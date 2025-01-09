AMD Ryzen 7 9800X3D is na wekenlange schaarste beter leverbaar in Pricewatch

De Ryzen 9800X3D-processor is na een periode van slechte beschikbaarheid inmiddels bij steeds meer webshops op voorraad en direct leverbaar. Dat is te zien in de Pricewatch van Tweakers. AMD's populairste gamingprocessor van het moment bleek kort na uitgave al lastig verkrijgbaar.

De AMD Ryzen 7 9800X3D werd op 7 november 2024 uitgebracht en kort na het verschijnen van de review van deze processor gaven webshops nog tegen Tweakers aan geen problemen met verkrijgbaarheid te verwachten. De ruime voorraden waar de winkels toen over spraken bleken echter onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Bij veel webshops was de processor binnen drie kwartier na het begin van de officiële verkoop weer uitverkocht. Dat bleef enkele weken lang grotendeels het geval.

Sinds 6 januari is in de Pricewatch een betere verkrijgbaarheid terug te zien. Inmiddels lijken de voorraden van de Ryzen 7 9800X3D zelfs ruimer te zijn dan tijdens de release. Zo geeft een webshop aan te beschikken over meer dan zeshonderd exemplaren en nog meer voorraad van de nieuwe gamingprocessor te verwachten. Zo is in onderstaand screenshot te zien dat meerdere winkels de cpu op voorraad hebben en dat daar de levertijd ook kort is.

Ryzen 7 9800X3D Pricewatch
In de Pricewatch nam het aantal webshops dat de 9800X3D aanbiedt de afgelopen dagen toe.

Tekorten als gevolg van meer vraag dan aanbod zorgden vorig jaar bij meerdere X3D-processors voor prijsstijgingen. Ook de 9800X3D is vanaf zijn adviesprijs van 539 euro sinds uitgave gestegen naar een gemiddelde van 680 euro. Het zeer beperkte aanbod betekende dat steeds minder webshops de 9800X3D aanboden op hun website en dus ook dat deze webshops uit de Pricewatch verdwenen voor dit product.

De Ryzen 7 9800X3D is gebaseerd op de Zen 5-architectuur en beschikt over acht cores en zestien threads. De processor heeft net als de andere cpu's uit de X3D-familie 3D V-Cache, wat de gamingprestaties sterk kan verbeteren. In tegenstelling tot voorgaande modellen is het cachegeheugen nu onder in plaats van boven de cpu-cores geplaatst. Omdat de cpu-cores daardoor fysiek dichter bij de heatspreader zitten, kan de processor efficiënter gekoeld worden.

Tijdens zijn CES-persconferentie heeft AMD twee nieuwe topmodellen aangekondigd die boven de 9800X3D worden gepositioneerd. De Ryzen 9 9900X3D krijgt twaalf cores, de Ryzen 9 9950X3D zestien cores. AMD brengt de Ryzen 9 9900X3D en Ryzen 9 9950X3D in maart 2025 op de markt en adviesprijzen zijn vooralsnog onbekend.

Cores Max. boost Cache (L2+L3) Tdp
AMD Ryzen 9 9950X3D 16x Zen 5 5,7GHz 144MB 170W
AMD Ryzen 9 9900X3D 12x Zen 5 5,5GHz 140MB 120W
AMD Ryzen 7 9800X3D 8x Zen 5 5,2GHz 104MB 120W
AMD Ryzen 7 9700X 8x Zen 5 5,5GHz 40MB 65W
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x Zen 4 5,0GHz 104MB 120W

Door Reinoud Dik

Redacteur

Feedback • 09-01-2025 16:58 99

09-01-2025 • 16:58

99

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AMD Ryzen 7 9800X3D

vanaf € 399,-

5 van 5 sterren

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Reacties (99)

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adje123 9 januari 2025 17:00
Zo, ik ben wel benieuwd naar de marges van RedShell.
ThaStealth @adje1239 januari 2025 17:14
Ik heb een paar keer zitten kijken naar deze CPU toen hij slecht beschikbaar was. De meeste leveranciers worden uit de pricewatch gehaald als ze geen voorraad hebben (geen idee of Tweakers dit doet, of de webwinkel zelf ervoor kiest om niet gelist te worden). RedShell stond er altijd tussen, met een vrij hoge prijs. Ik gok dat RedShell dus gewoon meeprofiteerde van de schaarste en nu nog niet hun prijs teruggezet heeft.

