Onderzoek: X verliest in jaar tijd bijna half miljoen Nederlandse gebruikers

X had in januari 2025 450.000 Nederlandse gebruikers minder dan in januari 2024, schrijft onderzoeksbureau Newcom. Dat is een daling van 14 procent. Wel zouden meer X-gebruikers de app dagelijks gebruiken.

Verreweg het populairste sociale medium in Nederland blijft WhatsApp, met 13,5 miljoen gebruikers. Dat schrijft Newcom in het Social Media Onderzoek 2025. YouTube is met 10,2 miljoen gebruikers het op een na populairst, gevolgd door Facebook. Laatstgenoemde verloor volgens het onderzoek wel 200.000 Nederlandse gebruikers ten opzichte van januari 2024.

Van de top tien meestgebruikte platformen verloor X het afgelopen jaar de meeste Nederlandse gebruikers, circa 450.000, waarmee het sociale medium momenteel 2,8 miljoen Nederlanders telt. Opvallend is wel dat het aantal dagelijkse gebruikers met 4 procent is gegroeid naar 1,4 miljoen. Het aantal gebruikers van directe concurrent Threads is gestegen van 0,3 naar 0,5 miljoen gebruikers.

BeReal heeft van alle sociale media echter de grootste verliezen geleden, aldus Newcom. Afgelopen jaar vertrokken 600.000 Nederlandse gebruikers van dat platform, waardoor er nog maar 900.000 over zijn. Daarmee zakte dit medium van plek elf naar plek zestien op de ranglijst. Het aantal dagelijkse gebruikers is gezakt van ongeveer 700.000 naar 500.000, waarmee het platform de 14e plaats inneemt. De sociale media die in de top tien van dagelijks gebruik staan, worden nu allemaal meer gebruikt dan in januari 2024.

Volgens het onderzoek vinden 6,9 miljoen Nederlanders dat sociale media een gevaar vormen voor het mentale welzijn, terwijl dat er in 2024 nog 6,3 miljoen waren. 57 procent van de respondenten geeft aan dat sociale media verboden moeten worden voor kinderen onder de 16 jaar, voornamelijk omdat deze groep niet goed zou kunnen omgaan met de schadelijke effecten daarvan.

Newcom voert sinds 2010 jaarlijks onderzoek uit naar het gebruik van sociale media in Nederland. Voor het onderzoek heeft het bureau een online enquête gehouden onder 6437 Nederlanders van 15 jaar en ouder. De groep respondenten is volgens Newcom representatief voor de 15-plussers in Nederland.