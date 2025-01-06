Dell stopt met merken Inspiron, OptiPlex en XPS

Dell stopt met de meeste van zijn submerken, zoals Inspiron, OptiPlex en XPS. Dat maakt de fabrikant rond de CES bekend. Het productaanbod komt voortaan uit onder de labels 'Dell', 'Dell Pro' en 'Dell Pro Max'. De namen Alienware en UltraSharp blijven wel bestaan.

Het productaanbod van Dell is vanaf 2025 verdeeld in drie series. 'Dell' is de nieuwe consumentenserie, die voorheen bestond uit de merken Inspiron en XPS. 'Dell Pro'-producten zijn gericht op de zakelijke markt, die eerder werd bediend met de merken Vostro, Latitude en OptiPlex. De merknaam 'Dell Pro Max' is gereserveerd voor high-end zakelijke workstations, die tot nu Precision heetten.

Elke productserie bestaat uit drie lijnen: een basislijn, een 'Plus'-lijn en een 'Premium'-lijn. Zo komen er in de toekomst bijvoorbeeld Dell Pro Plus-laptops en Dell Pro Max Premium-workstations uit. De Premium-modellen binnen iedere serie zijn het snelst of meest luxe uitgevoerd. Volgens Dell sluiten deze termen aan bij de namen die andere merken ook gebruiken om hun productaanbod te omschrijven, waardoor consumenten ze gemakkelijk zouden begrijpen.

Nieuwe Dell-merknamen

Dell gaat niet alleen zijn notebooks en desktops, maar ook monitors en randapparatuur van de nieuwe namen voorzien. Daarop zijn twee uitzonderingen. Op het gebied van monitors komen er weliswaar 'Dell' en 'Dell Pro'-schermen uit in de toekomst, maar de high-end serie blijft UltraSharp heten, en dus niet 'Dell Pro Max'. Alienware blijft daarnaast bestaan als apart merk voor gamingapparatuur, waarbij high-end producten aan de Area 51-naam zijn te herkennen, en goedkopere producten Alienware Aurora heten.

De verschillende merknamen die Dell tot nu toe gebruikte gaan soms meer dan dertig jaar terug. Al vanaf 1993 verkoopt het Amerikaanse concern computers onder de namen OptiPlex en XPS, terwijl de naam Inspiron uit 1997 dateert. Ondanks die lange voorgeschiedenis begrepen klanten de positionering van de verschillende submerken niet goed, zo stelt Dell. Met de nieuwe aanpak wil Dell bovendien de kracht van zijn belangrijkste merknaam vergroten.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 28

06-01-2025 • 20:45

28

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Reacties (28)

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Navi 6 januari 2025 20:54
Opzich best duidelijk, tot ik het andere nieuwsbericht erbij las:
nieuws: Dell brengt Dell Pro-, Dell Pro Plus- en Dell Pro Premium-laptops uit

Dus ook nog Premium en Plus achtervoegsels..wordt al iets complexer, maar nog wel te overzien..

Denk niet dat het slim is, het plus en premium gedeelte maakt het toch ingewikkelder voor de eindgebruiker, terwijl het DELL tot slechts 3 opties limiteert (inclusief base)
Ze gaan daar ongetwijfeld tegenaan lopen dat ze niet genoeg namen hebben en er dus weer een 'Premium Ultra' bij moet komen.

Ik had denk ik dat weggelaten en toch het getal behouden zoals ze nu ook hebben, daarmee kun je direct de generatie aangeven, en geef je jezelf meer mogelijkheden voor verschillende modellen.

Het wordt dan bv:
DELL Pro 14 130
DELL Pro 14 150
DELL Pro 14 170

Waarbij 1 de generatie is en 30/50/70 het 'submodel'. Zo'n systeem gebruiken ze nu ook al.
De eindgebruiker ziet direct de generatie en hoger getal = beter.

Het kan denk ik nog beter omdat 14 nu iets verwarrend is met het getal erachter, maar iets in die richting.

Of gewoon het jaartal voor de generatie, nog eenvoudiger.

DELL Pro 1430 (2025)
DELL Pro 1450 (2025)
DELL Pro 1470 (2025)

Hier kun je heel wat uurtjes aan spenderen, maar de eenvoud behouden terwijl je toch alle modellen kwijt kunt is het lastige :)

De Precision (voor workstations) naamgeving ging overigens officieel al sinds 1997 mee, maar er zijn zelfs systemen met die naam uit 1992 (386 25MHZ!):
Wikipedia: Dell Precision
https://en.wikipedia.org/...LL-Precision-386SX-25.jpg

[Reactie gewijzigd door Navi op 6 januari 2025 21:29]

DDX @Navi6 januari 2025 21:08
Ja en dan heb je ook nog dit artikel :
nieuws: Dell introduceert instaplaptops Dell 14 Plus en Dell 16 Plus

Dus je krijgt de Dell Plus, Dell Pro, Dell Pro Plus, Dell Pro Premium en Dell Pro Max.
Net zo verwarrend als inspiirion vs xps vs latitude vs precision.