Wel bijzonder dat ze allemaal +34100 euro boven de introductieprijs zitten

[Reactie gewijzigd door ThaStealth op 9 januari 2025 17:21]

jbbrans @ThaStealth9 januari 2025 17:19
Introductieprijs was €539, ze zitten er dus bijna €100 boven.
d3x @jbbrans9 januari 2025 17:23
nog even wat wachten en je kan hem gewoon weer bestellen uit DE aan 560eur...

https://www.reichelt.com/...OUPINDEX=0&search=9800x3d

[Reactie gewijzigd door d3x op 9 januari 2025 20:47]

Ge0force @d3x9 januari 2025 18:27
Bron?
d3x @Ge0force9 januari 2025 20:42
https://www.reichelt.com/...OUPINDEX=0&search=9800x3d
Ge0force @d3x9 januari 2025 21:45
"Unavailable".

We zullen zien wat de prijs wordt als de cpu terug te koop is. €550 is echt het maximum dat ik er aan wil geven.
Robin4 @Ge0force10 januari 2025 11:37
Dat wil ik er niet eens aan uitgaven als de 7800x3d maar 360 euro gekost heeft.
Dekar @Ge0force9 januari 2025 18:48
De 7800X3D heeft ooit slechts 329,- gekost. De kans bestaat dus dat de 9800X3D ook flink zal zakken als de grote initiële vraag verdwijnt.
stylezzz @Dekar9 januari 2025 19:06
Nee want amd heeft laten zien dat die 7800x3d ook veel duurder verkocht kan worden. Op dit moment voor 529 euro ongeveer.... en ook die is amper te krijgen.

Waarom? Er is geen concurrentie vanuit intel. Daarom :)
Dekar @stylezzz9 januari 2025 19:13
Misschien is die productie stopgezet of afgeschaald, en is daarom de schaarste ontstaan. Als AMD met 329 winst kan maken op de 7800X3D, dan zou die 9800X3D ook onder de 400 kunnen dippen. Kwestie van geduld.
stylezzz @Dekar9 januari 2025 19:38
Met zo ongeveer elke site die inmiddels roept dat je een 7800/9800x3d moet hebben om te gamen kun je lang wachten vrees ik.
Dekar @stylezzz9 januari 2025 22:16
Valt opzich mee. Als je bv benchmarks bekijkt voor 1440p ultra, dan kan je tot de conclusie komen dat een 7700 of 9600X slechts marginaal slechter is in bijna alle games voor minder dan de helft van de prijs. De 9800X3D is daarom die 595 euro absoluut niet waard, tenzij je zeer CPU heavy games speelt, of 1080p low shooters. Dat is onderdeel van de conclusie die je bij veel reviews ziet.

Edit: https://www.techpowerup.c...d-ryzen-7-9800x3d/19.html als bron

[Reactie gewijzigd door Dekar op 11 januari 2025 12:24]

MacPoedel @Dekar10 januari 2025 09:13
Het is al meer dan 20 jaar zo met high end CPUs dat voor de gewone sterveling een midrange eigenlijk net zo goed is, en toch blijven die dingen goed verkopen. Op de totaalprijs van de PC met een videokaart van 1000 euro is dat prijsverschil van 200 euro niet zo veel.
batteries4ever @MacPoedel10 januari 2025 14:13
Anderzijds kan je voor die 200€ wel vaak een stapje hoger gaan in je videokaart, wat zeker bij hogere resoluties wel een merkbaar voordeel oplevert.
MacPoedel @batteries4ever10 januari 2025 14:26
Van een 4060 naar een 4070 misschien, maar zodra je aan een 4070 Ti Super zit, is de stap naar een snellere videokaart wel wat meer dan €200. En ik ga er nu vanuit dat men een 9800X3D meestal toch wel zal combineren met een high end videokaart. Kijk eens op het Desktop koopadvies forum of Reddit buildapc hoe vaak men vragen stelt over €3000+ systemen.
Sinester @Dekar10 januari 2025 12:01
dan kan je tot de conclusie komen dat een 7700 of 9600X slechts marginaal slechter is in bijna alle games voor minder dan de helft van de prijs
Wordt veel geroepen, maar vind het iets wat kort door de bocht

Ten eerste er zijn games ook op 1440p en 4K waar een 9800X3D beduidend beter presteerd dan een 7700 of 9600X en dat gaat natuurlijk in de toekomst alleem maar meer zijn

Sowieso je opmerking van 1080p low klopt niet, kijk een willekeurige benchmark en dan zie je dat 1080 low (bijna) niet getest word, maar wel 1080p ultra en dan is hij alsnog vele malen sneller

Komt nog bij dat een 9800X3D veel langer relevant gaat zijn en de 1% lows ook een stuk beter zijn.

