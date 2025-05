Facebook verwijderde berichten over Linux van platform, spreekt van fout

Facebook verwijderde enige tijd berichten van gebruikers waarin Linux werd genoemd. Volgens Facebook-moederbedrijf Meta ging het om een fout, die inmiddels is opgelost. De oorzaak van het probleem is niet bekendgemaakt.

Het probleem werd gesignaleerd door DistroWatch, een website die bericht over Linux. Gebruikers meldden aan de website dat ze geen berichten over Linux meer konden plaatsen op Facebook en niet meer konden linken naar DistroWatch. De berichten werden na plaatsing verwijderd met het bericht dat de post 'het delen, creëren of hosten van schadelijke software kan faciliteren'.

DistroWatch geeft aan contact te hebben opgenomen met Facebook over het probleem, maar dat het platform weigerde om de ban op Linux-gerelateerd materiaal op te heffen. Daarvan lijkt het bedrijf echter te zijn teruggekomen. Tegenover PCMag zegt Meta dat de handhaving fout was en inmiddels is aangepakt. "Discussies over Linux zijn toegestaan ​​op onze diensten."