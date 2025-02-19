Nederlandse stichting start massaclaim tegen Sony om prijzen PlayStation Store

De Nederlandse consumentenstichting Massaschade & Consument heeft een collectieve rechtszaak aangespannen tegen Sony vanwege vermeend misbruik van zijn marktpositie in de digitale verkoop van PlayStation-games.

Uit onderzoek van de stichting blijkt dat digitale games gemiddeld 47 procent meer kosten dan hun fysieke equivalenten, terwijl de distributiekosten voor Sony juist lager liggen. De stichting stelt dat het gesloten ecosysteem van de PlayStation Store, in combinatie met Sony's dominante positie in de consolemarkt, leidt tot wat zij 'kunstmatig hoge prijzen' noemt. Anders dan bij platforms als de Microsoft Store of Epic Games Store kunnen PlayStation-bezitters games en content uitsluitend via Sony's eigen winkel aanschaffen.

De zaak sluit aan bij vergelijkbare juridische procedures in Portugal en het Verenigd Koninkrijk, waar de Competition Appeal Court recent groen licht gaf voor een rechtszaak. Volgens Europese mededingingsregels hebben marktdominante bedrijven extra verantwoordelijkheden om de concurrentie niet te verstoren.

Nederlandse PlayStation-gebruikers die aankopen hebben gedaan in de PlayStation Store kunnen zich kosteloos aansluiten bij de collectieve claim. De eerste rechtbankzitting wordt later dit jaar verwacht. Bij toewijzing van de vordering zou Sony mogelijk gedwongen worden zijn digitale markt open te stellen voor andere aanbieders.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 19-02-2025 06:00 223

19-02-2025 • 06:00

223

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Reacties (223)

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Yonix 19 februari 2025 06:08
Dat ze dan ook maar eens iets doen aan de (niet bestaande) refund policy, want bij PlayStation is gekocht ook echt gekocht en heb je als klant geen mogelijkheid tot restitutie.
Theo @Yonix19 februari 2025 06:29
Dat is (helaas) het gevolg van het feit dat digitale goederen niet onder de WKOA vallen. Sony houdt zich hierbij aan de wet. Dat Steam en anderen wel een goede refund kennen zorgt er niet voor dat Sony dat ook moet doen.
Met een process zoals dit kan, en wordt er enkel gekeken naar de wet. En helaas overtreedt Sony geen wetten door geen refund policy te hebben op digitale goederen.
loki504 @Theo19 februari 2025 09:46
ja en nee. nu heb ik al een tijdje geen playstation meer. maar doe je tijdens het kopen expliciet afstand van je herroepings recht? gewoon in de AV stoppen is vaak niet voldoende. https://www.managementsit...t-rond-digitale-producten.
b12e @loki50419 februari 2025 15:56
Ja - zie deze screenshot.
loki504 @b12e19 februari 2025 16:01
oke dan mag het wel ja
Verwijderd @Theo19 februari 2025 11:45
2. Duur van de bedenktijd
De bedenktijd begint direct na het sluiten van de overeenkomst. En duurt tot en met 14 dagen nadat het product is afgeleverd of het contract is bevestigd. U moet dit aan consumenten vertellen.

en

Digitale inhoud via internet 14 dagen na de dag van bevestiging van het contract Op 2 mei bevestigt uw klant de aankoop van een e-book. De bedenktijd stopt na 16 mei.

bron / acm.nl

Volgens mij valt een digitaal product welke gekocht is via internet dus gewoon onder de 14-dagen bedenktijd a.k.a. de bedenktijd. Daarmee maakt het niet uit of het via Playstation Network of Steam is gekocht.

En middels verborgen wegen, afstand doen van je herroepingsrecht is bij wet sowieso verboden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 19 februari 2025 11:47]

TheDudez @Verwijderd19 februari 2025 11:56
Er zit wel een grote maar aan! Dus ja ze moeten geld terug geven als je hem dus niet download. Meestal begint de download gelijk na de aankoop. En dan hoeft het dus all niet meer.

U moet consumenten laten weten of de bedenktijd vervalt als zij hun aankoop streamen of downloaden. Dit is toegestaan bij online digitale inhoud zoals muziek, podcasts of video’s. U moet dan 4 stappen volgen:

Vertel consumenten vóór de koop dat de bedenktijd vervalt zodra zij beginnen met afspelen of downloaden.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 19 februari 2025 11:58]

Freakiebeakie @TheDudez20 februari 2025 00:50
na aankoop moet je zelf op een download knop klikken, de game staat in eerste instantie alleen in je game bibliotheek
k1ll3rM @Verwijderd19 februari 2025 12:03
Het probleem is waarschijnlijk meer dat je technisch gezien een licentie koopt om de game te mogen spelen. Dit is sowieso een probleem wat op EU niveau verholpen moet worden naar mijn mening, als de term "koop" of daarvan afgeleid wordt gebruikt dan moet het tellen als het kopen van de game en niet een licentie. Als iemand hier toevallig een Nederlandse groep weet die hier mee bezig is hoor ik het graag!
dasiro @k1ll3rM19 februari 2025 12:48
in dit geval is er geen onderscheid tussen licentie op een product en een product. je "koopt" *iets* dat al dan niet beperkt is in de tijd.
b12e @dasiro19 februari 2025 13:09
Dit zou al een goede eerste stap zijn, mocht er genoeg draagvlak zijn: https://eci.ec.europa.eu/045/public/#/screen/home
k1ll3rM @dasiro19 februari 2025 13:27
Behalve dan wanneer er in advertenties dingen zoals "Buy the game" gebruikt wordt. Maar ook wanneer dat er niet staat is het niet duidelijk genoeg dat je een licentie koopt, aangezien dit hetzelfde wordt gepresenteerd als het verkopen van een fysiek product op bijvoorbeeld bol.com.
RobjeDopje @Verwijderd19 februari 2025 13:49
Je koopt geen product, je koopt een licentie.
player-x @Theo19 februari 2025 07:57
Klopt, en we hebben wel 1 minister en 31 kamerleden voor digitale zaken, wil je dat de wet wordt veranderd, dan helpt het om ze (allemaal) aan te schrijven.

Hier lopen klagen dat er wat moet gebeuren helpt op zijn allerbest minimaal, ze direct aanschrijven helpt iig minimaal 100x meer, iedereen klaagt over de politiek, maar op zijn best 1x op een partijleider stemmen met het leukste praatje, eens in de vier jaar, is een vrijbrief voor ze, om min of meer ze te laten doen en willen.

Als een baas op werk, zijn werknemers ook zomaar hun gang laat gaan, zonder ze ook maar iets te vertellen wat ze moet doen, of dat ze te weinig doen, houd een bedrijf het ook niet lang vol.

