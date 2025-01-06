Ryzen AI Max-processors hebben tot 16 Zen 5-cores en meer gpu-cores dan RX 7600

AMD gaat in de eerste helft van 2025 de Strix Halo-processors op de markt brengen onder de naam Ryzen AI Max. Er gingen al lange tijd geruchten over deze 'super-apu' met maximaal 40 RDNA 3.5-cu's. Dat zijn er tweeënhalf keer zoveel als in het reguliere topmodel voor laptops.

De uitgebreidste variant van Strix Halo gaat Ryzen AI Max+ 395 heten. Dit model krijgt zestien volwaardige Zen 5-cores met een maximale boostsnelheid van 5,1GHz, 16MB L2-cache en 64MB L3-cache. De 50Tops-npu is dezelfde als in de nieuwste Ryzen AI 9-laptopchips, maar de AMD Radeon 8060S-igpu is met 40 cu's dus wel aanzienlijk sneller. Ter vergelijking: de Radeon RX 7600 XT voor desktops heeft 36 cu's, de RX 7700 XT heeft er 54. De tdp van alle aangekondigde modellen is door fabrikanten instelbaar tussen de 45 en 120 watt.

De Strix Halo-processor met bovenin twee ccd's met cpu-cores en daaronder het soc-gedeelte inclusief de gpu
De Strix Halo-processor met bovenin twee ccd's met cpu-cores
en daaronder het soc-gedeelte inclusief de gpu

Er komen ook uitvoeringen met minder cpu- en gpu-cores. De Ryzen AI Max 390 krijgt twaalf cpu-cores en een Radeon 8050S-videochip met 32 cu's. Bovendien is de kloksnelheid van deze gpu iets lager, namelijk 2,8GHz in plaats van 2,9GHz bij de 8060S. De Ryzen AI Max 385 combineert ten slotte acht cores met dezelfde 8050S-gpu als in de 390, en heeft als enige ook de helft van de L3-cache.

Om die gigantische geïntegreerde gpu van genoeg data te kunnen voorzien, is er een snellere geheugeninterface van 256GB/s gebruikt. Een normale Ryzen AI 300-cpu haalt, afhankelijk van de snelheid van het geheugen, rond de 95GB/s. Vermoedelijk gaat het om quadchannel DDR5 en is de bandbreedteberekening gemaakt met een relatief hoge kloksnelheid van 8000MT/s; die berekening komt exact op de opgegeven waarde uit. De maximale capaciteit is 128GB, waarvan maximaal 96GB kan worden gealloceerd aan de gpu.

AMD vergelijkt de multithreaded cpu-prestaties met die van een Intel Core Ultra 9 288V. De Ryzen AI Max+ 395 scoort drie tot vier keer zo goed, maar die Intel-cpu verbruikt dan ook maar 30W en is in die zin geen echte concurrent van dit product. De gpu zou in dezelfde vergelijking tweeënhalf keer zo snel zijn. In een vergelijking met de Apple M-serie wordt de M4 Pro met 12 cores altijd verslagen, en is de Ryzen AI Max+ 395 op Cinebench na ook altijd sneller dan de M4 Pro met 14 cores.

Prestatieclaims van de Ryzen AI Max+ 395. Bron: AMD

De processors komen in de eerste helft van 2025 beschikbaar voor oem's; het gaat om laptopchips met een bga-mount. ASUS gaat de Ryzen AI Max-cpu's gebruiken in een toekomstige versie van zijn ROG Flow Z13-gamingtablet. HP heeft al aangekondigd de zakelijke Pro-modellen te gaan inzetten voor zijn ZBook Ultra G1a en de Z2 Mini G1a-mini-pc. Alleen in de zakelijke lijn komt er bovendien nog een extra model met nog minder cpu- en gpu-cores uit.

