook absurd.
https://www.fox10tv.com/v...-capital-one-arena-rally/

Integendeel, we moeten van Amerika af. Amerika doet alles voor zichzelf, niet voor jou of de NATO, geloof me. Wie denk je dat de oorlog overal is begonnen, en de oorlog in GAZA? Dit wordt allemaal gesteund door de NATO en Amerika, en al het NATO-geld gaat naar Amerika voor zijn eigen bestwil, hij heeft notabene zelf gezegd, NATO moet betalen anders stoppen we hun te supporten. Binnen de NATO heeft de EU nooit oorlog gevoerd, met welke landen hebben wij oorlog gevoerd? Geen, alle oorlogen worden door USA opgelegd.

Nee, verspreid alsjeblieft geen nepnieuws, we zijn al genoeg genaaid met Amerika....

Wat CHINA al zei: Amerika is his own enemy, not the world

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 21 januari 2025 09:56]

FranzFerdiNaN 19 januari 2025 09:31
Hilarisch dat Trump de reden van het verbod is en nu als redder wordt genoemd in de app. Maar goed, dat de tech industrie massaal door de knieën gaat voor keizer Trump was allang duidelijk.
Osiummaster @FranzFerdiNaN19 januari 2025 13:37
De reden voor het verbod is dat TikTok de genocide in Gaza te weinig censureerde en de jeugd niet pro-Israel genoeg werd. Voorheen waren Democraten tegen het verbannen van TikTok. Die draaiden heel spontaan bij.

Tiktok was al verplicht om al hun data en code in de VS te hosten bij Oracle. Dus de data was al onder controle van de Amerikaanse overheid. Maar het algoritme niet. Dus ze konden niet zoals Meta stelselmatig pro-Palestina content censureren.
Khrome @Osiummaster19 januari 2025 14:37
Voorheen waren Democraten tegen het verbannen van TikTok. Die draaiden heel spontaan bij.
Het is altijd een republikeins plan geweest hoor. Staat ook in de link die je zelf noemt.
Osiummaster @Khrome19 januari 2025 15:09
Initieel zeker, maar het had toen geen bipartisan support van de Democraten. De originele maatregelen waren het hosten van alle data en code in Amerika. Wat ook gebeurde op oracle Cloud in 2022 (er zijn nog vervolg artikelen over audits etc).
In a blog post, TikTok said it has “changed the default storage location of US user data” to Oracle and that “100% of US user traffic” is now hosted by the cloud provider, following more than a year of discussions with the company.

TikTok and Oracle have worked for months on a plan to manage the social media company’s US user data, including developing procedures for Oracle to audit TikTok’s handling of the data, TikTok said.
Dat zou op zich voldoende moeten zijn om de data veiligheid te garanderen. De discussies gaan over privacy maar ik denk dat we ook eens flink stil moeten staan bij het feit dat Amerika vrijwel elk social media platform beheert. En Amerika lijkt soms niet op prijs te stellen als zij niet kunnen bepalen wat voor content de gebruiker wel of niet mag zien. Dat werd vooral het afgelopen anderhalf jaar plots heel duidelijk. Nou heeft China ook last van censuur op andere onderwerpen, maar minder op deze.
bytemaster460 @Osiummaster19 januari 2025 21:57
Waarom zou Trump nu het verbod dan opheffen als het om Gaza zou gaan? Dat er mensen op internet van alles insinueren betekent nog niet dat het allemaal waar is.
Osiummaster @bytemaster46019 januari 2025 22:09
Trump zag de TikTok ban als een kans om de jeugd naar zich te spelen. Trump beloofde Tiktok te redden als campagne belofte

Dit zorgde er op zijn beurt weer voor de Trump populair was op TikTok. Welliswaar vertelt Trump maar al te graag loze campagne beloftes, maar TikTok lijkt hem veel stemmers te hebben getrokken bij de jeugd. Dus dat heeft Trump misschien over de streep gehaald waardoor hij ze nu een beloning geeft.

Of Bytedance Trump express in het algoritme promote om deze reden zou kunnen, maar daar heb ik geen enkel bewijs voor dus dat is speculatie. Van Twitter heb ik er wel bewijs voor gezien (duh Elon), maar van TikTok weet ik niet echt wat er achter de schermen gebeurt.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 19 januari 2025 22:11]

Helium-3 @Osiummaster19 januari 2025 17:26
De reden voor het verbod is dat TikTok de genocide in Gaza te weinig censureerde en de jeugd niet pro-Israel genoeg werd.
Wat je ook van de V.S. politiek of de genocide in Palestina vind, dit wordt veel te weinig benadrukt. Ik denk zelfs dat Tweakers hier nog nét een kleine kritische voetnoot had bij kunnen zetten, al is Tweakers een behoorlijk a-politiek medium.