Nederland is een van de beste landen om in te wonen, hoeveel we ook klagen, kijk eens goed over de grens, behalve de vergelijkbare landen als Scandinavië, Luxenburg en Zwitserland, doen we het beter dan de rest

Ik heb bv de laatste 2x op Omzigt gestemd, puur omdat de man zo goed mogelijk zijn werk deed, en niet alleen maar aan partij politiek deed, en het meest progressief centrum rechts was, en zij wat hij meende.
En daarnaast als signaal naar de rest van de politiek, dat ik iig een eerlijk hardwerkende man waardeer.
Helaas gaat het nu wat minder met hem, en het hem te veel is geworden, maar stem liever op iemand die teveel om zijn werk geeft dan te weinig, en eenieder die hem niet debatteerde maar, maar de beste man op de man aanvalde, iig op mijn zwarte lijst gezet.
JurGor @player-x19 februari 2025 09:34
Ik vind "Nederland is een van de beste landen om in te wonen, hoeveel we ook klagen, kijk eens goed over de grens" echt best wel een dooddoener. Je gaat behoorlijk voorbij aan de 1,7 miljoen mensen in ons land die het financieel zwaar hebben, waarvan er - afhankelijk van welke definitie je hanteert - minimaal 540.000 maar waarschijnlijk meer richting de 1 miljoen ronduit arm zijn. Ik kan je uitspraak dan ook niet anders zien dan vanuit het perspectief van iemand die niet dagelijks ieder dubbeltje moet omdraaien.

Ja, Nederland doet het veel beter dan een hele, heleboel landen. Maar dan nog heb je een land waar het geld tegen de plinten klotst, waar miljardenwinsten worden binnengehaald, en loopt het storm bij de voedselbanken. We doen het echt niet goed genoeg. En daarmee verzwakken we onze democratie, want mensen in een uitzichtloze situatie gaan stemmen op rattenvangers van Hamelen, op volksmenners die makkelijke zondebokken aanwijzen. Ik zie daar vanuit progressief centrum rechts onvoldoende tegenreactie op. Te weinig besef van hoe schadelijk de ondermijnde bestaanszekerheid van velen is voor onze samenleving.
Orgel @JurGor19 februari 2025 12:26
Dan blijft Nederland nog steeds wel een van de beste landen om in te wonen. Zeker als je kijkt naar voorzieningen, toeslagen, pensioen en zorg. Waarom denk je dat er duizenden vluchtelingen hier elk jaar aankloppen? Omdat het hier altijd zo mooi weer is? Ja er is hier armoede maar er is overal armoede. Die mensen hier gaan niet dood van de honger en ze kunnen altijd wel een fatsoenlijk dak boven hun hoofd krijgen. Het ligt vaak ook aan de luie mentaliteit om maar een uitkering te blijven trekken in plaats van fatsoenlijk werk te zoeken waarbij juist nu veel kansen zijn op de arbeidsmarkt met de huidige personeelstekorten.

Het grote probleem is inderdaad wel dat steeds meer de middenklasse richting de ondergrens verdwijnt waardoor het fundament van de maatschappij op losse schroeven komt te staan. Populisme rukt op en goed en fatsoenlijk bestuur is nergens meer te vinden waardoor de verharding van de maatschappij ook toeneemt. Kapitalisme is nu de enige vorm die de maatschappij enigszins in stand houd.
player-x @JurGor19 februari 2025 16:08
Ik kan je uitspraak dan ook niet anders zien dan vanuit het perspectief van iemand die niet dagelijks ieder dubbeltje moet omdraaien.
Kan het beter, op zeker, stem ook niet voor niets zoveel mogelijk progressief centrum rechts.

Maar we hebben net 14j Rutte achter de rug, een man waar als er 7 worden uit zijn mond kwam, er daar 9 van gelogen waren, en veel van Nederland heeft gesloopt waar ik juist trots op was, het is ook niet raar dat heel veel mensen gedesillusioneerd zijn.

En zeg daarom ook, wees een beetje meer politiek actief, informeer je zelf, en zie je iets dat je niet bevalt, spreek je vertegenwoordiger er op aan, ipv er alleen maar over te klagen, ik ben niet super politiek actief, maar 1 of 2x per jaar schrijf ik een mail de gemeente of overheid, als iets me echt niet zint, en ben dan waarschijnlijk nog steeds meer actief dan 99% van mijn medeburgers. :/

Want als de burgers niet actief zijn om ze in de gaten te houden, zijn bedrijven dat zeker wel, en ze hebben veel meer geld dan jij en ik!

Maar noem een land met meer dan 10M inwoners, waar de minst bedeelde burgers het beter af zijn dan hier.
xaradine @player-x19 februari 2025 16:46
Gebeurt helemaal niks....toen niet en nu ook niet.
Allemaal valse beloften
jameskond @Theo19 februari 2025 19:49
De enige reden dat Steam het destijds heeft doorgevoed is vanwege de australische wet.

En Steam is zij ook gewoon klantenvriendelijk ingesteld, idpv de monopolisten van Sony.
Relaxations @Theo20 februari 2025 07:58
Geen idee waarom je +2 krijgt, maar het is geen 'gevolg', maar een welbewuste keuze.
Want zoals je zelf aangeeft maken vergelijkbare gamestore/-platform bedrijven (Valve/Steam) andere keuzes.

Net zoals dat het een keuze is dat Sony (en Nintendo) controllers met grote kans op stick drift ontwerpen/produceren (Hall-effect sticks zou een paar cent duurder zijn), maar de extra inkomstenbron -en bijkomende voorkoombare e-waste...- van de verkopen van vervangende controllers vinden ze gewoon erg lekker.

Sony (en Nintendo) gedraagt zich 'gewoon' als monopolist, met alle ongewenste neveneffecten van dien.

Oplossing kan wel extra regelgeving zijn ja.
Dynamix86 @Yonix19 februari 2025 08:59
Dat is niet waar. Hier kun je (binnen 14 dagen na aankoop) een restitutie aanvragen voor een gekocht spel of dlc: https://ps-support.playst...nguage=nl_NL&locale=nl-nl

Ik heb het vaak genoeg gedaan
grizzlywilde @Dynamix8619 februari 2025 09:17
Huh? Dan heb je genoeg tijd om eerst het spel volledig uit te spelen? Of mag je maar een bepaald aantal uren gespeeld hebben binnen die 14 dagen?
jurcurr @grizzlywilde19 februari 2025 09:20
Je mag de download niet hebben gestart en de aankoop moet binnen 14 dagen zijn gedaan. Maar vooral het eerste punt, je mag dus 0 speluren hebben en uberhaubt het spel nooit hebben gestart te downloaden. 🤡

Ik wilde CIV 7 refunden ivm bugs. Eerst uur in wachtrij, erna uit moeten leggen waarom. Krijg ik het antwoord: "We sturen naar je mail hoe je deze bugs het beste kan oplossen. Chat is nu gesloten.". Geen geldteruggave dus.
T_elic @jurcurr19 februari 2025 10:00
Dat is toch niet anders dan het nu met fysieke media dragers is? Je kan er wat van vinden, maar volgens mij keuren bol en coolblue enzo je games ook niet goed voor retour als ze uit de seal zijn.

edit: Na inlezen lijkt het er op dat webshops het in hun voorwaarden zetten maar dat die niet kloppen, je mag games gewoon uit de seal halen en retourneren.

