Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair

Dell brengt rondom de CES zakelijke laptops uit onder de nieuwe Pro Max-merknaam. Deze laptops krijgen een modulaire USB-C-aansluiting. Daarnaast brengt de fabrikant ook instaplaptops uit onder de gewone 'Dell'-naam.

De Pro Max-laptops zijn de zakelijke workstation volgens Dells nieuwe naamgeving. Rond de CES introduceert Dell een 14"- en een 16"-Pro Max-laptop. Beide modellen zijn voorzien van maximaal Intel Core Ultra 9-processors. De fabrikant specificeert niet welke processors het precies zijn, maar het ligt voor de hand dat het chips van de zojuist geïntroduceerde Arrow Lake-generatie zijn. Het 14"-model krijgt een Nvidia-videokaart uit de RTX500-reeks. Het 16"-model krijgt een videokaart uit de RTX2000-reeks. Dell noemt geen specifieke videokaart.

Beide laptops krijgen een scherm met 16:10-verhouding en resolutie van 2560x1600 pixels. Boven het scherm prijkt een camera met resolutie van 8 megapixel en Windows Hello-ondersteuning. Beide laptops beschikken over Wi-Fi 7. Het 16"-model heeft een 96Wh-accu, terwijl het 14"-model over 72Wh beschikt.

Dell heeft ook aangegeven zijn systemen in de toekomst met meer AMD-processors te willen uitrusten. De fabrikant maakt al wel systemen met AMD-chips, maar de meerderheid is van Intel voorzien. De bovengenoemde Pro Max-laptops zal Dell later dit jaar van AMD-processors voorzien. Later dit jaar volgen ook de duurdere Dell Pro Max Plus- en Dell Pro Max Premium-modellen.

Alle Dell Pro-laptops beschikken over een modulaire USB-poort. Die poort zit met schroeven vast op het moederbord en kan daardoor eenvoudig worden vervangen. De modulaire USB-poort vloeit voort uit Dells concept Luna, een concept voor een modulaire laptop, waar Dell al enige jaren aan werkt en waarvan de modulaire USB-poort nu dus naar productielaptops komt.