Cores Max. boost Igpu Cache (L2+L3) Npu Tdp
AMD Ryzen AI Max+ 395 (Pro) 16x Zen 5 5,1GHz Radeon 8060S
40 CU's		 80MB 50Tops 45-120W
AMD Ryzen AI Max 390 (Pro) 12x Zen 5 5,0GHz Radeon 8050S
32 CU's		 76MB 50Tops 45-120W
AMD Ryzen AI Max 385 (Pro) 8x Zen 5 5,0GHz Radeon 8050S
32 CU's		 40MB 50Tops 45-120W
AMD Ryzen AI Max Pro 380 6x Zen 5 4,9GHz Radeon 8040S
16 CU's		 22MB 50Tops 45-120W

AMD Ryzen AI Max design wins

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:25 24

06-01-2025 • 20:25

24

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Reacties (24)

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brobro 6 januari 2025 20:32
Ik weet te weinig. Kan iemand me uitleggen of ik hiermee, net als op een Apple M4 Pro bijvoorbeeld, met veel gemak lokale AI modellen kan draaien?
Als je meer dan 90GB van je RAM ervoor kunt inzetten is dat ineens heel interessant. Duurder dan 2x een RTX 5090 zal je systeem niet snel worden immers.

Edit: begin van een antwoord https://www.tomshardware....i-performance-and-systems

[Reactie gewijzigd door brobro op 6 januari 2025 20:41]

MarvinJames 6 januari 2025 20:32
Ik ben al een paar jaar een beetje "uit" de hele hardwarerace, maar wat doen die AI processoren dan precies? Hebben die nu al nut? Hebben ze een bepaalde structuur die we over een paar jaar verwachten te kunnen benutten? Of is het gewoon een lekkere marketingterm?
SG
@MarvinJames6 januari 2025 21:57
AI is intergraal iets voor consument. Al je software kan waar nodig features hebben die NPU gaat gebruiken. Je hebt dus software trekt menu naar onder en slecteerd iets toevalig feature wat AI kan gebruiken. En gebruikt dat . Of in app message box waar AI promt kan ingeven. Of button of option menu om je text kader te checken te refrazen ander stijl correct minder op de man af zeg maar diplomatisch argumenterend.
AI is enorm breedt toepasbaar. Waar software het kan gebruiken zal toegepast worden. Ander meer specifieke features zullen apps daarvoor uitbreiden.
Voorbeeld is de calculator waar je formules met pen er op schrijft ai ocr AI herkent en dan formule bereken waar je bereik als input kan opgeven en grafiek kn tonen.

Of je wat aan AI zal hebben hangt totaal af hoe je met pc laptop tablet bezig bent.
Iemand die zeer weinig doet met pc. Wat email en web surfen online bestellen. Meer niet kan AI mijden. Maar iedereen die pc breder gebruik ook meer vak gerichte software. Text verwerken. Voor werk e-mail en veel meer zal toch snel AI features in software tegen komen. Je kan in app AI bewust mijden. Maar ja je collega naast kan dan sneller klaar zijn
droofx @SG7 januari 2025 11:03
Je kan beter je tekst even door chatgpt laten corrigeren, dan is het stukken beter leesbaar:

AI is integraal iets voor de consument. Al je software kan waar nodig functies hebben die een NPU gaat gebruiken. Je hebt dus software die een menu naar beneden trekt en iets selecteert, toevallig een functie die AI kan gebruiken, en dat toepast. Of een in-app message box waarin je een AI-prompt kunt invoeren. Of een knop of optie in het menu om je tekstkader te checken, te herformuleren in een andere stijl, correcter, minder direct, of diplomatieker en argumenterend.

AI is enorm breed toepasbaar. Waar software het kan gebruiken, zal het worden toegepast. Meer specifieke functies zullen apps uitbreiden om die mogelijkheden aan te bieden.

Een voorbeeld is de rekenmachine waarin je formules met een pen kunt schrijven. AI gebruikt OCR, herkent de formule en berekent die, waarbij je een bereik als input kunt opgeven en een grafiek kunt tonen.

