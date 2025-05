Alienware-gamelaptops krijgen RTX 40-kaarten, Intel 13th-cpu's en rgb-touchpad

Alienware introduceert tijdens de CES vier nieuwe gamelaptops. De fabrikant voorziet de laptops van Intel-processors van de dertiende generatie en bij sommige laptops is er een optie voor een nog onaangekondigde AMD-chip. De dunne X16 bevat een touchpad met rgb-verlichting.

Alienware M18

Met de M18 gebruikt Alienware voor het eerst in jaren weer een 18"-scherm in een laptop. Hoewel Alienware niks over de videokaart zegt, lijkt de rest van de onderdelen erop te wijzen dat de fabrikant alleen de snelste onderdelen heeft gebruikt. De processor komt uit Intels dertiende generatie HX-reeks, oftewel de snelste processors die de fabrikant kan leveren met een tdp van 55W. Er komt ook een uitvoering met een AMD-processor, maar welke dat precies is, wil Alienware nog niet zeggen. Dat geldt ook voor de videokaarten, die 'next-gen' zijn, maar het typenummer wordt niet verteld.

Verder is er maximaal 64GB werkgeheugen aanwezig en wordt de hardware gekoeld met behulp van vier ventilators. Je kunt de M18 uiteindelijk bestellen met maximaal 9TB opslag, verdeeld over vier M.2-slots. Het 18"-scherm heeft een refreshrate van 480Hz als je voor de optie met 1920x1200-resolutie kiest. Er is ook een uitvoering met 2560x1600-resolutie en 165Hz. Beide schermen zijn Dolby Vision-gecertificeerd en geven de volledige P3-kleurruimte weer. De M18 zal op 14 februari in Europa beschikbaar komen. Europese prijzen zijn nog niet bekend, maar in de Verenigde Staten zal de goedkoopste uitvoering 2100 dollar gaan kosten.

Alienware M18 Processor Core i7-13650HX, Core i7-13700HX, Core i9-13900HX, Core i9-13980HX, 'next-gen AMD' Videokaart 'Next-gen Nvidia RTX', 'next-gen AMD' Werkgeheugen 16, 32, of 64GB DDR5-4800 Scherm 18", 2560x1600, 165Hz / 18", 1920x1200, 480Hz

Alienware M16

De M16 is de kleinere broer van de M18, maar is evengoed voorzien van HX-processors van Intels dertiende generatie. Zoals de naam al doet vermoeden, is de M16 voorzien van een 16"-scherm, waarbij er keuze uit drie panelen is. De rapste is een 1920x1200-paneel met een refreshrate van 480Hz, terwijl er ook opties zijn voor 2560x1600-panelen met 165 of 240Hz. In alle gevallen is er ondersteuning voor G-Sync of FreeSync en Dolby Vision.

Net als bij de M18 zijn er vier M.2-slots beschikbaar voor opslag, waarbij het maximum volgens Dell 9TB is. Het werkgeheugen is ook hier maximaal 64GB groot. Net als bij de M18 kan Dell nog niet zeggen met welke videokaarten de M16 uitgerust kan worden. De M16 komt in Europa net als de M18 op Valentijnsdag beschikbaar. De prijzen zijn nog onbekend. In de Verenigde Staten zal de M16 eerder beschikbaar komen voor minstens 1900 dollar.

Alienware M16 Processor Core i7-13650HX, Core i7-13700HX, Core i9-13900HX, 'next-gen AMD' Videokaart 'Next-gen Nvidia' of 'next-gen AMD' Werkgeheugen 16, 32, of 64GB DDR5-4800 Scherm 16", 1920x1200, 480Hz / 16", 2560x1600, 240Hz / 16", 2560x1600, 165Hz

Alienware X16

De X16 heeft net als de M16 een 16"-scherm, maar heeft een veel dunnere behuizing en kenmerkt zich door een touchpad, dat voorzien is van rgb-verlichting. De behuizing is maximaal 1,86 centimeter dik en het geheel weegt in de zwaarste uitvoering 2,72 kilogram. De X16 wordt alleen met Intel-processors en Nvidia-videokaarten geleverd. Daarbij is er veel keuze uit kaarten van de laatste generatie. Voor de RTX 4050, 4060 en 4070 geldt dat ze op een maximaal verbruik van 140W afgesteld worden. De RTX 4080 en 4090 werken op maximaal 175W.

De X16 kan van maximaal twee ssd's voorzien worden, eventueel in raid 0-opstelling. Er is keuze uit dezelfde beeldpanelen als bij de M16. In alle gevallen zijn ze voorzien van Advanced Optimus. De X16 zal in Europa vanaf 23 februari beschikbaar komen. In de Verenigde Staten is dat al eerder het geval, waar de goedkoopste versie 2150 dollar zal gaan kosten.

Alienware X16 Processor Core i7-13620H, Core i7-13700H, Core i9-13900HK Videokaart RTX 4050 max. 140W, RTX 4060 max. 140W, RTX 4070 max. 140W, RTX 4080 max 175W, RTX 4090 max. 175W Werkgeheugen 16GB lpddr5-5200 (i7-13620H), 16GB lpddr5-6000 (i7-13700H), 32GB lpddr5-6000 (i9-13900HK) Scherm 16", 1920x1200, 480Hz / 16", 2560x1600, 240Hz / 16", 2560x1600, 165Hz (allemaal Advanced Optimus)

Alienware X14

De X14, tot slot, is Alienwares nieuwe 14"-model, met een behuizing die gemaakt is van een legering van aluminium en magnesium. Met een dikte van 1,45 centimeter is het volgens Alienware hun dunste 14"-model ooit. De laptop is voorzien van een Intel-processor uit de H-serie, dus met een tdp van 45W, maar Dell kan dat ook omlaag schroeven. Dell laat niet weten hoe de processor precies geconfigureerd is. Wat videokaarten betreft, kan Dell de X14 met een RTX 3050 leveren, maar ook met een zojuist geïntroduceerde RTX 4050 of 4060. Daarbij wordt een maximaal verbruik van 85W aangehouden, ongetwijfeld omdat de relatief compacte behuizing niet geschikt is om meer warmte af te voeren. Voor de koeling maakt de laptop gebruik van een vaporchamber en twee individueel aangestuurde ventilators. De X14 komt helaas niet beschikbaar in Europa. In de Verenigde Staten moet hij binnenkort beschikbaar zijn voor 1800 dollar.