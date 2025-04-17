'AMD's komende Ryzen Z2 A-handheldchip is gebaseerd op Steam Deck-soc'

De vermeende AMD Ryzen Z2 A-chip voor handhelds is mogelijk gebaseerd op AMD's 'Van Gogh'-chip. Dat claimt bekende leaker Hoang Anh Phu. De Van Gogh-soc wordt gebruikt in de Steam Deck van Valve. Wanneer de Ryzen Z2 A precies verschijnt, is nog niet bekend.

Hoang Anh Phu claimt op sociale media dat de Ryzen Z2 A gebaseerd is op AMD's Van Gogh-ontwerp voor de Steam Deck, merkt ook VideoCardz op. Die chip heeft vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute-units. Vermoedelijk zal diezelfde configuratie ook in de Ryzen Z2 A gebruikt worden. Het zou daarmee de tweede RDNA 2-chip zijn in de Ryzen Z2-serie, naast de Ryzen Z2G.

De leaker zei twee weken geleden al dat er een Ryzen Z2 A-chip aankomt, maar deelde daar toen nog geen details over. AMD zou daarnaast werken aan een Ryzen AI Z2 Extreme. Die krijgt vermoedelijk dezelfde specificaties als de bestaande Ryzen Z2 Extreme, maar beschikt over een npu voor AI-rekenwerk. Er zijn nog geen details over de beschikbaarheid van de nieuwe Z2-chips of de apparaten waarin ze gebruikt zullen worden.

Steam Deck OLED refurbished
Een Valve Steam Deck OLED, die gebruikmaakt van AMD's Van Gogh-chip. Bron: Valve

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 12:37 48

17-04-2025 • 12:37

48

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Valve Steam Deck OLED

geen prijs bekend

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Valve Steam Deck LCD

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Reacties (48)

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NESFreak 17 april 2025 12:55
Er waren een tijd terug geruchten dat de van gogh die valve gebruikte juist de afdankertjes waren van magic leap. De chip lijkt een aantal ongebruikte componenten te hebben waaronder een computer vision processing engine

https://www.tomshardware....tom-amd-processor-exposed
GoogleWave @NESFreak17 april 2025 13:06
Ze proberen natuurlijk de maximale winst te behalen en dat is logisch; immers is het geen liefdadigheidswerk om valve te zijn
NESFreak @GoogleWave17 april 2025 13:29
Dat snap ik, maar het artikel zegt:
AMD's Van Gogh-ontwerp voor de Steam Deck
Maar het ontwerp is dus oorspronkelijk niet voor de steamdeck geweest.
GoogleWave @NESFreak17 april 2025 13:32
vandaar dat ze een afgedankte chip pakken natuurlijk. Dit is een beetje zoals Google die een rebrand deed van die slechte Samsung chips. Ze gaven het een nieuwe naam en deden alsof het een custom design was maar in feite was het wat voor Samsung te slecht was voor de Europese markt
Astennu
@NESFreak17 april 2025 13:42
Ik dacht dat het met de MS Surface te maken had dat het een custom design daar voor was net wat zuiniger dan wat AMD toen als laptop APU's had. (ik weet dit niet zeker was toen volgens mij ook meer iets uit de geruchten molen. AMD had in ieder geval wel een chip design gemaakt voor de high end Surface maar MS heeft toen toch voor Intel gekozen).
Maar wellicht hebben ze die voor beide dingen aangeboden.
Metallize 17 april 2025 12:49
Ik hoop stiekem op een Steamdeck 2 in 2025 ,want ik twijfel nu of t wel rendabel is om een Steamdeck 1 te kopen
Finraziel
@Metallize17 april 2025 12:52
Het lijkt er eerder op dat de nieuwe apu's nogal tegenvallen en niet veel verbetering bieden... Daarmee is het ook erg onwaarschijnlijk dat er al een steam deck 2 komt want Valve heeft aangegeven dat niet te willen doen zolang ze geen duidelijke (generationele) verbetering kunnen bieden.

