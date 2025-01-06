Dell stopt met merken Inspiron, OptiPlex en XPS

Dell stopt met de meeste van zijn submerken, zoals Inspiron, OptiPlex en XPS. Dat maakt de fabrikant rond de CES bekend. Het productaanbod komt voortaan uit onder de labels 'Dell', 'Dell Pro' en 'Dell Pro Max'. De namen Alienware en UltraSharp blijven wel bestaan.

Het productaanbod van Dell is vanaf 2025 verdeeld in drie series. 'Dell' is de nieuwe consumentenserie, die voorheen bestond uit de merken Inspiron en XPS. 'Dell Pro'-producten zijn gericht op de zakelijke markt, die eerder werd bediend met de merken Vostro, Latitude en OptiPlex. De merknaam 'Dell Pro Max' is gereserveerd voor high-end zakelijke workstations, die tot nu Precision heetten.

Elke productserie bestaat uit drie lijnen: een basislijn, een 'Plus'-lijn en een 'Premium'-lijn. Zo komen er in de toekomst bijvoorbeeld Dell Pro Plus-laptops en Dell Pro Max Premium-workstations uit. De Premium-modellen binnen iedere serie zijn het snelst of meest luxe uitgevoerd. Volgens Dell sluiten deze termen aan bij de namen die andere merken ook gebruiken om hun productaanbod te omschrijven, waardoor consumenten ze gemakkelijk zouden begrijpen.

Dell gaat niet alleen zijn notebooks en desktops, maar ook monitors en randapparatuur van de nieuwe namen voorzien. Daarop zijn twee uitzonderingen. Op het gebied van monitors komen er weliswaar 'Dell' en 'Dell Pro'-schermen uit in de toekomst, maar de high-end serie blijft UltraSharp heten, en dus niet 'Dell Pro Max'. Alienware blijft daarnaast bestaan als apart merk voor gamingapparatuur, waarbij high-end producten aan de Area 51-naam zijn te herkennen, en goedkopere producten Alienware Aurora heten.

De verschillende merknamen die Dell tot nu toe gebruikte gaan soms meer dan dertig jaar terug. Al vanaf 1993 verkoopt het Amerikaanse concern computers onder de namen OptiPlex en XPS, terwijl de naam Inspiron uit 1997 dateert. Ondanks die lange voorgeschiedenis begrepen klanten de positionering van de verschillende submerken niet goed, zo stelt Dell. Met de nieuwe aanpak wil Dell bovendien de kracht van zijn belangrijkste merknaam vergroten.