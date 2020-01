Alienware Concept UFO

Alienware, het gamemerk van Dell, heeft een gamehandheld meegenomen naar de CES. Het apparaat ziet eruit als een Nintendo Switch, maar is in feite een complete Windows 10-pc. Alienware noemt het de Concept UFO en zoals de naam al aangeeft, is het geen product dat je binnenkort in de winkel kunt kopen. Alienware zegt de handheld al twee jaar in ontwikkeling te hebben, maar concrete plannen om het apparaat op de markt te brengen, heeft het bedrijf nog niet.

Op beurzen zien we vaker concepten en prototypes, maar vaak zetten fabrikanten die achter glas en werken ze in de praktijk niet of nauwelijks. Dat is anders bij de Concept UFO. De gamehandheld is volledig functioneel en Alienware laat het apparaat op zijn stand uitgebreid zien aan de media en beursbezoekers. We gingen langs om het prototype te proberen.

Behuizing en controllers

Het uiterlijk van de Concept UFO is duidelijk geinspireerd op dat van de Nintendo Switch. Alle hardware zit in het middelste gedeelte achter het scherm. Dat heeft een diagonaal van 8" en een resolutie van zo'n 1900x1200 pixels. Op dat kleine schermformaat is dat behoorlijk hoog en het scherm ziet er dan ook scherp uit.

Aan weerszijden van het scherm zit een helft van een controller. Die heeft nog het meest weg van een Xbox-controller, met twee joysticks, een d-pad, abxy-knoppen, triggers en schouderknoppen. De joysticks en knoppen voelen prettig aan en het geheel ligt comfortabel in de hand. De Concept UFO is wel een stuk groter en zwaarder dan een Switch. Alienware zegt dat het apparaat negenhonderd gram weegt; een Switch met controllers weegt zo'n vierhonderd gram. Tijdens onze korte speelsessie vonden we het gewicht niet echt een probleem, maar misschien is dat anders als je lang aan het gamen bent.

Net als bij de Switch kun je de controllers losklikken van de behuizing. Dat doe je door een knopje aan de achterkant in te drukken. Het mechanisme zit bij dit prototype al degelijk in elkaar. De controllerhelften schuiven netjes in de behuizing en klikken met magneetjes vast. Het is niet mogelijk om een 'halve' controller te gebruiken, zoals bij de Switch. Wel kun je de twee helften aan een accessoire koppelen om er zo een losse controller van te maken.

Aan de achterkant van het scherm zit een forse kickstand die je kunt uitklappen om het apparaat op een tafeltje neer te zetten. Verder heeft het apparaat twee usb-c-aansluitingen: aan de boven- en onderkant. Daarmee is de handheld aan te sluiten op een monitor. Alienware demonsteert op de CES ook een dock waar het apparaat in kan worden gezet. Dat gaat via een usb-c-verbinding en daarmee kan het beeld dan op een groter scherm worden weergegeven. De dock die Alienware laat zien op de beurs, bevat alleen aansluitingen en geen extra hardware. In theorie zou zo'n dock ook een extra gpu kunnen bevatten voor meer rekenkracht.

Hardware

Dell vertelt ons dat er een Intel-processor van de tiende generatie in zit en doorvragen leert ons dat het om een Ice Lake-chip gaat. Welke cpu het is, wil Dell niet zegggen, maar het ligt voor de hand dat het gaat om een variant met een Iris Plus-gpu, bijvoorbeeld de Core i5-1035G7 of Core i7-1065G7. Dat zijn laptopprocessors met een tdp van 15W. In een klein apparaat zoals dit concept levert dat flink wat warmteontwikkeling op en actieve koeling is dus vereist. Bij gebruik is die koeling duidelijk te horen en ook is te voelen dat de behuizing warm wordt.

Er was nog even verwarring over welke processor in het concept zit. Frank Azor, de oprichter van Alienware, die inmiddels bij AMD werkt, zette een tweet online die leek te suggereren dat er AMD Ryzen-hardware in de UFO zit. Azor verduidelijkte later dat hij zich afvroeg of mensen graag Ryzen-hardware in het apparaat zouden willen. Dell laat ons weten dat de hardware niet vaststaat. In dit prototype zit een Intel-processor, maar dat kan veranderen.

In de praktijk

Alienware demonstreert de Windows 10-gamehandheld met onder andere Rocket League, F1 2019 en Mortal Kombat 11. Die games draaien vloeiend op het apparaat. Welke instellingen worden gebruikt, is niet duidelijk, maar het lijkt te gaan om Medium-settings; de beeldkwaliteit is in elk geval behoorlijk. Omdat de handheld gewoon op Windows 10 draait, is het mogelijk om bijvoorbeeld Steam te installeren en zo alle games die je al hebt, te spelen. Dell heeft ook een eigen interface gemaakt die een gamebibliotheek weergeeft waar je doorheen kunt scrollen.

De Concept UFO voelt voor een conceptproduct verrassend compleet en 'af' aan. De hardware is netjes afgewerkt, de controller werkt prima, inclusief force feedback. Het los- en vastklikken van de onderdelen werkt ook goed. Alienware zou niet veel hoeven te wijzigen om dit product op de markt te brengen; toch kunnen we begrijpen waarom daar nog geen concrete plannen voor zijn. Met de hardware die nu beschikbaar is, wordt het apparaat behoorlijk warm en de koeling maakt veel geluid. Waarschijnlijk houdt de accu het ook niet langer dan een paar uur vol als je veeleisende games draait.

Alienware is niet de eerste fabrikant die een pc-gamehandheld probeert te maken. Zo is er de Smach Z, een apparaat dat oorspronkelijk in 2014 ontstond als de Steamboy en nog altijd in ontwikkeling is. Het jarenlange traject van dat apparaat geeft wel aan dat het een uitdaging is om een pc-gamehandheld op de markt te brengen. Met de financiële slagkracht van een groot bedrijf als Dell is echter veel mogelijk. Het feit dat de fabrikant zijn Concept UFO zo uitgebreid toont op de CES, lijkt ook aan te geven dat het bedrijf het idee in ieder geval serieus neemt.