Hangt dus van je budget af, maar als deze erin past is het echt wel het geld waard, en ga je er nog lang van kunnen genieten
Jan1337 @Dekar11 januari 2025 12:08
Slechts marginaal beter dan een 7700 of 9600X op 1440p? Dat is nou niet bepaald hoe ik het zie, naar mijn idee ligt de grens voor marginaal bij 5 procent verschil. Maar op 1440p is de 9800X3D gemiddeld 25,7% en 21,1% sneller dan respectievelijk de 7700X en 9600X in gemiddelde framerates. Nog belangrijker, hij is in de 99p's zelfs 45,9% en 33,8% sneller. Mijn conclusie is daarom dat de 7700X en 9600X prima voor gaming zijn, en dat de 9800X3D zelfs nog flink sneller en consistenter dan dat is.
Dekar @Jan133711 januari 2025 12:17
Ik weet niet waar jij kijkt.
Kijk bv eens bij 1440p ultra Baldur's Gate 3:
review: Ryzen 7 9800X3D Review - AMD's nieuwe ultieme gamingprocessor

En een andere reeks games getest op1440p ultra:
https://www.techpowerup.c...d-ryzen-7-9800x3d/19.html

Er zijn zeker games waarmee de 9800X3D verschil maakt. Maar voor de mensen met een budget van bv 1500 euro zijn veel meer gebaat bij een goedkopere CPU icm een duurdere GPU.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 11 januari 2025 12:22]

Jan1337 @Dekar11 januari 2025 12:21
Flauwe reactie van je. Ik link naar de Prestatiescores dus je weet wel waar ik kijk. Een enkele game cherry picken is iets anders dan een algeheel gemiddelde score.
Dekar @Jan133711 januari 2025 12:23
De games uit de Tweakers test suite lijken mij eerder cherry picked. Ik heb gelinkt naar een breder scala aan games in mijn vorige comment.
d3x @stylezzz9 januari 2025 20:45
hoeveel keer moet je nog proberen uitleggen aan mensen in forums hier dat als een leverancier zijn prijs aanpast dat die dat doen in een persbericht of via andere systemen... niet stiekem achter de rug :+

de prijzen die niet langer in lijn zijn met een release prijs wil zeggen dat er distri en eind shops gewoon marge nemen op de produkten wgens grote vraag en of tekorten...

https://www.tomshardware....a-possible-9800x3d-launch

[Reactie gewijzigd door d3x op 9 januari 2025 20:47]

Ladiesman777 @stylezzz10 januari 2025 11:15
Kunnen ze eindelijk eens van de winst wat poen in research voor GPUS steken :)
HuisRocker @jbbrans9 januari 2025 17:44
Een 'adviesprijs' (want dat is het) heeft geen relevantie meer wanneer de vraag het aanbod ruim overstijgt, en dat laatste is hier het geval. Er is op dit moment overduidelijk geen reden voor aanbieders om minder dan € 629,- te vragen. Ook al vinden wij dat niet leuk, helaas is dat hoe het werkt...
Evanesco @HuisRocker9 januari 2025 20:36
Niet helemaal waar, want andersom is het bij mijn weten in hardware land niet zo als het aanbod ruim de vraag overstijgt dat de prijzen onder de adviesprijs duiken. Er zit dus wel degelijk een mate van opportunisme aan de kant van de webshops. Want AMD vraagt er niet ineens meer voor, dit is pure tijdelijke margeverhoging aan de webshop kant onder de noemer "wat de gek ervoor geeft".

Zelfde gebeurde laatst met de PS5 disc drive. Bij Sony Direct gewoon 119, MediaMarkt drukte er ineens 50 euro bij op toen ze wat voorraad hadden. Dat opportunistische gedrag moeten "we" dus niet belonen. Wat mij betreft net zo erg als scalpers die de hele markt verzieken. Of concertkaartjes opkopen om ze voor woekerbedragen door te verkopen, ook zoiets.

