Nederlandse stichting start massaclaim tegen Sony om prijzen PlayStation Store

De Nederlandse consumentenstichting Massaschade & Consument heeft een collectieve rechtszaak aangespannen tegen Sony vanwege vermeend misbruik van zijn marktpositie in de digitale verkoop van PlayStation-games.

Uit onderzoek van de stichting blijkt dat digitale games gemiddeld 47 procent meer kosten dan hun fysieke equivalenten, terwijl de distributiekosten voor Sony juist lager liggen. De stichting stelt dat het gesloten ecosysteem van de PlayStation Store, in combinatie met Sony's dominante positie in de consolemarkt, leidt tot wat zij 'kunstmatig hoge prijzen' noemt. Anders dan bij platforms als de Microsoft Store of Epic Games Store kunnen PlayStation-bezitters games en content uitsluitend via Sony's eigen winkel aanschaffen.

De zaak sluit aan bij vergelijkbare juridische procedures in Portugal en het Verenigd Koninkrijk, waar de Competition Appeal Court recent groen licht gaf voor een rechtszaak. Volgens Europese mededingingsregels hebben marktdominante bedrijven extra verantwoordelijkheden om de concurrentie niet te verstoren.

Nederlandse PlayStation-gebruikers die aankopen hebben gedaan in de PlayStation Store kunnen zich kosteloos aansluiten bij de collectieve claim. De eerste rechtbankzitting wordt later dit jaar verwacht. Bij toewijzing van de vordering zou Sony mogelijk gedwongen worden zijn digitale markt open te stellen voor andere aanbieders.