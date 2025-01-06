Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair

Dell brengt rondom de CES zakelijke laptops uit onder de nieuwe Pro Max-merknaam. Deze laptops krijgen een modulaire USB-C-aansluiting. Daarnaast brengt de fabrikant ook instaplaptops uit onder de gewone 'Dell'-naam.

De Pro Max-laptops zijn de zakelijke workstation volgens Dells nieuwe naamgeving. Rond de CES introduceert Dell een 14"- en een 16"-Pro Max-laptop. Beide modellen zijn voorzien van maximaal Intel Core Ultra 9-processors. De fabrikant specificeert niet welke processors het precies zijn, maar het ligt voor de hand dat het chips van de zojuist geïntroduceerde Arrow Lake-generatie zijn. Het 14"-model krijgt een Nvidia-videokaart uit de RTX500-reeks. Het 16"-model krijgt een videokaart uit de RTX2000-reeks. Dell noemt geen specifieke videokaart.

Dell Pro Max 14 en 16Dell Pro Max 14 en 16Dell Pro Max 14 en 16

Beide laptops krijgen een scherm met 16:10-verhouding en resolutie van 2560x1600 pixels. Boven het scherm prijkt een camera met resolutie van 8 megapixel en Windows Hello-ondersteuning. Beide laptops beschikken over Wi-Fi 7. Het 16"-model heeft een 96Wh-accu, terwijl het 14"-model over 72Wh beschikt.

Dell heeft ook aangegeven zijn systemen in de toekomst met meer AMD-processors te willen uitrusten. De fabrikant maakt al wel systemen met AMD-chips, maar de meerderheid is van Intel voorzien. De bovengenoemde Pro Max-laptops zal Dell later dit jaar van AMD-processors voorzien. Later dit jaar volgen ook de duurdere Dell Pro Max Plus- en Dell Pro Max Premium-modellen.

Dell USB-C-poort modulairDell USB-C-poort modulairDell USB-C-poort modulair

Alle Dell Pro-laptops beschikken over een modulaire USB-poort. Die poort zit met schroeven vast op het moederbord en kan daardoor eenvoudig worden vervangen. De modulaire USB-poort vloeit voort uit Dells concept Luna, een concept voor een modulaire laptop, waar Dell al enige jaren aan werkt en waarvan de modulaire USB-poort nu dus naar productielaptops komt.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 21

06-01-2025 • 20:45

21

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Reacties (21)

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Zwabber31 6 januari 2025 22:16
Kunnen ze niet beter kijken naar het concept van Framework laptops? Nu moet je alsnog het moederbord eruit halen, of op z'n minst het chassis openschroeven. Framework laptops hebben zo'n modulaire cartridge die je gewoon erin en eruit kunt halen en/of vervangen door iets anders ?
mavytan @Zwabber317 januari 2025 11:23
Ik vermoed dat Dell's modulariteit met een ander doel is gemaakt dan die van Framework. Waar Framework het mogelijk maakt om allerlei modules in een vakje te stoppen (ten koste van ruimte) lijkt Dell zich enkel te richten op de repareerbaarheid (zonder daarvoor ruimte op te offeren).
Ex Nunc @Zwabber317 januari 2025 14:06
Dus eigenlijk weer een Expresscard-slot op de laptop, maar dan moderner. Was een mooi concept dat niet weg hoefde van mij. Was makkelijk in gebruik en flexibel.
Balance
6 januari 2025 23:03
Het 14"-model krijgt een Nvidia-videokaart uit de RTX500-reeks. Het 16"-model krijgt een videokaart uit de RTX2000-reeks. Dell noemt geen specifieke videokaart.
Okay, dit was even zoeken, maar ik denk dat dit Nvidia's meest recente line card is van professionele GPUs: https://images.nvidia.com...-rtx-mobile-line-card.pdf

Het lijkt er ook op dat ze nu een online tabel hebben.

Als we die bekijken: Beide kaarten zijn gebaseerd op de AD107 chip met Ada Lovelace architectuur, geproduceerd op TSMC's 5nm (4N FinFET) proces. Deze chip heeft een oppervlakte van 159 mm² en bevat 18,9 miljard transistoren. Ze ondersteunen beide DirectX 12 Ultimate, OpenCL 3.0 en CUDA 8.9, wat betekent dat ze hardware-raytracing en variable-rate shading kunnen uitvoeren.

De RTX 500 Ada Generation is een entry-level professionele GPU met:
  • 2.048 CUDA cores
  • 16 RT cores (3e generatie)
  • 64 Tensor cores (4e generatie)
  • 4GB GDDR6 geheugen met 128GB/s bandbreedte via een 64-bit interface
  • Stroomverbruik tussen 35-60W
  • Single precision prestaties van 9,2 TFLOPS
  • AI prestaties van 154 TOPS
  • Tensor prestaties van 147,4 TFLOPS
De RTX 2000 Ada Generation is een middenklasse model met aanzienlijk betere specificaties:
  • 3.072 CUDA cores (50% meer dan de RTX 500)
  • 24 RT cores (3e generatie)
  • 96 Tensor cores (4e generatie)
  • 8GB GDDR6 geheugen met 256GB/s bandbreedte via een 128-bit interface
  • Stroomverbruik tussen 35-140W
  • Single precision prestaties van 14,5 TFLOPS
  • AI prestaties van 232 TOPS
  • Tensor prestaties van 231,6 TFLOPS
De RTX 2000 is qua hardwareconfiguratie vergelijkbaar met een GeForce RTX 4060.

