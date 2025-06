SoftBank neemt chipontwerper Ampere over

De Japanse investeringsgroep SoftBank gaat chipontwerper Ampere Computing overnemen. Daarvoor betaalt SoftBank 6,5 miljard dollar. Ampere wordt een dochterbedrijf onder de investeringsgroep en behoudt zijn eigen naam.

Ampere bestaat sinds 2018 en ontwerpt serverprocessors op basis van de Arm-architectuur. Het bedrijf is al langer bezig met mogelijke overnames. In januari werd nog gesproken over een mogelijke overname door Arm, dat eveneens in handen is van SoftBank.

Nu blijkt dat het SoftBank is dat Ampere overneemt. "De toekomst van kunstmatige superintelligentie vereist baanbrekende rekenkracht", zegt Masayoshi Son, voorzitter en ceo van SoftBank, in een verklaring. De overname van Ampere moet helpen die visie sneller te bereiken.

Als onderdeel van de overname verkopen Carlyle en Oracle, de grootste aandeelhouders van Ampere, hun aandelen in het bedrijf. De transactie is nog niet rond: toezichthouders moeten eerst nog hun akkoord geven. Naar verwachting wordt de overname in de tweede helft van 2025 afgerond.