Of je iets aan AI zult hebben, hangt totaal af van hoe je een pc, laptop of tablet gebruikt. Iemand die zeer weinig met een pc doet, zoals alleen e-mailen, websurfen en online bestellen, kan AI vermijden. Maar iedereen die een pc breder gebruikt, zoals voor meer vakspecifieke software, tekstverwerking, werk-e-mails en meer, zal toch snel AI-functies in software tegenkomen. Je kunt AI in een app bewust vermijden, maar ja, je collega naast je kan dan sneller klaar zijn.
hooibergje @MarvinJames6 januari 2025 21:14
Uiteindelijk moeten er voor AI neurale netwerken getrained worden. Het grootste deel van dat werk bestaat uit matrix-matrix vermenigvuldigingen. Dat zijn heel simpele operaties die bijzonder goed te paralleliseren. Ik vermoed daarom dat de AI processoren heel veel kleine coretjes hebben (nog simpeler dan GPU cores, die over de jaren steeds volwaardiger zijn geworden).
Horatius @hooibergje6 januari 2025 21:28
Ik vermoed daarom dat de AI processoren heel veel kleine coretjes hebben (nog simpeler dan GPU cores, die over de jaren steeds volwaardiger zijn geworden).
Nee. AI processoren zijn processoren die een NPU aan boord hebben. Een NPU heeft zelfs over het algemeen minder cores dan een GPU.
Het is gespecialiseerde hardware welke in theorie goed is in het uitvoeren van AI hardware, al zijn de hoeveelheid SDKs die ze gebruiker vooralsnog erg gelimiteerd. Vandaar ook theoretisch.
YGDRASSIL @hooibergje7 januari 2025 11:19
Dit gaat niet over trainen van modellen. Daar gebruiken ze serverfarms voor. Dit is allemaal om al getrainde modellen zo snel mogelijk antwoorden te laten geven in je devices.
Marctraider @MarvinJames7 januari 2025 00:41
Ze zorgen ervoor dat jij Artificial Intelligence hardwarematig kan draaien. Dus heb je met zo'n CPU jouw PC lang genoeg aan, ontwikkeld deze sentience en neemt hij, als je geduldig genoeg bent, jouw PC over.

Heeft hij toegang tot een 3D printer, dan kan die armpjes en beentjes gaan maken voor zichzelf.
i-chat 6 januari 2025 22:10
nu maar wachten op een NUC-achtig pctje met zo'n chip, een 8core zen5 chip met een geïntegreerde 7600XT is om en nabij gelijk aan de huidige BBG 1440p game-pc de vraag is dan alleen nog hoe groot dat pctje moet worden om die 120w ook kwijt te kunnen. maar iets in de formfactor van een uitvoering: ASRock DeskMini X600 komt al wel heel erg in de buurt van mijn ideale game-pc - hopelijk komt er ook daadwerkelijk iets van terecht want ik ben al wel op zoek.
locke960 @i-chat7 januari 2025 10:31
Ik vermoed dat het een stuk minder interessant zal blijken als de prijzen van deze chips bekent worden :-)

btw: HP heeft al een mini PC aangekondigd op basis van deze chip. HP Z2 Mini G1a welke als 'mini workstation' in de markt wordt gezet.

[Reactie gewijzigd door locke960 op 7 januari 2025 10:36]

