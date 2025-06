Belgische minister wil ID-controle voor sociale media onderzoeken

De Belgische minister van Digitalisering wil de mogelijkheid laten onderzoeken voor een identiteitscontrole op sociale media. De minister wil op die manier allerlei soorten misbruik aanpakken die via sociale media verlopen.

Minister Vanessa Matz wil volgens Het Nieuwsblad dat iedereen die een account aanmaakt op sociale media dit alleen nog kan via een identiteitscontrole. Deze controles zouden via authenticatieapps zoals Itsme kunnen gebeuren.

De minister ziet in deze maatregel een antwoord op de problemen op sociale media rondom desinformatie, de verspreiding van beelden van seksueel misbruik en haatzaaiende taal. Ze wil op die manier ook de blootstelling van minderjarigen aan ongepaste of criminele inhoud vermijden. "Sociale netwerken hebben de manier waarop we communiceren veranderd, maar ze brengen ook problemen met zich mee." Het is niet duidelijk of de maatregel uiteindelijk ook zal worden ingevoerd.