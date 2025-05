'AMD Ryzen 9 9900X3D kost ongeveer 750 euro, 9950X3D kost 820 euro'

De AMD Ryzen 9 9900X3D zou een verkoopprijs van ongeveer 748,69 euro meekrijgen. Dat blijkt uit een listing van een webwinkel die via een prijsvergelijkingstool zijn gelekt. De AMD Ryzen 9950X3D krijgt een vermoedelijke prijs van ongeveer 818 euro mee.

De prijzen die de Amerikaanse webwinkel Newegg zou willen hanteren werden op X gedeeld door leaker momomo_us. De leaker zou de prijzen via een prijsvergelijkingstool hebben ontdekt. De AMD Ryzen 9 9900X3D zou voor 599 dollar over de toonbank gaan, terwijl de Ryzen 9950X3D voor 699 dollar verkocht zou worden. Dit zijn de Amerikaanse dollarprijzen zonder btw. Zowel AMD als Newegg hebben nog niet officieel gecommuniceerd over de prijzen van de twee processors.

AMD heeft de Ryzen 9 9900X3D en Ryzen 9 9950X3D begin januari aangekondigd tijdens zijn CES-persconferentie. De Ryzen 9 9900X3D krijgt twaalf cores mee, terwijl de Ryzen 9 9950X3D zestien cores telt. Beide chips worden met 144MB aan L3-cache geleverd. Volgens de fabrikant is de Ryzen 9 9950X3D in games gemiddeld 8 procent sneller dan zijn voorloper, de 7950X3D. Die claim is identiek aan wat AMD beloofde voor de 9800X3D ten opzichte van de 7800X3D; in een review van Tweakers was de prestatiewinst zelfs nog net iets groter. AMD zal de Ryzen 9 9900X3D en Ryzen 9 9950X3D in maart van 2025 op de markt brengen.