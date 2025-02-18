Facebook verwijdert liveopnames automatisch na 30 dagen

Facebook gaat de opslag van liveopnames veranderen. In plaats van dat de livevideo's opgeslagen blijven, worden ze automatisch verwijderd na 30 dagen. Tot die tijd kunnen de opnames opnieuw worden afgespeeld en gedownload. De wijziging gaat 19 februari in.

Moederbedrijf Meta geeft geen specifieke reden voor de wijziging, maar wijst erop dat de meeste livevideo's in de eerste weken de meeste views krijgen. Liveopnames die vanaf 19 februari worden gemaakt worden dertig dagen bewaard en daarna zijn ze niet meer beschikbaar. Video's die de gebruiker heeft gearchiveerd worden niet gelijk gewist, schrijft Meta. De gebruiker ontvangt een notificatie en krijgt 90 dagen de tijd om zijn video's te downloaden.

Meta heeft meerdere tools beschikbaar gemaakt om het downloaden en overzetten van video's makkelijker te maken. Zo kunnen meerdere livevideo's tegelijk worden gedownload of direct worden overgeplaatst naar bijvoorbeeld Dropbox of Google Drive. Daarnaast is er de optie om van een clip uit een liveopname een reel te maken. Verder is het mogelijk om het automatisch wissen van de livevideo's met een half jaar uit te stellen. Bij de notificatie kiest de gebruiker voor de optie 'Learn More' en dan 'Postpone for deletion'.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 20:53 27

18-02-2025 • 20:53

27

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Reacties (27)

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Tweaker_19 18 februari 2025 21:10
visible = false;

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WillySis @Tweaker_1918 februari 2025 22:00
Live streams zijn over het algemeen lang en worden achteraf niet vaak meer bekeken. Dus visible = false zal na 30 dagen gelden, maar na 90 dagen wordt het vermoedelijk toch "delete". Opslag is niet duur meer, maar dingen bewaren die toch niet bekeken worden blijft zonde van de ruimte. Door de opname te verwijderen moedig je de makers aan om er een samenvatting van te maken en die te posten. Als men 20 minuten in 5 minuten samenvat krijgen de video's meer waarde en nemen nog maar een kwart van de ruimte in. De geuploade samenvatting blijft dan wel bewaard.
JBVisual @WillySis18 februari 2025 22:18
Opslag is niet duur meer,
Misschien niet in verhouding, maar voor Facebook zal dat toch wereldwijd een paar datacenters kunnen schelen die er de komende jaren bij gebouwd moeten worden. (Wereldwijd uiteraard)

Dat is bij elkaar toch al tientallen miljoenen dollars die bespaard kunnen worden.
WillySis @JBVisual18 februari 2025 22:54
Dat is dus een goede rede om films die toch nauwelijks meer worden bekeken te deleten en niet zomaar een flag op "not visible" te zetten.
kimborntobewild @JBVisual18 februari 2025 23:50
Dat is bij elkaar toch al tientallen miljoenen dollars die bespaard kunnen worden.
Grapjas! Dat gaat om miljarden, niet om 'tientallen miljoenen '. Zoek maar eens op wat een modern datacenter kost.
fenrirs @WillySis19 februari 2025 07:20
Opslag is niet duur meer,
Opslag is schreeuwend duur als het online moet zijn. Tape is your friend
WillySis @fenrirs19 februari 2025 09:22
Zelfs online opslag is de laatste jaren goedkoper geworden. De prijzen van de datacentra worden niet alleen bepaald door de opslagcapaciteit, maar ook door het internetverkeer en (vooral) het energie gebruik. Juist dat laatste is in de laatste jaren flink duurder geworden.
Ik betaal (zakelijk) nu nog even veel als vijf jaar geleden, maar de opslag capaciteit die ik daar voor krijg is inmiddels wel 50% verhoogd.

Tape is leuk voor backups, maar verder eigenlijk onbruikbaar..

[Reactie gewijzigd door WillySis op 19 februari 2025 09:23]

fenrirs @WillySis19 februari 2025 13:25
wat goedkoop voor jou kan zijn, is duur voor als het uit publieke middelen moet komen. Een groot deel van de data moet 10+ jaar bewaard worden, maar wordt slechts eenmalig of een paar keer gebruikt. Tape is daarvoor zeer bruikbaar.
WillySis @fenrirs20 februari 2025 11:40
Voor langdurige opslag zonder toegang is het inderdaad onzin om dat op een server online te laten staan. Tape is daar inderdaad veel beter voor, mits je ervoor zorgt dat je die zo nu en dan controleert en je ervoor zorgt dat je al die tijd apparatuur beschikbaar hebt om de tapes te lezen. Daar zit wel een zwak punt voor tape opslag.