[Reactie gewijzigd door T_elic op 19 februari 2025 10:57]

Khayma @T_elic19 februari 2025 10:31
Als ik online bestel dan hebben ze niets te willen en moeten ze mijn retour accepteren onder de WKOA.
cracking cloud @Khayma19 februari 2025 10:56
Er zijn ook voor de consument voorwaarden voor de WKOA
Khayma @cracking cloud19 februari 2025 11:21
dat klopt maar een fysiek spel mag ik gewoon retourneren onder de WKOA.
IamGrimm @cracking cloud19 februari 2025 13:43
Vrij weinig. Dat betreft eigenlijk alleen producten waar hygiene een probleem kan zijn. Zelfs parfum mag je na het openen en testen terugsturen.
Orogima @T_elic19 februari 2025 10:54
Toch wel, heb ik nog gedaan. Game uitgespeeld en teruggestuurd. Was veel te kort.
stftweaker @T_elic19 februari 2025 11:12
Je mag in je algemene voorwaarde bepalingen plaatsen zodat je alsnog bepaalde producten zoals deze kan uitsluiten van recht van retour en dat is rechtsgeldig :). Maar dan moet je als winkel wel vooraf en actief voldoen aan de voorwaarde en ook na de bestelling moet je aan voorwaarde voldoen.
Lekker Ventje @T_elic19 februari 2025 10:23
Als je digitaal koopt is het toch online shoppen?
Toerq @T_elic19 februari 2025 22:31
Weet niet waar jij je hebt ingelezen maar acm zegt het volgende op hun site.

De verpakking is verzegeld
Sommige producten hebben een verzegelde verpakking. Maakt u de verzegelde verpakking open? Dan kan het zijn dat uw bedenktijd vervalt en u aan de koop vast zit. De verkoper moet u dit wel vooraf laten weten. Voorbeelden zijn:

producten die niet meer schoon zijn als u ze uitprobeert, zoals een tandenborstel of een scheerapparaat
producten die gevaarlijk kunnen zijn zoals pillen
cd's, dvd's, usb-sticks met software

Mag ik downloaden of streamen?
Ook digitale inhoud zoals een app, e-book, game, film of muziek mag u uitproberen tijdens de bedenktijd. Dat betekent dat u het product 14 dagen lang kunt downloaden of online afspelen (streamen).

De verkoper mag wel met u afspreken dat u de bedenktijd verliest na downloaden of streamen. Dit moet hij volgens de regels doen:

vóór de koop krijgt u de vraag krijgt of u ermee akkoord gaat dat u aan de koop vastzit
na de koop krijgt u een bevestiging dat u aan de koop vastzit
Krijgt u geen vraag of bevestiging? Of krijgt u dit te laat? Dan hebt u wél bedenktijd. Ook als u de digitale inhoud al hebt afgespeeld of gedownload.

Dus tenzij er niks voor aankoop aan wordt gegeven heb je geen recht op retour
eilavid @Dynamix8619 februari 2025 09:18
Is dit ook als je de game hebt gedownload/gespeeld? Ik had een paar jaar geleden (PS4 tijden) een game in de PS Store gekocht en gedownload, maar had deze nog niet opgestart, en toen een refund wilde aanvragen en deze werd geweigerd. Beleid was destijds dat bij de download aanzetten je je recht op refund direct opgaf.
Eren @Dynamix8619 februari 2025 10:09
Ik krijg een grote waarschuwing wanneer je op installeren drukt dat je 14 dagen verliest
phoenix2149 @Yonix19 februari 2025 08:16
Het is mij wel een keer gelukt. Had een keer Doom gekocht (dacht ik) maar bleek een uitbreiding. Zonder main game geen mogelijkheid. Als ik de mail game zou kopen was dat volle mep terwijl een combi game+uitbreiding de helft was daarvan.

Gelijk na fout gemaild en ging prima. Geld terug en daarna de combi gekocht. Had ik niet hoeven doen dat stond los van elkaar.

Maar goed dat is N=1

edit:
@Pep7777 klopt bedoelde main. Gecorrigeerd

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 19 februari 2025 09:31]

evers97 @phoenix214919 februari 2025 08:38
Heb wel gemerkt dat ze amper* tot nooit moeilijk doen bij fouten door de eindgebruiker.

[Reactie gewijzigd door evers97 op 19 februari 2025 09:11]

droofx @evers9719 februari 2025 08:55
‘Vaak tot nooit moeilijk doen’ : dat omvat alles :)
evers97 @droofx19 februari 2025 09:11
Aangepast :+
Pep7777 @phoenix214919 februari 2025 08:28
type foutje in je berichtje denk ik. Ik neem aan dat je "main" bedoelt en niet "mail" :)
Accretion @Yonix19 februari 2025 07:04
Als je een eigen store kunt openen op het PlayStation platform, dan kun jij inderdaad een refund policy maken in die store.

Dit soort concurrentie weet PlayStation te vermijden door hun platform gesloten te houden.
Cloggs @Accretion19 februari 2025 09:04
Maar waarom zou Sony die mogelijkheid moeten bieden? Echt weer zo'n kansloze claim. Je kan spelletjes gewoon in een willekeurige winkel kopen als je dit wil.
MarkDiax @Cloggs19 februari 2025 09:10
Tenzij je dus een Digital Edition van de PS5 hebt die geen disk drive heeft. Dan moet je games kopen in de Playstation Store, er is geen alternatief.
Cid Highwind @MarkDiax19 februari 2025 09:37
Er was toch niemand die je een pistool tegen het hoofd drukte om die versie te kopen?

Niet dat ik de praktijk van Sony goedkeur, maar dat is dan ook de reden dat ik gewoon geen PlayStation in huis hebt. Maar de patatzaak op de hoek aanklagen over de prijs van z’n friet en het feit dat je je eigen frikandellen er niet mag eten, is wel wat vergezocht.

Het is een bewuste keuze van de klant deze voorwaarden te accepteren.
loki504 @Cid Highwind19 februari 2025 09:50
Er was toch niemand die je een pistool tegen het hoofd drukte om die versie te kopen?

Niet dat ik de praktijk van Sony goedkeur, maar dat is dan ook de reden dat ik gewoon geen PlayStation in huis hebt. Maar de patatzaak op de hoek aanklagen over de prijs van z’n friet en het feit dat je je eigen frikandellen er niet mag eten, is wel wat vergezocht.

