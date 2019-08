Smach Z-handheld komt ook in uitvoering met Vega 11-gpu

Smach wil verschillende processoropties bieden voor zijn komende Smach Z-handheld. Naast de Ryzen Embedded V1605B met Vega 8-gpu moet ook de V1807B met Vega 11 naar de console komen. Het apparaat moet eind dit jaar uitkomen.

De Ryzen Embedded V1807B-soc is instelbaar op een tdp tussen 35 en 54W, maar vermoedelijk configureert Smach de chip anders om het verbruik binnen de perken te houden. De fabrikant zegt nauw samen te werken met AMD voor de afstelling. Net als de V1605B is de V1807B een quadcore, maar de cpu-cores zijn hoger geklokt en de gpu is een Vega 11 in plaats van een Vega 8. Ook heeft de snellere variant ondersteuning voor ddr4-3200-geheugen in plaats van ddr4-2400. Beide chips zijn gebaseerd op AMD's Zen-architectuur en op 14nm gemaakt.

Model Tdp Cores/Threads Gpu L2-cache Kloksnelheid 1T Boost Gpu-snelheid V1807B 35-54W 4/8 Vega 11 2MB 3,35GHz 3,8GHz 1,3GHz V1605B 12-25W 4/8 Vega 8 2MB 2GHz 3,6GHz 1,1GHz

Smach toont deze week op de gamescom-beurs nieuwe prototypes van zijn handheld. Een ontwikkelaar was daarbij aanwezig en deelde zijn ervaringen op reddit. Hij speelde Rocket League en Cuphead op een Smach Z met daarin de Ryzen V1605B-soc. Eerstgenoemde game draaide daarop met 50 a 60fps volgens de ontwikkelaar. Ook speelde hij Doom 2016 op het apparaat, dat ging vloeiend met 30fps.

De ontwikkelaar kon ook een Smach Z-variant met de Ryzen V1807B proberen; daarop speelde hij Metro Last Light. Die grafisch veeleisende game zou goed draaien, al is onbekend bij welke settings en framerate. De beursbezoeker had het idee dat deze versie minder hitte genereerde.

Volgens de ontwikkelaar wordt het apparaat niet te warm; de hitte zou alleen voelbaar zijn aan de achterkant. Eerder deze maand verscheen er een teardownvideo waarin een prototype van de Smach Z uit elkaar wordt gehaald. Daarin is de ventilator te zien die voor koeling moet zorgen.

Over de bediening van games heeft de ontwikkelaar nog wel wat opmerkingen. De aanraakgevoelige cirkels op de Smach Z waren ingesteld om input van toetsenbord en muis te simuleren en dat zou niet zo fijn werken. Het bedrijf achter de handheld werkt nog aan een configuratietool die de bediening vergelijkbaar moet maken met de Steam Controller.

Smach wil zijn Smach Z-handheld eind dit jaar uitbrengen en accepteert al enige tijd pre-orders. De versie met V1807B-soc staat nog niet op de website en het is niet bekend wat de meerprijs daar van is. De versie met V1605B, 4GB ram en 128GB kost vanaf 699 dollar. Varianten met meer ram, opslagruimte en een camera zijn tegen een meerprijs te bestellen. Klanten hoeven nog niet te betalen maar kunnen een exemplaar reserveren voor 10 dollar.

De Smach Z is al jarenlang in ontwikkeling. Het project begin in 2014 onder de naam Steamboy. In 2015 probeerde het team geld in te zamelen met een Kickstarter-campagne, maar dat mislukte. De handheld verscheen in 2016 opnieuw op Kickstarter en toen lukte het wel om geld op te halen. Daarna haalde het bedrijf via Indiegogo meer geld op.