Beide GPUs zijn dus niet bijzonder groot, gebaseerd op de kleinste die die Nvidia beschikbaar heeft.
Scriptkid 6 januari 2025 20:53
kijk dat is iets wat ik alleen maar aan kan moedige,

poorten die je 3-4 keer per dag connect modulair maken zodat je ze bij wear en tear gewoon zelf kunt vervangen voor een paar euro.

Moeten ze met de power connectors ook doen of ook alleen maar opladen met usb C
ArnieNFW @Scriptkid6 januari 2025 21:48
Ik gebruik sinds een aantal jaar een magnetische usb-c adapter. Die kan 140watt laden en 40gbps. Absoluut een aanrader. Geen poort problemen meer gehad.
bazzi @ArnieNFW6 januari 2025 22:25
Welke heb je?
laurxp @ArnieNFW6 januari 2025 22:41
Magnetische adapters staan er om bekend dat ze apparaten frituren, en ze zijn vrij slecht voor signaalkwaliteit. Wellicht leuk voor het langzaam laden van een draagbare speaker ofzo, maar ik zou het zelf nóóit gebruiken voor een laptop.
GraasGast @laurxp7 januari 2025 10:57
Ik denk dat je draadloos laden met Qi bedoeld, daar spelen inderdaad jouw bezwaren. Maar hier gaat het om een connector die gewoon elektrisch contact maakt maar magnetisch op z'n plek blijft net als Apple Magsafe.
Squawking @ArnieNFW7 januari 2025 16:13
Welke gebruik je hiervoor?
SiC123 @Scriptkid6 januari 2025 21:02
De laatste paar series Latitude die ik voorbij zag komen hebben alleen nog USB-C laden. De meesten 65w, maar sommige 90w. Volgens mij zijn ze daar met de xx20 modellen mee begonnen.

En die modulaire poort zou erg fijn zijn. Nu wordt het hele moederbord vervangen door een refurbished exemplaar. Gelukkig onder garantie, maar dat is regelmatig een gevecht omdat ze het aan andere oorzaken proberen te wijten.
GodZZila @SiC1236 januari 2025 21:35
Heb een Precicion 5560, en die laad ook via USB-C laptop is 3 jaar oud en laad met 130w, en idd vanaf de Latitude 5520 en hoger is het ook nog alleen met USB-C
Murielo 6 januari 2025 20:53
De USB-C poort is niet zo robuust als lijkt. Is het niet zo dat ze deze makkelijk vervangbaar willen maken.

P.S. De beste wensen voor 2025.
aileron 7 januari 2025 02:42
Dell is lange tijd rijkelijk beloond voor z'n loyaliteit naar Intel.
Maar je ziet nu steeds meer barsten in dit soort vriendschappen ontstaan.
  • AMD levert jarenlang consequent goede CPU's
  • Intel heeft een opeenstapeling van problemen
  • Concurrentie legt vuur aan de schenen door AMD systemen aan te bieden die een sterke prijs prestatie verhouding hebben
Dell moet wel.

En ik ben geen AMD fanboy, maar de hegemonie doorbreken van Intel zal ons allemaal goed doen.
rookie no. 1 @aileron7 januari 2025 17:20
Klopt helemaal, maar
a) dat dit zó lang moet duren is echt bizar. Sinds 2014/2015 al duidelijk dat er problemen waren op verschillende vlakken
b) ze hebben vaker beloofd AMD series uit te brengen, maar die waren dat zelden tot niet verkrijgbaar.

Kortom: ik hoop het, alleen eerst zien en dan geloven :)
willemb2 7 januari 2025 11:44
Jammer dat ze alleen nog die USB poort overgenomen hebben uit het Luna concept. Toch een verbetering, want ik heb vooral bij 13" modellen van mensen die veel reizen nogal wat USB-C poorten zien losbreken van het moederbord. De Latitudes van 2019 en eerder waren sowieso makkelijker te repareren.
Ook helaas nog geen einde aan de mode van steeds grotere touchpads met als gevolg toetsenborden met priegelige ↑ en ↓ toetsen en geen aparte PgUp etc toetsen. En een power knop op de plek waar de Del knop hoort te zitten...
Zelf heb ik na bijna een kwart eeuw met Latitudes een Framework besteld. Nog niet binnen.
William_H @willemb27 januari 2025 16:15
Je gaat hem fijn vinden. Heb er één voorm'n vriendin gekocht, en is sneller dan bij dezelfde configuratie van een Dell.
NLxDoDge @Octium7 januari 2025 10:57
Micro USB type B is nog wel een ander verhaal. Maar on topic is dit natuurlijk geweldig voor repair-ability. Gewoon de connector losschroeven en een nieuwe erop zetten, maar dit zal ook wel wat kosten ben ik bang.
Octium @Octium10 januari 2025 22:29
-1 , blijkbaar heeft men hier niet dezelfde ervaring. Ik heb in 2 jaar al 2 USB-C poorten moeten laten repareren omdat de stekker geen goed contact meer maakte of niet meer vast blijft zitten.
FlorC @Octium11 januari 2025 06:53
Ja die -1 begrijp ik niet . Inderdaad USB-C is niet goed. Niet alleen voor de kleine signaal contactjes maar ook voor stromen van 5 A of meer .
Al die kleine connectors zijn wel mooi , maar totaal niet robuust. Niet alleen USB-C , ook micro USB B , micro HDMI en andere.

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