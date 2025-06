Slide toont onaangekondigde Intel Core 5 120F-processor met 6 P-cores

Intel lijkt aan minstens één nieuwe Core 100-processor te werken. Dat blijkt uit een slide die gedeeld is door de bekende leaker momomo_us. Tot dusver gebruikt Intel zijn nieuwe Core-benaming enkel voor de Core 200-serie voor desktopprocessors.

De door momomo_us gedeelde afbeelding laat de specificaties zien van de Intel Core 5 120F. Deze sku is naar eigen zeggen bedoeld voor gamers met een meer bescheiden budget. De specificaties bestaan uit 6 P-cores met een basiskloksnelheid van 2,5GHz en 4,5GHz-boostklok. De chip heeft 18MB L3-cache aan boord en ondersteunt maximaal 192GB DDR5-4800-geheugen. Verder noemt Intel een Processor Base Power-waarde van 65W.

Op basis van deze specificaties leunt de Core 5 120F het dichtst aan bij de Alder Lake-gebaseerde Core i5-12400F, die begin 2022 op de markt kwam. De Core 5 120F heeft een boostkloksnelheid die 100MHz hoger ligt. Ook de officiële ondersteuning voor geheugen is hoger, met 192GB in plaats van 128GB. Core i5- en Core Ultra 5-processors met modernere architecturen, zoals Raptor Lake en Arrow Lake, maken allemaal gebruik van E-cores.

Het document onthult niet wanneer de Core 5 120F beschikbaar moet zijn of voor welke prijs. Het is eveneens niet duidelijk of er meer sku's gepland zijn voor de Core 100-serie. Mogelijk maken ze deel uit van de komende Bartlett Lake-S-chips, die alleen P-cores gebruiken.