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 9 januari 2025 20:48]

HuisRocker @Evanesco9 januari 2025 21:07
... andersom is het bij mijn weten in hardware land niet zo als het aanbod ruim de vraag overstijgt dat de prijzen onder de adviesprijs duiken.
Oh ja?
Mooi voorbeeld is de voorganger, de 7800X3D:
- bij lancering 499
- daarna, langzaam (over iets meer dan een jaar) gezakt naar 329
- en daarna, iets sneller (ongeveer 6 maanden) weer omhoog naar 529
Evanesco @HuisRocker9 januari 2025 21:59
Fair enough. Verschil is waarschijnlijk alleen wel dat die prijsdaling het gevolg is van prijselasticiteit in de gehele keten en over een veel langere periode (wat ook normaal is als de eerste R&D kosten bijvoorbeeld terugverdiend zijn). AMD zal ook lagere prijzen richting de retailers gehanteerd hebben, die het vervolgens richting eindklanten gingen doorgeven. Die prijsdaling is iig niet volledig uit de marge van de retailers gekomen. In tegenstelling tot deze prijsverhoging waar we het nu over hebben.

Laat ik het anders zeggen: er is in mijn ogen een verschil tussen normale prijselasticiteit gebaseerd op vraag en aanbod en aan het einde van de keten prijzen opdrijven vanwege tijdelijke schaarste, over de rug van de eindklant.

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 9 januari 2025 22:17]

HuisRocker @Evanesco9 januari 2025 22:25
Veel woorden, weinig concreets...

5800X:
- Oktober 2020 +/- 500
in een geleidelijke lijn naar
- Oktober 2024 +/- 150

Vraag/aanbod moet hier wel een hoofdrol spelen...

En het zijn echt niet 'alleen AMD CPU's' waar dit beeld te zien is, ik gebruik deze voorbeelden enkel vanwege relevantie. ;)
Evanesco @HuisRocker10 januari 2025 13:14
Weinig concreets want daar gaat het niet om, je mist mijn punt. Ik ontken nergens dat prijzen veranderen onder invloed van vraag en aanbod. En ik had ook al toegegeven dat prijzen ook wel degelijk kunnen dalen naar aanleiding van jouw 7800XD voorbeeld (ondanks dat dit over een veel langere periode gaat en wat mij betreft dus wat anders is, 5800X idem). Dat dit niet alleen voor AMD cpu's geldt lijkt me een open deur.

Misschien nog meer "mand": de huidige prijsverhoging van de 9800X3D voelt voor mij als misbruik maken van tijdelijke schaarste. En webshops vind ik dan net zo opportunistisch als scalpers. Daar ging het mij om.

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 10 januari 2025 13:31]

mr.Millenarian @Evanesco10 januari 2025 09:12
Inderdaad als de 'gek' het er niet voor betaald gaat de prijs vanzelf weer omlaag. Niemand moet nu een nieuwe processor. Je hebt altijd de keuze om even te wachten of het vorige model te kopen.
superbikkel @ThaStealth9 januari 2025 17:15
Alternate had ze ook steeds op voorraad. Wel zowat als enige, ze durfden dan ook in te zetten op de prijs.

Maar als je de CPU graag wou hebben dan was die er gewoon.
jumbos7 @adje1239 januari 2025 19:16
Op hun webshop is een artikel met dezelfde EAN/MPN aanwezig waarbij staat dat het artikel niet beschikbaar is , ik vermoed dat het om een vergissing draait. Het lijkt mij namelijk dat het weinig zin heeft om zoveel hogere prijs te hanteren dan de concurrentie.
stfnz 9 januari 2025 17:32
Stelletje boeven met die prijzen. Azerty maakt het helemaal mooi, op Amazon.nl hebben ze hem zelfs voor 700,- staan.

In Duitsland rekenen ze ook een hogere marge maar ze maken het hier in NL echt wel heel gek. Ik heb ditmaal ook geen enkel onderdeel hier gekocht, alles was daar goedkoper op een nvme tijden BF na dan.

[Reactie gewijzigd door stfnz op 9 januari 2025 17:57]

Navi @stfnz9 januari 2025 18:10
Op Amazon/bol is het altijd duurder als verkoper omdat je rustig 10-15% aan het platform moet afdragen.
computerjunky @stfnz9 januari 2025 18:01
Edit, was duidelijk nog jet wakker ofzo |:(

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 9 januari 2025 19:30]

ArcticWolf @computerjunky9 januari 2025 18:42
Megekko was anders de laatste webshop die z'n prijs omhoog gooide nadat de 9800X3D's uitverkocht waren... Alternate en Azerty waren er eerder bij.

Verder is 36 maanden garantie meer dan 2 jaar...

Heb overigens nog nooit een probleem met Megekko gehad, prima shop.

