Dell presenteert 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast

Dell maakt rond de CES drie nieuwe monitors bekend. De UltraSharp U2725QE en U3225QE hebben een 4k-resolutie en een 'Enhanced IPS Black'-paneel met 3000:1-contrastwaarde. De S3225QC is een QD-oledscherm met ingebouwde soundbar.

De UltraSharp U2725QE en U3225QE zijn volgens Dell 's werelds eerste monitors met een Enhanced IPS Black-paneel. De beloofde 3000:1-contrastwaarde ligt zo'n driemaal hoger dan bij de gemiddelde ips-monitor en wordt normaal alleen door VA-monitors bereikt. De U2725QE en U3225QE zijn de opvolgers van de U2723QE en U3223QE, die waren voorzien van een eerstegeneratie-IPS Black-paneel met een beloofde 2000:1-contrastwaarde. Die zagen we in onze review overigens niet in de praktijk terug, dus of de twee nieuwe monitors wel echt tot 3000:1 komen, valt te bezien.

Beide schermen hebben 3840x2160 pixels, een beloofde 99 procent dekking van de DCI-P3-kleurruimte en een VESA DisplayHDR 600-certificering. Een mat paneel en een lichtsensor die zowel helderheid als kleurtemperatuur van het beeld automatisch op de omgeving aanpast, moeten het kijkcomfort verhogen. Net als veel nieuwe UltraSharp-schermen zijn de U2725QE en U3225QE voorzien van een 120Hz-verversingssnelheid, waar de voorgangers nog een 60Hz-verversingssnelheid hadden. Ook de beloofde power delivery via de Thunderbolt 4-poort is hoger dan bij de eerdere schermen: 140W in plaats van 90W. De U2725QE en U3225QE hebben verder een verstelbare voet, USB-hub met uitklapbare Type-C-poort aan de voorkant, HDMI- en DisplayPort-ingangen, 2,5Gbit/s-ethernet en een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort.

De UltraSharp U2725QE en U3225QE komen vanaf 25 februari wereldwijd beschikbaar. In de Verenigde Staten kosten ze respectievelijk 699 en 949 dollar. Europrijzen zijn nog niet bekend.

S3225QC: QD-oled met geluid dat je volgt

De S3225QC is geen zakelijk scherm, zoals de UltraSharp-monitors hierboven, maar is primair bedoeld voor thuisgebruik. Het vlakke 4k-QD-oledpaneel heeft een 32"-diagonaal en een 120Hz-refreshrate, veel lager dan de 240Hz-QD-oled-gamingmonitors die vorig jaar uitkwamen, zoals de AW3225QF van Dell-dochter Alienware. Net als die monitor heeft de S3225QC Dolby Vision-ondersteuning en een VESA DisplayHDR True Black 400-certificaat.

In de brede zwarte strook onder het scherm zit een soundbar met vijf 5W-speakers. De S3225QC beschikt over '3D Spatial Audio' met headtracking; door de positie van je oren te volgen kan de monitor het geluid preciezer naar ieder oor sturen, wat de luisterervaring zou verbeteren. De monitor staat op een hoogteverstelbare voet en is voorzien van USB-C met 90W Power Delivery.

De S3225QC moet in de winkels liggen vanaf 22 mei, met in de Verenigde Staten een prijs van 799 dollar. Ook hier is de europrijs nog niet bekend.