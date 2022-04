Alienware onthult Concept Nyx voor casten van pc-games naar elk scherm in huis

Alienware heeft het conceptsysteem Nyx bedacht dat pc-games naar meerdere apparaten in een huishouden kan streamen. Het moet volgens Alienware mogelijk worden om een game te spelen op de laptop, en vervolgens direct verder te spelen op bijvoorbeeld de tv.

Dit moet mogelijk worden doordat Nyx de games draait vanaf een lokaal systeem en streamt via het thuisnetwerk, in plaats van via verre servers. Aangezien het verwerken lokaal gebeurt, benadrukt het gamemerk van Dell dat de latency lager en de bandbreedte hoger is. Ook de reactietijd zou snel zijn, waardoor volgens het bedrijf de tekortkomingen van alternatieven als cloudgaming niet aanwezig zijn.

Ook zegt Alienware dat het met Nyx uiteindelijk mogelijk moet worden om tot vier verschillende games split-screen te casten naar dezelfde televisie, zodat in theorie vier mensen hun game op één tv kunnen spelen. Alienware meldt dat het idee is dat Nyx gaat werken met een app die op alle apparaten beschikbaar komt, waarmee gebruikers met een druk op de knop hun games kunnen casten naar alle apparaten met beeldschermen die aangesloten zitten op het lokale netwerk.

Zoals de naam al aangeeft gaat het om een concept, en niet om een daadwerkelijk product. Alienware demonstreert het concept op CES, waar het mogelijk was om twee games gelijktijdig te spelen op één beeldscherm. In de testsessie van The Verge ging het om Rocket League en Cyberpunk 2077. Wel vereist deze conceptversie momenteel nog zeer krachtige hardware die in staat is om meerdere games tegelijkertijd te runnen. Alienware meldt het concept verder uit te willen werken voor een mogelijk toekomstig product, maar hoelang het duurt voor het zover is, en in welke vorm het verkrijgbaar zal zijn, maakt het bedrijf niet bekend.

Alienware onthulde in 2020 op CES al het concept UFO, een handheldgameconsole die in feite een complete Windows 10-pc is. Destijds schreef Tweakers een hands-onpreview over het apparaat. Sindsdien heeft het bedrijf weinig meer over het concept bekend gemaakt, al werden de Concept UFO-controllers wel weer gebruikt voor de speelsessies van Concept Nyx.