Het is een bewuste keuze van de klant deze voorwaarden te accepteren.
dit wordt vaker geroepen maar dat maakt niet uit als een bedrijf zijn macht misbruikt. en Sony heeft een aanzienlijk deel van de high end console markt in handen. en daar horen verandwordelijkheden bij.
Cid Highwind @loki50419 februari 2025 09:56
Dan dien je wel machtsmisbruik aan te kunnen tonen. Dat tientje wat men sinds de huidige generatie extra vraagt wordt hier zelfs door een niet insignificante groep gamers verdedigd.

Iedere PC met een HDMI kabel kan hetzelfde doen als een PlayStation, of beter gezegd meer.

Ik vind het principieel een interessant vraagstuk, maar tegelijkertijd wel echt spijkers op laag water zoeken.
loki504 @Cid Highwind19 februari 2025 10:45
of het een kans van slagen heeft laat ik ook in het midden. maar ik vind de opmerking

Er was toch niemand die je een pistool tegen het hoofd drukte om die versie te kopen?

vind ik altijd een gevaarlijke uitspraak. want nee niemand hield een pistol tegen je hoofd. Maar een bedrijf kan je wel vaak heel makkelijk gijzelen en dan kom je bijna niet meer om een bedrijf heen. en je ziet steeds maker dat bedrijf hun macht misbruiken omdat een groot van de wereld niets om hun burgers geeft
gimbal @loki50419 februari 2025 11:33
Ik zou graag het gebruik van het woord "gijzelen" wel afwezig willen laten waar het game consoles en spelletjes betreft, dat is vuur met vuur bestrijden.

Ze kunnen je financieel benadelen. Zeker.
loki504 @gimbal19 februari 2025 11:57
Ben ik het niet mee eens. Als ik voor 3k aan digitale games heb gekocht op de store dan hebben ze een aardige macht over je. Je kan je library immers niet meenemen en verkoper kan ook niet. En als Sony de regels veranderd zal ik wel akkoord moeten gaan anders ben ik 3k kwijt... jij ziet dat als financieel benadeeld worden. Ik zie het gewoon als gijzeling. Maar goed het ging ook meer in algemene zin.
Cid Highwind @loki50419 februari 2025 11:55
Fair enough. Heb je een punt :)

Er ligt weldegelijk veel macht bij Sony. Omdat het platform gesloten is kunnen ze van de ene op de andere dag rechten veranderen of intrekken. Daar mag je best je vraagtekens bij zetten.

Maar achteraf zeuren over macht terwijl je ze nota bene zelf deze macht hebt gegeven door jezelf vrijwillig in hun walled garden op te sluiten, dan zoek je de slachtofferrol wel heel erg op. Hier wordt al jaren voor gewaarschuwd, het business model is bekend, koop je dan willens en wetens een disk drive loze versie, heb je toch echt de hand in eigen boezem te steken in plaats van te klagen over een Sony tax.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 19 februari 2025 11:55]

loki504 @Cid Highwind19 februari 2025 12:01
Tuurlijknwerd er gewaarschuwd maar je kan toch niet verwachten dat kinderen zover over nadenken terwijl hun vriendje gewoon een spelletje speelt op hun Playstation. Of Playstation exclusieve. En dan hebben we het alleen nog maar over consumenten. Game uitgevers moeten ook maar slikken wat Sony wilt hebben. Als die morgen ineens een 70% fee willen hebben zal je of extreem weinig winst maken. Of de prijzen reizen de pan uit. Maar ergens naar toe gaan kunnen ze niet echt.

/edit en uiteraard zal dat niet zo snel gebeuren maar je kan het beter voor zijn. Kijk wat Apple doet met onze DMA...

[Reactie gewijzigd door loki504 op 19 februari 2025 12:03]

Atilim @loki50419 februari 2025 10:46
Klopt, maar in dit geval heb je de keuzes.

Als Sony zo meteen met alleen digital only console komt en geen alternatief aanbiedt of alternatieve onmogelijk maakt dan kunnen we een korte discussie voeren over machtmisbruik.

Nu kunnen we deze discussie niet voeren en Sony zal zich ook beroepen op dat er alternatieven zijn en dat deze alternatieven het niet zullen accepteren als Sony spellen goedkoper aanbiedt.
Lekker Ventje @Cid Highwind19 februari 2025 10:27
Er is ook niemand die je verplicht een iPhone te kopen en toch moet Apple andere stores toe gaan laten.
Als je de Pro wilt kost het je ruim €100 extra om een diskdrive te krijgen. Het wordt de consument niet makkelijk gemaakt, wel duurder.
Cid Highwind @Lekker Ventje19 februari 2025 10:42
Het is toch echt nodig om een telefoon te hebben in de huidige maatschappij. En een telefoon is tegenwoordig een general-purpose apparaat geworden, iets wat van een PlayStation niet gezegd kan worden.

Appels met peren dus.
Linkje3 @Lekker Ventje19 februari 2025 11:36
De disc drive staat in de pricewatch voor minimaal 180 euro. De adviesprijs 120 euro, maar door de schaarste is deze nu duurder.
Loolladin @Cid Highwind19 februari 2025 11:02
Ik meen me te herinneren dat er alleen digital editions verkrijgbaar waren vanwege een tekort aan diskdrives...
Cid Highwind @Loolladin19 februari 2025 11:50
Ergo, er zijn alternatieven: PS5 mét disc drive, zonder pro. Geduld hebben. Of dezelfde games op een ander platform kopen.

Het kopen van een versie zonder schijflade is een vrije keuze wat dat betreft.

Dit is een beetje als klagen dat het restaurant met een groot “vegan” schild op de gevel je geen steak wil serveren.
IamGrimm @Cid Highwind19 februari 2025 13:47
In dit geval is Sony dusdanig groot op de markt dat zij mogelijk hun machtspositie misbruiken door anderen niet toe te laten.

Ofwel, het vegan restaurant-met-schild heeft zoveel macht onder de marktlui dat zij er voor zorgen dat je niet eens een restaurant mag openen waar je een steak mag serveren.
arjan1995 @MarkDiax19 februari 2025 09:40
Dan koop je eenmalig de disk drive addon en heb je daarna alsnog de mogelijkheid om spelletjes ergens anders te kopen.

https://direct.playstatio...-digital-edition-consoles
loki504 @arjan199519 februari 2025 09:51
aah de discdrive die nooit op voorraad is en voor het dubbele door scalpers op MP worden gegooid,
zo moeilijk moet het niet zijn om een disc drive te maken voor Sony.
brekking @Cloggs19 februari 2025 09:17
Kansloos? Dat is voorbarig om te zeggen zeg. Denk je dat Sony blij is met deze claim?
Vexxon @Cloggs19 februari 2025 09:26
Het gaat om de digitale kant van het verhaal staat volgens mij duidelijk in het artikel, langzaamaan gaan fysieke games verdwijnen.
HollowGamer @Yonix19 februari 2025 08:29
Bij Nintendo is dat net zo erg. Spel verkeerd gekocht? Jammer dan.

