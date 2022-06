Chinees bedrijf kondigt Windows 10-gaminghandheld met 1600p-scherm aan

Chinees techbedrijf One Netbook Technologies heeft zijn One Xplayer-gaminghandheld aangekondigd. Deze handheld-pc beschikt onder andere over een Intel Tiger Lake-cpu met Xe-gpu en een 8,4"-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels.

De One Xplayer verscheen op maandag 10 mei als crowdfundingactie op GoFundMe, met een doel van 21.169 euro. Op diezelfde datum werd een bedrag van ruim 500.000 euro binnengehaald, door meer dan 800 verschillende backers. De handheld zou al getoond zijn tijdens demo-evenementen in China.

One Netbook voorziet de handheld van een aanrakingsgevoelig IPS-lcd met een schermdiagonaal van 8,4". Het paneel zou de volledige sRGB-kleurruimte kunnen weergeven en een resolutie van 2560x1600 pixels krijgen. Het bedrijf adverteert echter gamingprestaties met een verlaagde resolutie van 1280x720 pixels. Het is mogelijk dat dit een typfout is; gezien de relatieve schermverhouding van 16:10, is een resolutie van 1280x800 pixels logischer.

Afbeeldingen via IndieGogo

Het systeem krijgt daarnaast een Tiger Lake-cpu van Intel, schrijft ook VideoCardz. De fabrikant komt met verschillende One Xplayer-varianten, die worden geleverd met een Intel Core i5-1135G7 en 512GB NVMe-opslag, Core i7-1165G7 en 1TB opslag, of een Core i7-1185G7 met een 2TB-PCIe 3.0-ssd. Alle varianten beschikken over een Intel Xe-gpu en 16GB aan Lpddr4x-4266-geheugen.

De gaminghandheld krijgt verder een Nintendo Switch-achtig ontwerp, met een geïntegreerde controller. De handheld bevat standaard geen toetsenbord, hoewel One Netbook optioneel een magnetisch toetsenbord zal aanbieden voor 33 euro. De handheld ondersteunt ook USB-toetsenborden en -muizen; One Netbook voorziet het apparaat van een USB 3.0-connector van het type-A en twee USB 4.0-aansluitingen.

De pc wordt geleverd met Windows 10, waarmee de handheld Steam ondersteunt. Het systeem beschikt verder over een 59Wh-accu die 65W-opladen ondersteunt via USB-C. De One Xplayer krijgt verder een vingerafdrukscanner, stereospeakers en ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0.

De handheld krijgt bij release een adviesprijs vanaf omgerekend 872 euro euro, voor de variant met Core i5-cpu. De Core i7-1165G7-variant gaat 954 euro kosten, terwijl de duurste variant omgerekend 1316 euro zou kosten. Productie van de handhelds moet in juni starten en de eerste leveringen worden in juni of juli verwacht.

Diverse Chinese fabrikanten produceren al Windows 10-gaminghandhelds. GPD is daarvan een van de bekendste. Dat bedrijf heeft al diverse handhelds uitgebracht en kondigde vorig jaar de GPD Win 3. Die variant krijgt een Tiger Lake-processor en een 5,5"-scherm. Ook is er de AYA NEO Founder, met een Ryzen 5 4500U-cpu. De One Gx1 Pro heeft ook een Tiger Lake-cpu. Ook Lenovo en NEC toonden in januari een Windows 10-handheld, met een Intel Core i7-1180G7-cpu en Xe-gpu.