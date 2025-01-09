Microsoft kondigt event aan voor vermoedelijke Intel Lunar Lake-Surfaces

Microsoft heeft een evenement gepland voor over drie weken, vanuit de Surface for Business-tak. Daar zal de techgigant vermoedelijk de eerste Surface-apparaten met Intel Lunar Lake-processors gaan laten zien.

Microsoft schaart het evenement onder zijn AI-tour in New York. Volgens Windows Central zou het gaan om de Surface Pro 11 en Surface Laptop 7 met Lunar Lake-processors. Daardoor zou het gaan om de eerste Copilot+-apparaten met een Intel-processor van Microsoft. Er gaan al langer geruchten over die apparaten. Omdat het gaat om Surface for Business, komen de apparaten doorgaans niet uit voor consumenten. Dat gebeurde vorig jaar ook op die manier. Een aantal maanden later kwamen er toen varianten voor consumenten uit.

Microsoft Surface Pro 11
Microsoft Surface Pro 11

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-01-2025 16:46 16

09-01-2025 • 16:46

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Reacties (16)

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Ibus85 9 januari 2025 17:06
Erg benieuwd hoe deze zich gaat verhouden tot de ARM-variant. En of er nog andere upgrades aan de surface komen.

Nu zelf een aantal maanden de ARM-variant in gebruik en wil niet meer anders, battery life 🔥🔥🔥 je denkt niet eens meer na om een adapter aan te sluiten.

Het nadeel daar is natuurlijk compatibility…

[Reactie gewijzigd door Ibus85 op 11 januari 2025 08:35]

andru123 @Ibus859 januari 2025 18:16
Ik stond op het punt om er ook een te kopen. Maar dan gelezen over (in)compatibiliteit problemen, het feit dat Qualcomm met Snapdragon SDK ontwikkeling gestopt en Microsoft zelfs heeft nog geen Visual Studio die kan voor ARM compileren.
Murazor4096 @andru1239 januari 2025 19:16
https://devblogs.microsof...udio/arm64-visual-studio/

Ze lijken al lang zelfs een native versie te hebben?
Youtoofan @andru1239 januari 2025 19:22
Kan volgens mij wel al een tijdje:

https://devblogs.microsof...atively-on-arm64-devices/

En een ARM64 versie van visual studio:

https://devblogs.microsof...tudio-is-officially-here/
Loller1
@andru12310 januari 2025 09:12
Ik zie niet echt wat je bedoelt? Visual Studio is al enige tijd beschikbaar als native ARM en kan al jaren ARM applicaties compileren. Qualcomm die hun SDK niet uitbrengt zegt ook niet veel, als we eerlijk zijn maakt dat ook niet verbazing wekkend veel verschil, uiteindelijk was dat ook maar gewoon een computer net als alle andere Snapdragon X-gebaseerde PCs die sinds dien zijn uitgekomen. Niet om te zeggen dat het niet mooi zou zijn als Microsoft zijn Windows Dev Kit zou bijwerken met de nieuwe Snapdragon chips, maar het is helemaal niet essentieel.

Wat die post waar je naar linkt betreft, ook dat is eigenlijk allemaal onzin. "we hear rumors about Microsoft bringing back Intel for the Surface line" is onzin en volledig gebouwd op een volledig fout beeld. Eerst en vooral is er geen migratie naar ARM aan de gang op Windows. ARM is gewoon een optie naast x86. En ten tweede is er nooit gezegd geweest dat Microsoft af wou stappen van Intel. Sterker nog; we weten gewoon al dat dat nooit de bedoeling was. Nog voor de Surface Pro 11 en Laptop 7 aangekondigd waren wisten we dat er Intel versies gingen zijn (welke nu dus aangekondigd worden). En waarom zou Microosft in godsnaam een van zijn belangrijkste doelgroepen überhaupt in de kou zetten?
moimeme @Ibus859 januari 2025 20:29
comparability met wat?
basvaningen @moimeme9 januari 2025 21:00
Bij een klant een test gedaan met een Surface met ARM. De bedrijfssoftware draaide allemaal netjes. SmartVPN van Draytek geeft wat issues, maar werkt. Totdat ik de Canon Imagerunner printers ging installeren....... Canon heeft gewoon geen drivers voor ARM.
ibmpc @basvaningen9 januari 2025 21:03
Is een printer tegenwoordig niet driverloos met Printix of UP?
maceddy2004 @basvaningen9 januari 2025 21:08
Ha ja hier liepen wij dus ook tegenaan. Vanuit Canon gehoord 'wordt ontwikkeld' maar uiteraard geen timeline.

Daarnaast hadden we ook wat issues met de camera die steeds uitviel. Na een reboot werkte het dan weer een uurtje maar niet veel langer.

Software uitrol wordt ook nog niet lekker ondersteund. Er is geen ARM64 filter in Intune. Om de juiste Teams versie (ARM versie dus) erop te krijgen moest het 64b vinkje uitgezet worden bij de deployment van Teams :+
Ibus85 @moimeme11 januari 2025 08:35
Software moet ARM compatible zijn. Als het bv x86 is draait de software in compatibility mode en kost het naar verhouding veel stroom en is het inefficiënt.

Praktisch je hebt dus ook Windows for ARM (al jaren overigens)
Marctraider @Ibus859 januari 2025 22:18
De verhouding? Geen gezeur met incompatibility.
DLSS @Ibus859 januari 2025 22:36
Afhankelijk of je deze apparaten voornamelijk in de thuisomgeving gebruikt maakt die batterijduur natuurlijk wat minder uit. Kan me voorstellen dat X86 ook zo zijn voordelen heeft.
witterholt 9 januari 2025 17:58
Ik ben zelf ook al een paar maanden een tevreden gebruiker van een Surface Pro 11 met ARM CPU. Tot nu toe kan ik alles prima draaien en hij is heerlijk stil en gaat lang mee op een accu.

Zie ook https://windowsonarm.org/ voor een lijst van applicaties welke compatible zijn.

[Reactie gewijzigd door witterholt op 9 januari 2025 18:02]

Maxxilopez 9 januari 2025 20:28
Dat ze nog steeds geen AMD gebruiken voor deze laptops. Echt top APU's hebben ze nu met strix point.....
Dreamvoid
@Maxxilopez10 januari 2025 08:32
Stroomverbruik is denk ik de issue?
andru123 @Dreamvoid10 januari 2025 15:15
Idle verbruik van AMD is te hoog. Zelfs in vergelijking met Intel.

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