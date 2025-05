Gerucht: Intel Nova Lake heeft 52 cores en Arrow Lake-refresh komt toch uit

Intels aankomende Nova Lake-desktopprocessors krijgen naar verluidt in totaal maximaal 52 cores mee, meer dan het dubbele van de vorige generatie. Daarnaast zou Intel weer werken aan een Arrow Lake-refresh, nadat deze cpu afgelopen september werd geannuleerd.

Nova Lake, die naar verwachting in 2026 verschijnt, zou beschikken over maximaal 16 P-cores, 32 E-cores en 4 energiebesparende low-power E-cores. Dat meldt de doorgaans betrouwbare leaker Jaykihn. Intel zou daarnaast werken aan twee andere Nova Lake-configuraties, waarvan een met 8 prestatie-, 16 efficiëntie- en 4 low-powerkernen en een andere met 4 P-, 8 E- en evenveel LP-cores. Ter vergelijking: voorganger Arrow Lake bevat maximaal 24 cores, waarvan 8 prestatie- en 16-efficiëntiekernen. Overigens gaat het volgens Jaykihn om voorlopige coreconfiguraties, wat betekent dat Intel de rekenkernverdeling nog zou kunnen aanpassen.

Daarnaast meldt een andere leaker dat Intel het werk aan de Arrow Lake-S-refresh weer heeft opgepakt. In september verscheen het gerucht dat Intel deze desktopprocessors heeft geannuleerd, maar nu schrijft Golden Pig Upgrade op Weibo dat de refresh 'weer tot leven' lijkt te komen. De npu van de oorspronkelijke Arrow Lake zou in de refreshversie vervangen worden door die van de Lunar Lake-chips, terwijl andere aspecten zoals het aantal cores en de kloksnelheid naar verluidt hetzelfde blijven. De refresh stond in eerste instantie op de planning voor volgend jaar. Het is onduidelijk of dat nu nog steeds moet gebeuren.