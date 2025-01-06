Dell presenteert 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast

Dell maakt rond de CES drie nieuwe monitors bekend. De UltraSharp U2725QE en U3225QE hebben een 4k-resolutie en een 'Enhanced IPS Black'-paneel met 3000:1-contrastwaarde. De S3225QC is een QD-oledscherm met ingebouwde soundbar.

De UltraSharp U2725QE en U3225QE zijn volgens Dell 's werelds eerste monitors met een Enhanced IPS Black-paneel. De beloofde 3000:1-contrastwaarde ligt zo'n driemaal hoger dan bij de gemiddelde ips-monitor en wordt normaal alleen door VA-monitors bereikt. De U2725QE en U3225QE zijn de opvolgers van de U2723QE en U3223QE, die waren voorzien van een eerstegeneratie-IPS Black-paneel met een beloofde 2000:1-contrastwaarde. Die zagen we in onze review overigens niet in de praktijk terug, dus of de twee nieuwe monitors wel echt tot 3000:1 komen, valt te bezien.

Dell Ultrasharp 32 4kDell Ultrasharp 32 4kDell Ultrasharp 32 4kDell Ultrasharp 32 4kDell Ultrasharp 32 4kDell Ultrasharp 32 4kDell Ultrasharp 32 4kDell Ultrasharp 32 4k

Beide schermen hebben 3840x2160 pixels, een beloofde 99 procent dekking van de DCI-P3-kleurruimte en een VESA DisplayHDR 600-certificering. Een mat paneel en een lichtsensor die zowel helderheid als kleurtemperatuur van het beeld automatisch op de omgeving aanpast, moeten het kijkcomfort verhogen. Net als veel nieuwe UltraSharp-schermen zijn de U2725QE en U3225QE voorzien van een 120Hz-verversingssnelheid, waar de voorgangers nog een 60Hz-verversingssnelheid hadden. Ook de beloofde power delivery via de Thunderbolt 4-poort is hoger dan bij de eerdere schermen: 140W in plaats van 90W. De U2725QE en U3225QE hebben verder een verstelbare voet, USB-hub met uitklapbare Type-C-poort aan de voorkant, HDMI- en DisplayPort-ingangen, 2,5Gbit/s-ethernet en een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort.

De UltraSharp U2725QE en U3225QE komen vanaf 25 februari wereldwijd beschikbaar. In de Verenigde Staten kosten ze respectievelijk 699 en 949 dollar. Europrijzen zijn nog niet bekend.

S3225QC: QD-oled met geluid dat je volgt

De S3225QC is geen zakelijk scherm, zoals de UltraSharp-monitors hierboven, maar is primair bedoeld voor thuisgebruik. Het vlakke 4k-QD-oledpaneel heeft een 32"-diagonaal en een 120Hz-refreshrate, veel lager dan de 240Hz-QD-oled-gamingmonitors die vorig jaar uitkwamen, zoals de AW3225QF van Dell-dochter Alienware. Net als die monitor heeft de S3225QC Dolby Vision-ondersteuning en een VESA DisplayHDR True Black 400-certificaat.

Dell S3225QCDell S3225QCDell S3225QCDell S3225QCDell S3225QCDell S3225QC

In de brede zwarte strook onder het scherm zit een soundbar met vijf 5W-speakers. De S3225QC beschikt over '3D Spatial Audio' met headtracking; door de positie van je oren te volgen kan de monitor het geluid preciezer naar ieder oor sturen, wat de luisterervaring zou verbeteren. De monitor staat op een hoogteverstelbare voet en is voorzien van USB-C met 90W Power Delivery.

De S3225QC moet in de winkels liggen vanaf 22 mei, met in de Verenigde Staten een prijs van 799 dollar. Ook hier is de europrijs nog niet bekend.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 28

06-01-2025 • 20:45

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Reacties (28)

