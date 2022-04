Aya Neo Next-handheld heeft AMD Ryzen 5800U met Vega-gpu en kost 1315 dollar

De Aya Neo Next-gaminghandheld krijgt een AMD Ryzen 7 5800U-cpu met een geïntegreerde Vega-gpu. De handheld beschikt daarmee niet over de recent aangekondigde Ryzen 6000-serie met nieuwere RDNA2-gpu. De handheld krijgt een adviesprijs vanaf 1315 dollar.

De Aya Neo Next komt beschikbaar in verschillende varianten, die verschillen qua opslagcapaciteit en hoeveelheid geheugen. Alle modellen krijgen een AMD Ryzen 7 5800U-cpu met acht cores en 16 threads. Bij enkele modellen spreekt het bedrijf over een 'Advance Version' van die processor, maar wat dat betekent wordt niet toegelicht.

De handheld maakt verder gebruik van de geïntegreerde Vega 8-gpu, die draait op 2GHz. De Aya Neo Next-variant komt beschikbaar met een 1TB- of 2TB-ssd en 16GB Lpddr4x-geheugen. De Aya Neo Next Advance krijgt standaard 2TB opslag. Het Aya Neo Pro-model krijgt verder een 2TB-ssd en 32GB geheugen. Verder krijgt de handheld een geïntegreerde vingerafdrukscanner en zijn de bovenkanten van de analoge sticks verwisselbaar. De Aya Neo Next ondersteunt ook Wi-Fi 6E.

Gisteren heeft AMD zijn Ryzen 6000-laptopprocessors aangekondigd, die de Ryzen 5000U-serie opvolgen. Die chips beschikken over Zen 3+-cores en de geïntegreerde gpu wordt geüpgraded naar de RDNA2-architectuur. Daarmee is de Ryzen 5800U in de Aya Neo Next inmiddels een generatie verouderd. De fabrikant geeft volgens Liliputing aan dat het een opvolger zal ontwikkelen zodra de Ryzen 6000-cpu's voor hen beschikbaar komen.

De fabrikant meldde enkele weken geleden dat de Aya Neo Next 'een nieuwe generatie AMD-cores' zou krijgen, waarmee aanvankelijk werd verwacht dat de handheld over een Ryzen 6000-chip zou beschikken. Dat blijkt dus niet het geval. De voorgaande Aya Neo-handheld had een Ryzen 4000U-cpu, die beschikte over Zen 2-cores. De handheld beschikt daarmee inderdaad over een nieuwe generatie Zen-cores ten opzichte van de vorige Aya Neo.

De Aya Neo Next komt in februari beschikbaar via een crowdfundingsactie. Gebruikers die de handheld via die weg aanschaffen, krijgen een adviesprijs vanaf 1265 dollar. De uiteindelijke retailprijs gaat 1315 dollar bedragen. Omgerekend en met btw komt dat neer op iets meer dan 1400 euro. Die prijzen liggen aanzienlijk hoger dan de komende Steam Deck. Die gaminghandheld van Valve beschikt daarbij over een RDNA 2-gpu en sneller geheugen, maar maakt ook gebruik van oudere Zen 2-cores. Valve geeft bovendien aan dat de Steam Deck onder de kostprijs wordt verkocht.