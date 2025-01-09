Intel kondigt Bartlett Lake-cpu's voor socket LGA-1700 aan voor edgetoepassingen

Intel heeft zijn eerste Bartlett Lake-S-processors aangekondigd. Deze maken gebruik van socket LGA-1700 en zijn bedoeld voor 'edge'-toepassingen. Deze cpu's hebben maximaal 24 cores. Later volgen naar verwachting ook meer varianten met alleen maar P-cores.

Intel komt in eerste instantie met tien verschillende sku's in de Bartlett Lake-S-serie, die wordt gebaseerd op Alder Lake en Raptor Lake. De nieuwe chips komen beschikbaar onder de Core 200E-merknaam. De cpu's bieden maximaal 24 cores en 32 threads, verdeeld over maximaal 8 P-cores en 16 E-cores. Intel zegt echter niet op welke architecturen die kernen gebaseerd zijn.

De processors bieden volgens Intel maximaal 16 PCIe 5.0-lanes en vier PCIe 4.0-lanes. De processors ondersteunen DDR5-5600-geheugen en veel van de cpu's kunnen ook overweg met ecc-geheugen, in tegenstelling tot de consumentenprocessors van Intel.

De processors zijn specifiek bedoeld voor edgetoepassingen, bijvoorbeeld voor retailbedrijven, overheden, de gezondheidszorg of industriële toepassingen, en dus niet zozeer voor gebruik in desktop-pc's. Het is dan ook niet bekend of de cpu's los beschikbaar komen, of tegen welke prijs dat zou zijn. Intel zegt wel dat de cpu's tien jaar lang verkrijgbaar en ondersteund blijven.

Volgens eerdere geruchten komt Intel later dit jaar met andere Bartlett Lake-S-processors, die gebruikmaken van een volledig nieuwe die. Die zou beschikken over maximaal twaalf P-cores en geen E-cores bevatten. Intel noemde die varianten niet tijdens zijn CES-presentatie.

Processor Cores/Threads (P+E) L3-cache Basis-tdp Boostclock (P-core, single) P-core baseclock E-core baseclock Execution-units igpu Ecc-support
Intel Core 7 251E 24/32 (8+16) 36MB 65W 5,6GHz 2,1GHz 1,6GHz 32 EU Ja
Intel Core 7 251TE 24/32 (8+16) 36MB 45W 5,4GHz 1,4GHz 1,0GHz 32 EU Ja
Intel Core 5 221E 14/20 (6+8) 24MB 65W 5,2GHz 2,7GHz 2,1GHz 32 EU Ja
Intel Core 5 211E 10/16 (6+4) 20MB 45W 5,0GHz 1,8GHz 1,3GHz 32 EU Ja
Intel Core 5 211TE 10/16 (6+4) 20MB 35W 4,9GHz 2,7GHz 2,0GHz 24 EU Ja
Intel Core 5 211FE 10/16 (6+4) 20MB 35W 4,8GHz 1,7GHz 1,0GHz 24 EU Ja
Intel Core 3 201E 4/8 (4+0) 12MB 58W 4,8GHz 3,6GHz - 24 EU Nee
Intel Core 3 201TE 4/8 (4+0) 12MB 35W 4,8GHz 3,6GHz - 24 EU Nee
Intel 300 2/4 (2+0) 6MB 46W 3,9GHz 3,4GHz - 16 EU Nee
Intel 300T 2/4 (2+0) 6MB 35W 3,4GHz 3,0GHz - 16 EU Nee

