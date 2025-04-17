'AMD's komende Ryzen Z2 A-handheldchip is gebaseerd op Steam Deck-soc'

De vermeende AMD Ryzen Z2 A-chip voor handhelds is mogelijk gebaseerd op AMD's 'Van Gogh'-chip. Dat claimt bekende leaker Hoang Anh Phu. De Van Gogh-soc wordt gebruikt in de Steam Deck van Valve. Wanneer de Ryzen Z2 A precies verschijnt, is nog niet bekend.

Hoang Anh Phu claimt op sociale media dat de Ryzen Z2 A gebaseerd is op AMD's Van Gogh-ontwerp voor de Steam Deck, merkt ook VideoCardz op. Die chip heeft vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute-units. Vermoedelijk zal diezelfde configuratie ook in de Ryzen Z2 A gebruikt worden. Het zou daarmee de tweede RDNA 2-chip zijn in de Ryzen Z2-serie, naast de Ryzen Z2G.

De leaker zei twee weken geleden al dat er een Ryzen Z2 A-chip aankomt, maar deelde daar toen nog geen details over. AMD zou daarnaast werken aan een Ryzen AI Z2 Extreme. Die krijgt vermoedelijk dezelfde specificaties als de bestaande Ryzen Z2 Extreme, maar beschikt over een npu voor AI-rekenwerk. Er zijn nog geen details over de beschikbaarheid van de nieuwe Z2-chips of de apparaten waarin ze gebruikt zullen worden.