Alienware maakt variant van m15-gamelaptop met AMD Ryzen H-cpu's

Dell brengt een variant van zijn Alienware m15-gamelaptop uit met AMD Ryzen-processors. Begin dit jaar kondigde Dell deze serie aan met Intel-cpu's. De Ryzen-edities krijgen een Ryzen 7 5800H- of Ryzen 9 5900HX-octacore en een RTX 3060 of 3070.

Net als de Intel-versies die begin dit jaar werden aangekondigd, levert Dell de Alienware m15 Ryzen Edition R5 met Nvidia GeForce RTX 30-gpu's. Er is een model met RTX 3060 en een versie met RTX 3070. In beide gevallen gaat het om 125W-gpu's, bestaande uit een tgp van 115W en 10W Dynamic Boost. Dell voorziet de laptops van 8 tot 32GB DDR4-3200 en ssd's van 256GB tot 4TB.

De 15,6"-gamelaptop kan geleverd worden met diverse schermen. Er komen versies met een fhd-paneel en een refreshrate van 165Hz of 360Hz en er verschijnt een qhd-variant met een 240Hz-paneel. Alle configuraties worden uitgerust met een Killer Wi-Fi 6 AX1650-netwerkkaart en zijn voorzien van een HDMI 2.1-aansluiting en een 2,5Gbit/s-ethernetpoort.

De gamelaptop is 23mm dik en weegt afhankelijk van de configuratie tussen 2,4 en 2,7kg. Er zijn vier USB-poorten aanwezig, waarvan één USB-C-variant met USB 3.2 Gen2-snelheid. Ook is er een Type-A-poort met die snelheid.

Dell verkoopt de Ryzen Edition van de Alienware m15 in de Verenigde Staten vanaf 20 april, voor een adviesprijs vanaf 2230 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 2270 euro. Welke configuraties er in Nederland en België verschijnen en wat die kosten, is nog niet bekendgemaakt. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar tijd dat Alienware weer een laptop met AMD-processors levert.

Dell G15 Ryzen Edition

Dell kondigt de G15-laptop aan, waar ook een Ryzen-variant van verschijnt. Dat is een goedkopere laptop, die niet onder de Alienware-merknaam wordt verkocht. Wel heeft ook dit model een ontwerp en koeling die is 'geïnspireerd' op de eigenschappen van Alienware-laptops.

In de G15 zitten ook Ryzen 5000-processors, RTX 30-kaarten en DDR4-3200-geheugen. Ook dit is een 15,6"-laptop en er komen versies met 120Hz- en 165Hz-paneel. Later dit jaar verschijnt er ook een variant met 360Hz-paneel. De Ryzen-versie van de Dell G15 komt in de VS uit vanaf 4 mei, met een beginprijs van 900 dollar. Europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt.