AMD: extra 3D V-Cache zou 9950X3D amper sneller, maar wel duurder maken

Dat de nieuwe Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D alleen op hun eerste ccd extra 3D V-Cache hebben, heeft geen technische reden, maar is een puur economisch besluit. Dat zegt Donny Woligroski, technisch marketingmanager voor processors bij AMD, in gesprek met Tweakers tijdens de CES.

Dat de verbeteringen van de 9800X3D ook in de nieuw aangekondigde modellen terecht zouden komen, lag voor de hand. Doordat de 3D V-Cache bij de 9000X3D's onder in plaats van boven de ccd's met processorcores zijn geplaatst, worden de cores minder warm en hoeven de kloksnelheden en overklokmogelijkheden niet zo beperkt te worden als bij voorgaande generaties.

Donny Woligroski, Senior Technical Marketing Manager

​​​Consumer Processors bij AMD

Maar of AMD bij de 12- en 16-core-varianten nu ook beide ccd's zou gaan voorzien van de extra 3D V-Cache, was een vraag die tot het laatste moment boven de markt hing. AMD-manager Woligroski zegt dat de fabrikant er bewust voor heeft gekozen om dat niet te doen. Ze hebben erover nagedacht en prototypes gemaakt, maar daaruit bleek dat de prestatiewinst van een extra 3D V-Cache-chiplet op de tweede ccd minimaal zou zijn.

Toch krijgt Woligroski de vraag om een cpu met 3D V-Cache op beide ccd's vaker. "Het lijkt bijna een psychologisch vraagstuk. We weten dat het theoretisch en technisch kan, dus dan willen we het ook. Maar in de praktijk zou het de prestaties niet verbeteren, en de processor wel aanzienlijk duurder maken."

Het toevoegen van de 3D V-Cache aan het tweede ccd gaat echter niet alleen om de prestaties, maar ook om een meer homogene indeling van de processor. Omdat er nu maar één groep van zes (9900X3D) of acht (9950X3D) cores toegang heeft tot de extra cache, moeten drivers ervoor zorgen dat games alleen op die threads draaien. Dat werkt meestal prima, maar niet bij games die meer dan zes of acht cores nodig hebben, of als een game zich niet goed laat beperken tot de gewenste cores.

De twee ccd's (boven) van een 9950X3D, waarvan er maar één van 3D V-Cache is voorzien.

"In veel games zijn de prestaties van de X3D's met meer cores gewoon net zo goed als die van de 8-core-versie", bevestigt Woligroski. Zo'n 8-core-model heeft maar één ccd en daarbij kunnen alle cores dus per definitie bij de cache. "Als je een lijn tekent door een grafiek met de prestatieverschillen tussen beide processors, is die heel lang recht, maar gaat hij aan het einde opeens steil omlaag door games waarin het nu misgaat. Die analyseren we en we proberen de oorzaak op te lossen. De nieuwste versie van onze 3D V-Cache-driver bevatte een aantal belangrijke verbeteringen en ook bij de aankomende release zullen we weer met een verbeterde driver komen."

"De aanwezigheid van 3D V-Cache is bovendien niet de enige reden om te proberen games binnen één ccd te laten draaien", voegt Woligroski daar nog aan toe. "Met meer cache los je niet op dat de latencies hoger zijn tussen cores in verschillende ccd's, en ook daar zijn veel games gevoelig voor."

De AMD Ryzen 9 9900X en 9950X werden maandagavond aangekondigd en zullen in maart op de markt worden gebracht.