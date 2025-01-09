Microsoft kondigt event aan voor vermoedelijke Intel Lunar Lake-Surfaces

Microsoft heeft een evenement gepland voor over drie weken, vanuit de Surface for Business-tak. Daar zal de techgigant vermoedelijk de eerste Surface-apparaten met Intel Lunar Lake-processors gaan laten zien.

Microsoft schaart het evenement onder zijn AI-tour in New York. Volgens Windows Central zou het gaan om de Surface Pro 11 en Surface Laptop 7 met Lunar Lake-processors. Daardoor zou het gaan om de eerste Copilot+-apparaten met een Intel-processor van Microsoft. Er gaan al langer geruchten over die apparaten. Omdat het gaat om Surface for Business, komen de apparaten doorgaans niet uit voor consumenten. Dat gebeurde vorig jaar ook op die manier. Een aantal maanden later kwamen er toen varianten voor consumenten uit.