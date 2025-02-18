Proximus NXT verlengt cybersecuritycontract met Belgische federale overheid

Proximus NXT, dat onderdeel is van telecomgroep Proximus, heeft zijn contract met de Belgische federale overheid verlengd. Het contract is voor het beheren van de cybersecuritydiensten van de overheid en heeft naar schatting een waarde van ruim 100 miljoen euro.

Het contract is met zeven jaar verlengd en kan met nog twee extra jaren worden uitgebreid, schrijft De Tijd. Het contract is volgens de krant de grootste deal voor beheerde cybersecuritydiensten voor de publieke sector in België.

Proximus NXT heeft de afgelopen zeven jaar diensten geleverd aan tien essentiële overheidsdiensten, waaronder federale overheidsdiensten voor Financiën, Justitie, Mobiliteit, Economie en het ministerie van Defensie. In totaal verzekert het contract dienstverlening aan ongeveer 70.000 eindgebruikers. Naast zijn eigen software en diensten biedt Proximus ook producten van Microsoft, Palo Alto, Cisco en F5 aan.

Aanvulling, 19.32 uur: Ter verduidelijking toegevoegd dat Proximus NXT het contract met de Belgische federale overheid heeft verlengd.