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EnigmaNL 6 januari 2025 21:39
Waarom heeft die monitor een ethernet poort?
bantoo @EnigmaNL6 januari 2025 21:51
Zodat je direct aan het vaste netwerk zit op het moment dat je een laptop aansluit. Zelfde logica als iedere andere kabel in een monitor.
Horatius @bantoo6 januari 2025 22:46
Aangezien Samsung Tizen op hun monitoren zet voor smart features geldt die logica zeker niet perse.
Degrader @EnigmaNL6 januari 2025 22:00
Wat @bantoo zegt inderdaad. Via de USB-C alternate mode krijg je dan het netwerk binnen op je laptop evenals het beeld, USB-data en stroom. Erg handig! Ik neem aan dat ze net als hun voorgangers een KVM-switch hebben, dan wissel je gemakkelijk tussen twee systemen, netwerk gaat dan net als de rest mee. Dat werkte bij mij met de U2723QE echt voortreffelijk.
EnigmaNL @Degrader6 januari 2025 22:05
Ah op die manier, dat kan inderdaad handig zijn!
un1ty @EnigmaNL6 januari 2025 22:03
Zodat alle randapparatuur (en dus ook ethernet) aangesloten kan worden op de monitor, en dat je (bijv) een laptop met een enkele kabel kan aansluiten op alles (keyboard, muis, video en voeding). Zoals ook in het artikel eigenlijk al wordt aangegeven:
De S3225QC is geen zakelijk scherm, zoals de UltraSharp-monitors hierboven
zijn deze monitoren voornamelijk bedoelt voor kantoor gebruik. Denk bijvoorbeeld aan flex werkplekken, waarbij een werknemer alleen een persoonlijke laptop heeft, maar op ieder bureau simpelweg kan werken door een enkele kabel aan te sluiten.

Hoewel ik zelf al jaren ook voor thuis gebruik ultrasharp monitoren gebruik (inclusief recreatief gamen).

[Reactie gewijzigd door un1ty op 6 januari 2025 22:04]

lezzmeister 6 januari 2025 21:11
Eventueel wel interessant, IPS is normaal 1000:1 of daar in die buurt, 3000:1 is VA.
Sissors @lezzmeister6 januari 2025 21:16
Yep, enige jammere is dat ze nogal traag zijn. Maakt weinig uit voor productiviteit, maar voor gaming is dat wel een dingetje: Ja ze zijn er op 120Hz te krijgen, maar met gemeten pixel transitie tijden tot 35ms, kan je je afvragen of een ~8ms frame tijd (120Hz) echt veel toevoegt.
Bliksem B @Sissors6 januari 2025 21:56
Dan lijkt voor gaming VA nog steeds logischer: goedkoper en net zo snel.
CriticalHit_NL
@Bliksem B6 januari 2025 23:25
Waarschijnlijk veel sneller, zo had de Dell U3011 van vroeger zelfs een absurde input lag van 24.4ms terwijl dat bijvoorbeeld een iets recenter VA gaming paneel, de PG279Q onder de 1ms blijft.

Maar goed, eerlijk gezegd koop je IPS voor de kleurechtheid en niet echt met de focus op gaming, en daar zijn deze Ultrasharps in de regel ook niet de focus voor lijkt me.

Vriend heeft de U3011 nog, maar ook die heeft last van ingebrand beeld, toch blijft 16:10 met 1600P machtig om te zien op 32" al is het beeld wel "ruwer" is qua coating en dus de pixels wat meer in-your-face zijn al zal dat ook deels zijn i.v.m. 1600P op 32".

Maar goed, als het al geen G-sync ondersteund valt de monitor af.
honey @CriticalHit_NL7 januari 2025 11:55
Ik lees dit vaker. Ik ben geen competitieve of professionele gamer, maar speel vooral casual games zoals avonturenspellen en af en toe een shooter. De gemiddelde menselijke reactietijd ligt rond de 200-250 ms, dus ik vraag me af of die 25 ms überhaupt merkbaar is. Je hebt dan ook nog de latentie van het netwerk etc. Dus, een monitor met een input lag van 25 ms, zou dit een merkbaar probleem kunnen zijn, of is dit prima voor iemand die gewoon voor de lol speelt?
CriticalHit_NL
@honey7 januari 2025 15:31
Geloof me, mensen merken dat zeker omdat dit niet een op een met elkaar te vergelijken is, een 60Hz scherm is voor velen al traag en frametimes van 16.67ms die bij 60 beelden per seconden als interval aanwezig is voelt dan al als erg stroperig aan.

Voor mij zou het enorm storend zijn, maar voor anderen kan deze drempel nog aanvaardbaar zijn, zeker de gamers die hun PC aan een ouder type flatscreen TV hebben gevangen met een vertraging van letterlijk meer dan een seconde alvorens je de muis ziet bewegen maar die weten vrijwel niet beter.