bwerg 6 januari 2025 20:33
Quad-channel DDR5 is een leuke en onverwachte truc om richting de prestaties van discrete videokaarten te gaan. Dit zou ook wel wat zijn voor mini-desktops, die grafische kaart kan zo de deur uit. Dan is ook meteen het hoge idle-verbruik van de huidige desktop-lijn aangepakt. Helaas lopen APU's vaak zo een half tot een heel jaar achter op de laptop-chips, dus dat zal nog wel even duren.
SG
@bwerg6 januari 2025 22:05
Velen kopen huidige gen rdna rtx40.
Apu zitten op rdna3.5
Dus valt mee.
Al kijk ik wel uit naar next gen dus RDNA4 daar wacht ik wel op.
Zo AI max APU in een Nuc achtigs iets lijkt mij wel wat. Voor gamen en co-pilot+
YGDRASSIL @bwerg7 januari 2025 11:21
Epyc servers hebben 12 channel geheugen. dus het is een bekende 'truc'. Maar die hebben daarmee ongeveer 450GB/sec terwijl de RTX5090 op 1.8TB/sec zit
uniquorn 6 januari 2025 22:21
Ik hoop vooral dat deze ook naar am5 socket komen, dan kan je zelf een leuk systeem hiermee opbouwen.
Turtle @uniquorn7 januari 2025 19:38
4 kanaals geheugen van deze chips is niet compatibel met de 2 kanalen (128bit) van AM5.
Helaas...
DarkWoesel 6 januari 2025 20:26
AMD kan misschien wel nvidia overtreffen met ai als dit ook overdragen wordt naar de grafische kaarten
madcow22 @DarkWoesel6 januari 2025 20:28
NVidia AI is niet echt de consumer kaarten maar meer de professionele kaarten. Ik hoop dat andere stuff nvidia totaal verslaat in AI zodat ze hun kaarten niet meer zo voor gaming nerfen omdat ze bang zijn dat het te goed in AI wordt.
SG
@DarkWoesel6 januari 2025 21:48
Nvidia komt ook met APU alleen is dat wel een ARM. Hun 1st gen copilot+ dingetje.
En kan nog even duren. Mogelijk is gen 2 X-elite er ook.
Loller1 6 januari 2025 21:20
"AMD Ryzen AI Max+ 395 PRO" is letterlijk de naam van een product nu. Hoe bedenk je die naam en denk je "ja, dit is duidelijk en goed". For fucks sake... Je kan producten hebben die de hele competitie het nakijken geeft, maar met dit soort naamgeving gaat er in mijn achterhoofd al automatisch een paar punten af want dit is niet meer dan AMD die het gewoon zo onduidelijk wil maken voor consumenten als het maar kan.
Jensw19 @Loller16 januari 2025 21:46
Investeerders willen bij elke technologische ontwikkeling AI zien als je als bedrijf wil dat ze meer geld geven.. helaas nu de realiteit. Vind alle AI benaming ook nog niks, maar we zullen er niet aan ontkomen en het gaat juist meer AI worden in de nabije toekomst.
SG
@Loller16 januari 2025 22:21
Dit merge van AI 50tops en veel core en midrange gpu in APU. Dit is ongekend. Het kannibaliseren van dgpu in lower midrange. Dit is uniek. En die AI zegt mij even nachecken dit voldoet aan windows11 minimale 40top eis. Voor pure copilot op uitsluitend npu. MAx wat hint geeft dat hier iets bijzonders is max igpu.
Het zou mij worst wezen hoe ding noemen. Maar slaat direct op de lading.
Gaat om wat levert. Gezien ik sinds 80386 met PC bezig ben. Ga mij als uit is wel in verdiepen eer iets aanschaf. Die naam is niet verkeerd.
Eerder gezien de samen werking met MS DeLL HP houd in gebundelde marketing.
Ik zou als CEO MS of DeLL HP dit zelfs eisen. Het moet AI uitstralen. Geheid dat zonder checken copilot voldoet. Voor ons ingewijden misschien cheezy. Of anti AI mindset wat sommigen hebben. Oke. Maar marketing is niet voor jou en mij bedoeld maar 8miljard mensen. Gezien die enorme reclame op tv yt zenders pas dit daar goed bij. Digibeet tante. Die ook casual gamed. Raad je dan pak maar iets met zeker AI Max in cpu kreet. GN gezien ook zo azijn pisser over naamgeving. LTT heeft ook zo azijnpiss thumbnail die kijk ik niet eens. Ik vond die AMD CES2025 cheezy. Toevallig popt die op. Normaal kijk ik er nooit naar. Wacht wel op reviews als het leverbaar is.
Loller1 @SG6 januari 2025 23:25
Wat een onzinnige uitleg is dit? Geen enkele consument gaat naar deze naam kijken en denkt "AI" betekend dat die aan Windows 11's systeemvereisten voldoen. Mensen weten niet eens wat dat is. "Max" gaat voor geen enkele consument zeggen "ooh deze heeft een bijzondere iGPU", hoe kom je daar zelfs bij? Deze naam zegt letterlijk niets over de capaciteiten van de chip en is puur en alleen een hoop marketing geneuzel aan elkaar gekoppeld.
Verwijderd @Loller17 januari 2025 00:53
Ze willen laten zien hoe nuttig die "ai" is en de namen daardoor laten genereren.

:+
retrotical 7 januari 2025 08:51
Benieuwd hoe deze gaan performen in games…

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