Oracle gaat code in Amerikaanse versie TikTok goedkeuren voor die live gaat

Oracle gaat wijzigingen in de code van de Amerikaanse versie van socialemedia-app TikTok digitaal ondertekenen. Dat moet de Amerikaanse overheid zekerheid geven dat moederbedrijf ByteDance geen achterdeurtjes in de code inbouwt.

Behalve Oracle gaat ook een derde partij, aangewezen door een Amerikaanse overheidsorganisatie, de code inspecteren voor die live gaat, meldt Lawfareblog. De site was bij een presentatie van Project Texas, het plan waarmee TikTok een verbod op zijn app in de VS wil voorkomen. Eerder kwamen al diverse details van de plannen van TikTok naar buiten.

Lawfareblog meldt ook dat TikTok dispensatie gaat aanvragen om gegevens uit het datacenter van Oracle in de VS naar andere landen te verplaatsen. Daardoor blijft het mogelijk voor kijkers in bijvoorbeeld Europa om video's van Amerikaanse makers te kijken en omgekeerd. Als alle gegevens in de VS hadden moeten blijven, had dat niet gekund. Oracle en de inspectie zullen samples van de data nemen die TikTok naar andere landen stuurt om te kijken of ze voldoen aan de voorwaarden.

Eerder was al duidelijk dat ByteDance Oracle tijdens een inspectie de code en algoritmes van TikTok laat controleren. Daarnaast gaat ByteDance een nieuw bedrijfsonderdeel in de VS optuigen om dit te beheren, TikTok US Data Security. Daar komen 2500 mensen te werken en de overheid van de VS mag eisen stellen aan die medewerkers. Zo komen er vermoedelijk geen Chinese medewerkers te werken.

ByteDance stuurt het voorstel om te voorkomen dat de Amerikaanse overheid TikTok verbiedt of aan ByteDance opdraagt om TikTok in de VS te verkopen. TikTok is al verboden op veel overheidstelefoons in de VS en er ligt een wetsvoorstel om de app te verbieden. De Indiase overheid verbood TikTok al enkele jaren geleden en ook in Europa is er discussie over dit onderwerp.