Ik ben zelf wel op de z2e handhelds aan het wachten maar ik heb tegelijk mijn twijfels of die het echt waard gaan zijn.
Darkstriker @Finraziel17 april 2025 15:25
De Steamdeck was natuurlijk ook (semi-)custom sicilon en het was juist de balans tussen (voor een laptop APU dan) weinig cores met relatief veel GPU cores, die hem zo effectief maakt voor gaming. AMD schijnt voor de Z-series echter niet echt te investeren in een goed design voor gaming. 6 Zen 5 cores met 20 RDNA3.5 CUs en triple of quad channel geheugen (ipv dual-channel zoals nu) zou een waardige opvolger voor de 4C/8CU chip kunnen zijn met duidelijk betere prestaties bij vergelijkbaar verbruik en veel headroom. Het lijkt er echter op dat we het voorals nog moeten doen met nagenoeg 1:1 kopieen van laptop APUs. Enige uitzondering de Z2 Extreme die 8 ipv 12 kernen heeft AI 370/375 maar dat is gewoon nog steeds te veel CPU voor te weinig GPU en dus verspil je energie die naar de GPU dan wel het geheugen had kunnen gaan aan CPU resources die je in de praktijk niet nodig hebt.

Maar wat de huidige Z2 generatie denk ik fundamenteel de nek omdraait is dat ie (tenminste vooralsnog) geen enkele vorm van ML-based upscaling krijgt. Tuurlijk, FSR3 artefacten vallen minder op op kleine mobiele schermen maar het blijft beduidend minder dan DLSS (wat op geen handheld kan) en XeSS dat op AMD GPUs een flinke overhead heeft.

AMD zal uiteraard redenen hebben voor al deze dingen, maar het blijft jammer dat ze deze opboeiende markt zo halfhartig bedienen. AI is king, I get it.

Kortom: Ik verwacht niet dat de Z2 generatie echt noemenswaardige verbeteringen zal brengen. Het blijft TSMC 4N, de GPU blijft bandwidth-starved en de CPU-gedeeltes blijven bovenproportioneel groot waardoor de efficientie tov beter gebalanceerde chips als de Van Gogh APU in de Steam Deck minder goed is dan ie had kunnen zijn.
The Zep Man
@Finraziel17 april 2025 13:58
Dit is het probleem. Je gaat niet veel meer watt in een mobiel apparaat proppen, met name vanwege hitteproblemen en de beperkte koelcapaciteit (naast accuduur). Als de hoeveelheid energie beperkt is, dan val je terug op verbeteringen in prestatie per watt. Dat is nog niet voldoende verbeterd.
LongTimeAgo @Metallize17 april 2025 13:05
Wellicht kan je dan beter gaan kijken naar de aankomende Lenovo Legion Go S met SteamOS out of the box.
Soort spirituele opvolger, want we en niemand weten of er ooit een Steamdeck 2 zal komen. Het ging valve immers ook meer om het OS dan het apparaat zelf.
Finraziel
@LongTimeAgo17 april 2025 13:44
Dat zou ik juist niet doen... De chip in dat ding is juist minder krachtig dan de Z1e en zal nauwelijks meerwaarde bieden boven de steam deck zelf. Het is een heel raar apparaat wat moeite heeft zijn bestaansrecht te verantwoorden. Alleen als je per se het scherm wil wat ze er in hebben kan het een goede optie zijn.
LongTimeAgo @Finraziel17 april 2025 14:22
Kan je gelijk in hebben, maar we weten nog te weinig over de prestaties in verhouding tot wat SteamOS er uiteindelijk mee kan.
StefanJanssen @Metallize17 april 2025 14:39
Als je kijkt naar Valve, denk ik dat een SteamDeck 2 minstens nog 5 jaar op zich laat wachten.
Ze hebben aangegeven dat ze niet regelmatige releases gaan doen, maar alleen als de sprong echt significant is.

Valve komt met een SteamDeck 2 zodra er echt iets significants anders gaat zijn. Hier zijn nu nog nul aanwijzingen voor in de code van de Steam Client, SteamOS en Linux Kernel, heel misschien dat ze binnen twee jaar een Steam Deck 1.2 uitbrengen (ik noem de OLED even 1.1) waarbij er een iets grotere batterij inzit, maar ik denk dat het daar ook wel ophoud voor de SteamDeck 1.