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 12:00 20

09-01-2025 • 12:00

20

Lees meer

Vijf jaar oude Socket 1700 krijgt nieuwe cpu's met alleen P-cores
Vijf jaar oude Socket 1700 krijgt nieuwe cpu's met alleen P-cores Nieuws van 9 maart 2026
Intel-slide noemt Bartlett Lake-cpu's met 12 P-cores, Wildcat Lake en Nova Lake
Intel-slide noemt Bartlett Lake-cpu's met 12 P-cores, Wildcat Lake en Nova Lake Nieuws van 3 juni 2025
'Nvidia en Broadcom testen chips op Intels 18A-procedé'
'Nvidia en Broadcom testen chips op Intels 18A-procedé' Nieuws van 3 maart 2025
Intel introduceert low-end Twin Lake-processors
Intel introduceert low-end Twin Lake-processors Nieuws van 9 januari 2025
AMD breidt laptopaanbod uit met meer Zen 4- en Zen 5-cpu's
AMD breidt laptopaanbod uit met meer Zen 4- en Zen 5-cpu's Nieuws van 6 januari 2025
Ryzen AI Max-processors hebben tot 16 Zen 5-cores en meer gpu-cores dan RX 7600
Ryzen AI Max-processors hebben tot 16 Zen 5-cores en meer gpu-cores dan RX 7600 Nieuws van 6 januari 2025
Intel breidt Core Ultra 200-serie voor desktops uit met goedkopere modellen
Intel breidt Core Ultra 200-serie voor desktops uit met goedkopere modellen Nieuws van 6 januari 2025
Meer producten en artikelen
Processors Intel Core CES 2025

Reacties (20)

-Moderatie-faq
20
20
8
1
0
10
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
laserfreak 9 januari 2025 12:04
Ik zie eerlijk gezegt het bos door de bomen niet meer met al die verschillende namen, nummers en letters. In het Pentium 1, 2, 3, 4 tijdperk was het toch wat duidelijker allemaal. Je wist gewoon dat een P3 ouder was dan een P4. Met de Intel Core reeks moest je al beginnen kijken naar de generatie, nu moet je al kijken naar de naam, generatie en productlijn.
mr_evil08 @laserfreak9 januari 2025 12:25
Zo verwarrend is het niet.

Je hhebt i3(instap) i5(midrange) i7 High-end en i9 ultra high-end.
En dan de generatienr, zowat elk jaar komt er een nieuwere generatie die weer iets sneller is.
Malantur @mr_evil089 januari 2025 13:10
Heb je wel goed gezien naar de tabel?
  • Core 7 251 E
  • Core 7 251 TE
  • Core 5 221 E
  • Core 5 211 E
  • Core 5 211 TE
  • Core 5 211 FE
  • Core 3 201 E
  • Core 3 201 TE
  • *geen core* 300 *geen toevoeging*
  • *geen core* 300 T
Dus geen core 9, core 7 heeft 5 als tientallen maar core 5 en core 3 respectievelijk 1 en 0. Waar is de 4 en 3 naartoe? Als je nog plaats wil laten voor tussenmodellen had het logischer geweest om de Core 5 reeks een 3 tiental te geven.
De low end heeft geen core in de naam maar de honderdtallen komen uit de 300 reeks terwijl de betere Core processoren een lagere 200 reeks hebben. Dan heb je nog toevoegingen E, TE, FE, T of zonder letter toevoeging, waar op het eerste zicht bar weinig logica achter zit. De T toevoeging die aanduid dat het verlaagde TDP is, dat is nu ook al het geval, maar wat binnen de Core 7 reeks een T is is 45W en in de Core 5 reeks is 45W een E en 35W een T. Als tweaker kan je hier misschien nog een beetje van maken maar een gemiddelde consument absoluut niets.

[Reactie gewijzigd door Malantur op 9 januari 2025 14:13]

