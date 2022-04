Lenovo Yoga 9i krijgt 4k-oledscherm en Intel Alder Lake-processor

Lenovo heeft vier nieuwe Yoga-laptops geïntroduceerd tijdens de CES. Het bedrijf komt onder andere met een Yoga 9i-convertible met een oledscherm. Daarnaast toont de fabrikant een Yoga 6 met AMD Ryzen-cpu en twee Yoga 7i-modellen met een Intel Alder Lake-chip.

Lenovo voorziet de Yoga 9i van een 14"-touchscreen met een oledpaneel, een beeldverhouding van 16:10 en een 4k-resolutie. Volgens Lenovo kan dat scherm 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en is het paneel gecertificeerd voor de DisplayHDR 500 True Black-specificatie. De fabrikant spreekt ook over Dolby Vision-ondersteuning.

De Yoga 9i wordt geleverd met maximaal een Intel Core i7-1260P-cpu en een geïntegreerde Intel Iris Xe-gpu. De laptop krijgt onder andere een Intel Evo-certificering en wordt geleverd met maximaal 16GB Lpddr5-geheugen en maximaal 1TB aan M.2-opslag. Naast het toetsenbord zitten enkele functieknoppen, waarmee bijvoorbeeld de accubespaarmodus ingeschakeld kan worden of gewisseld kan worden tussen de lichte en donkere modus van Windows.

Verder krijgt de Yoga 9i twee Thunderbolt 4-poorten van het type C, een grotere touchpad dan voorgaande modellen en Wi-Fi 6E-ondersteuning. De Yoga 9i verschijnt in april online en is vanaf juli beschikbaar in winkels. Een model met Core i5-cpu gaat 1499 euro kosten; de i7-variant krijgt een adviesprijs vanaf 1599 euro.

De Lenovo Yoga 9i

Yoga 7i in 14"- en 16"-varianten en Yoga 6 met AMD Ryzen-cpu

Verder komt Lenovo met twee Yoga 7i-modellen. De eerste variant van die 2-in-1-laptop krijgt een 14"-oledscherm met een lagere '2,8k'-resolutie, die eveneens het volledige DCI-P3-kleurenspectrum kan tonen en Dolby Vision ondersteunt en maximaal een Intel Core i7-1260P krijgt. Dit model krijgt een adviesprijs van 1099 euro en komt in mei online beschikbaar.

Het bedrijf toont daarnaast een 16"-model van de Yoga 7i, die beschikt over een lcd met resolutie van 2560x1600 pixels, een 16:10-beeldverhouding en een refreshrate van 60Hz. Deze variant krijgt maximaal een Intel Core i7-12700H-cpu, die een hogere tdp heeft en over twee extra P-cores beschikt ten opzichte van de 1260P in de overige modellen. De 16"-variant krijgt daarnaast een losse Intel Arc-videokaart. Beide Yoga 7i-modellen kunnen maximaal worden uitgerust met 32GB Lpddr5-geheugen en een 1TB-ssd. De Yoga 7i 16" komt in mei uit en gaat 1199 euro kosten.

Lenovo introduceert ook een lager gepositioneerde Yoga 6-laptop. Deze 2-in-1 krijgt een 13"-scherm met een full-hd-resolutie en een beeldverhouding van 16:10. De fabrikant schrijft dat deze laptop Dolby Vision ondersteunt. Het bedrijf voorziet de Yoga 6 maximaal van een AMD Ryzen 7 5700U, 16GB geheugen en een 1TB-ssd. De notebook komt ook vanaf mei beschikbaar en krijgt een adviesprijs vanaf 899 euro.

Van links naar rechts: de Lenovo Yoga 7i 14", Yoga 7i 16" en Yoga 6