Want, hierom is het zo belangrijk: de V.S. beroept zich op het feit dat álle meningen op dit platform verkondigd mogen worden, om het verbod van tiktok niet in te laten gaan tegen de regels voor vrijheid van meningsuiting. (Zie ook deze video van LegalEagle) Terwijl de reden van het verbod is, dat een specifieke niet-oorlogsgezinde mening misschien wel meer floreert, omdat het geen censuur van Washington en Sillicon Valley geniet. Dus eigenlijk is het, als je het op deze manier leest, júíst een poging van de V.S. wetgever om een bepaalde politieke mening en informatiestroom de nek om te draaien...

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 19 januari 2025 17:26]

Marve79 @FranzFerdiNaN19 januari 2025 09:51
Zo werkt het he, degene die jou geld oplevert is je grootste vriend. Kijk naar Musk die ook eerst voor de democraten was.
Odie @Marve7919 januari 2025 11:18
Het is eerder andersom: Trump was een tegenstander van elektrische auto’s, maar Musk kwam met een zak geld en Trump zei gewoon “ik moet ze nu wel goed vinden hè”.

Mijn theorie over Musk (ik ben geen arts) is dat hij mogelijk PTSS heeft opgelopen door de breuk met z’n trans dochter, dan de schuld vindt van “woke en links en zich daarom heeft afgekeerd van het progressieve gedachtengoed.
sovereignthrone @Odie19 januari 2025 14:34
Why not both? Ik neig in principe meer naar links, maar ALLE politici moeten aangesproken worden op de fouten die ze maken, waaronder flip-flopping tussen wat ze op dat moment uitkomt.

Het tribalistische meebewegen met 'wat 'jouw' kant doet moet wel goed zijn' is niet bepaald een goede ontwikkeling die wat mij betreft zo veel mogelijk in de VS mag achterblijven.

Populisme is hoe dan ook gevaarlijk en alleen goed voor de populist en de zakken geld erachter, of het nou link- of rechts populistisch is.
Khrome @Odie19 januari 2025 14:38
Musk is altijd al extreem narcissistisch geweest. Dat is niet pas recentelijk begonnen. Hij is niet veranderd.

De breuk met zijn dochter heeft het alleen zichtbaarder gemaakt.
Rinzwind @Khrome19 januari 2025 15:46
Hoe is de bevruchting tot stand gekomen? Las iets over inseminatie enzo. Rare gast. En als je de namen leest... "X Æ A-Xii, 3, and Techno Mechanicus, and daughter Exa Dark Sideræl" uhm wat?
Odie @Khrome19 januari 2025 16:22
Musk was altijd wel wat narcistisch ja, komt denk ik ook deels door z’n autisme. Maar hij schurkte echt wel meer met progressief gedachtengoed: uitbanning fossiele brandstoffen, inzetten of elektrificatie en alles wat erbij komt kijken, hij was voorstander van een universeel basisinkomen, een co2 tax en steunde Obama’s milieubeleid.
Llopigat
@Odie19 januari 2025 21:53
Volgens mij steunt hij die dingen nog steeds hoor. Anders had hij Tesla wel van de hand gedaan.
Odie @Llopigat19 januari 2025 22:48
Ik mag hopen dat ie dat héél snel doet, want hij is heel rap bezig het merk te slopen qua imago.
_Pussycat_ @Odie20 januari 2025 02:36
Die mileubeidsdingen zijn denk ik meer wetenschappelijk objectief. Het is gewoon heel duidelijk dat onze CO2-uitstoot niet houdbaar is, we zullen sowieso een alternatief voor de eindige olie moeten vinden, dus electrificatie is onvermijdelijk. Het vreemde is eerder dat dit "progressief" heet. Het is gewoon een feit.
Musk is wel open voor wetenschappelijke feiten, hij heeft alleen moeite met politieke en tussenmenselijke dingen.

