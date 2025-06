Dell brengt zakelijke Pro Max-desktops met focus op AI-ontwikkelaars uit

Dell heeft twee nieuwe zakelijke Pro Max-desktops uitgebracht, die gericht zijn op AI-ontwikkelaars en AI-onderzoekers. Het gaat om een Dell Pro Max-model dat draait op de nieuwe GB10 Grace Blackwell-superchip van Nvidia en een dat op de GB300-superchip draait.

De Dell Pro Max met GB10-superchip levert tot 1 petaflop aan AI-rekenkracht en 128GB geünificeerd geheugen, aldus Dell in een aankondiging. De pc is specifiek gericht op ontwikkelaars, onderzoekers en studenten. Het apparaat laat hen AI-redeneermodellen met maximaal 200 miljard parameters ontwerpen, verfijnen en uitrollen.

Daarnaast verschijnt de Dell Pro Max met de krachtigere GB300-superchip van Nvidia. Deze pc is gericht op geavanceerde AI-ontwikkelaars en -teams die prestaties op serverniveau nodig hebben. De Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop-superchip biedt 784GB aan geünificeerd systeemgeheugen en AI-rekenkracht van 20 petaflops. Daarmee is de pc volgens Dell geschikt voor het trainen en uitvoeren van AI-modellen tot 460 miljard parameters.

Beide pc's gebruiken verder een softwarearchitectuur die ervoor zorgt dat ontwikkelaars hun modellen tussen omgevingen kunnen verplaatsen - bijvoorbeeld van desktop naar de cloud - zonder dat de code sterk aangepast hoeft te worden. Ontwikkelaars kunnen daardoor eenvoudiger lokaal modellen ontwikkelen en testen, waarna ze die naadloos naar productie in de cloud of in een datacenter kunnen doorzetten, stelt Dell.

Het bedrijf introduceert daarnaast drie nieuwe Pro Max-laptops, die uitgerust zijn met Nvidia RTX PRO Blackwell Generation-gpu's en een Intel Core Ultra (Serie 2)-cpu of een AMD Ryzen-cpu. De Premium-variant is beschikbaar als 14"- en 16"-variant met een 4k-oledscherm. De Plus-versie heeft een 16"- of 18"-scherm. De basisversie is als 14"- en 16"-optie beschikbaar.

De desktops zijn vanaf de zomer van 2025 beschikbaar. De laptops verschijnen 'binnenkort', al zegt Dell niet wanneer dat is. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.