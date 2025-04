Alienware updatet gaminglaptops en brengt nieuwe accessoires uit

Dell-dochterbedrijf Alienware brengt updates uit van zijn m16, x16 en m18-gaminglaptops. Bovendien laat het bedrijf een paar nieuwe accessoires zien. Dat zijn een toetsenbord met eigen lineaire switches en een muis voor e-sporters.

De Alienware m16 R2, x16 R2 en m18 R2 volgen op de m16, x16 en m18 die Dell begin 2023 presenteerde. De drie laptops zijn voorzien van nieuwe Intel-processors, in het geval van de Alienware m18 een Core i7 of Core i9 uit de 14th Gen HX-serie, en bij de m16 en x16 een Core Ultra 7 of 9 uit de Meteor Lake-H-serie. De videokaart komt uit de Nvidia RTX 4000-serie, net als bij de laptops van begin 2023. Er zijn vooralsnog geen R2-laptops met AMD-processors of videokaarten aangekondigd.

Alienware m16 R2

De Alienware m16 R2 is het meest veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Alienware zegt dat de behuizing 15 procent kleiner is geworden. Desondanks zit er nog steeds maximaal een Nvidia GeForce RTX 4070 in het systeem met 115W tgp. Dat is mogelijk door een herontworpen koelsysteem met twee extra dunne fans en vier heatpipes. Wat wellicht ook meehelpt is de overstap van een desktopklasse HX-processor met 55W tdp in het voorgaande model, naar een ietwat zuinigere 45W-cpu uit de nieuwe Core Ultra-reeks.

Nieuw is verder de Stealth Mode, waarmee met een druk op de knop de rgb-verlichting op de behuizing wordt uitgeschakeld, de rgb-toetsverlichting een witte kleur krijgt en de ventilatoren in de stille modus springen. Optioneel is het apparaat uit te rusten met Wifi 7. In de VS komt de laptop op 11 januari uit voor minstens 1600 dollar; prijzen en beschikbaarheid in de Benelux zijn nog niet bekend.

Alienware m16 R2 Processor Core Ultra 7 155H of Core Ultra 9 185H Videokaart Nvidia RTX 4050, 4060 of 4070 (115W tgp) Werkgeheugen 16GB, 32GB, of 64GB DDR5-5600 (2 sodimm's) Opslag 512GB tot 4TB (1 ssd) of 2TB tot 8TB (2 ssd's) Scherm 16", ips 2560x1600, 240Hz, 100% sRGB

Alienware x16 R2

De Alienware x16 R2 is een dunnere variant op de m16 R2, met een behuizing van aluminium en magnesium. Ondanks het gebruik van dat lichte metaal is de x16 R2 iets zwaarder. Er zit dan ook zwaardere hardware in: naast dezelfde Core Ultra-processors maximaal een Nvidia GeForce RTX 4090 met 175W tgp, in die variant voorzien van vaporchamberkoeling. RTX 4060- en 4070-uitvoeringen met 140W tgp beschikken over traditionele heatpipes.

Evenals bij de m16 R2 passen in deze laptop twee ssd's, maar het werkgeheugen tot 32GB is niet te vervangen. De laptop kan ook worden voorzien van een mechanisch toetsenbord met per-key rgb-verlichting. Het beeldpaneel heeft dezelfde resolutie en refreshrate als dat van de m16 R2, maar met een groter DCI-P3-kleurbereik. De x16 R2 is in de VS vanaf 11 januari te koop vanaf 3000 dollar, maar het instapmodel volgt pas later voor 2000 dollar. Wanneer beide varianten in de Benelux uitkomen en voor welke prijs is nog niet bekend.

Alienware m16 R2 Processor Core Ultra 7 155H of Core Ultra 9 185H Videokaart Nvidia RTX 4060 of 4070 (140W tgp), 4080 of 4090 (175W tgp) Werkgeheugen 16GB of 32GB lpddr5x (gesoldeerd) Opslag 512GB tot 4TB (1 ssd) of 2TB tot 8TB (2 ssd's) Scherm 16", ips 2560x1600, 240Hz, 100% DCI-P3

Alienware m18 R2

De Alienware m18 R2 is de grootste laptop in het Alienware-assortiment, met in tegenstelling tot bij de kleinere apparaten een 14th Gen HX-series processor. Dat is maximaal de Core i9-14900HX met 24 rekenkernen. Ook Nvidia's snelste RTX 4090 is optioneel aanwezig, ditmaal begrensd op 150W. Processor en videokaart tegelijk kunnen 270W verstoken, wat wordt afgevoerd door een koelsysteem dat bestaat uit vier ventilatoren en een herontworpen vaporchamber.

In de laptop zitten twee ddr5-sodimms en er is plaats voor vier m.2-ssd's. Tot de verdere opties behoren Wi-Fi 7, een mechanisch toetsenbord met per-key rgb-verlichting en twee verschillende schermpanelen: een 16:10-paneel met 2560x1600 pixels en 165Hz-refreshrate, of een 1920x1200-scherm dat op 480Hz ververst. Beide ips-schermen zouden het hele DCI-P3-kleurbereik kunnen weergeven. In de VS komen vanaf 11 januari eerst configuraties met RTX 4060 of 4070 beschikbaar voor minstens 1900 dollar; RTX 4080 en 4090-varianten volgen pas later. Wanneer en in welke configuraties de laptop in de Benelux uitkomt is nog niet bekend.

Alienware M18 Processor Core i7-14650HX, Core i7-14700HX, Core i9-14900HX Videokaart Nvidia RTX 4060 of 4070 (115W tgp), 4080 of 4090 (150W tgp) Werkgeheugen 16, 32, of 64GB DDR5-4800 Opslag 512GB tot 4TB (1 ssd) of 2TB tot 8TB (2 ssd's) Scherm 18", ips, 2560x1600, 165Hz, 100% DCI-P3 / 18", ips, 1920x1200, 480Hz, 100% DCI-P3

Alienware Pro Mouse en Pro Wireless Keyboard

Naast de laptops komt Alienware tijdens de CES-beurs met de Pro Mouse en het Pro Wireless Keyboard. De Pro Mouse is een draadloze gamingmuis bedoeld voor e-sports. De symmetrisch gevormde muis heeft twee zijknoppen aan de linkerkant, een aluminium scrolwiel, en weegt 60 gram. Vijf minuten opladen zou volgens de fabrikant goed moeten zijn voor zes uur spelen; na volledig opgeladen zou de muis 120 uur moeten blijven werken. De meegeleverde dongle kan in de muis worden opgeborgen. Eventueel kunnen gebruikers ook een twee meter lange USB-kabel aan de muis koppelen.

Het Pro Wireless Keyboard is, zoals de naam al zegt, een draadloos toetsenbord met 75-procentformaat. Onder de toetsen van pbt-plastic, zitten hot-swappable lineaire Alienware-switches met een actuation force van 40 gram, waarbij de rgb-verlichting duidelijk zichtbaar moet zijn door de transparante switchbehuizing. Het toetsenbord kan zowel via Bluetooth, een 2,4GHz-verbinding als bedraad werken. Draadloos over 2,4GHz belooft Dell een accuduur van 72 uur met ingeschakelde rgb-verlichting.

Vanaf 11 januari zijn muis en toetsenbord in Europa beschikbaar in een zwarte of witte kleur. De Pro Mouse kost 170 euro, het Pro Wireless Keyboard 220 euro.