[Reactie gewijzigd door DDX op 6 januari 2025 21:09]

OruBLMsFrl @DDX7 januari 2025 00:00
Bijna:
Dell Plus, Dell Pro, Dell Pro Plus, Dell Pro Premium en Dell Pro Max
Die laatste heeft er namelijk dan nog weer 3 in zitten:
Dell Pro Max Base, Dell Pro Max Plus, Dell Pro Max Premium

Het voelt toch verkeerd voor mij, als je Max Base en Max Plus hebt en Max Premium. Ik dacht het ook eerst net als jij, Max = het hoogst haalbare. Echter Pro Max als geheel is dan een modeltype, ongetwijfeld dan van Apple afgekeken dat die binnen de Pro Max dan nog weer een 256GB model hebben (Base?) een 512GB model (Plus?) en een 1TB model (Premium?). Echter zo blijf je natuurlijk daarbinnen ook weer keuzes kunnen maken, dus de beste Plus is vast nog weer beter dan de laagste Premium en zo verder.

Ik voorspel alsnog een grote bende met deze veel te algemene categorieën in maar 3 niveau's. Een getal heeft nog 10 verschillende mogelijkheden ipv 3. En consumenten snappen prima dat een 9 meer is dan een 3, heel instictief zelfs. Met maar 3 niveau's totaal zet je je al heel snel klem, kun je ook niet even een tussenliggend niveau uitbrengen. Hopelijk gaat Dell gewoon heel veel versimpelen in hun aanbod hiermee, dat ze er echt krachtig mee uitkomen, de tijd gaat het leren...
DDX @OruBLMsFrl7 januari 2025 00:06
Het is nog erger als ik reactie van @PiweD lees bij nieuws: Dell introduceert instaplaptops Dell 14 Plus en Dell 16 Plus

Dus Dell, Dell Plus, Dell Premium, Dell Plus, Dell Pro, Dell Pro Plus, Dell Pro Premium, Dell Pro Max Base, Dell Pro Max Plus en Dell Pro Max Premium.

Goed ik ben de weg kwijt en dan ook nog eens hoe ga je generatie erin zien.
Latitude 7520, 7530 en 7540 etc was op die manier nog van duidelijk.
wavemaster100 @DDX7 januari 2025 10:11
Je mist de Base :P

Consument:
Dell Base
Dell Plus
Dell Premium

Zakelijk:
Dell Pro Base
Dell Pro Plus
Dell Pro Premium

High-end zakelijk (workstations):
Dell Pro Max Base
Dell Pro Max Plus
Dell Pro Max Premium​​​​​​​​​​​​​​​​

Ben erg benieuwd of we na 3-4 jaar nog door de bomen het bos kunnen zien.
Wouterie 6 januari 2025 21:24
Okeeee... Dus Dell is voor de consument en Pro * voor de zakelijke markt. Maar als je serieus wilt gamen kom je uit op een Dell Pro Max Premium voor laptop en Dell Pro Premium voor een vaste PC, maar dat is dan weer niet voor de consumentenmarkt? Behalve dat de Dell ook 'designed is for play, school & work'. Echt... lekker simpel zo. Gelukkig is er nog Alienware ;)
Navi @Wouterie6 januari 2025 21:30
Ik had het denk ik zo gedaan:

DELL Home
DELL Gaming
DELL Pro
DELL Expert (of Pro Max kan ook om verwarring tussen Pro en Expert te voorkomen, wat is beter? Een pro of een expert? haha)

[Reactie gewijzigd door Navi op 6 januari 2025 21:31]

Verwijderd @Navi7 januari 2025 04:42
Zou een eenvoudig schema aanhouden:

Dell Home/Business/Creative <jaartal>

Home voor de budgetlijn, business voor het degelijkere werk, en creative voor de bakjes met gpu. "Gaming" laptops met kerstverlichting en dergelijke passen mijns inziens beter in een aparte alienware lijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 7 januari 2025 04:47]

Wouterie @Navi6 januari 2025 21:58
Ja, of misschien meer gericht op functie en niet op locatie.

Soort van Home Administration, Administration, Gaming, Designing en Developing.