Dat klimaatverandering een probleem is is zo'n simpel feit als dat transformatorhuisjes en riolering nodig zijn, en niemand een transformator als "conservatief" en een riolering als "progressief" ziet. (nou ja, misschien zal ik het nog meemaken, wie weet...)
onetime @Odie19 januari 2025 19:16
Meer zoiets: I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins (Original)
Llopigat
@Odie19 januari 2025 21:52
Mijn theorie over Musk (ik ben geen arts) is dat hij mogelijk PTSS heeft opgelopen door de breuk met z’n trans dochter, dan de schuld vindt van “woke en links en zich daarom heeft afgekeerd van het progressieve gedachtengoed.
Dat denk ik ook. En hij is natuurlijk een enorme narcist.
cold_as_ijs @FranzFerdiNaN19 januari 2025 10:02
Het is niet Keizer Trump, hoewel hij dat graag zou zien. Reden dat hij TikTok wil redden is dat een van zijn grootste donateurs een grote aandelenpositie heeft in Bytedance. Dus Trump wil iets terugdoen voor zijn vriendje en niet Bytedance paaien. Ik moet het nog zien of hij zelf iets kan doen, het is immers per wet geblokkeerd, ik weet niet in hoeverre hij met een executive order de wet kan blokkeren. Lijkt erop dat hij alleen de controle erop kan blokkeren maar zoals dit artikel al aangeeft, dat geeft een te groot financieel risico voor Apple en Google dus die zullen het toch blijven blokkeren.
Llopigat
@cold_as_ijs19 januari 2025 21:54
Lijkt erop dat hij alleen de controle erop kan blokkeren maar zoals dit artikel al aangeeft, dat geeft een te groot financieel risico voor Apple en Google dus die zullen het toch blijven blokkeren.
Ja maar dat heeft alleen invloed op nieuwe installs natuurlijk. Dus niet zoveel effect.
well0549 @FranzFerdiNaN19 januari 2025 12:17
Ja, nieuwste favoriete kledingstuk in de Amerikaanse tech industrie is de knie beschermer....

https://www.lijmkam.nl/product/fento-home-kniebeschermers/
Sniffels 19 januari 2025 09:56
Ben te oud denk om de lol van TikTok te snappen. op YouTube kun je nog keuze maken wat je wil zien, maar TikTok is een diarree van wat het algoritme wil laten zien
SanderBos @Sniffels19 januari 2025 10:19
Als dat algoritme goed is, is het beter dan zelf keuzes maken, want toont het al vanzelf wat je wil zien, en vind ook dingen die je zelf niet zou vinden.

Ik ben zelf geen TikTok gebruiker (want heb niet zoveel met short-form video), maar van wat ik heb begrepen is het juist het algoritme wat TikTok beter maakte dan de concurrenten (en als je eenmaal beter bent, dan komen de gebruikers, en breidt je je succes uit). Oorsponkelijk was het ook een nieuwsapp, zocht het nieuwsartikelen waarvan het dacht dat het je wilde lezen, de video's kwamen pas later.

Ik gebruik wel veel YouTube, en soms ben ik ook positief verrast over waar die mee komt, maar het kernwoord daar is soms. Ik heb geen enkele moeite om te geloven dat andere bedrijven die recommendations beter kunnen doen dan YouTube.

[Reactie gewijzigd door SanderBos op 19 januari 2025 10:47]

Commendatore @SanderBos19 januari 2025 10:57
Ik heb toch wel echt moeite met het idee dat de controle uit handen geven aan een goed algoritme beter is dan zelf keuzes maken.

Wat ik bij zowel YouTube als Instagram zie is dat je dan heel snel een bepaalde fuik in gezogen wordt en dat is vaak niet goed.
well0549 @Commendatore19 januari 2025 12:15
Klopt als een bus, dat is ook precies wat ze willen bereiken met hun algoritmes.