Valve doet dit voor mij perfect, en zelfs Xbox ook. :)
cricque @Yonix19 februari 2025 08:34
Bij Nintendo toch ook, weet je op voorhand. Maar wil je die store niet gebruiken ... koop ze dan fysiek. Niemand is verplicht een Playstation te kopen. Je weet waar je aan begint. Ik zie het volgende aan ... ja maar waarom zijn de games in de store goedkoper dan fysiek, dat kan niet ... Zo is er altijd wel iets. Zolang er geen refund policy op digitale goederen verplicht is, dan heb je weinig om op te staan.
Olaf van der Spek @cricque19 februari 2025 09:04
Niemand is verplicht een Playstation te kopen. Je weet waar je aan begint.
Wat een dooddoeners..
Vexxon @cricque19 februari 2025 09:31
Je avatar zegt eigenlijk voldoende
Azenomei @Yonix19 februari 2025 09:02
Dat je geen geld terug krijgt is een feit,maar gekocht is zeker niet gekocht bij PlayStation. Gekocht is: Je mag het gebruiken, tot we het weer uit je collectie gooien, want rechten.
Swurgin @Yonix19 februari 2025 09:12
Het is mij toch al twee keer gelukt bij een miskoop van mijn kant
WaterFire @Yonix19 februari 2025 09:22
Dat is niet 100% correct (al scheelt het niet veel). Zolang je de game niet gedownload hebt kan je een retour aanvragen.
In winkels bestaat iets soortgelijks; als de game uit de folie is wordt het ook lastig om terug te brengen.
Mensen die games vooral willen 'proberen' zijn meer op Steam aangewezen, daar mag je 2 uur aan de slag als ik het goed heb.
Noobie2010 @Yonix19 februari 2025 12:04
Dat is niet waar. Ik heb vorige week een DLC gekocht voor Cyberpunk. Deed het niet, dus heb ik mijn geld terug gevraagd. Na 30minuten had ik mijn geld terug.
logix147 @Yonix19 februari 2025 12:19
Dat is niet geheel juist - ik krijg gewoon een refund als ik dat aanvraag bij Sony om technische redenen. Ik heb zo Cyberpunk retour mogen doen.

Als je een online game koopt dan kun je in mijn geval zeker om technische redenen de aankoop via hun klantenservice gewoon ongedaan gemaakt laten als je dit doet zonder teveel speeltijd - anders is je technische claim ook niet echt van toepassing. Je kan niet zoals op een computer op je PS veel troubleshooten - het werkt of niet.

Maar een fysieke game kan je ook niet zomaar even terug brengen. Kijk maar naar de eisen die de Mediamarkt en Bol eraan stellen.

Dat het retour brengen van een game aan idiote eisen voldoet vs de huidige beveiliging die erop zit, want het is geen 1995 meer dat je even een kopietje nero't is natuurlijk een andere discussie. Dat dit meer speelt is ook logisch want een game vroeger was nog enigszins acceptabel dat er een bugje in zat. Tegenwoordig moet je blij zijn als je 60-80 euro betaalt voor een base game met XX aan DLC die totaal niet werkt en dan krijg je te horen: No refunds...

Steam doet dat wel een stukje beter.

Hetzelfde met eigenaar zijn van digitale content/game licenties. Dit zou Sony en elke andere software-boer gewoon moeten toestaan dat je die via hun eigen market verhandelt en daar mag best van mij een paar % op verdient worden, maar waarom ik game A digitaal niet mag doorverkopen en dezelfde fysieke game dan wel kan doorverkopen is ook nog steeds een brug te ver.

Echter zoals met alles (in de commerciële wereld) stem met de beurs en dan luistert men wel. Probleem is dat je tegenwoordig geen massa meer kunt krijgen die unaniem tegen een grote speler zegt: tot hier en niet verder.

Iedereen vindt er wel iets van, maar tot actie komen is lastig.

Probleem met digitale producten is dat er geen wetgeving voor is, nauwelijks verplicht in elk geval en dan nog: zie je iemand dit gaan handhaven? Op digitaal vlak is er nog genoeg winst te behalen.
revengeyo 19 februari 2025 06:38
Hele goede zaak. Waarom zou een digitale versie meer moeten kosten dan een fysiek exemplaar.
Het zou eerder andersom moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door revengeyo op 19 februari 2025 06:40]

Rhinosaur @revengeyo19 februari 2025 06:48
Dat is niet waar de zaak om draait. De zaak draait eigenlijk om de vraag waarom we niet via een alternatieve digitale store kunnen downloaden die lagere of vergelijkbare prijzen kan aanbieden ala verkopers van fysieke media. De zaak acht ik volledig kansloos. EU heeft fabrikanten van gameconsoles niet aangewezen als poortwachters. Apple moet wel alternatieve stores toelaten, maar een Sony of Nintendo hoeven dit niet.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 19 februari 2025 06:48]

dehardstyler @Rhinosaur19 februari 2025 08:12
maar een Sony of Nintendo hoeven dit niet.
Misschien dus *nog* niet. Daar gaat deze rechtszaak over.

Zie ook de laatste zin van het artikel:
Bij toewijzing van de vordering zou Sony mogelijk gedwongen worden zijn digitale markt open te stellen voor andere aanbieders.
Rhinosaur @dehardstyler19 februari 2025 08:43
Klopt helemaal. Als je de claim doorleest, zie je dat dit niet de strekking is van de indieners. Ze eisen alleen dat Sony hun prijzen verlaagt en het te veel betaalde geld terug geeft. Dit is gewoon een cash-eis en niet de fundamentele vraag of Sony eigenlijk ook niet gewoon een poortwachter is. Als dat niet de vraag is, zal de rechter hier niet over toetsen.
Aaargh! @revengeyo19 februari 2025 10:41
Dit is omdat er nog fysieke games verkocht worden. Digitaal zou inderdaad goedkoper moeten zijn, maar als Sony dat doet krijgen ze gezeik met de retailers. Wie koopt er nog fysieke games als ze digitaal hetzelfde of minder kosten? De verkoop van fysieke games is dan niet winstgevend genoeg is voor retailers; er is maar beperkt ruimte in een winkel en als iets weinig verkoopt en dus weinig oplevert leggen ze liever iets in de schappen wat meer oplevert. Digitale prijzen verlagen betekent dus effectief het einde van fysieke sales in winkels.

