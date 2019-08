AMD Radeon VII-videokaart lijkt na half jaar al end-of-life

AMD is gestopt met de productie van de in februari dit jaar geïntroduceerde Radeon VII en heeft de end-of-life-status op de kaart geplakt. Dat verzekert de Amerikaanse maker van build-to-order-systemen Puget Systems.

Puget Systems meldt meerdere keren in een benchmarkartikel met resultaten van de Nvidia RTX Super-kaarten versus AMD's Radeon RX 5700-aanbod dat de Radeon VII end-of-life is. Op opmerkingen dat de kaart toch volop verkrijgbaar is, ondanks eerdere geruchten over een zeer beperkt aanbod, reageert de computerbouwer dat het de eol-status '100 procent' van AMD bevestigd kreeg voor het begon met de gpu-round-up: "Resterend aanbod betekent niet dat hij nog steeds gemaakt wordt."

AMD introduceerde de Radeon VII in februari. De kaart bevat de op 7nm geproduceerde Vega 20-gpu, een chip van de tweede Vega-generatie, in combinatie met 16GB hbm2. Waarom AMD zo snel na introductie met de kaart stopt is niet bekendgemaakt, maar het bedrijf bracht in juli wel de Radeon 5700 en 5700XT uit. De prestaties van die kaarten zijn in games iets minder dan die van de Radeon VII, maar niet veel, terwijl ze wel een stuk goedkoper zijn.

De Vega 20-gpu van de Radeon VII is niet voor gaming ontworpen, maar voor Radeon Instinct-accelerators die bijvoorbeeld voor deeplearningberekeningen worden ingezet. De Radeon 5700 en 5700XT zijn opgebouwd rond de op 7nm geproduceerde Navi-gpu die wel specifiek op gaming is gericht. Het lijkt er dan ook op dat de Radeon VII een tijdelijke tussenoplossing voor AMD was, om Nvidia's RTX-kaarten vast te kunnen beconcurreren totdat de kaarten met Navi-gpu gereed waren.

Bij de aankondiging van de Radeon VII bleek al dat de kaart vrijwel gelijk is aan de Radeon Instinct Mi 50-accelerator. AMD bevestigde dat ook en zei toen ook al dat er geen andere varianten van de kaart voor gamers zouden uitkomen. De Instinct Mi 50 voor datacenters blijft vermoedelijk wel in het assortiment.