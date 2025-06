AMD gaf verkeerde releasetijdstip 9900X3D en 9950X3D aan Nederlandse webshops

AMD heeft het verkeerde releasemoment voor de 9900X3D en 9950X3D aan Nederlandse webshops gecommuniceerd. Omdat de Amerikaanse zomertijd onlangs ingegaan is, werd het oorspronkelijke releasetijdstip van 9.00 uur Eastern Time verkeerd omgerekend.

Volgens het bedrijf mochten de webwinkels om 15.00 uur Nederlandse tijd beginnen met de verkoop, maar eigenlijk was het releasemoment al om 14.00 uur. Omdat de klok een uur vooruit gezet is in de Verenigde Staten, is het tijdsverschil tussen dat land en Nederland tijdelijk een uur minder. Op 30 maart gaat in Europa de zomertijd in, waarna de gebruikelijke verhouding tussen bijvoorbeeld Eastern Time en Central European Time weer van toepassing zal zijn.

Vanwege de verwarring over het releasetijdstip van de nieuwe AMD-processors verliep de release in Nederland volgens sommige klanten verwarrend, zo blijkt uit een topic op het Tweakers-forum. Enkele grote winkels begonnen bijvoorbeeld pas vijf of tien minuten later dan de bedoeling was met de verkoop van de cpu's. Sommige webwinkels wachtten bijna een uur. Intussen zijn de productpagina's voor de 9900X3D en 9950X3D op de getroffen webshops online. Tweakers publiceerde onlangs een review van de twee nieuwe topmodellen uit de AMD Ryzen 9000-serie.