Samsung levert nieuwe tv's met afstandsbediening die kan laden via radiogolven

Samsung toont een nieuwe versie van zijn Eco Remote. Naast een zonnecel is de nieuwe afstandsbediening voorzien van techniek die energie kan halen uit radiogolven van routers. De ingebouwde accu kan ook via USB-C opgeladen worden.

Samsung heeft nog geen technische details vrijgegeven over zijn nieuwe Eco Remote, maar tegenover The Verge en andere Amerikaanse media zegt het bedrijf dat de afstandsbediening energie kan opwekken uit radiogolven van routers. Het zou gaan om al aanwezige radiogolven, die niet specifiek worden uitgezonden om de afstandsbediening op te laden.

De techniek die Samsung in zijn afstandsbediening gebruikt is niet nieuw. Radio frequency energy harvesting wordt al veelvuldig toegepast bij RFID-tags en wordt ook gebruikt om elektronische implantaten van stroom te voorzien. Het gaat daarbij om kleine hoeveelheden energie. Hoeveel energie Samsungs afstandsbediening uit radiogolven kan halen, is niet bekend.

In plaats van AAA-batterijen heeft de Samsung Eco Remote een ingebouwde accu. Die kan ook geladen worden via de zonnecel aan de achterkant. Om de accu snel op te laden is er ook een USB-C-poort aanwezig.

Samsung gaat de vernieuwde Eco Remote volgens CNET bij alle 2022-tv's leveren. Naast een zwarte uitvoering komt er ook een witte variant. Die sluit volgens Samsung beter aan bij de design-tv's in de The Frame-, The Serif- en The Sero-series.