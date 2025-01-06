AMD Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D met twaalf en zestien cores komen in maart uit

AMD heeft tijdens zijn CES-persconferentie de twee topmodellen van zijn Ryzen 9000X3D-serie aangekondigd. De Ryzen 9 9900X3D krijgt twaalf cores, de Ryzen 9 9950X3D zestien cores. De maximale hoeveelheid L3-cache blijft met 144MB onveranderd ten opzichte van de 7950X3D.

De komst van de 9900X3D en 9950X3D werd al verwacht, nadat AMD begin november de Ryzen 7 9800X3D uitbracht. Dat 8-core model bestond uit maar één chiplet met cpu-cores, een zogenaamd core chiplet die (ccd), waaronder AMD een 3D V-Cache-chiplet had gestapeld. In het geval van de 9900X3D en 9950X3D gaat het om twee ccd's, waarvan alleen op de linker een 3D V-Cache-chiplet is geplaatst.

Alleen de acht cores boven de 3D V-Cache hebben rechtstreeks toegang tot de extra cache, wat betekent dat er software nodig is om ervoor te zorgen dat games hun programmathreads alleen op die ccd inplannen. Wel ligt het voor de hand dat AMD dezelfde verbeteringen aan de productietechniek doorvoert als bij de 9800X3D. Doordat de chiplet met 3D V-Cache daarbij niet langer op maar onder de ccd zit, is het niet meer nodig om de tdp's en overklokmogelijkheden te beperken vanwege de warmteontwikkeling.

Cores Max. boost Cache (L2+L3) Tdp
AMD Ryzen 9 9950X3D 16x Zen 5 5,7GHz 144MB 170W
AMD Ryzen 9 9950X 16x Zen 5 5,7GHz 80MB 170W
AMD Ryzen 9 7950X3D 16x Zen 4 5,7GHz 144MB 120W
AMD Ryzen 9 9900X3D 12x Zen 5 5,5GHz 140MB 120W
AMD Ryzen 9 9900X 12x Zen 5 5,6GHz 76MB 120W
AMD Ryzen 9 7900X3D 12x Zen 4 5,6GHz 140MB 120W
AMD Ryzen 7 9800X3D 8x Zen 5 5,2GHz 104MB 120W
AMD Ryzen 7 9700X 8x Zen 5 5,5GHz 40MB 65W
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x Zen 4 5,0GHz 104MB 120W

Volgens de fabrikant is de Ryzen 9 9950X3D in games gemiddeld 8 procent sneller dan zijn voorloper, de 7950X3D. Die claim is identiek aan wat AMD beloofde voor de 9800X3D ten opzichte van de 7800X3D; in onze review was de prestatiewinst zelfs nog net iets groter. In contentcreationtaken, waaronder 3d-rendering en videobewerking, zou de 9950X3D gemiddeld 13 procent winnen tegenover de 7950X3D. Ten opzichte van de Intel Core Ultra 9 285K is het verschil in games met 20 procent nog veel groter, maar in contentcreation met 10 procent juist wat kleiner.

De prestaties van de AMD Ryzen 9 9950X3D versus de Ryzen 9 7950X3D en de Intel Core Ultra 9 285K. Bron: AMD

AMD brengt de Ryzen 9 9900X3D en Ryzen 9 9950X3D in maart 2025 op de markt. Eerdere geruchten noemden nog eind januari als mogelijke introductiedatum. Prijzen maakte AMD nog niet bekend.

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:09 35

06-01-2025 • 20:09

35

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Processors AMD Ryzen 9 CES 2025

Reacties (35)

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Olaf van der Spek 6 januari 2025 20:26
Maart? AMD neemt wel de tijd..
The world's best gaming processor
Is ie sneller / goedkoper dan de 9800X3D dan?

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 6 januari 2025 20:30]

OruBLMsFrl @Olaf van der Spek7 januari 2025 00:20
Met dat ie nog altijd maar vanaf de helft van de cores bij de X3D cache kan, verwacht ik dat je voor gamers net zo lief de 9800X3D hebt behalve een paar cherry picked games die zwaar multicore lusten. Prijs/prestatie is die 9800X3D veruit superieur voor gaming aan de broertjes met meer cores, en betrouwbaarder ook in dat alle games er heel lekker op zullen draaien, terwijl je bij de broertjes met meer cores soms op optimalisatie patches zult moeten wachten, of zelf aan het Tweaken slaan.