Toen ze met de Valve Index bezig waren hadden ze op veel punten ingeleverd om het "betaalbaar" te houden, en hebben ze aangegeven dat een volgende headset echt iets vernieuwends moest bieden, zoals bijvoorbeeld een BCI (Brain Computer Interface), of een revolutionaire rendering systeem (dat tweede lijken ze mee bezig te zijn).
Ook de sprong tussen de Valve Index en HTC Vive (welke voor 90% door Valve is ontworpen) was significant, met name rondom de controllers en de ear speakers, en heeft Valve een speciaal spel voor gemaakt (Half Life Alyx), om de wereld te laten ervaren dat VR meer is dan wat demo's.
hikashuri @StefanJanssen17 april 2025 15:19
Volgens alle informatie zal het binnen de 2 jaar aankomen, waarschijnlijk ergens in 2026.
StefanJanssen @hikashuri17 april 2025 17:10
Heb je daar bronnen voor?
kneusteun @Metallize17 april 2025 12:53
Ik heb in December een Steamdeck gekocht, veel mensen gaven toen ook al aan op deel 2 te wachten...
Ondertussen nog niks bekend en veel gebruik gemaakt van het ding.

Nog steeds super tevreden met de aankoop.
Xander.M @Metallize17 april 2025 12:56
Nieuwe AAA games doen het nogal slecht, maar de deck 2 moet echt een giga sprong maken om dat recht te trekken.
Dan blijven er jammer genoeg nog maar een paar miljoen games over die het wel doen ;)
JonKoops @Metallize17 april 2025 13:00
Zou toch verwachten dat Valve op RDNA4 of zelfs de opvolger die RDNA en CDNA samenvoegt.
Damic @JonKoops17 april 2025 13:32
R & C DNA gaan niet worden samen gevoegd, omdat dat juist de flessenhals was met VEGA. Heel goed in compute maar slap in 3d. Sindsdien hebben ze die ook uit elkaar getrokken.

Nvm word blijkbaar terug bij elkaar geschoven onder UDNA.

[Reactie gewijzigd door Damic op 17 april 2025 13:56]

Gamerstijn @Damic17 april 2025 13:46
En toch is dat wel de planning met UDNA. Zie ook: nieuws: AMD gaat gpu-architecturen voor gaming- en datacenter-gpu's samenvoegen
Damic @Gamerstijn17 april 2025 13:56
Ow die had ik gemist.
Totoro88 @Damic17 april 2025 14:50
Dacht er nochtans ook wat van gelezen te hebben onlangs, daar sprak men over een generational leap à la Bulldozer -> Zen.

Kijken of ik het straks terug kan vinden.
Bliksem B @JonKoops17 april 2025 15:11
De gpu architectuur (ampere) van de Switch 2 komt ook uit 2020 alleen dan met locelace (2022) toevoegingen. Zo raar is het dus eigenlijk niet.

Enige wat ik wel mis is frame gen en frs 4.0. Al zou een variabel refreshrate ook al een hoop helpen.
teron-gorefiend @Metallize17 april 2025 13:14
Ik twijfelde ook, maar heb uiteindelijk een nieuwe Steam Deck 512GB gekocht bij een online winkel hier in Nederland voor €329. Geen moment spijt van gehad
DLSS
@Metallize17 april 2025 13:15
Het is niet hetzelfde als bij consoles, als er een nieuwe deck uitkomt blijven nieuwe games uitkomen op de eerste deck. De nieuwe zal vooral meer power hebben dus het ligt en beetje aan je gebruik hoe relevant dit voor je is.

Persoonlijk speel ik de zwaardere games op mijn pc of via Steam link op TV, en juist mijn indie backlog op mijn Steam Deck in de tuin, in bed op de bank, op reis etc.

