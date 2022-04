Alienware introduceert dunne 14"-gamelaptop met RTX 3060 en Core i9-12900H

Dell voegt een 14"-model toe aan zijn serie van dunne Alienware-laptops. De Alienware x14 is 14,5mm dun en kan uitgerust worden met maximaal een RTX 3060-gpu en Core i9-12900H-cpu. De laptop weegt 1,8kg. Ook verschijnen er nieuwe Alienware x15- en x17-modellen.

De Alienware x14 is volgens Dell de dunste Alienware-laptop tot nu toe. Daarvoor heeft het bedrijf naar eigen zeggen een dual-torque element-scharnier ontworpen, dat ruimte in het systeem creëert. Zonder dat scharnier zou de laptop volgens Dell dikker of minder krachtig zijn.

Alienware gebruikt aluminium en een magnesiumlegering voor het chassis en de laptop heeft afmetingen van 262,77x321,5x14,5mm. Het gewicht bedraagt zo'n 1,8kg en in de behuizing zit een 80Wh-accu. De x14 is voorzien van een nieuw Alienware X-Series-toetsenbord met 1,5mm travel.

Er komen configuraties met de Intel Core i7-12700H of de Core i9-12900H. Beide zijn nieuwe 45W-processors van de Alder Lake-generatie. Wat videokaart betreft is er keuze uit de RTX 3050, 3050 Ti of 3060. De krachtigste uitvoering heeft een RTX 3060 met een total graphics power van 85W. Dat gaat om een 60W-gpu met 25W aan Dynamic Boost.

De Alienware x14 heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, een refreshrate van 144Hz en een responstijd van 7ms. Ook heeft het scherm Nvidia G-Sync-ondersteuning. De maximale helderheid is 400cd/m² en het paneel kan de volledige DCI-P3-kleurruimte weergeven. Het geheugen bestaat uit maximaal 32GB aan Lpddr5-5200 en opslagruimte is er in de vorm van PCIe-nvme-ssd's tot aan 2TB.

Op de laptop zitten onder andere drie USB-C-aansluitingen, waarvan twee met Thunderbolt 4-ondersteuning. Ook heeft de laptop een HDMI 2.1-aansluiting en een microSD-kaartslot. De laptop wordt aangesloten op het stroomnet met een 130W-adapter.

In de Verenigde Staten komt de Alienware x14 'in de winter' op de markt voor een prijs vanaf 1800 dollar. Het is nog niet bekend wanneer de dunne gamelaptop in Nederland en België verkrijgbaar zal zijn en wat die gaat kosten.

Alienware vernieuwt x15 en x17

Naast de nieuwe x14 introduceert Alienware vernieuwde versies van bestaande modellen. Dat gaat onder meer om de Alienware x15 R2 met 15,6"-scherm, die voorzien kan worden van maximaal een Core i9-12900H en een RTX 3060-gpu. In de grotere x17 R2 met 17,3"-paneel komt maximaal een Core i9-12900HK en dezelfde videokaart als in het kleinere model. Ook deze modellen komen ergens in de winter beschikbaar in de VS, voor vanafprijzen van respectievelijk 2200 en 2300 dollar.

Alienware x15 R2

Alienware m17 R5 Ryzen Edition

Verder introduceert Dell de Alienware m17 R5 Ryzen Edition. Dat is een AMD Advantage-laptop van 3,3 kilogram en een dikte van 26,7mm. Wat processors betreft is er keuze uit de Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX, of Ryzen 9 6980HX. Er komen modellen met de Radeon RX 6700M 10GB of RX 6850M XT 12GB GDDR6. De m17 R5-laptop heeft een 17,3"-scherm met naar keuze een 165Hz- of 360Hz-full-hd-paneel, of een 4k-paneel met een refreshrate van 120Hz. Wanneer de AMD-laptop verschijnt en tegen welke prijs, is nog niet bekendgemaakt.