catfish @Malantur9 januari 2025 15:52
Dit zijn geen retail cpu's, dus wat boeit dat?
SiC123 @mr_evil089 januari 2025 13:00
Behalve dat i3, i5, i7 en i9 in deze tabel niet meer voorkomen. Het is nu een wirwar met Core X, Core Ultra X en nu zelfs een paar zonder enige aanduiding a la "Intel 300".
nu moet je al kijken naar de naam, generatie en productlijn
Dat is het verwarrende.
dasiro @mr_evil089 januari 2025 17:53
er zijn er een pak meer, op ARK heb je maar liefst 7 hoofdcategorieën en maar liefst 111 series.
In de Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) alleen al heb je dan 40 product names. Doe dit grofweg x100 en je hebt 4000 verschillende CPU's 8)7 8)7 8)7
probeer jij maar eens uit je hoofd te zeggen welke en hoeveel cores op welke snelheid draaien voor bvb een Intel® Core™ i5-11400T Processor (max turbo en base uiteraard)
d3x @laserfreak9 januari 2025 12:11
de zoveelste SKU en copy van specs voor zogenaamde andere doeleinden... uiteindelijk allemaal eenzelfde basis en eigenlijk geen info voor merendeel van consumenten. de hype "edge" is vandaag de dag nog altijd levend, waar is IoT gebleven }:O

[Reactie gewijzigd door d3x op 9 januari 2025 12:12]

loekf2 @laserfreak9 januari 2025 12:15
Mijn conclusie zou zijn dat de yields behoorlijk varieren en het daarom interessant is om lekker veel versies en prijzen te hebben.

Ben het met je eens, ik zie het nut er niet van in, en behoorlijk verwarrend voor Intel's klanten.

Je kan je afvragen waarom Intel geen Apple kan zijn met een "base", "max" en "pro" en "ultra" versie. Ook Apple gaat naar chiplets voor de GPU dit jaar.

[Reactie gewijzigd door loekf2 op 9 januari 2025 12:17]

JeroenED @laserfreak9 januari 2025 12:44
Ik weet niet wat jij hier duidelijker aan vind?

Wikipedia: List of Intel Pentium 4 processors
Loller1 @laserfreak9 januari 2025 13:48
Ik denk dat je eens moet gaan kijken naar hoeveel processors er wel niet waren die "Pentium 4" als naam droegen. Het was absoluut niet duidelijker dan nu.
Calamor 9 januari 2025 12:16
Apart dat alles vanaf i5 of hoger ECC support heeft. Meestal is het alleen de i3 versie er van de serie en dat is ook soms niet het geval.
CAPSLOCK2000 @Calamor9 januari 2025 13:45
Apart dat alles vanaf i5 of hoger ECC support heeft. Meestal is het alleen de i3 versie er van de serie en dat is ook soms niet het geval.
Dat is vast omdat ze hier mikken op industriele toepassingen. Consumenten geven niet om ECC, behalve de nerds en Tweakers die bereid zijn om daar fors extra voor te betalen.

Een van de aantrekkelijke kanten van AMD voor Tweakers was/is dat ze ook ECC ondersteunen op hun betaalbare CPU's.
N8w8 @CAPSLOCK20009 januari 2025 15:15
De gewone consumenten Alder/Raptor Lake CPUs ondersteunen ook ECC, vanaf de i5-1x500.
Alleen moet je dan wel ook een W of R chipset hebben.
(Of C, maar daarop werken tegenwoordig mss alleen Xeons?).
Bij deze Bartlett Lake is dat niet anders lijkt het.
(ook @Calamor)
Meestal is het alleen de i3 versie
Ook Celeron/Pentium en natuurlijk Xeon. Maar i5/7/9 niet idd. Maar sinds Alder Lake dus wel.
CAPSLOCK2000 9 januari 2025 13:42
De processors zijn specifiek bedoeld voor edgetoepassingen, bijvoorbeeld voor retailbedrijven, overheden, de gezondheidszorg of industriële toepassingen, en dus niet zozeer voor gebruik in desktop-pc's.
Dat vind ik niet echt duidelijk. Begrijpelijk want de term "edge-computing" heb ik al lang niet meer gezien.
Die term past in past in het rijtje "centrale verwerking", "lokale verwerking" en "gedistribueerde verwerking".

Het idee van edge-computing is dat je data zoveel mogelijk verwerkt op de plek waar die wordt geproduceerd. Dus niet alles op een centrale plek verzamelen en verwerken met één grote CPU, maar zoveel mogelijk (voor)bewerken.