Je krijgt nooit meer alternatieve of anders denkende artikelen voor geschoteld, waardoor je alleen maar meer vervreemd van de realiteit
Jorah_Newstone @SanderBos19 januari 2025 11:32
en vervolgens wil je wat anders zien, kom je niet onder het algoritme uit lol, zo blijf je in je bubbel, steeds dieper en dieper. Ook voor youtube hoor, maar dat heb je helemaal niet door ;)
mad_max234 @SanderBos19 januari 2025 12:33
Als dat algoritme goed is, is het beter dan zelf keuzes maken, want toont het al vanzelf wat je wil zien, en vind ook dingen die je zelf niet zou vinden.
Algoritmes houden je juist in een bubbel. Hoe kun je weten wat je allemaal mist als je niet de mogelijkheid hebt om zelf te zoeken wat er allemaal op staat? Je gaat er nu van uit dat het algoritme je alles laat zien, maar de algoritmes van platforms zoals TikTok filteren heel veel weg.
EdwinB @Sniffels19 januari 2025 10:26
Ik heb geen TikTok maar onlangs uit nieuwsgierigheid een Instagram account aangemaakt. Ik krijg daar ook al hetzelfde idee. Ergens een verdwaald berichtje van iemand die ik volg en daarna minutenlang alleen maar rommel die het algoritme me door mijn strot duwt.

Het Instagram account zal niet lang in leven blijven verwacht ik :P
CivLord @Sniffels19 januari 2025 12:29
Net als op alle andere sociale media geeft het algoritme je wat het denkt dat je wilt zien. Dat algoritme kan je zelf sturen door video's weg te swipen (je kan zelfs aangeve dat je dergelijke content niet interessant vindt of creators zelfs blocken) of naar bepaalde content te zoeken.
Onderwerpen waar je de hele video van kijkt komen vaker terug en waarvan je de video snel wegveegt komen steeds minder vaak terug, totdat je ze niet ziet. En af en toe komt je iets onverwachts tegen, wat je afhankelijk van je reactie vaker of minder vaak terug ziet komen. Ook ik kreeg toen ik me aanmeldde heel veel dansende tienermeisjes in bikini/ badpak te zien, maar het algoritme had al binnen een paar dagen door dat dat me niet bijster intereseeerde en ik kan me de laatst keer niet herinneren dat ik een minderjarige als onderwerp van en video tegen kwam.
Volture @Sniffels19 januari 2025 12:37
Mijn kind zit tegenwoordig op Snapchat. Ik heb daarom ooo maar een account aldaar aangemaakt. Ook daar een stortvloed aan onzin die over je uitgegooid wordt, zonder dat het iets te maken heeft met de paar volgenden die ik aan het account heb.
djpsycho82 19 januari 2025 10:04
Ontdekkend helder en duidelijk artikel! Chapeau @arnoudwokke.

Voelt wel raar dat een deel van de Amerikanen nu ineens naar een andere Chinese app gaan waar het lijkt dat die nog minder rekening houdt met onze normen en waarden. Ook omwille van onze privacy en veiligheid maar die gedachtegang volg ik niet helemaal. Ik snap de frustratie maar privacy en veiligheid zo naast je neer leggen is best bijzonder.
namelessness @djpsycho8219 januari 2025 12:40
ik zou zegge, download zelf en ga zelf maar in XiaoHongShu / RedNote kijken.
Geen ads, geen trolls, of fake news, peaceful Chinezen, niks oorlog of doomsdenken.
geen flame wars.. eigen gewoon rust.
er is op RedNote veel meer norm en waarden, vergeleken met X.com, FB, IG.
Privacy ? bij META ? laat me niet lachen.
Veiligheid ? voor wie ? veilig voor de oligarchen in de US.
Wat hebben wij hier in NL daarmee te maken ?
Evanesco @namelessness19 januari 2025 12:58
Dit is natuurlijk nogal naïef en een whataboutism. Dat het er rustig aan toe gaat op RedNote zegt helemaal niets over of de app niet stiekem op de achtergrond een key logger heeft lopen of via een zero day je hele toestel kwetsbaar maakt. En dat Meta en X het wellicht ook bont maken met privacy schending maakt het niet ineens oké voor RedNote. Besides, daar zitten geen bedrijven achter die mogelijk minder goede bedoelingen hebben met onze democratie.

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 19 januari 2025 13:13]

CAPSLOCK2000
@Evanesco19 januari 2025 16:54
Dat het er rustig aan toe gaat op RedNote zegt helemaal niets over of de app niet stiekem op de achtergrond een key logger heeft lopen of via een zero day je hele toestel kwetsbaar maakt.
Dat een app uit China komt zegt ook niks over keyloggers of zero days. Deze app staat gewoon in de appstores en voldoet aan dezelfde beveiligingsregels als alle andere apps. Zijn die regels zaligmakend?
Nee, absoluut niet, maar op alle andere gebieden doen we het er mee. Inclusief een hele hoop apps waarvan we weten dat ze draaien om onscrupuleus geld verdienen, data verzamelen en reclame laten zien.

