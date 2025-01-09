AMD Ryzen 7 9800X3D is na wekenlange schaarste beter leverbaar in Pricewatch

De Ryzen 9800X3D-processor is na een periode van slechte beschikbaarheid inmiddels bij steeds meer webshops op voorraad en direct leverbaar. Dat is te zien in de Pricewatch van Tweakers. AMD's populairste gamingprocessor van het moment bleek kort na uitgave al lastig verkrijgbaar.

De AMD Ryzen 7 9800X3D werd op 7 november 2024 uitgebracht en kort na het verschijnen van de review van deze processor gaven webshops nog tegen Tweakers aan geen problemen met verkrijgbaarheid te verwachten. De ruime voorraden waar de winkels toen over spraken bleken echter onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Bij veel webshops was de processor binnen drie kwartier na het begin van de officiële verkoop weer uitverkocht. Dat bleef enkele weken lang grotendeels het geval.

Sinds 6 januari is in de Pricewatch een betere verkrijgbaarheid terug te zien. Inmiddels lijken de voorraden van de Ryzen 7 9800X3D zelfs ruimer te zijn dan tijdens de release. Zo geeft een webshop aan te beschikken over meer dan zeshonderd exemplaren en nog meer voorraad van de nieuwe gamingprocessor te verwachten. Zo is in onderstaand screenshot te zien dat meerdere winkels de cpu op voorraad hebben en dat daar de levertijd ook kort is.

In de Pricewatch nam het aantal webshops dat de 9800X3D aanbiedt de afgelopen dagen toe.

Tekorten als gevolg van meer vraag dan aanbod zorgden vorig jaar bij meerdere X3D-processors voor prijsstijgingen. Ook de 9800X3D is vanaf zijn adviesprijs van 539 euro sinds uitgave gestegen naar een gemiddelde van 680 euro. Het zeer beperkte aanbod betekende dat steeds minder webshops de 9800X3D aanboden op hun website en dus ook dat deze webshops uit de Pricewatch verdwenen voor dit product.

De Ryzen 7 9800X3D is gebaseerd op de Zen 5-architectuur en beschikt over acht cores en zestien threads. De processor heeft net als de andere cpu's uit de X3D-familie 3D V-Cache, wat de gamingprestaties sterk kan verbeteren. In tegenstelling tot voorgaande modellen is het cachegeheugen nu onder in plaats van boven de cpu-cores geplaatst. Omdat de cpu-cores daardoor fysiek dichter bij de heatspreader zitten, kan de processor efficiënter gekoeld worden.

Tijdens zijn CES-persconferentie heeft AMD twee nieuwe topmodellen aangekondigd die boven de 9800X3D worden gepositioneerd. De Ryzen 9 9900X3D krijgt twaalf cores, de Ryzen 9 9950X3D zestien cores. AMD brengt de Ryzen 9 9900X3D en Ryzen 9 9950X3D in maart 2025 op de markt en adviesprijzen zijn vooralsnog onbekend.