Of andersom: als we stoppen met fysieke verkoop kunnen de digitale prijzen omlaag. Zie b.v. PC games die al tijden digital-only zijn en waar de prijzen dus een stuk lager liggen.
MixEnte @Aaargh!19 februari 2025 11:06
He eindelijk iemand die het snapt. Het merendeel hier loopt maar in den treure te blaten. De reden was altijd om niet de fysieke winkels in de weg te zitten met prijzen. Al zouden er alternatieve stores toegang krijgen, zullen fysieke winkels hier direct van merken.

Het is niet "en en" maar "of of". Als digitaal veel aantrekkelijker gaat worden, dan is het over en uit voor de fysieke winkels. Ik zou alleen zien dat het refund policy iets wat gestroomlijnder wordt. Maarja hoevaak komt het echt voor dat ik persoonlijk iets refund digitaal. Ik maak de keuze echt als ik het echt wil.

Straks allemaal weer hier klagen over een paar jaar dat ze geen keuze hebben, en alleen nog digitaal kunnen kopen. Dan wordt de comment section hier leuk om terug te lezen.

[Reactie gewijzigd door MixEnte op 19 februari 2025 11:18]

BUwe @Aaargh!19 februari 2025 19:53
Dat is een argument, maar niet volledig dekkend. Het zijn geen volledige substituten. Een fysiek spel biedt de mogelijkheid om na gebruik door verkopen. Die restwaarde na uitspelen is toch ongeveer 75% van de aankoopwaarde. Een digitaal exemplaar zou daarom minder moeten kunnen kosten en dan nog kan fysiek goed concurreren.

Los daarvan zijn de prijsverschillen vaak (vooral bij oudere games) zo groot dat je niet kunt spreken van beschermen van retailers. Het komt vaak niet in de buurt
OldSchoolPhoto @revengeyo19 februari 2025 08:08
Je hoeft geen Playstation te kopen, net als dat je geen Apple hoeft te kopen. Dat is een keuze en als je dat doet, weet je welke kosten erbij komen voor gebruik. Vergelijkbaar met een printer die heel goedkoop is maar geen alternatieve cartridges accepteert.

Vergelijk de prijs van de PlayStation met de prijs van een soortgelijke hardware als een PC wil bouwen voor games. De marge van Sony zit niet in de hardware. Het zit in de software. Als idd Sony als beleid heeft dat directe verkoop nooit goedkoper mag zijn dat retailers zoals @Jay47 schrijft, is dit eerder een verdienmodel van de organisatie achter de claim.

Het is kiezen of delen, minder marge op software, is hogere kosten op hardware. Als je dat niet wil, koop iets anders.

Veel legitiemer is in mijn ogen de vraag of de grote fabrikanten van spelcomputers gezamenlijk prijzen hoog houden ipv dat ze met elkaar concurreren. Dan heb je een punt en een rechtzaak.
Kazu @OldSchoolPhoto19 februari 2025 09:17
Interessante punten, waar ik me zeker ook in kan vinden. Laat me voorop stellen dat ik het goed vind dat hier (eindelijk) een keer juridisch naar gekeken wordt, want dit zijn wel wat haken en ogen aan het systeem (imo).

Even vooruit kijkend naar de toekomst, en de lijn van het verleden doortrekkende, gaan er steeds minder fysieke games komen. Hiermee vervalt een volledige markt van third-party webshops en (belangrijker) tweedehands games, omdat digitale games niet door anderen verkocht of geleend kunnen worden. Dus de macht komt steeds meer bij een partij als Sony te liggen.

Nu kun je je inderdaad afvragen of dit een probleem is, omdat je inderdaad, zoals je zegt, er ook voor kunt kiezen om geen Playstation te kopen. Ik zit me oprecht even af te vragen wat dit anders zou maken t.o.v. bijvoorbeeld de Google en Apple rechtzaken die over (min of meer) hetzelfde gaan: een machtspositie in het verstrekken van software op hun eigen platform. En ik denk dat het enige verschil is dat je kunt stellen dat je tegenwoordig niet meer zonder een smartphone kunt, maar wel nog zonder een game console.

Dus ik weet het niet; ik ben het met je eens dat je als consument dan maar moet stemmen met je portemonnee en geen console moet kopen. Aan de andere kant zijn Sony en Microsoft tegenwoordig wel zo groot dat je op het gebied van consoles weinig andere keus hebt. Maar het is inderdaad onderdeel van hun verdienmodel wat betreft de prijzen van de consoles.

Argh, ik weet niet wat ik van beide kampen moet vinden :P
Cid Highwind @Kazu19 februari 2025 09:52
Bij Google en Apple ben je gebonden aan hun platform. Bovendien voor iets met algemeen belang. Een gameconsole heeft enkel vermaak als functie. Het is een grote markt natuurlijk, maar het zijn slechts games.

Dezelfde games kan je bovendien als PlayStation versie nog in de winkel kopen of tweedehands. Of op de Xbox of Nintendo console, of PC.

Het maatschappelijk nut ligt dus een stuk lager dan in vergelijkbare gevallen. Uiteraard ben ik wel benieuwd naar de uitkomst maar ik schat de kans groot dat men bakzeil haalt. In het beste geval worden de kaders geschept of aangescherpt voor de toekomst.
coinman63 @Cid Highwind19 februari 2025 11:33
Waar het om zaken van algemeen belang gaat worden over het algemeen geen kosten voor in rekening gebracht. Geen reden dus om het over een monopoly te hebben. Vermaak kost wel geld, maar is niet van algemeen belang.
Atilim @revengeyo19 februari 2025 10:49
Omdat de concurrent in dit geval (diegene die fysieke goederen verkoopt) niet zullen accepteren als Sony hun undercut.

Zie je grote retailers nog consoles verkopen (wat eenmalig is) als je daarna de klant nooit meer terugziet?
escalate 19 februari 2025 06:33
Hangt ervan af wat je als kopen beschouwd. Je “koopt” namelijk een licentie voor het kunnen spelen van een spel in een bepaalde context (PSN/PS4/PS5). Dese licentie kunnen zij eenzijdig beëindigen, voor mij klinkt dit niet als kopen, helemaal als je meeneemt dat je niks met de aankoop kunt als de playstation systemen down zijn bijvoorbeeld. Voor mij is dit meer en meer reden om weer meer op PC te gaan spelen.
Accretion @escalate19 februari 2025 06:58
Op Steam koop je ook een licentie, zelfs DVD's worden gezien als een licentie om te kijken.

Qua software (of film e.d.) ben je nooit echt eigenaar, alleen als je het zelf schrijft/filmt.
The Zep Man
@Accretion19 februari 2025 07:05
Qua software (of film e.d.) ben je nooit echt eigenaar, alleen als je het zelf schrijft/filmt.
Er is een verschil tussen juridisch eigenaarschap en praktisch eigenaarschap. Juridisch? Nee. Praktisch? Koop spellen bij GOG.com en archiveer de offline, DRM-vrije installers. Ontwikkelaars en uitgevers kunnen zo geen rare fratsen uithalen, zoals updates sturen die een spel vernielen of in waarde doen verminderen (zoals gelicenseerde muziek verwijderen), servers voor een singleplayerspel offline halen, activatieservers offline halen zonder DRM te verwijderen, etc.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 19 februari 2025 08:57]

jellybrah @The Zep Man19 februari 2025 07:28
Op Steam heb ik dat voor het eerst meegemaakt, een spel die eigenlijk niet meer goed werkt. Risk of rain 2.