Ik ben helemaal voor waakzaamheid en veiligheid maar dan wel op grond van feiten en techniek. Op grond van vage beschuldigingen alle software van een heel land af te schrijven vind ik niet redelijk.
En dat Meta en X het wellicht ook bont maken met privacy schending maakt het niet ineens oké voor RedNote. Besides, daar zitten geen bedrijven achter die mogelijk minder goede bedoelingen hebben met onze democratie.
Hoezo is dat niet mogelijk? Zowel Meta als X hebben al laten zien dat ze niet vies zijn van politieke inmenging. Ik wil geen valse equivalenties maken met Chinese apps, maar de wereld is niet zo zwart-wit dat alle software uit China altijd voorzien is van keyloggers en malware terwijl Amerikaanse bedrijven helden zijn die de democratie verdedigen.
namelessness @Evanesco19 januari 2025 13:48
je zit zwaar in de brainwash luik. succes ermee.
China is niet bezig met de rest van de wereld, ze zijn echt veel te druk bezig met zichzelf. check it out yourself bro.
ik heb mn zegje gedaan, its your brain, your life.
have a look. tot sinas.
Evanesco @namelessness19 januari 2025 13:59
"Check it out bro", is dat toevallig een andere verwoording voor "do your own research"? |:( Anyway, dank voor de goede discussie! /s
Raphaelo @Evanesco20 januari 2025 07:55
En dat Meta en X het wellicht ook bont maken met privacy schending maakt het niet ineens oké voor RedNote. Besides, daar zitten geen bedrijven achter die mogelijk minder goede bedoelingen hebben met onze democratie.
Nee Elon Musk en Mark Zuckerberg zijn de vrijheidsvechters die onze democratie gaan beschermen.
olafmol @djpsycho8219 januari 2025 10:37
Wat zijn dat precies, “onze normen en waarden”? Wie is “ons” in deze? Trump? Wilders?
djpsycho82 @olafmol20 januari 2025 20:58
Ik bedoelde normen en waarden die de westerse wereld hanteert en afwijkt van de normen en waarden die de Chinese wereld hanteert, bijvoorbeeld informatie verplicht doorgeven aan de overheid. Maar als iemand uit China ook die gedachte gang heeft, bedoel ik ook die normen en waarden inclusief een misschien wel lichte Afwijking.

Ik wou het bewust niet echt afbakenen, dat polariseert soms zo erg en daar hou ik niet zo van😊
paradoXical 19 januari 2025 09:59
Ik zie apps als TikTok als een kankergezwel voor de samenleving. Met name voor onze jeugd zeer schadelijk. Nu al is een groot deel van de jeugd zowat 24/7 bezig met totaal nutteloze content, we zijn veel te naïef in het westen.
Marctraider @paradoXical19 januari 2025 10:26
Je wordt je null-ed qua score maar je hebt zeker gelijk. De huidige en komende generatie gaat, als er niet wordt ingegrepen door ouders (of overheid, door gebrek aan goed ouderschap) helemaal naar de klote.

Ik zie met mijn eigen ogen gebeuren dat kinderen op tablets worden gelaten en letterlijk de gehele dag hooked zijn aan extreem low-quality video's waar ze niks van leren, vervolgens zombie worden en zelf absoluut niks meer uitvoeren.

Wat je later dus krijgt is een volwassen persoon die je later de kop van het hoofd lult over onzin van influencers / streamers, en zelf geen spijker meer in de muur kan slaan.

En dan maar niet te spreken over die nieuwe opleidingen.

Waar we naar toe gaan is terug naar nog meer bs baantjes, of basisinkomen. Nog erger zou zijn een dystopisch puntensysteem waar mensen die niks meer kunnen worden afgestraft. (Mss ook icm. stikstof)

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 19 januari 2025 10:27]

BroWohsEdis @Marctraider19 januari 2025 11:29
We leven al in een dystopie, het gaat heel snel erger worden ben ik bang.
sebastienbo @paradoXical19 januari 2025 10:34
Dat ligt niet aan TikTok zelf maar eerder aan de overvloed aan informatie dat voor deze apps nog opgedreven word. YouTube en facebook hebben een gelijkaardige feature, dat exact hetzelfde probleem geeft. Er zal dus wel altijd een andere app bestaan die de fakkel overneemt . Ik denk dat het aan de samenleving ligt, hoe ze er mee willen omgaan. Bijvoorbeeld door de jeugd leren om te gaan met die technologieën en het te verbieden voor heel jonge kinderen.
Triblade_8472 @paradoXical19 januari 2025 11:09
Er is altijd wel iets of iemand die dit veroorzaakt bij jeugd.