[Reactie gewijzigd door ArcticWolf op 9 januari 2025 18:42]

MSalters @computerjunky9 januari 2025 18:04
Wat is precies je punt? 36 maanden is 3 jaar, dus meer dan 2.
untflanked @computerjunky9 januari 2025 18:04
Hoe bedoel je dit exact? Ze geven dan toch 12 maanden extra tov andere winkels? Dat is toch netjes.
atthias @computerjunky9 januari 2025 18:09
wat is er mis met 36 maanden garantie dat is toch meer dan de wettelijke termijn van 2 jaar
Tvdl2000 @computerjunky9 januari 2025 18:09
rekenen was zeker niet je sterkste vak vroeger?
TWeaKLeGeND @computerjunky9 januari 2025 18:31
Jij denkt dat de winkelier geen verplichtingen heeft een de 'garantie' die een winkelier opnoemt altijd een fabrieksgarantie betreft?
jumbos7 @computerjunky9 januari 2025 19:29
Tel je nu 2 jaar wettelijke garantie bij 2 jaar fabrieksgarantie en meen je dat er dus 48 maanden garantie op had moeten zitten of weet je echt niet dat 36 maanden 3 jaar is?
Dekar @stfnz9 januari 2025 22:17
Zolang de vraag hoger is dan het aanbod zullen de prijzen hoog liggen. Dat ligt niet aan de webshops, maar aan de mensen die die chips kopen.
stfnz @Dekar9 januari 2025 23:30
Ja dat is ook niet helemaal onwaar, maar ik ga het niet compleet van tafel vegen en de webshops hier compleet onschuldig in verklaren.

Het is nog altijd hun keuze om ze voor zulke belachelijke prijzen te plaatsen. Het zal allemaal wel geoorloofd zijn maar ik vind het niet normaal dat winkels scalper prijzen gaan hanteren. Ze hadden er ook gewoon 30,- op kunnen pakken maar nee het moet perse 80-100EUR zijn.

Dan kunnen ze dat voortaan met de consoles ook wel gaan doen want daar is ook altijd een tekort aan. Lekker 100EUR op die Switch 2 gooien later die jaar wanneer er weer een nieuwe voorraad binnen komt rollen.
adje123 @stfnz9 januari 2025 18:15
Hahaha, het kan erger.
Een zeer bekende webwinkel had van de week een AMD 5950x voor 850 euro op de site staan, inmiddels is de prijs gezakt naar 600 euro.
In december kom je een Ryzen 7 1800X op amazon kopen voor 600 euro.

Zolang consumenten blijven kopen, kunnen bedrijven vragen wat ze willen.
ArcticWolf @adje1239 januari 2025 18:40
Ik heb nog een Ryzen 7 1700 liggen... kan ik daar 500 euro voor vragen denk je? :+

Ben blij dat ik toch de gok voor een 5800X3D heb gemaakt vorig jaar februari, echt bijzonder wat er met de AMD cpu's gebeurd op dit moment. Lijkt een beetje op de Crypto gekte toen GPU's nog zo in demand waren.
GewoonWatSpulle @adje12310 januari 2025 02:07
Wat ik heb 270 betaald voor mijn 5950X en dat was destijds niet eens de goedkoopste, samen gekocht met iets anders wat daar wel het goedkoopste uit kwam.
callofduty 9 januari 2025 20:17
heb nu 7800x3d is upgrade naar 9800x3d rendabel ?
StefanDingenout @callofduty9 januari 2025 20:55
tja, wat vind je rendabel?

Door het aangepaste ontwerp met de 3D cache onder de processor, in plaats van bovenop, kan je de 9800x3D beter koelen en kan deze op een iets hogere max temperatuur draaien. En je hebt ook iets hogere maximale boost clock. Hoeveel verschil maakt dit? Dat ligt er natuurlijk aan welke andere componenten je in je systeem hebt en welke games je speelt. Daar zul je toch echt vergelijkingen voor moeten opzoeken, dat is niet zo in een comment te beantwoorden.

De keerzijde van deze hogere performance is dan weer een hoger stroomverbruik, de 9800x3D is minder efficient dan de 7800x3D. Hoeveel maakt dat je uit?

En dan nog de vraag of, als je deze verschillen dan interessant vind, je het ook het geld waard vind. Heb je überhaupt nu games waarbij de processor een sterk beperkende factor is en dus een reden om te upgraden buiten dat het nieuw is (wederom, zie vergelijkingen)? Ik neem aan dat je niet alleen het nieuwste van het nieuwste wilt, anders zou je je niet druk maken of het rendabel is. Maar krijg je naar jouw zin genoeg performance gain voor de kosten die je zou maken? Alleen jij kunt dat bepalen...