Daarbij heeft een andere uitgever de game overgekocht, er is gerushed een dlc uitgebracht met verschrikkelijk veel veranderingen. Het is onspeelbaar (bugs, glitches, crashes, cruciale aanpassingen waardoor de identiteit veranderd is) geworden en alleen al het opstarten is 50/50 geluk hebben of het werkt..

Een oudere versie laten staan zou helpen (wel VEEL ouder).

De game bestaat ook op disc, dan is het een kwestie van geen updates downloaden echter mis je dan compleet de online co op mode. Zelfs GOG zou deze game niet kunnen redden.

OT goede actie tegen Sony. Zijn ook gewoon weer anti consumer praktijken. Een refund policy zou ze goed doen, al is het maar omdat andere dat wel bieden en beter is voor de consument.
Khrome @jellybrah19 februari 2025 07:43
Je kunt op Steam oudere revisies downloaden. Weliswaar via een omweg, maar ze zijn altijd beschikbaar.
Superbra 19 februari 2025 07:25
Het 'eigendom' probleem was er vroeger ook al. Zo hebben de kinderen een PS2 game schijf zodanig beschadigd dat die niet meer te gebruiken viel. Toen ik het spel kocht, heb ik volgens Sony een licentie gekocht om het spel te spelen. Het was niet die licentie die kapot was maar enkel het fysieke medium.

Dus heb ik aan Sony gevraagd om mij tegen kostprijs een nieuwe schijf te bezorgen. Er werd mij geantwoord dat dit onmogelijk was en dat de enig mogelijke oplossing was om een nieuwe schijf te kopen, met andere woorden ik was verplicht een nieuwe licentie te kopen.

Daar kan je als consument dus weinig tegen beginnen. Maar toch is die redenering krom...
KaiTak @Superbra19 februari 2025 07:29
Hetzelfde met Nintendo. Wii U games waren extreem gevoelig voor krassen. Zelfs licht beschadigde schijfjes werkte niet meer. Gelukkig kon ik alle games voor de Switch weer voor de volle mep terug kopen.
HollowGamer @KaiTak19 februari 2025 08:40
Ik heb beide consoles niet gehad, dus excuses voor de stomme vraag. :)

Zit niet bij dit soort spellen de licentie code of zou je niet tegenwoordig dan alsnog kunnen downloaden uit hun store?

Ik had bij mijn eerste Xbox Forza Horizon. Die kon ik daarna gewoon downloaden en spelen zonder disk.
Seal64 @HollowGamer19 februari 2025 09:39
Nope, Nintendo werkt niet met serials oid. Digitale games hangen aan je account en kun je dus opnieuw downloaden maar fysiek is nergens aan gekoppeld.
Superbra @HollowGamer19 februari 2025 09:01
Niet met de PS2 en Sony...
ReVision. @Superbra19 februari 2025 07:30
Dat heeft toch helemaal niets met licenties te maken, wat een onzin. Als mijn kinderen mijn koffie tafel of mijn magnetron slopen en ik ga naar de leverancier en vraag om een nieuwe tegen kostprijs dan wordt ik ook uitgelachen. Dat heeft echt niets met een licentie te maken, het is kapot door eigen schuld en dan heb je pech en dat is met alles zo.
PaPi36 @ReVision.19 februari 2025 07:47
die vergelijking gaat niet op want met die producten koop je geen licentie om ze te gebruiken maar een technisch product met een bepaalde werking. En als die stuk gaat binnen garantie krijg je gewoon een reparatie indien niet zelf kapot gegooid.
ReVision. @PaPi3619 februari 2025 07:53
Indien niet zelf kapot gemaakt is hier inderdaad het ding. En in dat verhaal van Superbra zijn de discs door zijn kindere kapot gemaakt. Dus dan maakt het niet uit of je een licentie hebt of garantie of wat dan ook, dan heb je gewoon pech. Dat is mijn punt.
PaPi36 @ReVision.19 februari 2025 07:59
daar heb je dan weer een punt ;-)
Seal64 @ReVision.19 februari 2025 09:45
Nee, het punt is dat als je een game koopt, je betaalt voor de disc an sich (plus doosje en zo) én de licentie op de game. Als je de disc breekt wil je die vervangen, maar je krijgt alleen de optie om dan ook gelijk een nieuwe licentie te kopen, ook al is het vervangen van die disc voor Sony letterlijk centenwerk.

Das een beetje dat als je een lekke band rijdt, de reactie van de dealer is dat je dan maar een nieuwe auto moet kopen, ook al kun je vrij goedkoop die band vervangen.

Beetje koppelverkoop, eigenlijk. Je kunt een nieuwe schijf kopen maar dan moet je ook gelijk een nieuwe licentie afnemen.
MixEnte @Seal6419 februari 2025 13:48
Lol is dat bij cd, dvd’s, VHS, mini disc of whatever ooit anders geweest dan? Kapot door eigen schuld is kapot.

Dat dit überhaupt een discussie is, vind ik echt bizar voor woorden. Je kan toch ook niet zomaar met een half kapotte auto naar de dealer rijden om te eisen dat ze een nieuwe bestellen? Je enige keuze is een verzekering in te schakelen.
Malistix1985 19 februari 2025 06:53
Koop alleen discs op PlayStation en de prijs is hier onderdeel van. Het verschil is ook alleen maar groter geworden nu games vaak €75-80 kosten en diezelfde games vaak onder de €60 beschikbaar zijn fysiek en dan binnen 3-4 maanden fysiek nog een korting krijgen, los van extra kortingsbonnen op feestdagen enz.
Ypho @Malistix198519 februari 2025 08:25
Er zijn een hoop PS apparaten die digital-only zijn, en die zijn dan weer goedkoper dan de disc-versie.

