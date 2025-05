Alienware introduceert ips-monitor met 500Hz-paneel

Alienware introduceert een monitor met ips-paneel dat een verversingssnelheid van 500Hz heeft. Het gaat om de AW2524H. Het betreft een scherm met een diagonaal van 24,5 inch en een full-hd-resolutie. Alienware brengt deze monitor niet uit in Europa.

Alienware zegt dat de AW2524H de monitor met de snelste verversingssnelheid ter wereld is. De 500Hz is in ieder geval alleen mogelijk door een overclock; de native verversingssnelheid bedraagt 480Hz. Dergelijke refreshrates zijn alleen mogelijk als de DisplayPort 1.4-aansluiting wordt gebruikt; via HDMI is 240Hz het hoogst haalbare.

Verder heeft de monitor een opgegeven grijs-naar-grijsresponstijd van 0,5ms, maar in de Extreme-modus bedroeg de grijs-naar-grijsresponstijd tijdens eerdere metingen in de meeste gevallen 1ms. Het ips-paneel kan 99 procent van de sRGB-kleurruimte weergeven en heeft een DisplayHDR400-certificering; dat betekent dat een helderheid van 400cd/m² mogelijk is. Dit is het laagste DisplayHDR-label wat VESA toekent; de AW2524H zal dus geen indrukwekkende prestaties bieden op het vlak van high dynamic range. De contrastverhouding bedraagt 1000:1, wat redelijk normaal is voor een ips-paneel, zeker een exemplaar dat vooral op snelheid is gericht.

Er wordt al langer gewerkt aan monitoren met panelen die dergelijke, relatief hoge verversingssnelheden ondersteunen. Tot nu toe zijn er geen monitoren beschikbaar die hoger dan 360Hz gaan. De refreshrate van gamingschermen neemt elk jaar een beetje toe. Er zijn al behoorlijk wat 240Hz-monitoren en in de Pricewatch staat momenteel een dozijn schermen met een refreshrate van 300Hz of 360Hz. Dat zijn allemaal monitoren met ips-panelen. TN-panelen zijn steeds minder in trek, ook als snelheid een belangrijke factor is, al heeft ASUS vorig jaar ook een 500Hz-monitor onthuld en dat is een scherm op basis van een TN-paneel.

Alienware zegt nog niet hoeveel de AW2524H gaat kosten. De monitor moet in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen. Zodra de leveringsdatum dichterbij komt, zegt Alienware meer over de prijs bekend te maken. Duidelijk is al wel dat deze monitor niet in Europa uit zal komen.