Intel kondigt Bartlett Lake-cpu's voor socket LGA-1700 aan voor edgetoepassingen

Intel heeft zijn eerste Bartlett Lake-S-processors aangekondigd. Deze maken gebruik van socket LGA-1700 en zijn bedoeld voor 'edge'-toepassingen. Deze cpu's hebben maximaal 24 cores. Later volgen naar verwachting ook meer varianten met alleen maar P-cores.

Intel komt in eerste instantie met tien verschillende sku's in de Bartlett Lake-S-serie, die wordt gebaseerd op Alder Lake en Raptor Lake. De nieuwe chips komen beschikbaar onder de Core 200E-merknaam. De cpu's bieden maximaal 24 cores en 32 threads, verdeeld over maximaal 8 P-cores en 16 E-cores. Intel zegt echter niet op welke architecturen die kernen gebaseerd zijn.

De processors bieden volgens Intel maximaal 16 PCIe 5.0-lanes en vier PCIe 4.0-lanes. De processors ondersteunen DDR5-5600-geheugen en veel van de cpu's kunnen ook overweg met ecc-geheugen, in tegenstelling tot de consumentenprocessors van Intel.

De processors zijn specifiek bedoeld voor edgetoepassingen, bijvoorbeeld voor retailbedrijven, overheden, de gezondheidszorg of industriële toepassingen, en dus niet zozeer voor gebruik in desktop-pc's. Het is dan ook niet bekend of de cpu's los beschikbaar komen, of tegen welke prijs dat zou zijn. Intel zegt wel dat de cpu's tien jaar lang verkrijgbaar en ondersteund blijven.

Volgens eerdere geruchten komt Intel later dit jaar met andere Bartlett Lake-S-processors, die gebruikmaken van een volledig nieuwe die. Die zou beschikken over maximaal twaalf P-cores en geen E-cores bevatten. Intel noemde die varianten niet tijdens zijn CES-presentatie.