Het simpelste voorbeeld dat ik kan bedenken is een camera die zelf jpeg's maakt van je foto's in plaats van alleen rauwe data door te sturen.

Een ander voorbeeld aan een slimme speaker die niet alle audio doorstuurt naar een centrale server maar zelf al tekst-to-speech doet zodat je alleen compacte tekst hoeft door te sturen.

Het voordeel van edge-computing is dat het lekker schaalt, ieder onderdeel brengt z'n eigen CPU-kracht mee. Daarnaast spaart het veel bandbreedte als je al voorbewerking doet zodat je geen rauwe data hoeft door te sturen maar alleen de uitkomst van je berekening. Omdat je niet beperkt bent door bandbreedte kun je misschien wel meer informatie gebruiken dan je zou kunnen doorsturen naar een centraal systeem.

Edge-computing is een come-back aan het maken door IoT. We zeggen vaak dat je IoT moet isoleren op een eigen netwerk. Dat is een goed idee maar niet echt compatible met onze alles-online wereld. Edge-computing kan helpen dat gat te vullen door IoT-apparaatuur zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen in plaats van alles naar de cloud te sturen.
terradrone 9 januari 2025 14:21
De cpu's bieden maximaal 24 cores en 32 threads, verdeeld over maximaal 8 P-cores en 16 E-cores.
Opmerkelijk. Ik dacht dat Intel klaar was met hyperthreading, maar dat blijkt dan kennelijk toch nog mee te vallen?
mrmrmr 9 januari 2025 12:28
Edge is een nieuwe naam voor embedded? Pfft... marketeers.
84hannes @mrmrmr9 januari 2025 12:46
Ik was even bang dat we na de Microsoft Copilot NPU/laptops/toetsenborden nu ook Microsoft Edge CPU (en andere hardware) zouden krijgen, dus eigenlijk ben ik opgelucht dat het alleen maar een nieuwe naam voor embedded is.
CAPSLOCK2000 @mrmrmr9 januari 2025 14:00
Nah, de term is al heel oud.
Er zijn wel overeenkomsten tussen edge en embedded maar ze hebben toch een andere lading.

Bij "embedded" ligt de nadruk op naadloze integratie met een apparaat zodat het één geheel lijkt. Je hebt er geen losse computer bij nodig. Embedded draait om minimalisme.

Bij "edge" ligt de nadruk op lokale verwerking. Je hebt er geen "server" of "cloud" bij nodig. Dat is geen kwestie van minimalisme maar juist van overvloed. Ieder apparaat kan z'n eigen snelle CPU hebben in plaats van dat ze er eentje moeten delen om kosten te besparen.

Bij "embedded" denken we aan kleine computertjes die deel van een groter apparaat zijn en eigenlijk niet zelfstandig kunnen functioneren. Typisch zijn ze langzaam en (relatief) exotisch. Je hebt gespeciaaliseerde kennis en ervaring nodig om er iets mee te kunnen. Je bouwt je software specifiek voor dat platform.
Embedded systemen zijn goedkoop maar lastig en langzaam. Dat is een grove generalisatie maar ik denk dat het beeld duidelijk is.

Ik denk dat Intel de term "edge" uit de kast heeft gehaald om geen last te hebben van vooroordelen rond "embedded". Deze computers zijn gewone x86 systemen die niet ingewikkelder zijn dan je PC en een vergelijkbare snelheid hebben. Je hebt geen gespecialiseerde compilers of toolchains nodig, geen gespecialiseerde kabels, eprom-branders, soldeerbouten of wat dan ook.
Ludwig005 9 januari 2025 13:10
euhh, de Intel 300 is toch niet nieuw? Die bestond al eerder? Nice try Intel.
Jacco011 9 januari 2025 13:17
Raar dat de Intel 300 niet gewoon vorkocht wordt. Lijkt mij namelijk gewoon een vervanger van bijv. de Intel Pentium Gold G7400?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.