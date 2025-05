Moederbordfabrikant noemt Intel Arrow Lake-S Refresh in datasheet

Moederbordfabrikant BCM Advanced Research vermeldt Intels Arrow Lake-S Refresh in de datasheet van een W880-moederbord. Het is de eerste keer dat deze refresh concreet wordt genoemd door een fabrikant. Intel brengt deze cpu's naar verwachting eind dit jaar uit.

Volgens een diagram in de datasheet van het RX880W-moederbord kan de Intel W880-chipset overweg met zowel Arrow Lake-S als Arrow Lake-S Refresh. De bekende leaker momomo_us ontdekte de referentie op de website van BCM Advanced Research, een fabrikant die moederborden maakt voor industriële en embedded toepassingen.

Het diagram suggereert niet alleen dat Arrow Lake-S Refresh dezelfde LGA1851-socket gebruikt, maar toont qua i/o-layout geen verschil ten opzichte van de bestaande Core Ultra 200-processors. Volgens de figuur blijven ook die benaming en de Processor Base Power-waarde van 125W onveranderd voor de refresh.

Er doen al enige tijd geruchten de ronde over een opgefriste variant van Arrow Lake. Het is niet duidelijk in welke mate deze chips moeten verschillen ten opzichte van de chips die nu op de markt zijn. Recente berichten wijzen op een krachtigere npu voor AI-taken, maar een identieke frequentie en hoeveelheid cores. Daarnaast zou de refresh enkel van toepassing zijn op de overklokbare K- en KF-sku's.