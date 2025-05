Hi-Rez Studios stopt met actieve ontwikkeling van Smite en Paladins

Hi-Rez Studios gaat zijn online games Smite, Paladins en Rogue Company niet langer voorzien van contentupdates. De games blijven vooralsnog wel online. De ontwikkelaar wil zich nu volledig richten op Smite 2.

Hi-Rez Studios heeft eerder deze week 69 werknemers ontslagen, wat bijna de helft van zijn totale personeelsbestand is. De ontwikkelaar wijt de ontslagen in een Discord-bericht aan 'uitdagende marktomstandigheden', schrijft Dexerto. Het afgeslankte team gaat zich volledig focussen op de vorig jaar verschenen thirdpersonmoba Smite 2.

Als gevolg daarvan krijgen de originele Smite, Paladins en Rogue Company geen contentupdates meer. Wel zegt Hi-Rez dat de servers en huidige content van deze games 'zo lang mogelijk' beschikbaar zullen blijven. Smite werd in 2014 uitgebracht maar kreeg nog regelmatig updates. Online team-based firstpersonshooter Paladins verscheen een jaar later en ontving in 2023 zijn laatste grote update. Rogue Company is een heroshooter die in 2020 werd uitgebracht, maar niet zo succesvol werd als de vorige twee titels.