Ik heb voor mijn PS5 wel bewust gekozen voor een disc-versie. Enerzijds dat ik mijn games weer kan verkopen als ik ze uitgespeeld heb, en anderzijds vanwege de prijs van games zoals je al aangeeft.
vickypollard @Ypho19 februari 2025 09:05
Die digital only versie is wat... 100 euro goedkoper of zo? Koop een paar (oudere) games fysiek en je hebt de meerprijs van de disc-versie er al uit.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 19 februari 2025 09:05]

Ypho @vickypollard19 februari 2025 10:43
Klopt (ik weet niet het exacte verschil). Maar vandaar dat ik ook een disc-versie heb, dat verschil heb ik er al lang uit.
Ruw ER 19 februari 2025 06:58
1 van de vele redenen dat ik deze generatie een pc heb gebouwd, en de consoles links heb laten liggen.
Ge0force @Ruw ER19 februari 2025 08:45
Idem. PC games zijn meestal 20 tot 30% goedkoper via 3rd party keystores en dalen ook sneller in prijs. Om nog maar te zwijgen van spotgoedkope bundels op Humble en Fanatical.
Elaborate8455 @Ge0force19 februari 2025 13:23
En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog eens manieren om bepaalde games uit te proberen zonder te betalen! Arrrr!
kujinshi 19 februari 2025 08:21
Je hoeft je games niet in de Playstore te kopen. Je kan ze ook elders kopen en dan spelen.

Ja de drempel is laag in Playstore, maar je moet er nogsteeds een account aan verbinden of met supermarkt Playstation waardekaarten betalen. Je Playstation spellen dan van Bol.com halen of elders een gamezaak is redelijk net zo makkelijk.

Ik zie niet dat Sony iets hoeft te doen. Het is hun eigen systeem, ze mogen wel het lichtste voordeel hebben, als men dat zo ziet. Sony kan morgen ook stoppen en heeft niemand wat. Ik gun Sony het voordeel daar.
Seal64 @kujinshi19 februari 2025 09:46
Ps5 digital. Hoe ga je dan ergens anders je games kopen?
hoepstoep @Seal6419 februari 2025 10:12
De PS5 kan ook overweg met schijfjes, mocht je dat willen. Mocht PS6 alleen digitaal zijn en je wilt dat niet dan moet je hem gewoon niet aanschaffen. Is ook gewoon een keuze.
Xerxes249 @hoepstoep19 februari 2025 11:23
Dat ligt dus aan welke versie van de PS5 je hebt, er is een versie zonder disk-lade.
hoepstoep @Xerxes24919 februari 2025 11:42
Klopt, heb ik zelf ook, maar dat is dus een eigen keuze. Als je kiest voor een disklade ben je minder afhankelijk van de PlayStation Store en kan je sneller spellen goedkoper krijgen.
Thazard 19 februari 2025 06:58
Heel onaardig en niet volledig waar: Mensen hebben dit zelf veroorzaakt door gemakzucht en mee te gaan in het ‘digital only’ fenomeen.

Zonde dat veel mensen bereid zijn zoveel op te geven in ruil voor gemak.
HollowGamer @Thazard19 februari 2025 08:36
Ik heb geen plaats voor de games, en dankzij Game Pass heb ik ook andere spellen + genres ontdekt. :)

Waar ik vroeger enkel FIFA en wat racen speelde, heb ik nu heel veel plezier in Indie games die geen tot weinig analoge uitgaves hebben.

Verder kan zo'n ding ook weer stuk en maakt het geluid. De meeste zijn niet echt stil. Al ben ik het wel met je eens als je ook vind dat een digitale licentie weer doorverkocht zou mogen worden.
Thazard @HollowGamer19 februari 2025 10:30
Als je inderdaad ook echt het spel aanschaft en niet een licentie, is het inderdaad al een stuk interessanter.

Het doorverkoop verhaal, al hoewel ik dat graag zie, is wel een lastig. Een (tweedehands) digitaal product slijt niet, dus kun je dat ook niet voor een mindere prijs aanschaffen.
kodak
@Thazard19 februari 2025 09:52
Toen de PS-games nog vooral in de winkels werden verkocht werden ze ook massaal verkocht. De prijzen waren toen niet duidelijk kunstmatig te hoog. Ontwikkelaars van games gaven kennelijk genoeg vrijheid en de verkopers maakten daar gebruik van.

Ik ben het er mee eens dat gebruikers zelf mede oorzaak zijn dat een verkoopkanaal veel macht heeft. Maar macht gebruiken doet het verkoopkanaal toch echt zelf. Terwijl de kopers niet vragen om onwettig machtgebruik. En ontwikkelaars die miljoenen in de ontwikkeling investeren ook niet.
Thazard @kodak19 februari 2025 10:33
Als je het heel erg fantasierijk zou bekijken is die macht/monopolie ook alleen maar wat de consument er van maakt.
Als je in zo’n wereld als consument gewoon geen games aanschaft in de PS Store, dan is het snel voorbij.

En in verschillende winkels is er veel sneller sprake van concurrentie. Vroeger waren games bijvoorbeeld toch net even €5 goedkoper bij de MediaMarkt dan bij de Intertoys.
Iets wat ik vandaag nog steeds tegenkom, maar san vooral met speelgoedwinkels nabij een Lego-winkel.
ReVision. 19 februari 2025 07:10
Tja moet je naar geen digital only console kopen, dan heb je daar geen last van. Je bezit al die digitale content al niet en dan betaald je wel keihard de hoofdprijs. Wat mij betreft ben je dan zelf gewoon dom bezig als gebruiker als je daar aan mee doet.

En ja ik verwacht ook dat er ooit een console komt die volledig digital only is en geen extra uitbreidbare disc optie krijgt. Prima dan houd ik er gewoon mee op, zo simpel is het gewoon.
Seal64 @ReVision.19 februari 2025 09:37
Die is er al geweest, en die is destijds ook keihard geflopt omdat de retailers het ding niet wilden verkopen. Was nog van Sony ook - de PSP Go. Een PSP zonder disc drive dus niet alleen kon je alleen uit de PSStore kopen maar als je al een PSP had kon je die games niet spelen.
RRR2003 @ReVision.19 februari 2025 13:33
Zelfs met een game op disc ben je eigenlijk nergens meer eigenaar van tegenwoordig. Het enige wat van jou is is het hoesje en de fysieke disc... Maar iedere game op disc moet extra dingen downloaden om uberhaupt gespeeld te kunnen worden tegenwoordig (in ieder geval sinds de huidige console generatie en veel games van de vorige ook al). En als ze die zelfde game bijvoorbeeld van de PS Store verwijderen en niet meer beschikbaar maken, of het zelfs met terugwerkende kracht bij iedereen deinstalleert... Dan werkt je disc ook niet meer en is het onderzetter geworden want je kan de extra downloads nodig om de disc te laten werken niet meer downloaden.
bRuud83 19 februari 2025 08:12
Helemaal goed dat ze dit doen. Ook voor de toekomst, want je weet gewoon dat fysieke games uiteindelijk gaan verdwijnen en Sony vanaf dat moment alle vrijheid heeft om de prijzen van games omhoog te gooien. De PS5 disc drive is nog steeds moeilijk verkrijgbaar en alleen voor scalping prijzen waar Bol.com, Coolblue en Mediamarkt gretig gebruik van maken. Sony is duidelijk niet gemotiveerd om voor voldoende disc drives te zorgen.

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