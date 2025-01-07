MSI introduceert zakelijke Venture- en VenturePro-laptops met bekende hardware

MSI introduceert tijdens de CES een nieuwe laptopserie met de naam Venture en VenturePro. MSI richt de laptop op 'professionals en creators'. Opvallend is dat de nieuwe laptops voorzien zijn van enigszins verouderde hardware.

De Venture-serie bestaat uit modellen met een schermdiagonaal van 14, 15, 16, of 17 inch. De processor is een AMD Ryzen AI 7 350, een Intel Core Ultra 5 125H of Core Ultra 7 155H. Voor die processors werden tijdens de CES opvolgers in de Arrow Lake-generatie aangekondigd. De processors worden gepaard met DDR5-geheugen, dat over twee slots is verdeeld met ondersteuning voor maximaal 96GB. Er is bij deze modellen geen optie voor een aparte grafische kaart, dat is behouden aan de VenturePro-modellen.

De schermopties van de Intel- en AMD-modellen zijn hetzelfde. Het 14"-model heeft een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Het 15,6"-model heeft een gewoon ips-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, maar wel een verversingssnelheid van 144Hz. De 16"-versie heeft een nieuw oledpaneel met een resolutie van 2048x1280 pixels en een 120Hz-verversingssnelheid. Het 17,3"-model heeft een ips-paneel, met een resolutie van 1920x1080 pixels en 144Hz.

De laptops zijn voorzien van een 720p-webcam, waarbij de AMD-versie ondersteuning heeft voor inloggen met behulp van gezichtsherkenning. Bij beide modellen is gigabitethernet aanwezig en de draadloosnetwerkkaart ondersteunt maximaal Wi-Fi 6E-netwerken.

De VenturePro-serie heeft modellen met 15"-, 16"- en 17"-schermen en is in alle gevallen van Intel-chips voorzien. Het 15"-model heeft een Core Ultra 5 125H of een Core Ultra 7 155H. De grotere varianten hebben altijd de Core Ultra 7-chip aan boord. De cpu wordt vergezeld van DDR5-geheugen, dat over twee slots verdeeld is. Er is ondersteuning voor maximaal 96GB, maar de kans is klein dat MSI deze laptops daadwerkelijk met die capaciteit zal leveren.

MSI kan alle VenturePro's uitrusten met een RTX 4050- of 4060-videokaart, terwijl het 15"- en 17"-model ook van een RTX 3050 kunnen worden voorzien. De beeldschermen zijn identiek aan die van de gewone Venture-modellen, dus de 15"- en 17"-versie hebben een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Het 16"-model heeft een oledscherm met 2048x1280 pixels op 120Hz. Net als de gewone Venture-modellen hebben de VenturePro's gigabitethernet en Wi-Fi 6E-ondersteuning.

De genoemde modellen en specificaties zijn zoals MSI ze wereldwijd aankondigt. Het is nog niet bekend welke modellen en configuraties het bedrijf in Nederland en België wil gaan verkopen en daarom zijn prijzen ook nog niet bekend.