Het verschil tussen Pro en Expert lijkt me dat een Pro serieus aan het werk is op de bak en een Expert specifieke taken wil doen. Pro gaming vs Expert Fifa '96 of zo.
-Colossalman- @Navi6 januari 2025 22:34
Als ik de Cisco filosofie volg staat expert(ccie) boven een ccnp(profesional), daaronder komt nog ccna(associate).
krosis @-Colossalman-7 januari 2025 08:22
In java land heb je Assoc -> Prof -> Master
WybrenPC 6 januari 2025 20:48
Ik vind het wel een goeie zaak dat de naamgeving nu wat duidelijker wordt opgedeeld. Het was soms als consument erg verwarrend om nou uit te vogelen welke productnaam nou bij welke 'categorie' producten behoorde. Alle namen komen me dan ook wel bekend voor, maar ik zou zo zonder de voorbeelden absoluut niet kunnen plaatsen welke productnaam bij welk type product hoor, terwijl ik meerdere dell producten in huis heb!
JBVisual @WybrenPC6 januari 2025 20:57
Ik ben het compleet met je eens, veel van de namen zag ik ook veel terug in de zakelijke markt. Zo wordt XPS door velen ook nog wel als zakelijk gezien, zelfs ben ik door mijn verleden bij een hardwareboer wel aardig op de hoogte, maar daarvoor had je mij het zeker niet moeten vragen.

Wel vind ik de naamgeving nog niet duidelijk genoeg, met name de laatste toevoeging.
Is de “Dell Pro Max base” nou straks sneller dan de “Dell pro Premium” of zitten we straks alsnog specs te vergelijken. En hoeveel submodellen zullen er in elke generatie zijn, waardoor we nog met extra nummers zitten?

Laten we voorop stellen dat het hoe dan ook simpeler wordt dan het nu het geval is, maar ik ben benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking.
killerfreak @WybrenPC6 januari 2025 21:00
Nee, 'Dell Pro Max Premium' is lekker duidelijk.... Bekt ook lekker. Wat mij betreft zijn namen als Inspirion, Lattitude etc betere naamvoeringen. Ja je moet even weten in welke categorie ze vallen, maar die namen worden al zolang gevoerd... En anders vertelt een snelle google search het je ook wel.
_Pussycat_ @WybrenPC7 januari 2025 01:53
We moesten eens een Dell-PC voor het laboratorium kopen en moesten uiteindelijk de support vragen voordat we iets konden bestellen.
Eisen: Gewoon een PC die het doet, met seriële poort als het mogelijk is (voor aansturing hardware).
Wat heeft Dell op de website: Dingen als "for creative professionals", "business performance", "for school and at home", etc. Ik wil geen creatieve PC of eentje voor school, ik wil gewoon een computer met poorten.

Maar als ze hun namen fatsoenlijk zouden uitleggen (bv. precision = basic, inspiron = ziet er mooi uit) was het ook goed geweest.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 7 januari 2025 01:54]

gameguy12 6 januari 2025 21:41
Oke dan;

-Dell Pro Max Premium
-iPhone 16 Pro Max
-Macbook Pro 14 M4 Pro
-Core Ultra 3 (wat is hier dan "ultra" aan???)
-Samsung S24 Ultra

Wat een marketing joh.
Florimon @gameguy126 januari 2025 22:05
Ja ik vind 't ook vreselijk al die achtervoegsel inflatie. Vooral ook omdat voor mij "Max" al betekent dat het 't topmodel zou moeten zijn, waar niks meer boven gaat. Maar dan plakken ze er dus vrolijk nog "Premium" achter aan dus 't zou mij niks verbazen als we uiteindelijk uitkomen op de Dell Pro Max Premium Ultra Plus Summum Elite.
ben_jamin @Florimon7 januari 2025 14:46
Hihihi ik was op zoek naar dergelijk comment 😂
Carfanatic 6 januari 2025 20:50
Lekker in lijn met de IPhone
MiesvanderLippe @Carfanatic6 januari 2025 21:32
Alleen betekent Pro Max daar wel nog wat. Bij Dell is het gewoon twee positieve woorden.
050anton 6 januari 2025 22:59
Dell Pro Max Premium is mijn persoonlijke favoriet, beetje als honderd miljoen miljard.
Vind wel beetje jammer dat ze niet all the way zijn gegaan en ook gelijk een Dell Pro Max Premium Ultra aangekondigd heb.

[Reactie gewijzigd door 050anton op 6 januari 2025 23:37]

Petje72 6 januari 2025 22:37
Jammer dat ze voor Nederland geen Frikan lijn opstarten :9
florjohn 7 januari 2025 10:33
Altijd al xps gekocht, zal dat missen.

Kan versimpeling wel toejuichen maar moet je het wel goed doen.

Plus in indicator van grootte niet ability.
Max zou beter in de modifier zitten

Had dan Dell, Dell Pro, Dell Enterprise
en Base, Premium, Ultra, Max gedaan ofzo
- peter - 7 januari 2025 10:47
Men, dit maakt het niet helderder. XPS is gewoon een duidelijke lijn, nu worden t nietszeggende namen...
willemb2 7 januari 2025 11:23
Ontwerpers van veel zakelijke Dell PC's en laptops, ik zou ze in mijn armen willen sluiten. Marketing mensen van Dell, Microsoft en eigenlijk vrijwel alle merken... ik haat ze.

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