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 9 januari 2025 20:56]

callofduty @StefanDingenout10 januari 2025 20:17
Bedankt voor het uitgebreide antwoordt.
Had hiervoor een intel i5 - 14600 maar heb toch het idee dat de 7800x3d langzamer is in bepaalde games.
Dus daarom de vraag of het rendabel is of beter wachten op de nieuwere amd.
Imprezzion 9 januari 2025 18:42
Tijdens de mining gekte maakten we ons allemaal druk om de videokaart scalpers wat veelal particulieren waren die alles opkochten en duurder doorverkochten.

Nu bij de laatste paar belangrijke drops zoals de 9800X3D zijn de winkels juist de boosdoeners qua scalping.. ik heb er op de dag van release een voor 539 kunnen bemachtigen via Megekko maar vond het wel grappig om te zien dat vele winkels 10 a 20 minuten de CPU verkochten voor de vraagprijs, daarna een tijdje op geen voorraad stonden en laat in de middag gewoon weer voorraad hadden maar dan wel voor een flink hogere prijs zoals 589 tot 629 (zie Alternate voorbeeld).

Het zal best vraag en aanbod zijn en marktwerking maar ik blijf het onzin vinden..

Bij tweedehands producten zoals een auto / occasion bepaald de vraag de prijs maar je ziet een autodealer toch ook niet de kaartjes achter het raam vervangen terwijl de auto er nog staat voor een kaartje met hogere prijs.. (verkeerd voorbeeld, als er een sector is die zoiets zou doen zijn het wel auto dealers maar ok)

Ik houd m'n pinpas vast voor de RTX5xxx launch zometeen. Die worden door de winkels vast ook weer maar een paar minuten verkocht voor de MSRP en daarna hoppa omhoog met die prijs.

Ik zal m'n uiterste best doen een RTX5080 voor mezelf en een 5090 voor een vriend te scoren aan MSRP prijzen maar dat wordt een hele opgave zo. De 4090 wordt immers zelfs nu nog tegen enorme woekerprijzen aangeboden terwijl er al lang geen vraag meer is naar die dingen en ze allemaal blijven liggen...

[Reactie gewijzigd door Imprezzion op 9 januari 2025 18:43]

sdk1985
@Imprezzion9 januari 2025 19:32
Wat vind je onzin aan vraag en aanbod. Letterlijk onze hele maatschappij is gebouwd op dat mechanisme. Hogere vraag zorgt voor hogere prijzen. Dat creëert kansen voor anderen om alternatieven te gaan leveren dan wel levert middelen op om te investeren in hogere productiecapaciteit. Bij overschotten gebeurd het omgekeerde en ga je zien dat partijen de markt verlaten dan wel hun productie afschalen cq afstoten en desinvesteren.

Eindstand is het vooral AMD die we kunnen aanrekenen dat ze vraag verkeerd hebben ingeschat. Indien die genoeg leveren dan kunnen de winkels de prijzen niet verhogen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 9 januari 2025 19:33]

TrafalgarLaw @sdk19859 januari 2025 22:06
Er zijn geen alternatieven voor AMD of Intel op de desktopmarkt. Het is regelweg diefstal, ook door webshops, om dit tegen scalpprijzen aan te bieden. Dit is geen vraag en aanbod. Dit is diefstal.
Leshy @TrafalgarLaw10 januari 2025 16:36
Dit is juist vraag en aanbod. Het aanbod is laag en de vraag is hoog, dus stijgt de prijs. En blijkbaar zijn de huidige prijzen hetgeen klanten bereid zijn om te betalen – zodra dat niet (meer) zo is, zakt de prijs vanzelf.

Het gaat hier bovendien niet om een primaire levensbehoefte of een uniek artikel met een beperkte oplage. Bovendien zijn er voldoende alternatieve producten beschikbaar in verschillende prijsklassen – ook als jij zeer dringend nu een computer nodig hebt om je zaken te regelen, kun je gewoon een goedkopere alternatieve processor aanschaffen.

