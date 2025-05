'Elon Musk spreekt in interne e-mail over ernstige omzetproblemen bij X'

De omzet van X zit nu in een 'zeer penibele situatie', schrijven The Wall Street Journal en The Verge op basis van interne e-mails van Elon Musk. Volgens de interne e-mail zou het platform moeite hebben met winst maken. Musk ontkent op X de e-mail te hebben verstuurd.

"Onze gebruikersaantallen groeien niet, de omzet is niet indrukwekkend en we spelen nog maar net quitte", zegt X-eigenaar Elon Musk volgens The Verge en The Wall Street Journal. Beide media zeggen de e-mail los van elkaar te hebben ingezien. De e-mail zou in januari zijn verstuurd. Musk ontkent op X de e-mail te hebben verstuurd.

Het sociale medium verloor sinds Musks overname van X veel adverteerders omdat de advertenties van grote partijen getoond zouden worden naast pronaziposts. Inmiddels zouden 'sommige merken' weer op het platform adverteren, waardoor de omzet van X weer groeit, zeggen anonieme bronnen tegen The Wall Street Journal. Musk zegt in zijn e-mail ook dat hij verwacht dat het in de toekomst beter zal gaan met X, vanwege de macht die het platform zou hebben bij het 'richting geven aan landelijke discussies'. "We zien ook dat andere platforms onze inzet voor de vrijheid van meningsuiting en onbevooroordeelde waarheid overnemen", schrijft Musk in de e-mail. Daarmee verwijst hij naar Meta's plannen om te stoppen met factchecken en over te stappen op communitynotes.

The Wall Street Journal schrijft verder dat banken van plan zijn om de miljardenleningen te verkopen die zij hadden gedaan aan Musk om X over te nemen. Deze week zouden Morgan Stanley, Bank of America en Barclays samen leningen van zo'n 3 miljard dollar willen verkopen aan investeerders. De banken hopen daarbij zo'n 90 tot 95 procent van het investeerde geld terug te krijgen, schrijft de krant op basis van bronnen. De krant merkt op dat banken dergelijke leningen normaliter sneller willen verkopen, maar dit niet konden doordat X minder waard is geworden sinds Musks overname van het bedrijf. X' waarde zou inmiddels stijgen, onder meer door Musks verbintenis aan Trump en zijn huidige rol bij de Amerikaanse overheid.