4k-QD-oledmonitor van Alienware gaat 1199 dollar kosten

Dell-dochtermerk Alienware toont tijdens de CES-beurs in Las Vegas een aantal nieuwe QD-oledgamingmonitoren. Het gaat om twee monitoren van 27" en 32". Dat laatste model heeft een 4k-resolutie en gaat 1199 dollar kosten. Europrijzen zijn niet bekend.

De Alienware AW3225QF is een 32" 4k-monitor (3840x2160) met een maximale refreshrate van 240Hz, terwijl de 27" AW2725DF piekt op 360Hz en een resolutie van 2560x1440 pixels heeft.

Ten opzichte van concurrerende 32" QD-oledmonitors met 4k-resolutie onderscheidt de AW3225QF zich doordat het paneel licht gekromd is (1700R) in plaats van vlak. Bovendien ondersteunt het scherm Dolby Vision HDR, waar pc-beeldschermen gebruikelijk alleen HDR10 ondersteunen. Een van de twee HDMI 2.1-poorten ondersteunt eARC voor het aansluiten van een soundbar. De AW3225QF is officieel Nvidia G-SYNC-compatibel, maar heeft geen AMD Freesync Premium-logo, terwijl de goedkopere AW2725DF wel een Freesync Premium Pro-logo heeft maar weer geen G-SYNC-label.

Ook de kleinere AW2725DF heeft een HDMI2.1-poort, maar bij dit scherm is de bandbreedte beperkt tot die van een HDMI2.0-poort, waardoor de maximale refreshrate over HDMI beperkt blijft tot 144Hz. De twee DisplayPort 1.4-ingangen van de AW2725DF ondersteunen wel de volledige refreshrate. Deze monitor heeft een vlak paneel.

Alienware AW3225QF

De AW3225QF heeft hetzelfde zwart-witte ontwerp als de AW3423DW, het eerste QD-oledscherm van Alienware uit 2022, terwijl de AW2725DF een volledig zwarte behuizing heeft, zoals de latere AW3423DWF. Beide schermen hebben rgb-verlichting, hoogteverstelling en bieden dezelfde sdr-piekhelderheid van 250cd/m², hdr-piekhelderheid van 1000cd/m², en 99 procent DCI-P3-kleurdekking als concurrerende producten. Opvallend is het ontbreken van een USB-C-ingang, hoewel de monitors wel een vijfpoorts-USB-hub hebben. Evenals op zijn eerdere QD-oledschermen geeft Dell drie jaar 'inbrandgarantie'.

Alienware AW2725DF

Alienware is lang niet het enige merk dat tijdens CES met nieuwe QD-oledmonitors komt: onder meer Samsung, ASUS, MSI en HP laten soortgelijke producten zien. Wel noemt Alienware in tegenstelling tot veel concurrenten een concrete introductiedatum. De schermen liggen vanaf komende donderdag in de VS in de winkels. Alienware maakt ook al de dollarprijzen bekend: de AW3225QF gaat in de VS 1199 USD kosten, de AW2725DF gaat voor 899 USD over de toonbank.

Update 9-1, 17:40: Hoewel informatie bij het persbericht duidt op beschikbaarheid in de rest van de wereld voor 6 februari, zoals eerder in dit artikel stond, laat Dell weten dat er nog geen introductiedatum is voor Europa. Om die reden zijn er ook nog geen europrijzen bekend.