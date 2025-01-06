Ryzen AI Max-processors hebben tot 16 Zen 5-cores en meer gpu-cores dan RX 7600

AMD gaat in de eerste helft van 2025 de Strix Halo-processors op de markt brengen onder de naam Ryzen AI Max. Er gingen al lange tijd geruchten over deze 'super-apu' met maximaal 40 RDNA 3.5-cu's. Dat zijn er tweeënhalf keer zoveel als in het reguliere topmodel voor laptops.

De uitgebreidste variant van Strix Halo gaat Ryzen AI Max+ 395 heten. Dit model krijgt zestien volwaardige Zen 5-cores met een maximale boostsnelheid van 5,1GHz, 16MB L2-cache en 64MB L3-cache. De 50Tops-npu is dezelfde als in de nieuwste Ryzen AI 9-laptopchips, maar de AMD Radeon 8060S-igpu is met 40 cu's dus wel aanzienlijk sneller. Ter vergelijking: de Radeon RX 7600 XT voor desktops heeft 36 cu's, de RX 7700 XT heeft er 54. De tdp van alle aangekondigde modellen is door fabrikanten instelbaar tussen de 45 en 120 watt.

De Strix Halo-processor met bovenin twee ccd's met cpu-cores

en daaronder het soc-gedeelte inclusief de gpu

Er komen ook uitvoeringen met minder cpu- en gpu-cores. De Ryzen AI Max 390 krijgt twaalf cpu-cores en een Radeon 8050S-videochip met 32 cu's. Bovendien is de kloksnelheid van deze gpu iets lager, namelijk 2,8GHz in plaats van 2,9GHz bij de 8060S. De Ryzen AI Max 385 combineert ten slotte acht cores met dezelfde 8050S-gpu als in de 390, en heeft als enige ook de helft van de L3-cache.

Om die gigantische geïntegreerde gpu van genoeg data te kunnen voorzien, is er een snellere geheugeninterface van 256GB/s gebruikt. Een normale Ryzen AI 300-cpu haalt, afhankelijk van de snelheid van het geheugen, rond de 95GB/s. Vermoedelijk gaat het om quadchannel DDR5 en is de bandbreedteberekening gemaakt met een relatief hoge kloksnelheid van 8000MT/s; die berekening komt exact op de opgegeven waarde uit. De maximale capaciteit is 128GB, waarvan maximaal 96GB kan worden gealloceerd aan de gpu.

AMD vergelijkt de multithreaded cpu-prestaties met die van een Intel Core Ultra 9 288V. De Ryzen AI Max+ 395 scoort drie tot vier keer zo goed, maar die Intel-cpu verbruikt dan ook maar 30W en is in die zin geen echte concurrent van dit product. De gpu zou in dezelfde vergelijking tweeënhalf keer zo snel zijn. In een vergelijking met de Apple M-serie wordt de M4 Pro met 12 cores altijd verslagen, en is de Ryzen AI Max+ 395 op Cinebench na ook altijd sneller dan de M4 Pro met 14 cores.

Prestatieclaims van de Ryzen AI Max+ 395. Bron: AMD

De processors komen in de eerste helft van 2025 beschikbaar voor oem's; het gaat om laptopchips met een bga-mount. ASUS gaat de Ryzen AI Max-cpu's gebruiken in een toekomstige versie van zijn ROG Flow Z13-gamingtablet. HP heeft al aangekondigd de zakelijke Pro-modellen te gaan inzetten voor zijn ZBook Ultra G1a en de Z2 Mini G1a-mini-pc. Alleen in de zakelijke lijn komt er bovendien nog een extra model met nog minder cpu- en gpu-cores uit.