Je moet de jeugd begeleiden en beperken waar dat kan, niet apps gaan verbieden.

Dwing af dat mensen niet meer dan 1 uur achter elkaar iets kunnen kijken waarna de app voor 3 uur op slot gaat bijvoorbeeld.

Ik ben absoluut tegen een Europees (digitaal) paspoort, maar een landelijk systeem om aan te geven of iemand 16 of 18+ is, zou wel handig zijn. Bijvoorbeeld via een bank zoals nu ook al identificatie gebeurt. Hiermee kan een app het aantal uren op een account vrijgeven voor volwassenen.
torp @Triblade_847219 januari 2025 11:43
een landelijk systeem om aan te geven of iemand 16 of 18+ is, zou wel handig zijn. Bijvoorbeeld via een bank zoals nu ook al identificatie gebeurt. Hiermee kan een app het aantal uren op een account vrijgeven voor volwassenen.
Het is niet zo dat je tussen 16 en 18 jaar opeens verstandig wordt. Ook mensen boven de 20, 30, 40, 50 kunnen zich nog laten meeslepen door onzinnige trends.
Daarom zou een maximum aantal online uren per dag voor iedereen wel zinvol zijn (inclusief mezelf).
Volture @paradoXical19 januari 2025 12:34
Helemaal mee eens! En het is hier al eerder genoemd: de gemiddelde gebruiker van social media is vooral geïnteresseerd in grotendeels nutteloze informatie van anderen of het plaatsen van nutteloze informatie van zichzelf waar niemand wat aan heeft. Het kleinere deel levert daadwerkelijk leerzame of nieuwswaardige informatie. De samenleving wordt mijns inziens steeds meer dommer gemaakt. De gevolgen van deze verslavingen zullen negatief uitpakken op de langere termijn.
Cowamundo 19 januari 2025 09:24
Daarmee voldoet de app al niet aan de regels van de AVG en zou dus eigenlijk niet in Europa te installeren moeten zijn.
Hierom zou dit toch meteen uit de appstore gehaald moeten worden of niet?
Hoe kun je niet voldoen aan de voorwaarden maar toch beschikbaar zijn?
dmantione
@Cowamundo19 januari 2025 10:03
Omdat een marktdeelnemer zich eerst op de Europese markt moet begeven voordat Europese wetgeving van toepassing is. Niets stopt jou om een Chinese krant te lezen als die op het internet beschikbaar is, ook al voldoet die Chinese krant niet aan de Europese wet.
slaay @dmantione19 januari 2025 10:16
Maar in de Google Play Store kun je als uitgever van een app aangeven in welke landen de app te downloaden moet zijn.
Hiermee geef je in principe al aan op welke markten je je richt met de app.
pvcholten @slaay19 januari 2025 10:38
Mensen hoeven zich in de praktijk alleen te houden aan de wet van landen waar ze in komen.

Ik hoef me ook niet te houden aan wetten van Noord-Korea, Iran of Rusland.

Er zijn genoeg mensen in EU die de waarheid over de oorlog in Oekraïne proberen te vertellen aan Russen. Dat mag niet van Rusland. Maar als je nooit in Rusland komt is dat geen probleem.
crptc @Cowamundo19 januari 2025 09:37
Apk downloaden van buitenlandse website die niet aan specifieke regelgeving hoeft te voldoen?
Verwijderd @crptc19 januari 2025 09:49
Zoals google play, waar rednote gewoon beschikbaar is? edit: en appstore idem

Dat was de vraag van vowamundo natuurlijk niet..

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 19 januari 2025 09:50]

crptc @Verwijderd19 januari 2025 13:22
Nee bedoelde eerder een buitenlandse website waar je een apk los van download en installeert op je telefoon. Niet via een playstore oid.
Elorad @crptc19 januari 2025 14:19
Maar Cowamundo doelt op het beschikbaar zijn in de beide stores, niet of je het ergens kan vinden, dat is iets heel anders.
mbbs1024 @crptc19 januari 2025 19:44
Of op een niet Amerikaanse alternatieve app store.
rolf-smit @crptc19 januari 2025 10:17
Apk downloaden van buitenlandse website die niet aan specifieke regelgeving hoeft te voldoen?
App ontwikkelaar hier, dat kan niet. De Play Store staat niet toe om gebaseerd op land een andere APK in te zetten. Dus je gaat die specifieke APK ook niet vinden op een clone store of iets dergelijks.

