Intel-slide noemt Bartlett Lake-cpu's met 12 P-cores, Wildcat Lake en Nova Lake

Intel noemt verschillende onaangekondigde en nog niet uitgebrachte processors in een slide voor edgetoepassingen. Deze chips zijn gericht op Time Coordinated Computing, al lijken verschillende productlijnen ook bedoeld voor consumenten.

De X-gebruiker InstLatX64 vond het inmiddels verwijderde document op Intels website, dat volgens de beschrijving actueel was op 6 september 2024. Dat lijkt te kloppen: de slide plaatst de Intel Core Ultra 200-serie, Bartlett Lake-S en Twin Lake onder de noemer 'in ontwikkeling'. Intel heeft deze productlijnen tussen eind vorig jaar en begin dit jaar aangekondigd.

De Intel-slide verwijst naar Bartlett Lake-S 12P. Dat is waarschijnlijk de langverwachte variant met maximaal 12 P-Cores en geen E-cores. Het in januari aangekondigde Bartlett Lake-S beschikt over maximaal 8 P-cores en 16 E-cores, met een totaal van 32 threads. Het is niet duidelijk of Bartlett Lake-S 12P net zoals zijn voorganger enkel bedoeld is voor edgetoepassingen.

Volgens de indeling van het document brengt Intel samen met Bartlett Lake-S 12P ook Wildcat Lake uit, niet lang na Panther Lake. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde leaker Jaykihn is Wildcat Lake een langzamere variant van Panther Lake. Laatstgenoemde is bedoeld voor laptops en komt begin 2026 uit.

Verder noemt de slide Nova Lake-S en Nova Lake-U, die respectievelijk voor desktops en laptops zijn bedoeld. Er is nog niet veel informatie bekend over deze productlijnen, die rond 2026 worden verwacht. Volgens verzendgegevens lijkt de desktopvariant mechanisch compatibel te zijn met bestaande processorkoelers, maar dat is nog niet bevestigd.