Ook betreft netwerk ping lukt het mij prima te zien/voelen wat 5ms is of 15ms naar een server is als het in dat spel betekent dat je input eerst met de server-kant gesynchroniseerd moet worden alvorens je beweegt of een object kan gebruiken e.d.
.MaT 6 januari 2025 22:04
De prijs van de U3225QE vind ik toch wat aande hoge kant voor IPS, zelfs met deze veel betere contrast ratio.
Voor €150 minder heb je al een 32" 4K QD-OLED met 240Hz. Ok, verschillende extra's, maar het beeld is toch primair denkik dan. En ook dat heeft zijn eigen voor en nadelen, maar het lijkt me toch niet gemakkelijk te concurreren met de goedkopere QD-OLED's.

Wel interresant dat men monitors getarged op zakelijk en thuisgebruik ook 120Hz+ begint te geven. Het werd eens tijd dat niet alleen "gamers" mogen genieten van vloeiendere bewegingen :)
Olaf van der Spek
@.MaT6 januari 2025 22:57
Wat heb je op kantoor aan 240 Hz en risico op inbranden?

De uitvoering: Dell UltraSharp U3223QE Zilver is voor ongeveer 700 euro beschikbaar.
Degrader 6 januari 2025 21:39
De U2725QE en U3225QE zijn de opvolgers van de U2723QE en U3223QE, die waren voorzien van een eerstegeneratie-IPS Black-paneel met een beloofde 2000:1-contrastwaarde. Die zagen we in onze review overigens niet in de praktijk terug, dus of de twee nieuwe monitors wel echt tot 3000:1 komen, valt te bezien.
Ja, daar weet ik ook alles van ;) Dat viel ook mij inderdaad niet mee; na vier exemplaren te hebben getest van de U2723QE had ik eindelijk één die beperkte backlightbleeding had en een gemiddeld contrast van de opgegeven 2000:1. Overigens geldt voor bepaalde VA-panelen ook dat ze niet altijd de beloofde contrastratio halen.
SuperDre 6 januari 2025 23:15
Hmm, vraag me toch af hoe het met e nieuwe QD oled schermen zit en burn in voor oa kantoorwerk waar vaak de hele dag dezelfde windows open staan. Op mn 10+ jaar oude 27" Dell ultrasharp IPS scherm heb ik daar nog steeds geen last van.
Overigens vind ik de letters op mn 27" 2560x1440 (native resolutie) al soms erg klein worden, 4k zal dan met scaling moeten, wat dan zeker geen vooruitgang is.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 6 januari 2025 23:17]

Rembert 7 januari 2025 10:32
Zo'n eerste generatie IPS Black gebruik ik in de vorm van een LG UQ scherm. Erg prettig scherm, verschil is duidelijk merkbaar met oudere generaties schermen. Snelheid is voor mij geen issue: ik game niet en voor devven en video is het scherm snel zat. Deze heeft geen TB4 maar USB-C, met 90W PD.

Dit Dell scherm is wel interessant aangezien de TB dock ook gebruikt lijkt te kunnen worden om een tweede scherm aan te sluiten. Qua prijs stevig, ik vraag me af wat ik mis door een goedkopere LG schermen met zelfde paneel te gebruiken in combinatie met een CalDigit PowerStation oid.
Ecke 6 januari 2025 23:10
Ik ben wel benieuwd of ze ook 120Hz daisy chain ondersteunen. Volgens mij is dat tot op heden nog niet mogelijk in het huidige monitor landschap?
honey 6 januari 2025 23:12
Interessante specs! Nu hopen dat ze ook hardware-kalibratie hebben, dan kunnen het nog leuke monitoren zijn.
Applejack 7 januari 2025 02:03
Dit paneeltype wil ik graag in een ultrawide met mini-led backlight. Hopelijk komen er meer monitors met dit paneeltype, want dat was voor de 1ste generatie IPS black maar matig…
kimborntobewild 7 januari 2025 02:25
Is het nu echt zo moeilijk een monitor te maken waarbij zwart echt zwart is? En waarbij je dus een oneindig:1 contrast hebt.
Hobbit13 @kimborntobewild7 januari 2025 09:11
ja, wel LCD techniek. Dan moet je naar OLED gaan, of schermen waar elke pixel een individueel ledje is. (vrij gebruikelijk voor reclameschermen, bilboards enzo)

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