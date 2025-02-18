Proximus NXT verlengt cybersecuritycontract met Belgische federale overheid

Proximus NXT, dat onderdeel is van telecomgroep Proximus, heeft zijn contract met de Belgische federale overheid verlengd. Het contract is voor het beheren van de cybersecuritydiensten van de overheid en heeft naar schatting een waarde van ruim 100 miljoen euro.

Het contract is met zeven jaar verlengd en kan met nog twee extra jaren worden uitgebreid, schrijft De Tijd. Het contract is volgens de krant de grootste deal voor beheerde cybersecuritydiensten voor de publieke sector in België.

Proximus NXT heeft de afgelopen zeven jaar diensten geleverd aan tien essentiële overheidsdiensten, waaronder federale overheidsdiensten voor Financiën, Justitie, Mobiliteit, Economie en het ministerie van Defensie. In totaal verzekert het contract dienstverlening aan ongeveer 70.000 eindgebruikers. Naast zijn eigen software en diensten biedt Proximus ook producten van Microsoft, Palo Alto, Cisco en F5 aan.

Aanvulling, 19.32 uur: Ter verduidelijking toegevoegd dat Proximus NXT het contract met de Belgische federale overheid heeft verlengd.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 18:48
19 • submitter: blasje

18-02-2025 • 18:48

19

Submitter: blasje

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Reacties (19)

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sebastienbo 18 februari 2025 19:00
Ik wist niet dat Proximus ICT diensten verkocht.
Bl@ckbird @sebastienbo18 februari 2025 21:09
Proximus NXT is wat vroeger Telindus was:
Wikipedia: Telindus
mbbs1024 @Bl@ckbird19 februari 2025 16:50
Ook voor de overname van Telindus was Proximus al aktief in het corporate ICT segment.
Ruinpeople @sebastienbo18 februari 2025 19:22
Het gaat dan ook over Proximus NXT, en niet Proximus SA (telecom). Artikel gaat hier wat kort door de bocht.
AuteurLFranxWind @Ruinpeople18 februari 2025 19:33
Ja terecht opgemerkt. Heb het even ter verduidelijking toegevoegd.
Tbes @Ruinpeople18 februari 2025 20:42
Volgens mij gaat het over Proximus Ada

https://www.proximus-ada.com/
Tec7lol @sebastienbo18 februari 2025 19:33
ja, en ver marktleider zelf.
Yalopa @sebastienbo18 februari 2025 20:45
Een van de grotere integrators in België.
mbbs1024 @sebastienbo19 februari 2025 16:48
Naast consumenten telecom, TV en internet provider, heeft Proximus ook een business en corporate gedeelte, die heel wat meer doen.
Ze zijn in Belgie een grote ICT speler in het segment van de grootste bedrijven, zoals banken, industrie, ziekenhuizen en overheid, EU, NATO, er zijn weinig bedrijven in België die zulke grote complexe projecten aankunnen.
Verder doen ze ook aan identity management, via Itsme, en hebben ook een Amerikaans bedrijf in die sector overgenomen, Ook in India zitten zijn ze in die sector aktief.
Ze handelen via hun filiaal BICS ook het internationaal telecom en dataverkeer af voor een aantal Europese en Afrikaanse providers, dat is de reden dat ze een aantal jaar geleden gehacked werden door de Amerikaanse en Engelse spionagediensten, om alles te kunnen afluisteren en aftappen.
klakkie.57th 18 februari 2025 20:44
‘t ja moeten we hiervan opkijken
Ons kent ons in dit wereldje 🤷🏻‍♂️

Mr. Stefaan De Clerck has been Chairman of the Proximus Board of Directors since 20 September 2013.

Before Proximus, he served as a Member of the Belgian Parliament from October 1990 until October 2013. From June 1995 until April 1998 and from December 2008 until December 2011 he was the Belgian Minister of Justice. From 1999 until 2003 he was President of CD&V, the Flemish Christian-Democratic Party.

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 18 februari 2025 20:44]

dasiro @klakkie.57th18 februari 2025 21:30
waarschijnlijk zal die link wel hebben meegespeeld, maar er zijn weinig bedrijven die zulke uitgebreide en complexe klanten kunnen bedienen, laat staan overnemen en tegelijk de continuïteit garanderen. Het feit dat dit zulke langdurige contracten zijn spreekt voor zich.
AcornFan 18 februari 2025 21:26
Het is de Belgische staat die een overheidsopdracht heeft geplaatst, en Proximus (een overheidsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht, beursgenoteerd) dat gegund werd en waarmee een raamovereenkomst gesloten werd. De overheid raamde de prestaties op 100M EUR.

In deze is Proximus een private dienstverlener, en is het natuurlijk onmogelijk dat een private dienstverlener zou kunnen beslissen overeenkomsten met de overheid te verlengen.

https://www.proximus.com/...n-federal-government.html

ik vermoed dat het gaat om deze opdracht (please confirm) https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/108045-2025

[Reactie gewijzigd door AcornFan op 18 februari 2025 21:27]

nopcode @AcornFan18 februari 2025 23:05
Ja dit is SECaaS2, verlenging van SECaaS, wat ook al bij PXS zat.
this @AcornFan19 februari 2025 14:28
Proximus is geen overheidsbedrijf. De overheid heeft een meerderheidsaandeel, maar daarmee maakt het nog geen overheidsbedrijf.
Sebast1aan 19 februari 2025 00:13
Weer een super inefficient beest in het leven geroepen. Maar iedereen verdient eraan.
iqcgubon @Sebast1aan19 februari 2025 08:35
Moeten we dan beknibbelen op Cybersecurity? In het huidig politieke klimaat?
Sebast1aan @iqcgubon19 februari 2025 09:19
Zeg ik dat?

Ik werk en woon al 20 jaar in België, in cyber security, en heb voor Telindus en verschillende overheden gewerkt.

Ik ken deze constructies door en door en ze zijn super super inefficient. Overheden zouden er beter aan doen om zelf fatsoenlijke IT afdelingen te bouwen. En ik zeg dit als zelfdstandige contractor.

Onderschat ook niet de corruptie-light cultuur in België, die is niet te vergelijken met Nederland. Iedereen wil een vinger in de pap en een piece of the pie.

[Reactie gewijzigd door Sebast1aan op 19 februari 2025 09:21]

iqcgubon @Sebast1aan19 februari 2025 09:54
Vlaming hier. Maar wat je zelf doet, doe je niet altijd beter. Ik heb veel liever dat onze overheden dit soort zaken uitbesteden aan professionals in plaats van zelf iets op poten te willen zetten.
sebastienbo @Sebast1aan19 februari 2025 18:55
Is dat niet wat BoSA zou doen?

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