Tegelijk heb je natuurlijk ook nog altijd de doelgroep van streamers die vaak de nodige tools extra draaien op hun PC, juist tijdens het gamen. En daarvoor kunnen die extra cores best wel eens netto winst maken. Tot slot, gemengd gebruik overdag bijvoorbeeld zwaardere software development / content creation / scientific computing tegenover 's avonds op hetzelfde systeem gamen, ook weer voordeel van zo'n duurdere CPU, zelfs al zou die net een paar procent trager zijn in games.
InSaNe191 @OruBLMsFrl7 januari 2025 05:00
Precies dit. Volgens AMD zelf komen de game prestaties van de 9950X3D binnen 1% van die van de 9800X3D. Je moet dit zien als een chip waarmee je het beste van 2 werelden hebt. Zowel qua gaming performance als creator workloads.

https://www.tomshardware....hip-arrow-lake-processors
DennisH82 @Olaf van der Spek6 januari 2025 22:32
Ik ben benieuwd....maar goedkoper sowiezo niet |:(
FireBladeX 6 januari 2025 20:17
Oeff, stond te wachten op deze processors.
Maart is nog ff wachten... dan maar even een goedkope processor om de tijd te overbruggen.
Damic @FireBladeX6 januari 2025 20:21
Goedkoopste 7000 reeks dan maar :D
lezzmeister @FireBladeX6 januari 2025 21:57
Zelfde hier. Maart is nog wel een endje weg.
tw_gotcha @lezzmeister7 januari 2025 09:15
echt waar? een paar maanden vinden jullie veel? Gewoon wat oude favoriete games spelen! (als het daarom gaat).
hooibergje 6 januari 2025 20:37
Zijn jullie nou als een malle dat CES-praatje aan het uittikken, of lag dit al op de plank? :D

Voor wie het wil volgen:
YouTube: AMD at CES 2025

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 6 januari 2025 20:37]

yelop 6 januari 2025 20:12
En mobile x3d, hx3d. waar is het artikel? :)
Mark de Vaal @yelop6 januari 2025 20:16
Welk artikel? AMD at CES is net een kwartier bezig!
SawedOff @yelop7 januari 2025 13:27
Heb je een linkje waar deze chips bekend gemaakt zijn? Hier ben ik wel nieuwsgierig naar.
jordynegen11 6 januari 2025 22:32
Jammer om te zien dat ze de TDP van de 9950X3D ook op 170W zetten in plaats van 120W zoals de 7950X3D. De 7950X3D was een stuk beter te koelen dan de 7950X. Ik ben bang dat dit nu gaat veranderen...

[Reactie gewijzigd door jordynegen11 op 6 januari 2025 22:34]

Da Bald Eagul @jordynegen116 januari 2025 22:37
Je kan altijd zelf de TDP verlagen in de instellingen van je moederbord. De spec die hier getoond wordt is slechts de standaard instelling/de max aangeraden door AMD.

De hoeveelheid performancedrop die je zult zien is ook niet gigantisch, gezien de performance/watt afneemt hoe hoger het aantal watts is dat je door het systeem probeert te proppen.
Hyasima 6 januari 2025 20:28
Puur en alleen in gaming, gaat de Ryzen 7 9950X3D beter zijn dan de Ryzen 7 9800X3D? En als het beter gaat zijn dan neem ik aan niet bij heel veel?
Aerophobia1 @Hyasima6 januari 2025 20:45
Bij 1080p op low settings. Zo gauw je high setting 1440 doet maakt het allemaal geen klap meer uit.
computerjunky @Aerophobia16 januari 2025 22:07
Dit is al lang niet meer zo tenzij je met een low end gpu aan het spelen bent dan is je gpu ten alle tijden de bottleneck.
Zelfs op 1440p en 4k merk je verschil zeker in de huidige realiteit waar upscaling een must is en je dus effectief nooit op 4k gamed maar op 1080p en 1440p en dat is in de quality preset en met de performance preset game je nog lager qua resolutie.
410Gone @Hyasima6 januari 2025 21:34
Ik doe het nog wel effe met mijn Ryzen 9 3900X :*)

[Reactie gewijzigd door 410Gone op 6 januari 2025 21:34]

ice-T106 6 januari 2025 20:16
En Z2
DarkWoesel 6 januari 2025 20:16
Is er al een prijs schatting of verwachten we dezelfde prijs als van de vorige generatie?
adje123 6 januari 2025 20:25
De 9950x3D wordt een mooie vervanger voor mijn 3700x
Kan niet wachten!
maxva03 @adje1236 januari 2025 20:28
Dat is een flinke upgrade! veel plezier ermee :)
BMW-M 6 januari 2025 20:32
Mooi! Meer Power, altijd goed

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