Het is een geweldig apparaatje en ligt super comfortabel in de hand. Een van de beste aankopen die ik ooit gedaan heb.
NathanJ @DLSS17 april 2025 21:24
Werkt Steam Link goed voor je? Ik heb net een Deck en streamen geeft toch een enorm blurry beeld (tenzij ik Apollo/Moonlight gebruik).
DLSS
@NathanJ18 april 2025 02:35
Ja werkt redelijk goed, ik gebruik wel een bekabelde PC en een bekabelde Steam Deck/Apple TV. (Dus geen Wi-Fi)
Linksquest Moderator Spielerij
@Metallize17 april 2025 15:35
Ik heb mijn Steam Deck pas een aantal maanden geleden gekocht, meen oktober 2024, toen hij in de sale was. Ik heb toen het LCD model met 512gb opslag voor €350 gekocht, en dan heb ik het over nieuw. Heb er geen moment spijt van. Ik snap wel heel goed wat je bedoeld, maar wanneer is een goed moment om in iets in te spannen, blijft toch altijd een gok.
init6 @Metallize17 april 2025 16:59
Recent heb ik een OLED gekocht, had al een LCD. Het is zo veel beter. Maar het is ook afhankelijk van je game keuze. 99% van wat ik speel heeft niets meer nodig dan een Steam Deck.
continue12345 @Metallize17 april 2025 18:12
Ik hoop met je mee ik heb de 1 maar kijk erg uit naar de opvolger
MacPoedel @Metallize17 april 2025 14:24
Daar spreken sommigen al meer dan 2 jaar over. Ik zou het de aankoop van een Steam Deck niet laten tegen houden, Valve had gezegd pas een opvolger uit te brengen als de prestaties gevoelig beter zouden worden, dat lijkt met de Z2E nog niet zo ver te zijn.
dipje2 @Metallize4 mei 2025 12:35
Een ander apparaat met _meer_ dan 16gb aan ram en hoog geklokt, en dan de bijbehorende prijs accepteren...

... Of anders een steamdeck oled. Dat is een beetje mijn 'in a nutshell' advies.

Het lijkt op bijzonder weinig verschil tussen de z2e en de oudere z1e chip. Enige manier voor meer performance is dus er meer stroom tegenaan gooien en dat is niet altijd wat je wil in een handheld.

Dus, ik denk niet dat er een merkbare snellere handheld gaat komen de komende tijd. Van valve of wie dan ook.

De eerste generatie z1e devices kunnen af en toe net wat meer power geven voor high end games, maar ten koste van stroomgebruik, terwijl de steamdeck rond de 15watt of minder nog gewoon competitief was. En de steamdeck oled doet daar een klein schepje bovenop.

Grootste changer was dingen als de rog ally x. Die was ook niet sneller, maar door meer en sneller geheugen konden er een paar games draaien die voorheen gewoon niet mogelijk waren op een handheld. Maar dat was wel een duur apparaat (verder heerlijk).

Dus, als een handheld je leuk lijkt (en ik gebruik de mijne meer dan ik dacht dat in zou doen) is een steamdeck oled een geweldige keuze, of je moet een specifieke reden hebben om voor een z1e device te willen (online anticheat games, ram, windows... Something else).
Maar er is nog geen grote stap voor een steamdeck 2 in performance , en de z2e lijkt dus niet veel meer te bieden in power constrained environment.

Rdna3 en 3.5 hadden ook niet echt een betere perf/watt dan rdna2 (dacht ik mij te herinneren). En er komt voorlopig nog niets met rdna4 in APUs.

Daarmee zeg ik niet dat rdna3 en 3.5 chips geen verbetering zijn ten opzichte van rdna2. Maar in een handheld is perf/watt het enige wat boeit voor 'een grote stap'. En die is er nog niet in AMD land tot rdna4 of later.

Z1e apparaten kunnen wel helpen tegen cpu bottlenecks van wat modernere spellen , maar ik betwijfel of valve een steamdeck met andere chip uit zal brengen als alleen de cpu een stap is. Zolang de gpu een beetje blijft steken doen ze het niet. My 2cts.
GranCanaria 17 april 2025 13:19
Ja zou dit duiden op de komst van een steam deck 2? dat zou erg gaaf zijn.
watercoolertje @GranCanaria17 april 2025 13:21
Ja zou dit duiden op de komst van een steam deck 2?
Wat is 'dit' in jouw opmerking? Je wijst ergens naar, maar naar wat precies?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 13:22]

GranCanaria @watercoolertje17 april 2025 13:25
Dat de komende Ryzen Z2 A-handheldchip is gebaseerd op Steam Deck-soc.