Of-line opslag op harde schijven op een lokale server (off-line) is in de praktijk beter toekomst bestendig. Een aantal jaar geleden werkte ik ergens waar we voor dat doel een aantal NASjes hadden staan. De aanschaf van de nas en schijven is duurder, maar de datazekerheid en toegankelijkheid is beter en het onderhoud is een stuk goedkoper.
Voor een harde schijf heb je het over kosten rond de € 20,- per TB (ex BTW). Voor de zekerheid gebruik je natuurlijk een raid configuratie, waardoor te kosten stijgen tot max € 40,- per TB. Voor een bedrijf of publieke instelling zijn dat geen bedragen om je druk over te maken.
fenrirs @WillySis20 februari 2025 12:17
Voor een bedrijf of publieke instelling zijn dat geen bedragen om je druk over te maken.
helaas wel gezien de bezuinigingen van ons huidige kabinet
punishedbrains @WillySis19 februari 2025 09:09
Opslag is niet duur voor consumenten die af en toe wat willen opslaan of een backupje maken. Je moet eens nalezen in wat voor centra Facebook alles opslaat, dat is net even wat meer dan een standaard rekje voor de consument en zeker wel duur. Sowieso is het duur om zoveel data paraat te hebben.
WillySis @punishedbrains19 februari 2025 09:27
Opslag noem je duur, maar voor hetzelfde geld krijg je wel steeds meer gigabytes. Dat standaard rekje verbruikt energie en dat is wel flink duurder geworden.
sypie @Tweaker_1918 februari 2025 21:14
Net zoals met het verwijderen van gebruikersprofielen, foto's, berichten en alles wat zo bij Facebook in de schoot geworpen is de afgelopen 20 jaar. Het werd gebruikt om allerlei profielen bij te houden en mensen aan elkaar te koppelen. Inmiddels wordt het aan alle kanten gebruikt om hun LLM en AI te trainen.

Ik ben het er niet mee eens maar ik kan Facebook wel gelijk geven dat ze dit doen. Ze zitten op zo'n ongelooflijke hoeveelheid data dat er prima op getraind kan worden.
sjirafje @Tweaker_1918 februari 2025 21:13
Tsjah ze moeten toch data hebben om hun ai op te trainen.
/s

[Reactie gewijzigd door sjirafje op 18 februari 2025 23:19]

TweakerCarlo @sjirafje18 februari 2025 22:11
Tsjah ze moeten toch data hebben om hun ai op te trainen.
Echokamer lees ik.


De kwartjes uit de 90's zijn het best!
Ai (op dit moment) is net die retrokast in het jaren '00 café.
Ik ben benieuwd waar het naar toe gaat. Met de juiste vragen krijg je onderstaand binnen de credits.

Feed -> Het is net als toen, die drukpers. Echter waren er niet zoveel monniken als werknemers nu.

// 1: Waarom AI: "AI heeft al aangetoond dat het in staat is om alledaagse taken te automatiseren, en veel bedrijven hebben al geprofiteerd van de efficiëntie die AI kan bieden."

// 2: Verklaar (Waarom dan?): "AI zorgt ervoor dat sommige mensen moeilijker aan een baan kunnen komen doordat routinetaken worden geautomatiseerd, bedrijven kosten besparen door AI in te zetten, productiviteit stijgt en de vraag naar vaardigheden verandert. Hierdoor verdwijnen sommige banen terwijl er nieuwe banen ontstaan die andere vaardigheden vereisen."

// 3: Verklaar sommige mensen.
"Je hebt de limiet voor vandaag bereikt. Wilt je onbeperkte toegang tot een nog krachtigere Copilot? Download de app."

// 4: Hier stond iets anders. Toch vraag ik nu. Denk na over elke AI reactie!
Boos worden doe ik wel : - )

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 18 februari 2025 23:18]

kimborntobewild @TweakerCarlo18 februari 2025 23:44
Er is geen touw vast te knopen aan jouw reactie.
Punkbuster @kimborntobewild19 februari 2025 08:28
Haha ik dacht het zelfde
EricBruggema 18 februari 2025 21:48
Qua data beheer snap ik het wel, het heeft voor FB weinig tot geen toevoeging om deze video's te bewaren. Je kunt ze natuurlijk downloaden en weer als video uploaden... maar toch.

Dus deels snap ik het. Zeker als ze de data er al uitgehaald hebben die ze zelf nodig zijn voor hun trainingen.
kimborntobewild @EricBruggema18 februari 2025 23:55
Zeker als ze de data er al uitgehaald hebben die ze zelf nodig zijn voor hun trainingen.
Data eruit halen: dat is nu net een reden om de video's nog _niet_ weg te gooien. Want in de toekomst kan men meer data uit zo'n video halen dan nu.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 19 februari 2025 10:42]

fenrirs @kimborntobewild19 februari 2025 07:22
Dat is maar zeer beperkt. Ook hier de 80:20 regel. Het is gewoon een centen kwestie

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 19 februari 2025 07:23]

EricBruggema @kimborntobewild19 februari 2025 07:59
Dat snap ik, maar blijft toch een voor's en tegen wegen spelletje.

Denk dat het verwijderen op dit moment meer oplevert voor hun dan het laten staan.
martwoutnl 19 februari 2025 08:23
Maar wat als iemand via Facebook live een misdaad heeft gepleegd en de politie pas 31 dagen erna erachter komt? Dan is bewijs weg. Vermoed zelf wel dat het een kleine kans is.
qless 19 februari 2025 08:38
Ik zou liever hebben dat fb eens wat aandacht geeft aan hun zoek functies...wat zijn die slecht...en hoe slecht of niet eigenlijk kun je een post terugzoeken...
nutty @qless19 februari 2025 08:50
Ga er maar vanuit dat dit bewust wordt gedaan.
pizzafried @nutty19 februari 2025 10:13
inderdaad. Mark heeft echt geen interesse in zijn gebruikers, alles draait om geld.
qless @nutty19 februari 2025 11:01
Zodra FB zou kunnen meten dat gebruikersproducten langer actief blijven als ze kunnen zoeken komt het wel terug... maar kennelijk denken ze dat doomscrolling beter werkt.
hoepstoep 19 februari 2025 11:50
Moederbedrijf Meta geeft geen specifieke reden voor de wijziging, maar wijst erop dat de meeste livevideo's in de eerste weken de meeste views krijgen.
Geldt dat niet voor de meeste media die worden geplaatst op Facebook? Of wordt tegenwoordig alles automatisch verwijderd op Facebook na een bepaalde tijd?

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