Je mag het prima niet leuk vinden dat de prijzen nu hoog zijn voor dit specifieke model, maar diefstal is het niet.
explosivefibers @Imprezzion9 januari 2025 18:52
Bij mij ging de aankoop van de 9800X3D heel soepel, verwacht voor de 5090 FE meer weerstand haha. Ik heb lang geleden een 3080 FE gekocht via NVidia zelf. Jij enig idee hoe dit tegenwoordig werkt? Krijgen we een exacte release timing, of is het gewoon de hele dag F5 toets rammen om de site te vernieuwen?
MPIU8686 @Imprezzion9 januari 2025 22:44
Denk eens terug aan de PS5 rellen in Frankrijk bij Mediamarkt ... massa's mensen stonden daar te wachten om er eentje in bezit te krijgen en dan opeens niet meer beschikbaar terwijl ze hun magazijnen wel vol hadden staan, maar deze sporadisch per enkele tientallen aanboden voor woekerprijzen.
galaxy366 9 januari 2025 17:17
Mooi en aardig, maar ik wacht wel tot de prijs daalt tot naar waar het moet zijn. Op dit moment is het ver over MSRP.
Jacco011 9 januari 2025 17:23
In Zwitserland ist alles uitverkocht. Laatste drop was gisteren. Bij Brack wordt het volgende verwacht: 50x 15.01.2025 en op 17.01.2025. 75x op 23.01.2025. Mensen die nu bestellen moeten er van uitgaan dat je tot eind januari aan het wachten bent.

Tot 20.11.2024 was de CPU bei Digitec te krijgen voor Fr.479 = €510. Op dit moment Fr.549=€585
Electronica is hier meestal iets goedkoper, ook omdat onze BTW maar 8.1% is.

[Reactie gewijzigd door Jacco011 op 9 januari 2025 17:28]

nuffy 9 januari 2025 20:12
De 7600X3d boxed is al wel 40€ gezakt van €429 naar 389€ . Nog steeds 59€ boven advies prijs en ~ 100€ tov het buitenland maar geen +300€ praktijken zoals zn grote broers. Puur voor gaming een aanrader .
sn3lders 9 januari 2025 20:54
Voordat mn 7800x3d wordt vervangen wil ik even de benchmarks van de 9950x3d afwachten tov de 9800x3d :Y)
BoomSmurf @sn3lders10 januari 2025 00:33
Same, maar ik vervang een TR2950x :+

Helaas, de 9950x3D duurt nog wat langer dan gehoopt, en van een nieuwe ThreadRipper nog geen melding :( 96gb max op AM5 is wat skeer.

[Reactie gewijzigd door BoomSmurf op 10 januari 2025 00:35]

Van der Berg 9 januari 2025 17:43
Wat vervelend als je op het punt staat te upgraden. Ik herinner mij goed tijdens de corona heb ik 26 dagen (7 november besteld 2020) gewacht op mijn Ryzen 7 5800X processor. Je moest ook op een wachtlijst staan.

Ik ben pas van plan om bij Zen 6 te upgraden volgende jaar, of ik wacht nog tot beginnen 2027 met de komst van AM6 :)

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 9 januari 2025 17:45]

jaaoie17 @Van der Berg9 januari 2025 18:15
Maar ja volgend jaar of 2027, dan krijg je het zelfde verhaal weer hoor.
Van der Berg @jaaoie179 januari 2025 19:00
Ik denk dat ik al zo lang heb gewacht en ik ben op zich nog tevreden met mijn huidige setup en dat ik de jaar kan overbruggen

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 9 januari 2025 19:00]

jaaoie17 @Van der Berg9 januari 2025 19:33
Heb zelf een 5800x3d en een 4090 zo lang de meeste games nog op max kunnen. Ga ik niet upgraden.
Van der Berg @jaaoie179 januari 2025 19:40
We hebben hetzelfde videokaart en bijna zelfde processor. Van jou is hij nog wat nieuwer dan die van mij
Korkss @jaaoie179 januari 2025 20:24
JA die 5800x3d is gewoon top. Heb zelf een 3080 en dat werkt gewoon ook nog decent allemaal. Ik wacht ook nog wel even met upgraden :D
et36s @Van der Berg9 januari 2025 19:57
Als je top off the line koopt direct bij release is upgraden eens in de 5 jaar meer dan zat. De overige jaren is puur je ego opkrikken.
BlaDeKke @Van der Berg9 januari 2025 18:52
Upgrade naar de vorige generatie. Natuurlijk niet als je reeds een 5800X hebt en gamen je doel is.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 9 januari 2025 18:53]

iqcgubon @Van der Berg9 januari 2025 21:31
26 dagen? Ik heb toen 5 maanden op mijn veel te duur betaalde GPU moeten wachten. Rare tijden waren dat :P
MPIU8686 @iqcgubon9 januari 2025 22:16
26 dagen? Ik heb toen 5 maanden op mijn veel te duur betaalde GPU moeten wachten. Rare tijden waren dat :P
Of na 6 maanden wachten tijdens die miningschaarste werd dan opeens je order geannuleerd en kwamen die GPU's met €800 duurder terug beschikbaar .. !!
MPIU8686 @Van der Berg9 januari 2025 23:04
Je kan ook gewoon upgraden wanneer de hype voorbij is en alles terug op de markt beschikbaar is. Daar ben ik zelf al lang geleden van afgestapt om alltijd te willen upgraden wanneer net alles bij release beschikbaar wordt. Gevolg :

Woekerprijzen, tekorten en technische/softwarematige problemen bij release,
voor games heb je hierbij dan ook nog eens dat ze onafgewerkt zijn en vol bugs zitten...