[Reactie gewijzigd door GranCanaria op 17 april 2025 13:26]

Astennu
@GranCanaria17 april 2025 13:40
Zou raar zijn dat ze dezelfde SOC gebruiken.
De Z2A klinkt als een rebrand met het idee om een budget handheld SOC aan te bieden.
Voor de Steam Deck2 wil je toch wel iets hebben wat de lat hoger gaat leggen dus minimaal een Z2 of Extreme of een custom soc met wel Zen5(C)/RDNA3.5.
MacPoedel @GranCanaria17 april 2025 15:18
De Z2A chip waarvan sprake in dit artikel zou gebaseerd zijn op de Van Gogh chip in de Steam Deck 1, dus ik zie niet echt hoe dit een hint is naar een Steam Deck 2.
Whazor @GranCanaria17 april 2025 15:48
Dit betekent dat er meer goedkopere handhelds komen met precies dezelfde chip als de huidige SteamDeck.
Astennu
17 april 2025 13:39
Ik vind het wel erg verwarrend dat AMD in Z2 serie allemaal architecturen door elkaar aan het gebruiken is.
Van-Gogh had namelijk Zen2 en dan inderdaad RDNA2. Waar de nieuwe Z2 Soc's Zen5 en 5c gebruiken samen met RDNA3.5.
Z1 gebruikte Zen4 met RDNA3 en dan ga je voor Z2A en G ineens oudere dingen gebruiken dat is in mijn ogen erg verwarrend.

Voor de marketing natuurlijk leuk het lijkt nieuw en verkoopt dan mogelijk beter maar voor de cosument is het drama.

De APU nummering was gelukkig duidelijkers dan had je de xxXx waar dan de xx3x of xx4x stond voor Zen3 of Zen4 CPU architectuur.

Ik ben wel benieuwd wat de Steamdeck 2 gaat krijgen en of die iets uit de Z2 serie gaat gebruiken of dat er toch iets specifiekers op verzoek van Valve gemaakt is.

Ik meen me ook te herinneren dat de van Gogh APU eigenlijk bedoeld was voor Microsoft Surface maar dat MS last minute (net als bij de Xbox1 waar on stage ineens gemeld werd wat te spec's waren en de mensen van de van AMD/ATI toen te horen kregen dat het Intel/nVidia was geworden terwijl ze in het publiek zaten) voor de concurrentie was gegaan.
MSalters @Astennu17 april 2025 16:15
De consument koopt geen Z2 chips, zelfs de hobbyist zelfbouwer doet dat niet. Deze chips worden aan Valve e.d. gekocht, en de inkopers daar kunnen verder kijken dan de naam.
Astennu
@MSalters17 april 2025 16:24
Dat zeg ik ook nergens. Maar mensen die in de markt zijn voor een Asus of MSI handheld kijken wel naar de spec's en mensen die opzoek zijn naar een Steam Deck denk ik ook want die kan je vergelijken met wat bv Asus en MSI of Lenovo bieden. Zijn allemaal aparaten die Steam OS kunnen draaien.

Lang niet iedereen zal dat doen maar genoeg ook wel.

Waar het mij vooral om ging is dat de van-gogh APU die nu in de Steamdeck 1 zit gelijk lijkt te zijn aan de Z2A en dat het om een rebrand gaat. Dus lijkt me raar dat de Steamdeck 2 dan een Z2A zou krijgen dan ga je niet vooruit tov de Steamdeck1 / Steamdeck 1 OLED.
Bliksem B 17 april 2025 15:17
Ik dacht even, oh waarom zoveel energie stoppen in een oud ontwerp. Echter, de gpu architectuur (ampere) van de Switch 2 komt ook uit 2020 (alleen dan met locelace (2022) toevoegingen). Evenals RDNA2 bij de van Gogh apu. Zo raar is het dus blijkbaar niet in de custom soc markt?

Enige wat ik wel mis is in er huidige steam deck, is frame gen en frs 4.0. Al zou een variabele refreshrate ook al een hoop helpen. Wellicht dat deze variant dat ook ondersteunt? Net als de hybride RDNA 2/4 gpu in de Playstation 5 pro Wikipedia: PlayStation 5 om pssr mogelijk te maken.

