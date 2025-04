10.000 Vlaamse ambtenaren gaan gebruikmaken van Microsoft Copilot

Alle Vlaamse overheden gaan gebruikmaken van Microsoft 365. Ook krijgen 10.000 ambtenaren toegang tot de Copilot-assistent in die tool. Minister-president Diependaele heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Microsoft, die nog wel door de regering moet worden goedgekeurd.

Diependaele, die naast minister-president ook minister van Digitalisering is, heeft op het World Economic Forum in Davos een samenwerking gesloten met Microsoft. Microsoft bevestigt dat, maar de deal moet nog wel door de Vlaamse regering worden goedgekeurd. Het gaat om een contract voor vier jaar, maar de waarde is niet bekend.

Als onderdeel van de deal gaan alle Vlaamse en alle lokale overheden overstappen naar Microsoft 365 als kantoorpakket, voor zover ze daarvan nog geen gebruik maakten.

Daarnaast krijgen 10.000 'kenniswerkers' bij de Vlaamse overheid de komende jaren toegang tot Copilot in Microsoft 365. "Deze voorziet in een digitale persoonlijke assistent voor de medewerker op het vlak van communicatie en collaboratie", zegt Diependaele. "Hiermee zorgen we ervoor dat onze medewerkers efficiënter kunnen werken door bijvoorbeeld documenten en dossiers sneller te kunnen opvragen en verwerken."

Het is niet duidelijk welke ambtenaren Copilot mogen gaan gebruiken. Ook bevat de deal in ieder geval geen openbare informatie over afspraken die Vlaanderen en Microsoft hebben gemaakt rondom privacy, zoals waar data wordt opgeslagen en hoe die wordt verwerkt.

Update, 8.41 uur - Matthias Diependale werd aanvankelijk premier genoemd, maar in tegenstelling tot Nederland is die term in het Vlaams niet inwisselbaar met minister-president.