Wat wel kan, is de app verbergen in bepaalde landen, zodat deze niet zichtbaar is om te downloaden.

[Reactie gewijzigd door rolf-smit op 19 januari 2025 10:19]

crptc @rolf-smit19 januari 2025 12:47
Aha, ok dank voor de uitleg.
gevoelig @Cowamundo19 januari 2025 17:24
Dat kan heel goed natuurlijk. Een wet kan worden ingesteld maar dat betekent niet dat de ingrijpende wijzigingen die daar soms voor nodig zijn vanaf dag 1 al in place zijn. (daarnaast klinkt dit niet al een grote afwijking)
Kaasrol 19 januari 2025 09:20
Enorm zorgelijk dat de eerste massale verplaatsing letterlijk een Chinese statelijke actor is. Dat hebben ze goed gespeeld daar.
NietZomaar @Kaasrol19 januari 2025 09:31
Het zou interessant zijn om de migratie van TikTok naar RedNote te duiden, wie heeft dit in gang gezet en hoe heeft dat zich verspreid?
Louw Post @NietZomaar19 januari 2025 11:06
Ik vernam dat het meer als protest was (van voornamelijk zoomers) op de blokkade van TikTok, door naar een andere Chinese dienst te gaan. Of die mensen allemaal blijven hangen op RedNote is nog maar de vraag denk ik.
Russel88 @NietZomaar19 januari 2025 11:32
Ik heb die app ook geïnstalleerd voor de gein. En de ex tik tokkers noemen zich tik tok refugees.
Best wel geinig om te zien wat er nu gaande is. Ik zie allerlei welkomst video’s van Chinezen en sommigen leggen uit wat de do’s en dont’s zijn in hun community.
Giftcard 19 januari 2025 09:35
Ze proberen zichzelf op deze manier een onderhandelingspositie te geven.

ByDance gaat nu achterover leunen en wacht met welke aanbieding Oome Trump aankomt.

ByDance komt hier als winnaar uit, er zijn 2 Opties:

- Trump zorgt dat TikTok weer door mag/gaat. En dus een hoera, want: "zie je wel dat wij niet zo erg zijn?"

- TikTok mag/kan niet door en claimt dat ze zich niet laat onderdrukken door het westen, om vervolgens een soortgelijke app te lanceren die wel in de US mag.

[Reactie gewijzigd door Giftcard op 19 januari 2025 09:36]

valhalla77 @Giftcard19 januari 2025 10:40
Onderschat niet de invloed van Musk en Zuckerberg in dit geheel. Deze aasgieren draaien aan de knoppen en zijn aan de macht. Trump heeft zelf in 2020 voor het verbod via een executive order voor Tiktok ondertekend. Dat Tiktok hem nu bijna letterlijk het presidentschap heeft gegeven, Natuurlijk gaat hij nu een delay of zelfs het verbod proberen te op te heffen. Want Trump doet dingen in Trump's voordeel niet in Amerika's voordeel.

En dan heb je nog die andere twee aasgieren (Musk Zuckerberg) die natuurlijk hier een slaatje uit willen slaan. Dus het is niet win win voor Bytedance, maar meer win win voor Trump. Bied Musk/Zuckerberg meer geld, blijft het verbod en zal de verkoop (waarschijnlijk) bij hun landen. Wil Bytedance geen verbod, dan zullen ze over de brug moeten komen.

Just my two cents
HKLM_ 19 januari 2025 09:22
Naast TikTok zijn ook andere apps van ByDance zoals Lemon8 op zwart in de VS en tonen ze dezelfde melding als TikTok.
R4gnax
@HKLM_19 januari 2025 14:51
Zelfde met Marvel Snap, wat kennelijk door een subsidiair van Bytedance verspreid wordt en totaal niets met social media te maken heeft.

Dit is gewoon een gevalletje van Bytedance welke reageert als de spreekwoordelijke kleuter in de supermarkt die van mama geen lolly krijgt en het op een krijsen moet zetten. (Want als we mama lang genoeg voor schut zetten; bindt ze vast wel in.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 19 januari 2025 14:54]


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