Edit:
Het lijkt dat de Z2 A mogelijk ontwikkeld is voor valve's nieuwe VR-headset Deckard. Vandaar de aanpassingen. Dat staat onder de originele bluesky post: https://m-ithome-com.tran...x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl-NL

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 17 april 2025 23:24]

Astennu
@Bliksem B17 april 2025 16:34
Alleen RDNA4 ondersteund FSR4.0. Momenteel heeft FSR 4.0.0 nog best veel tops nodig om te draaien.
Architecturen voor RDNA4 hebben daar maar weinig van en moeten FP16 gebruiken om de berekeningen te doen. een 7900 XTX haalt dan bv maar 123 Tflops. Een 9070 dus de niet XT kan al 145 Tflops met FP16 Sparcity halen en 1156 / 578TOPs met int4/int8.
Zodra je int4/8 of FP8 moet doen moet de 7900XTX terug vallen op FP16.

Bij RDNA2 en 3.5 is dat helaas niet anders. Wellicht dat er nog wel een FSR4 versie komt die afgeslankt wel op de 7000 serie kan draaien maar denk niet dat APU's krachtig genoeg zijn. Een 680M haalt bv maar 6.8 Tflops: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-680m.c3871
Dat is echt maar een fractie van wat modernere kaarten kunnen.

Voor dit soort dingen moet je voor nu echt terugvallen op FSR3.1 frame gen kan dan wel. Mijn broer heeft SpaceMarine2 op zijn Steamdeck en zei dat FrameGen ingame aan zetten wel hielp voor de smoothness.

Edit: Ik lees dat er ook mods zijn voor Steamdeck om het aan te zetten in games die alleen DLSS ondersteunen. Optiscaler heb je voor windows maar er zijn dus ook linux tools voor.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 17 april 2025 16:35]

Bliksem B @Astennu17 april 2025 18:11
Ik doelde dus ook op deze nieuwe versie met toevoegingen. Ze geven namelijk aan dat ze ook npu's willen toevoegen. De Playstation 5 pro heeft namelijk ook een hybride RDNA 2 en 4 gpu. Puur om pssr mogelijk te maken. Wikipedia: PlayStation 5

Exact hetzelfde wat ook de nieuwe soc in de Switch 2 heeft.
Astennu
@Bliksem B17 april 2025 20:17
Het is niet onmogelijk al vraag ik me af waarom ze het CPU gedeelte dan niet updaten. Bij de PS doen ze dat om een andere rede niet gezien de target FPS en closed eco systeem. Bij de Steamdeck heb je wel gewoon wat aan die extra CPU prestaties. En zou raar zijn dat deze het dan als enige wel krijgt maar de andere Z2 chips niet. De PS5 Pro is inderdaad een 2, 3, 4 Hybrid.
Bliksem B @Astennu17 april 2025 23:05
Het lijkt dat de Z2 A mogelijk ontwikkeld is voor hun nieuwe VR-headset Deckard. Vandaar de aanpassingen. Dat staat onder de originele bluesky post: https://m-ithome-com.tran...x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl-NL

Ik ken de wereld van customs socs niet of de supply chain. Het lijkt dat het goedkoper is bestaande ontwerpen her te gebruiken ipv nieuwe te maken op basis van bestaande architecturen. Het voordeel bij van gogh is namelijk dat er meer ruimte is voor de gpu en minder voor de cpu tov z2 extreme. Ook is de chip zwaar geoptimaliseerd voor handheld gaming. Meer dan de z1 en z2. Althans volgens https://www.reddit.com/r/Amd/s/WuCtTr9OV5

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 17 april 2025 23:22]

Astennu
@Bliksem B18 april 2025 01:09
Dan zou je denken dat ze hem ook op een ander procedé bakken om hem veel zuiniger te maken dan het origineel. De PS5 Pro is ook overgezet naar 4nm dus ze hebben ervaring met Zen2 op 4nm. Maar ik vraag me af of er daar genoeg van verkocht gaan worden de PS5 Pro miljoenen keren verkocht.
GoogleWave 17 april 2025 13:04
Ik hoop dat die snel uitkomt want dan verwacht ik rond de 150-200 euro een nette steam deck 1 op de kop te kunnen tikken via marktplaats

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