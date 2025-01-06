AMD Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D met twaalf en zestien cores komen in maart uit

AMD heeft tijdens zijn CES-persconferentie de twee topmodellen van zijn Ryzen 9000X3D-serie aangekondigd. De Ryzen 9 9900X3D krijgt twaalf cores, de Ryzen 9 9950X3D zestien cores. De maximale hoeveelheid L3-cache blijft met 144MB onveranderd ten opzichte van de 7950X3D.

De komst van de 9900X3D en 9950X3D werd al verwacht, nadat AMD begin november de Ryzen 7 9800X3D uitbracht. Dat 8-core model bestond uit maar één chiplet met cpu-cores, een zogenaamd core chiplet die (ccd), waaronder AMD een 3D V-Cache-chiplet had gestapeld. In het geval van de 9900X3D en 9950X3D gaat het om twee ccd's, waarvan alleen op de linker een 3D V-Cache-chiplet is geplaatst.

Alleen de acht cores boven de 3D V-Cache hebben rechtstreeks toegang tot de extra cache, wat betekent dat er software nodig is om ervoor te zorgen dat games hun programmathreads alleen op die ccd inplannen. Wel ligt het voor de hand dat AMD dezelfde verbeteringen aan de productietechniek doorvoert als bij de 9800X3D. Doordat de chiplet met 3D V-Cache daarbij niet langer op maar onder de ccd zit, is het niet meer nodig om de tdp's en overklokmogelijkheden te beperken vanwege de warmteontwikkeling.

Cores Max. boost Cache (L2+L3) Tdp AMD Ryzen 9 9950X3D 16x Zen 5 5,7GHz 144MB 170W AMD Ryzen 9 9950X 16x Zen 5 5,7GHz 80MB 170W AMD Ryzen 9 7950X3D 16x Zen 4 5,7GHz 144MB 120W AMD Ryzen 9 9900X3D 12x Zen 5 5,5GHz 140MB 120W AMD Ryzen 9 9900X 12x Zen 5 5,6GHz 76MB 120W AMD Ryzen 9 7900X3D 12x Zen 4 5,6GHz 140MB 120W AMD Ryzen 7 9800X3D 8x Zen 5 5,2GHz 104MB 120W AMD Ryzen 7 9700X 8x Zen 5 5,5GHz 40MB 65W AMD Ryzen 7 7800X3D 8x Zen 4 5,0GHz 104MB 120W

Volgens de fabrikant is de Ryzen 9 9950X3D in games gemiddeld 8 procent sneller dan zijn voorloper, de 7950X3D. Die claim is identiek aan wat AMD beloofde voor de 9800X3D ten opzichte van de 7800X3D; in onze review was de prestatiewinst zelfs nog net iets groter. In contentcreationtaken, waaronder 3d-rendering en videobewerking, zou de 9950X3D gemiddeld 13 procent winnen tegenover de 7950X3D. Ten opzichte van de Intel Core Ultra 9 285K is het verschil in games met 20 procent nog veel groter, maar in contentcreation met 10 procent juist wat kleiner.

De prestaties van de AMD Ryzen 9 9950X3D versus de Ryzen 9 7950X3D en de Intel Core Ultra 9 285K. Bron: AMD

AMD brengt de Ryzen 9 9900X3D en Ryzen 9 9950X3D in maart 2025 op de markt. Eerdere geruchten noemden nog eind januari als mogelijke introductiedatum. Prijzen maakte AMD nog niet bekend.