Ik wacht liever even af en lees graag de reviews die volgen de maanden daarop, maar als mensen naar me toe komen met de vraag of ik hen kan helpen met hun build of een build voor hen moet samenstellen voel ik de bui al hangen .. in zo'n geval mag ik dan ook niet in de verleiding komen om voor mezelf een nieuwe build te bouwen .. :D


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 9 januari 2025 23:17]

Robin4 @Van der Berg10 januari 2025 02:39
Dan kan je beter wachten op AM7?
computerjunky 9 januari 2025 17:59
En nog steeds veel te duur doordat we weer een golf "sukkels" hadden die nog steeds niet snappen dat als je verdomd te vel te betalen ze nooit te duur zullen worden....

Helaas zal door het uitblijven van de overige X3D chips dit voorlopig zo blijven. De shops hebben nu nul reden om de prijs te laten zakken. Bedankt...
sdk1985
@computerjunky9 januari 2025 19:30
Tja wie is dan de sukkel? De persoon die wat hij nodig heeft niet koopt in de hoop dat het goedkoper wordt en daarmee achter het net vist. Of de persoon die de marktprijs betaalt en daarmee koopt wat hij wil. Op de huizenmarkt hebben we jaren lang precies hetzelfde gezien. Alleen daar is het tot heden nooit meer goed gekomen, iedereen die toen wilde wachten is nu nóg veel duurder uit.
IlIlIllII @sdk198510 januari 2025 08:04
Hier sluit ik me bij aan. Midden december zo'n 9800X3D besteld voor €629. Ben ik blij met die prijs? Absoluut niet. Maar gezien de hoge vraag en oplopende prijzen... je kunt niet eindeloos wachten. Voor hetzelfde geld is die CPU over 6 maanden nog steeds zo duur - of juist duurder. Je weet niet hoe het aanbod (en idem dito de vraag) er in de toekomst uit zal zien.

Of je nou direct je slag slaat of het een paar maanden aan wilt zien: in beide gevallen is het gokken.
Robin4 @IlIlIllII11 januari 2025 23:13
Ik had het er werkelijk nooit voor over gehad.
Heb zelf in het verleden toen de AMD Ryzen 7 5800x uitkwam 5 a 6 maanden later ook dik 500 euro voor betaald. Ik wist toen niet beter, ik wist ook niet dat er toen nog een 5800x3d eraan zat te komen..
Je koopt op dat moment (omdat het een moment opname is) de beste chip voor je gebruikers doel. And thats it.. Maar deed later wel pijn toen er als nog de 5800x3d uit kwam die later toch wel de betere chip bleek te zijn.
Heb me zelf maar aangeleerd om niet meer als 350 - 375 euro uit te geven aan een cpu.
Ik snap dat de x3d voor gaming de beste processoren zijn.. Maar je betaald wel altijd het premium.
En het lijkt wel of dat mensen er bijna om moeten vechten om die te mogen kopen..
En het gekke is dat het toch wel goed verkoopt en nou de prijzen echt bizar hoog zijn opgelopen.
Vermoed dat Zen 6 waarschijnlijk het zelfde lot zal onder gaan.. Want zie nog al te vaak dat mensen gewoon van Zen 5 naar Zen 6 zullen overstappen ondanks de prijs.
En mocht X3d niks worden, dan wacht ik wel of koop ik wel een goedkopere non x3d part.
Gaat die wat minder langer mee, wat maakt het uit.. Ieder keer stappen mensen toch over van het ene op het andere terwijl de hardware waarschijnlijk nog niet eens 3 jaar oud is.

[Reactie gewijzigd door Robin4 op 11 januari 2025 23:16]

IlIlIllII @Robin413 januari 2025 11:00
Tja, hardware is nagenoeg outdated zodra je 't koopt. Mijn vorige PC (i7-9700k, RTX 2070) is alweer 6 jaar oud, dus ik vond het tijd voor een upgrade. Ik had echt wel genoegen genomen met een 7800X3D, maar niet voor de huidige prijs van € 549. Dan kun je net zo goed voor de huidige generatie gaan met nog betere performance, was mijn gedachte. Ben er tot nu toe heel blij mee!

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