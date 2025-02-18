Facebook verwijdert liveopnames automatisch na 30 dagen

Facebook gaat de opslag van liveopnames veranderen. In plaats van dat de livevideo's opgeslagen blijven, worden ze automatisch verwijderd na 30 dagen. Tot die tijd kunnen de opnames opnieuw worden afgespeeld en gedownload. De wijziging gaat 19 februari in.

Moederbedrijf Meta geeft geen specifieke reden voor de wijziging, maar wijst erop dat de meeste livevideo's in de eerste weken de meeste views krijgen. Liveopnames die vanaf 19 februari worden gemaakt worden dertig dagen bewaard en daarna zijn ze niet meer beschikbaar. Video's die de gebruiker heeft gearchiveerd worden niet gelijk gewist, schrijft Meta. De gebruiker ontvangt een notificatie en krijgt 90 dagen de tijd om zijn video's te downloaden.

Meta heeft meerdere tools beschikbaar gemaakt om het downloaden en overzetten van video's makkelijker te maken. Zo kunnen meerdere livevideo's tegelijk worden gedownload of direct worden overgeplaatst naar bijvoorbeeld Dropbox of Google Drive. Daarnaast is er de optie om van een clip uit een liveopname een reel te maken. Verder is het mogelijk om het automatisch wissen van de livevideo's met een half jaar uit te stellen. Bij de notificatie kiest de gebruiker voor de optie 'Learn More' en dan 'Postpone for deletion'.