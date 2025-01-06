HP toont OmniStudio X-aio-pc's met Lunar Lake-cpu's en maximaal 31,5"-scherm

HP komt met twee nieuwe aio-pc's in zijn OmniStudio X-serie. Deze pc's beschikken over een Core Ultra 200V-cpu van Intel, op basis van Lunar Lake. De OmniStudio X komt beschikbaar in varianten met een 27"- of 31,5"-scherm, beide met maximaal een 4k-resolutie.

Het schermdiagonaal is het grootste verschil tussen de twee OmniStudio X-modellen. Het 27"-model komt beschikbaar met verschillende schermpanelen. Er komen twee full-hd-varianten met een helderheid van 300cd/m², waarvan een met touchscreen. HP komt daarnaast met een 27"-variant met 4k-scherm, dat volgens de fabrikant een helderheid van 350cd/m² haalt.

De 31,5"-variant wordt op zijn beurt standaard geleverd met een ips-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels. Dat scherm haalt een helderheid van 550cd/m², ondersteunt hdr-beelden en kan volgens de fabrikant 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte tonen. De 31,5"-variant is niet beschikbaar met touchscreen.

De overige specificaties van de OmniStudio X-pc's zijn nagenoeg hetzelfde. Beide varianten worden geleverd met een Intel Core Ultra 200V-cpu. Specifiek gaat dat om een Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 256V of Core Ultra 7 258V. Al die cpu's beschikken over vier P-cores en vier E-cores, maar verschillen op het gebied van kloksnelheden, igpu's en cache. De cpu's met een '6' als laatste cijfer hebben daarnaast 16GB geïntegreerd Lpddr5x-8533-werkgeheugen, terwijl die 258V beschikt over 32GB ram.

Verder beschikken de OmniStudio X-pc's over maximaal 2TB aan ssd-opslag. De aio's hebben een USB-C-poort met 10Gbit/s aan de zijkant, naast twee USB-A-aansluitingen met dezelfde bandbreedte. Aan de achterkant zit nog een USB-C-aansluiting met 20Gbit/s-bandbreedte, die ook DisplayPort 1.4 ondersteunt. Verder zitten aan de achterkant twee USB-A-poorten, een HDMI 1.4-output, een HDMI 2.1-input, een 3,5mm-jack en een ethernetpoort. De apparaten ondersteunen maximaal Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4, afhankelijk van het gekozen model. Aan de voorkant zit een 5-megapixelwebcam met infraroodsensors voor gezichtsherkenning.

HP schrijft dat de OmniStudio X-serie deze maand beschikbaar komt. Het bedrijf noemt daarbij een adviesprijs vanaf 1149 dollar voor het goedkoopste model, maar noemt geen officiële europrijzen. Omgerekend en met btw zou dit neerkomen op 1344 euro.